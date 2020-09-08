Microsoft анонсировал Xbox Series S за $300. В соцсетях консоль сравнили с колонкой, стиральной машиной и магнитофоном Материал редакции
Младшая версия консоли нового поколения будет «самым маленьким Xbox за всё время».
Microsoft показал младшую версию консоли следующего поколения Xbox Series S, которая будет стоит 300 долларов. Компания объявила об этом в своём твиттере после утечки дизайна консоли, которую в соцсетях сравнили с колонкой, стиральной машиной, варочной панелью и магнитофоном.
Одним из первых утечкой дизайна и ценой Series S поделился инсайдер Брэд Самс.
Позже инсайдер WalkingCat опубликовал видео со сравнением размеров Series S и Series X — младшая модель будет в два раза меньше. Судя по всему, ролик должны были показать на презентации Microsoft.
Информацию инсайдеров подтвердили в Windows Central. Издание сообщило, что обе версии консоли выйдут одновременно — 10 ноября. По их данным, старшая модель будет продаваться за 499 долларов (37 тысяч рублей), а младшая — за 299 (22 тысячи рублей). В Series S не будет дисковода, она поддерживает игры в 1080p, а не в 4K.
Сначала Microsoft не прокомментировал утечку, но косвенно подтвердил её в своём твиттере.
Потом компания официально анонсировала Series S, подтвердив её цену.
Внешний вид Series S сразу же стали обсуждать в соцсетях. Многие согласились, что дизайн у консоли странный, но порадовались низкой цене.
Пользователи твиттера сравнили дизайн консоли со стиральными машинами, магнитофонами, колонками, старыми радиоприёмниками, варочными панелями и кондиционерами.
Старшую версию консоли Series X Microsoft показал ещё в декабре 2019 года. По словам разработчиков, она обеспечивает поддержку игр в 8K с частотой 120 кадров в секунду.
В июне Sony представила дизайн PlayStation 5 — довольно футуристичный дизайн разделил пользователей. Консоль сравнивали с роутером, папкой и колонным вентилятором.
В соцсетях консоль сравнили
Каждый раз кринж с этой фразы, что то на уровне "В Кремле ответили.." "В ООН отреагировали.."
Невероятно бесит обезличенная форма сия, истово плюсую. Кто вообще и когда решил, что это - норма языка?
Входной паук например
Не тащи сюда д*ф
А мне написали «нет ничего лучше хорошего комментария»
Входной паук например
Не осилят
PS Plus и игры студии, то осилят. Если 499 XBOX и PS5 classic, то digital может и будет 399. Хотя...слабо верится.
я так понимаю про windows mode всё ещё молчат?
ехх надеюсь это всё таки была не утка и выкатят вместе с основной
По словам разработчиков, она обеспечивает поддержку игр в 8K с частотой 120 кадров в секунду.
Поддерживает разрешение 8К и до 120 кадров в секунду, но не одновременно. Консоль сможет запускать контент в 8К, и то только фильмы, скорее всего. Далеко не все игры смогут идти даже в 4K + 120 FPS. Такое и в следующем поколении ещё будет нереально (если прирост производительности внезапно не увеличится, а он не должен).
Есть тут кто, кто играет в консоль? Делать нехуй совсем, думаю, купить что ли. Последний раз играл в Денди, 25 лет назад. Посоветуйте, что взять.
Свич бери
Прямой файл
Я играю, задавайте свои ответы.
Посоветуйте, что взять
В зависимости от того, где и сколько ты будешь играть, а также интересуют ли тебя нынешние эксклюзивы Сони, или привлекает только мультиплатформа.
В остальном же игры на нем - весьма специфичны и дороги.
Неплохая платформа, но просто надо иметь ввиду эти моменты, когда собрался ее взять.
Ой, не тебе ответил, сорри.
300$ в рознице это скорее всего продажа себе в убыток. Майки скорее всего её выпускают чисто ради того чтобы продвигать свои подписочные сервисы. Эта консоль скорее про "возьми прямо сейчас, даже если нет денег, играй в подписку и фифу, смени консоль на помощнее через пару лет, если захочешь перейти на 4к"
Так ведь первый хуан выглядел примерно так же, только его вертикально поставить нельзя было, разве нет?
Хм а теперь вопрос что в белом ящике. Интересно есть ли инфа что они за чипы закупали у амд.
Обычный дизайн, обусловленный чисто конструкцией СО: 140-ка на вдув.
Могли, конечно, сделать как в one s: перфорация на 1/2 и сквозная перфорация, где крутилятор. Но сразу бы все вопили, что дезигн как у предыдущего поколения.