Технологии
Артём Мазанов
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Epic Games: суточная аудитория ​Fortnite на iOS сократилась на 60% после удаления приложения из App Store Материал редакции

Epic Games попросила суд отменить ограничения, так как они вредят её бизнесу.

74 комментария
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Epic Games заявила, что после того, как Apple удалила аккаунт компании из App Store, суточная аудитория Fortnite на iOS сократилась на 60%. Об этом сообщается в материалах дела.

Компания считает, что действия Apple нанесли ей «непоправимый ущерб» — из 350 миллионов всех игроков iOS используют 116 миллионов, а 63% пользователей играют только через эту платформу.

Компания может никогда больше не увидеть этих пользователей. Этот ущерб нашему флагманскому приложению невозможно измерить.

Epic Games

Epic Games заявила, что ценность Fortnite для пользователей во многом зависит от возможности играть с другими, а Apple лишила игроков этой возможности. «Возмущение пользователей было оглушительным», — считают в компании. Компания также рассказала, что Apple угрожает отклонять все попытки создания нового аккаунта разработчика «по крайней мере, в течение года» — это назвали «огромным ущербом».

13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые платежи за внутреннюю валюту в обход платёжных систем Apple и Google. Компания активировала функцию без проверки модераторов App Store и Google Play, и нарушила правила обеих площадок. После этого Apple и Google удалили Fortnite со своих платформ, а Epic Games сразу после этого подала на обе компании в суд. 28 августа Apple удалила аккаунт разработчиков Fortnite из App Store. Второе слушание по делу между Epic и Apple состоится 28 сентября.

Epic против Apple: почему конфликт неоднозначен…
Обзор эпохальной схватки о «монополии» на iOS и мнение редактора TJ о происходящем.
tjournal.ru

#epicпротивapple #новости

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74 комментария
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Grease gun

87
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Grease
1

возможно самый дорогой тест на чарн рейт 

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YeezySpace

46

Apple лишила игроков этой возможности

сами нарушили правила с которым ранее согласились, а виновата apple
ясно

Ответить

Beerman

YeezySpace
6

Майкрософт выебали всего лишь за предустановленный IE, тоже сами могли правила на своей платформе устанавливать. Не вижу, почему бы благородным донам не выебать Эппл в данной ситуации

Ответить

Совместный паук например

Beerman
22

Потому что выебание за ИЕ такое же говно

Ответить

Beerman

Совместный
2

согласен, но раз выебали одних - ебите всех

Ответить

Kostya Zubanov

Beerman
5

прецедентное право на еблю

Ответить

Ненужный

Kostya
0

В прошлый раз всё тоже началось с яблока

Ответить

Валентин Жетонофф

Совместный
1

Там не только ИЕ, если бы не тот суд, щас бы пользовался интернет эксплорером, половину прог нельзя было бы сделать, потому что много тонкостей ОС было "засекречено" для разработичков стороннего софта, а также все проги были бы в уебанском майкрософтомском сторе. Они при конкуренции такое уебанство делают, а что было бы при монополизации рынка на Винде страшно представить.

Ответить

Совместный паук например

Валентин
–5

 если бы не тот суд, щас бв пользовадся интернет эксплорером

Ясно
Нахуй сходи

Ответить

Валентин

Совмест…
2

в 1993 и 2003 году был суд, который заставил микрософт опубликовать закрытую инфу о виндоусе, чтобы разные сетевые проги могли корректно работать. Я уж молчу, что они отняли 90% рынка браузеров благодаря предустановки ИЕ. Если бы их не ебали ПО КАЖДОМУ поводу, сейчас бы картинкп была куда хуже.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Beerman
14

Потому что предустановка давала рыночное преимущество, а Apple свой Fortnite не делает. Рыночного преимущества тут нет

