Epic Games: суточная аудитория Fortnite на iOS сократилась на 60% после удаления приложения из App Store Материал редакции
Epic Games попросила суд отменить ограничения, так как они вредят её бизнесу.
Epic Games заявила, что после того, как Apple удалила аккаунт компании из App Store, суточная аудитория Fortnite на iOS сократилась на 60%. Об этом сообщается в материалах дела.
Компания считает, что действия Apple нанесли ей «непоправимый ущерб» — из 350 миллионов всех игроков iOS используют 116 миллионов, а 63% пользователей играют только через эту платформу.
Epic Games заявила, что ценность Fortnite для пользователей во многом зависит от возможности играть с другими, а Apple лишила игроков этой возможности. «Возмущение пользователей было оглушительным», — считают в компании. Компания также рассказала, что Apple угрожает отклонять все попытки создания нового аккаунта разработчика «по крайней мере, в течение года» — это назвали «огромным ущербом».
13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые платежи за внутреннюю валюту в обход платёжных систем Apple и Google. Компания активировала функцию без проверки модераторов App Store и Google Play, и нарушила правила обеих площадок. После этого Apple и Google удалили Fortnite со своих платформ, а Epic Games сразу после этого подала на обе компании в суд. 28 августа Apple удалила аккаунт разработчиков Fortnite из App Store. Второе слушание по делу между Epic и Apple состоится 28 сентября.
Apple лишила игроков этой возможности
сами нарушили правила с которым ранее согласились, а виновата apple
ясно
Майкрософт выебали всего лишь за предустановленный IE, тоже сами могли правила на своей платформе устанавливать. Не вижу, почему бы благородным донам не выебать Эппл в данной ситуации
Совместный паук например
Потому что выебание за ИЕ такое же говно
согласен, но раз выебали одних - ебите всех
прецедентное право на еблю
Там не только ИЕ, если бы не тот суд, щас бы пользовался интернет эксплорером, половину прог нельзя было бы сделать, потому что много тонкостей ОС было "засекречено" для разработичков стороннего софта, а также все проги были бы в уебанском майкрософтомском сторе. Они при конкуренции такое уебанство делают, а что было бы при монополизации рынка на Винде страшно представить.
Совместный паук например
если бы не тот суд, щас бв пользовадся интернет эксплорером
Ясно
Нахуй сходи
в 1993 и 2003 году был суд, который заставил микрософт опубликовать закрытую инфу о виндоусе, чтобы разные сетевые проги могли корректно работать. Я уж молчу, что они отняли 90% рынка браузеров благодаря предустановки ИЕ. Если бы их не ебали ПО КАЖДОМУ поводу, сейчас бы картинкп была куда хуже.
Потому что предустановка давала рыночное преимущество, а Apple свой Fortnite не делает. Рыночного преимущества тут нет
Я не уверен, но по-моему там в расследовании вскрылись факты из корпоративной переписки Microsoft, который подтверждал, что ребята специально в код встраивали костыли для создания преимущества IE. Если подобное вскроется и в Apple, то да, им придется худо.
Ну если вспоминать самое старое дело из-за IE, когда компанию чуть не поделили надвое, то они там помимо прочего договаривались с другими компаниями топить главного конкурента на рынке браузеров. Думаю тут ничем таким и не пахнет
Миллиард заплатят по суду и дальше будут мозги пользователей на свой хрен накручивать.
Они удаляли как-то приложения с рф для контроля детей, а потом выкатили свои.
В Казахстане кто-нибудь ios видел?
Ты свои ноги-то видел когда-нибудь??
@Вахтёр фэтшейминг
При чем тут фэтшейминг??
А при чем тут ноги?
А при чем тут Казахстан?
Ты житель Казахстана
Как ты узнал????????
Вахтёр рассказал, твой айпи в лс скинул
Почему вахтер не банит меня за обход блокировок?? Можешь разобраться?
ТАК А НОГИ ТУТ ПРИ ЧЕМ
Говорят, что с редизайном Вахтёра тоже обновили, он современный теперь, блм и всё такое. Так что осторожней
"из 350 миллионов всех игроков iOS используют 116 миллионов, а 63% пользователей играют только через эту платформу."
я правильно посчитал, почти 21% игроков уникален и шпилили только на эпплефонах?
и Epic Games решила повоевать с Apple на их поле, рискуя потерять пятую часть игроков?
если это назвать выстрелом в колено, то он был произведен из flak cannon, не иначе.
В краткосрочной перспективе да, это болезненно. Но они же из этого и выстраивают защиту, что "вот эпл своими решениями может влиять не только на свою площадку, но и на бизнесы вообще". Так что я не думаю, что это заявление это плач обиженного, скорее это просто ещё 1 довод в копилочку для будущего суда.
ну конечно она может влиять на их бизнес по продаже воздуха, но не вижу исков к Sony, Nintendo и Microsoft, где похожие правила, монополия магазинов и всё вот это вот.
ставить себе в доводы «мы тут начали условия ставить, нас забанили, мы потеряли 73млн игроков», это такое себе.
хотя по ситуации ты прав, оно так и будет.
