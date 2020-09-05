Технологии
Артём Мазанов
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Epic Games: удаление Fortnite из App Store привело к сокращению на 60% суточной аудитории на iOS Материал редакции

Epic Games попросила суд отменить ограничения, так как они вредят её бизнесу.

2 комментария
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Epic Games заявила, что после того, как Apple удалила аккаунт компании из App Store, суточная аудитория Fortnite на iOS сократилась на 60%. Об этом сообщается в материалах дела.

Компания считает, что действия Apple нанесли ей «непоправимый ущерб» — из 350 миллионов всех игроков iOS используют 116 миллионов, а 63% пользователей играют только через эту платформу.

Компания может никогда больше не увидеть этих пользователей. Этот ущерб нашему флагманскому приложению невозможно измерить.

Epic Games

Epic Games заявила, что ценность Fortnite для пользователей во многом зависит от возможности играть с другими, а Apple лишила игроков этой возможности. «Возмущение пользователей было оглушительным», — считают в компании. Компания также рассказала, что Apple угрожает отклонять все попытки создания нового аккаунта разработчика «по крайней мере, в течение года» — это назвали «огромным ущербом».

13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые платежи за внутреннюю валюту в обход платёжных систем Apple и Google. Компания активировала функцию без проверки модераторов App Store и Google Play, и нарушила правила обеих площадок. После этого Apple и Google удалили Fortnite со своих платформ, а Epic Games сразу после этого подала на обе компании в суд. 28 августа Apple удалила аккаунт разработчиков Fortnite из App Store. Второе слушание по делу между Epic и Apple состоится 28 сентября.

Epic против Apple: почему конфликт неоднозначен…
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#epicпротивapple #новости

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Grease gun

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YeezySpace

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Apple лишила игроков этой возможности

сами нарушили правила с которым ранее согласились, а виновата apple
ясно

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