Ответить

Владимир Красильников

Beerman
1

Я не уверен, но по-моему там в расследовании вскрылись факты из корпоративной переписки Microsoft, который подтверждал, что ребята специально в код встраивали костыли для создания преимущества IE. Если подобное вскроется и в Apple, то да, им придется худо.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Владимир
0

Ну если вспоминать самое старое дело из-за IE, когда компанию чуть не поделили надвое, то они там помимо прочего договаривались с другими компаниями топить главного конкурента на рынке браузеров. Думаю тут ничем таким и не пахнет

Ответить

Дмитрий Рождественский

Владимир
0

Миллиард заплатят по суду и дальше будут мозги пользователей на свой хрен накручивать. 

Ответить

Kir Kirsky

Владимир
0

Они удаляли как-то приложения с рф для контроля детей, а потом выкатили свои.

Ответить

Социалистический паркур

44
Ответить

Иван Прохоров

Социалистический
1

В Казахстане кто-нибудь ios видел?

Ответить

Социалистический паркур

Иван
0

Ты свои ноги-то видел когда-нибудь??

Ответить

Иван Прохоров

Социалистический
0

@Вахтёр фэтшейминг

Ответить

Социалистический паркур

Иван
0

При чем тут фэтшейминг??

Ответить

Коммерческий

Социали…
0

А при чем тут ноги?

Ответить

Социалистический

Коммерч…
0

А при чем тут Казахстан?

Ответить

Иван Прохоров

Социали…
0

Ты житель Казахстана

Ответить

Социалистический

Иван
0

 Как ты узнал????????

Ответить

Иван Прохоров

Социали…
1

Вахтёр рассказал, твой айпи в лс скинул

Ответить

Социалистический

Иван
0

Почему вахтер не банит меня за обход блокировок?? Можешь разобраться?

Ответить

Иван Прохоров

Социали…
1

Ты его единственный ребёнок! Какой отец на это решится?

Ответить

Коммерческий

Социали…
0

ТАК А НОГИ ТУТ ПРИ ЧЕМ

Ответить

Социалистический

Коммерч…
0
Ответить

Иван Прохоров

Социали…
0

Говорят, что с редизайном Вахтёра тоже обновили, он современный теперь, блм и всё такое. Так что осторожней

Ответить

Закомплексованная Душа

Иван
0

Вообще то футшэйминг

Ответить

sony360

Иван
0

Только конский кумыс там популярен.

Ответить

Пальто в коне

7

"из 350 миллионов всех игроков iOS используют 116 миллионов, а 63% пользователей играют только через эту платформу."

я правильно посчитал, почти 21% игроков уникален и шпилили только на эпплефонах?
и Epic Games решила повоевать с Apple на их поле, рискуя потерять пятую часть игроков?
если это назвать выстрелом в колено, то он был произведен из flak cannon, не иначе.

Ответить

nonsense

Пальто
3

В краткосрочной перспективе да, это болезненно. Но они же из этого и выстраивают защиту, что "вот эпл своими решениями может влиять не только на свою площадку, но и на бизнесы вообще". Так что я не думаю, что это заявление это плач обиженного, скорее это просто ещё 1 довод в копилочку для будущего суда.

Ответить

Пальто в коне

nonsense
1

ну конечно она может влиять на их бизнес по продаже воздуха, но не вижу исков к Sony, Nintendo и Microsoft, где похожие правила, монополия магазинов и всё вот это вот.
ставить себе в доводы «мы тут начали условия ставить, нас забанили, мы потеряли 73млн игроков», это такое себе.

хотя по ситуации ты прав, оно так и будет.

Ответить

Дмитрий Рождественский

–26

Вообще всё это смешно читать. Виртуальный мир. Виртуальные деньги превращающиеся в реальные долги и проблемы ))) Выход как всегда прост - нет игр - нет проблем, нет головняков, а есть деньги )) Вся эта движуха вокруг игрового мира и виртуальных магазинов и прочего скама яйца не стоит, так же как и божественная компания эпл не стоит тех миллиардов которые она "рисует" в своих годовых отчётах. 