Вообще всё это смешно читать. Виртуальный мир. Виртуальные деньги превращающиеся в реальные долги и проблемы ))) Выход как всегда прост - нет игр - нет проблем, нет головняков, а есть деньги )) Вся эта движуха вокруг игрового мира и виртуальных магазинов и прочего скама яйца не стоит, так же как и божественная компания эпл не стоит тех миллиардов которые она "рисует" в своих годовых отчётах.
О, лесная аналитика подъехала 👍
О, эплонаркоманы подтянулись. А где оды божественной?
ты горишь из-за минусов, держу в курсе
"ты горишь из-за минусов"
Деточка, я вышел из этого возраста много лет назад. И красные цифры на белом дисплее меня совсем не заводят...
оно и видно))
Порядочный фитиль
"люди, продажи и деньги реальные"
Как и долги, банкротства, убитое время короткой человеческой жизни, проблемы и нытьё про заблоченные аккаунты. Пустота это всё. Виртуальный игровой мир - это отражение человеческой глупости. Миллионы людей тратят силы, здоровье и своё время на мусор. Тлен это всё. Пройдёт время и всё это виртуальное говно вместе с его сообществом никто не вспомнит. Игроманы - люди разменявшее своё время, а значит и будущее, на пустоту. Забвенье - самое страшное для человека. Я вижу целый мир который подписал себя на стирание из памяти. Вот это печально. А не какие-то отрицательные отзывы. Или минуса в карму.
Как будто ты звездолет конструируешь. Или как будто все индивиды одинаково способны к конструированию звездолетов.
"как будто все индивиды одинаково способны к конструированию звездолетов." - зато компостировать мозги способны большинство.
Словить смертельный передоз можно от чего угодно.
Дурачок со склонностью к зависимости, убивающий все время в игорах, берущий в долг на скины - так же влезет в какое-то говно в реале.
Жить по классике ради железного корыта на колесах, шмота или общественной репутации, кукол спонсировать, пропивать жизнь - это созидательнее, да.
*Еще многие современный игры - по-сути интерактивные книги, помогают стресс разряжать, некоторые даже мышление развивают.
Люди тратят настоящие деньги, чтобы купить то, что им нравится. А что им там нравится - подписка TJ, порнуха, музыка, хлебушек, кумыс, нефть по 30 рублей или доллар по сто, не суть важно.
Твои деньги такие же виртуальные, т.к. обеспечены исключительно честным словом Пу. А какое оно у него, мы прекрасно знаем :)
"Люди тратят настоящие деньги, чтобы купить то, что им нравится."
Многим людям нравится оружие, проституция, наркотики, бандитизм и виртуальный секс(?). Людям вообще очень много нравится глупости. Но как показывает практика, когда люди заняты каким либо интересным и довольно сложным делом, например созданием чего-либо с нуля, например языка программирования, конструированием, математическими расчётами сложными, анализом, вычислениями - почему-то им не хочется заниматься вышеописанными глупостями. Не странно?
Жополизателей больших корпораций тред.
Надеюсь эпол штрафанут с особой жестокостью
Epic Games: удаление Fortnite из App Store привело к сокращению на 60% суточной аудитории на iOS
Что за желтуха? Как будто бы вся суточная аудитория сократилась на 60% из-за форнайта какого-то.
Такой кек-чебурек, конечно
С одной стороны Apple правда уже доит нещадно. С другой - вдруг выясняется, что тот же злодей Apple давал Эпикам весьма солидную долю аудитории, и хотел за это денег.
И Эпики такие: «Нет, Эпл, ты доишь молодых, маленьких и бедных и не даешь им жизни», хотя по факту Эпики не молодые, не маленькие и не бедные, а Эпл им на самом деле наоборот улучшает жизнь, но доит за это. Это правда, да
Они борятся с монополистом, это как сейчас в Беларуси борятся с долбаебом.
Да-да, борятся ради бабла и т.д., но асем от этого будет лучше, абсолютно всем, кроме эппл.
Гордый пришелец
Вот поэтому Путин и победит, что борьбу видите лишь уровня лыцарей с запором.
"Epic Games заявила, что ценность Fortnite для пользователей во многом зависит от возможности играть с другими, а Apple лишила игроков этой возможности."
*неделей ранее*
"Epic Games 27 августа выпустит обновление для игры Fortnite, однако пользователи устройств Apple не получат его."
на тот момент аккаунт не был удалён + для macOS они публиковали игру в своём клиенте, где обновление не выпустили.
Так плотно не слежу, но тут скорее всего они пытаются использовать лояльных пользователей на этих платформах в качестве рычага давления. Не сильно этично, но при желании эпики даже это могут в свою сторону повернуть. Например, можно сказать: "довольно много аккаунтов играющих на macOS также играют и на iOS, так что мы не хотим делать игровые аккаунты несовместимыми".
хах, если это будет так, то это не борьба с монополией, а обычная ебля жабы и гадюки, где Apple не хочет терять ни одной крошки со своего пирога, а Epic насрать на своих игроков как бы они не стелили в суде.
такой вот я капитан очевидность.
Забавно, но как раз 27го- в день своего же назначенного анонса - еще могли - аккаунт удалили на день позже :) К слову, судья предлагала им вернуть стару версию приложения без метода Epic Direct Payment - но Epic сами от этого отказались :)