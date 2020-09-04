Facebook показал прототип очков дополненной реальности со «сверхспособностями восприятия» Материал редакции
Они позволяют слышать только собеседника, сидящего на другом конце стола, несмотря на весь окружающий шум.
Facebook показал прототип своих очков дополненной реальности и рассказал, что устройство будет поддерживать передовые технологии работы со звуком. Одну из них исследователи компании назвали «сверхспособностями восприятия» — она позволяет усиливать отдельные звуки окружения, убирая лишний шум. Отчёт о работе над AR-очками опубликовали в блоге Facebook.
Первая технология позволяет слышать только одного собеседника во время разговора в шумном месте, например, в людном ресторане. Для этого несколько микрофонов в очках улавливают звуки вокруг пользователя, а затем по движению глаз и головы определяют, какие звуки ему хочется услышать.
Технология не предназначена специально для слабослышащих людей, но в компании отмечают, что очки могут помочь людям, которые предпочитают не использовать слуховые аппараты в общественных местах. «Поставив людей с нарушениями слуха наравне со всеми остальными, мы можем помочь им стать более социально вовлечёнными», пояснил один из исследователей проекта Томас Ланнер (Thomas Lunner).
Другая технология, над которой работают в Facebook, называют «аудиоприсутствием». Она позволяет воссоздавать звуки из дополненной и виртуальной реальности, как если бы они были в реальном помещении. Таким образом пользователь, к примеру, сможет слушать музыку, ощущая, что она играет в помещении, а не в устройстве на голове.
Для работы технологии исследователи направляют в уши звук разной громкости и воссоздают звуковые отражения от стен. Они также рассчитывают найти способ изменять звук в зависимости от строения уха конкретного человека — как в реальном мире. По задумке авторов, технология позволит добиться эффекта присутствия во время видео- или аудио- звонков.
В Facebook работают над собственными очками дополненной реальности как минимум с 2016 года, когда об этом объявили на конференции F8. До этого компания не отчитывалась о результатах, но в 2019 году источники сообщали что в соцсети договорились о партнёрстве с производителем очков Ray-Ban.
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