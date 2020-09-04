Технологии
Дамир Камалетдинов
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Facebook показал прототип очков дополненной реальности со «сверхспособностями восприятия» Материал редакции

Они позволяют слышать только собеседника, сидящего на другом конце стола, несмотря на весь окружающий шум.

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Фото Facebook

Facebook показал прототип своих очков дополненной реальности и рассказал, что устройство будет поддерживать передовые технологии работы со звуком. Одну из них исследователи компании назвали «сверхспособностями восприятия» — она позволяет усиливать отдельные звуки окружения, убирая лишний шум. Отчёт о работе над AR-очками опубликовали в блоге Facebook.

Первая технология позволяет слышать только одного собеседника во время разговора в шумном месте, например, в людном ресторане. Для этого несколько микрофонов в очках улавливают звуки вокруг пользователя, а затем по движению глаз и головы определяют, какие звуки ему хочется услышать.

Технология не предназначена специально для слабослышащих людей, но в компании отмечают, что очки могут помочь людям, которые предпочитают не использовать слуховые аппараты в общественных местах. «Поставив людей с нарушениями слуха наравне со всеми остальными, мы можем помочь им стать более социально вовлечёнными», пояснил один из исследователей проекта Томас Ланнер (Thomas Lunner).

Другая технология, над которой работают в Facebook, называют «аудиоприсутствием». Она позволяет воссоздавать звуки из дополненной и виртуальной реальности, как если бы они были в реальном помещении. Таким образом пользователь, к примеру, сможет слушать музыку, ощущая, что она играет в помещении, а не в устройстве на голове.

Для работы технологии исследователи направляют в уши звук разной громкости и воссоздают звуковые отражения от стен. Они также рассчитывают найти способ изменять звук в зависимости от строения уха конкретного человека — как в реальном мире. По задумке авторов, технология позволит добиться эффекта присутствия во время видео- или аудио- звонков.

В Facebook работают над собственными очками дополненной реальности как минимум с 2016 года, когда об этом объявили на конференции F8. До этого компания не отчитывалась о результатах, но в 2019 году источники сообщали что в соцсети договорились о партнёрстве с производителем очков Ray-Ban.

#новости #facebook #ar

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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alexferman

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Фейсбуку лишь бы подслушать

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Andre Macareno

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Фейсбук хочет потеснить наркодилеров на рынке сверхспособностей восприятия?

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