Ответить

Dmitry Ilyn

Дмитрий
19

О, лесная аналитика подъехала 👍

Ответить

Дмитрий Рождественский

Dmitry
–8

О, эплонаркоманы подтянулись. А где оды божественной?

Ответить

Пальто в коне

Дмитрий
7

ты горишь из-за минусов, держу в курсе

Ответить

Дмитрий Рождественский

Пальто
–3

"ты горишь из-за минусов"
Деточка, я вышел из этого возраста много лет назад. И красные цифры на белом дисплее меня совсем не заводят... 

Ответить

Пальто в коне

Дмитрий
5

оно и видно))

Ответить

Дмитрий

Пальто
–2

По теме есть что нибудь? Пустых разговоров как людей мне и в реальном мире хватает. 

Ответить

Порядочный фитиль

Дмитрий
8
Ответить

Дмитрий Рождественский

Порядочный
–5

Боевые картинки пошли. Суббота. Школа в атаку идёт. 

Ответить

Mmmax

Дмитрий
6

Мир то виртуальный, а люди, продажи и деньги реальные

Ответить

Дмитрий Рождественский

Mmmax
–5

"люди, продажи и деньги реальные"
Как и долги, банкротства, убитое время короткой человеческой жизни, проблемы и нытьё про заблоченные аккаунты. Пустота это всё. Виртуальный игровой мир - это отражение человеческой глупости. Миллионы людей тратят силы, здоровье и своё время на мусор. Тлен это всё. Пройдёт время и всё это виртуальное говно вместе с его сообществом никто не вспомнит. Игроманы - люди разменявшее своё время, а значит и будущее, на пустоту. Забвенье - самое страшное для человека. Я вижу целый мир который подписал себя на стирание из памяти. Вот это печально. А не какие-то отрицательные отзывы. Или минуса в карму.

Ответить

Гордый пришелец

Дмитрий
1

Как будто ты звездолет конструируешь. Или как будто все индивиды одинаково способны к конструированию звездолетов.

Ответить

Дмитрий Рождественский

Гордый
0

"как будто все индивиды одинаково способны к конструированию звездолетов." - зато компостировать мозги способны большинство. 

Ответить

Гордый пришелец

Дмитрий
1

Дык вот радуйся что хотя бы часть занята играми вместо этого

Ответить

Mmmax

Дмитрий
0

Словить смертельный передоз можно от чего угодно.
Дурачок со склонностью к зависимости, убивающий все время в игорах, берущий в долг на скины - так же влезет в какое-то говно в реале.

Жить по классике ради железного корыта на колесах, шмота или общественной репутации, кукол спонсировать, пропивать жизнь  - это созидательнее, да.

*Еще многие современный игры - по-сути интерактивные книги, помогают стресс разряжать, некоторые даже мышление развивают.

Ответить

T:ema

Дмитрий
3

Люди тратят настоящие деньги, чтобы купить то, что им нравится. А что им там нравится - подписка TJ, порнуха, музыка, хлебушек, кумыс, нефть по 30 рублей или доллар по сто, не суть важно.
Твои деньги такие же виртуальные, т.к. обеспечены исключительно честным словом Пу. А какое оно у него, мы прекрасно знаем :)

Ответить

Дмитрий Рождественский

T:ema
0

"Люди тратят настоящие деньги, чтобы купить то, что им нравится."
Многим людям нравится оружие, проституция, наркотики, бандитизм и виртуальный секс(?). Людям вообще очень много нравится глупости. Но как показывает практика, когда люди заняты каким либо интересным и довольно сложным делом, например созданием чего-либо с нуля, например языка программирования, конструированием, математическими расчётами сложными, анализом, вычислениями - почему-то им не хочется заниматься вышеописанными глупостями. Не странно?

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

Жополизателей больших корпораций тред.

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
2

Надеюсь эпол штрафанут с особой жестокостью

Ответить

Stanley H. Tweedle

Stanley
6

А фортнайт признают психическим заболеванием

Ответить

Dmitry Yashin

3

 Epic Games: удаление Fortnite из App Store привело к сокращению на 60% суточной аудитории на iOS

Что за желтуха? Как будто бы вся суточная аудитория сократилась на 60% из-за форнайта какого-то.

Ответить

Артём Мазанов

Dmitry
1

Добавил уточнение, но ты успел раньше

Ответить

Ilya Sidyakin

3

Такой кек-чебурек, конечно
С одной стороны Apple правда уже доит нещадно. С другой - вдруг выясняется, что тот же злодей Apple давал Эпикам весьма солидную долю аудитории, и хотел за это денег.
И Эпики такие: «Нет, Эпл, ты доишь молодых, маленьких и бедных и не даешь им жизни», хотя по факту Эпики не молодые, не маленькие и не бедные, а Эпл им на самом деле наоборот улучшает жизнь, но доит за это. Это правда, да

Ответить

Отдельный жар

0

Убогие, блядь

Им же и яббл, судья прямо сказали: вы намеренно допустили нарушение, устраните его — и игра вернётся в аппстор

Ответить

Валентин Жетонофф

Отдельный
0

Они борятся с монополистом, это как сейчас в Беларуси борятся с долбаебом. 
Да-да, борятся ради бабла и т.д., но асем от этого будет лучше, абсолютно всем, кроме эппл.

Ответить

Неправильный микроскоп

Отдельный
0

Epic Fail Games 

Ответить

Илюхер XXX

1

Да что вы говорите, кто бы мог подумать

Ответить

Неправильный микроскоп

0

Ахахахахаха! А как же борьба? Жалкие создания. 

Ответить

Гордый пришелец

Неправильный
0

Вот поэтому Путин и победит, что борьбу видите лишь уровня лыцарей с запором.

Ответить

sony360

0

На иос сократилась, на виндовс увеличилась

Ответить

Пальто в коне

0

"Epic Games заявила, что ценность Fortnite для пользователей во многом зависит от возможности играть с другими, а Apple лишила игроков этой возможности."

*неделей ранее*

"Epic Games 27 августа выпустит обновление для игры Fortnite, однако пользователи устройств Apple не получат его."

Ответить

Валентин Жетонофф

Пальто
0

так это не их желание как бы)

Ответить

nonsense

Пальто
0

Они не могут его выпустить на iOS в принципе без аккаунта разработчика и наличии предложения в сторе.

Ответить

Пальто в коне

nonsense
0

на тот момент аккаунт не был удалён + для macOS они публиковали игру в своём клиенте, где обновление не выпустили.

Ответить

nonsense

Пальто
0

Так плотно не слежу, но тут  скорее всего они пытаются использовать лояльных пользователей на этих платформах в качестве рычага давления. Не сильно этично, но при желании эпики даже это могут в свою сторону повернуть. Например, можно сказать: "довольно много аккаунтов играющих на macOS также играют и на iOS, так что мы не хотим делать игровые аккаунты несовместимыми".

Ответить

Пальто в коне

nonsense
0

хах, если это будет так, то это не борьба с монополией, а обычная ебля жабы и гадюки, где Apple не хочет терять ни одной крошки со своего пирога, а Epic насрать на своих игроков как бы они не стелили в суде.

такой вот я капитан очевидность.

Ответить

Костя Тюркин

nonsense
0

Забавно, но как раз 27го- в день своего же назначенного анонса -  еще могли - аккаунт удалили на день позже :) К слову, судья предлагала им вернуть стару версию приложения без метода Epic Direct Payment - но Epic сами от этого отказались :)

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Mikhail Kuropatkin

0

Айфоно жертвы отвалились, вообще насрать

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