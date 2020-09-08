Технологии
Даша Лейзаренко
3676

Microsoft анонсировал Xbox Series S за $300. В соцсетях консоль сравнили с колонкой, стиральной машиной и магнитофоном Материал редакции

Младшая версия консоли нового поколения будет «самым маленьким Xbox за всё время».

36 комментариев
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Microsoft показал младшую версию консоли следующего поколения Xbox Series S, которая будет стоит 300 долларов. Компания объявила об этом в своём твиттере после утечки дизайна консоли, которую в соцсетях сравнили с колонкой, стиральной машиной, варочной панелью и магнитофоном.

Одним из первых утечкой дизайна и ценой Series S поделился инсайдер Брэд Самс.

Brad Sams @bdsams
Hello Xbox Series S https://bdsams.com/2ZbmN1l https://t.co/2MIF5I6YHO
Привет, Xbox Series S

Позже инсайдер WalkingCat опубликовал видео со сравнением размеров Series S и Series X — младшая модель будет в два раза меньше. Судя по всему, ролик должны были показать на презентации Microsoft.

WalkingCat @_h0x0d_
https://t.co/VMkQY9271K

Информацию инсайдеров подтвердили в Windows Central. Издание сообщило, что обе версии консоли выйдут одновременно — 10 ноября. По их данным, старшая модель будет продаваться за 499 долларов (37 тысяч рублей), а младшая — за 299 (22 тысячи рублей). В Series S не будет дисковода, она поддерживает игры в 1080p, а не в 4K.

Белая Xbox Series S и чёрная Xbox Series X

Сначала Microsoft не прокомментировал утечку, но косвенно подтвердил её в своём твиттере.

Xbox @Xbox
https://t.co/L0WcSiirnt

Потом компания официально анонсировала Series S, подтвердив её цену.

Xbox @Xbox
👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. https://t.co/8wIEpLPVEq
Давайте объявим официально! Xbox Series S — производительность нового поколения в самом маленьком Xbox. 299 долларов. Ждем, когда сможем поделиться информацией! Скоро. Обещаем

Внешний вид Series S сразу же стали обсуждать в соцсетях. Многие согласились, что дизайн у консоли странный, но порадовались низкой цене.

Joe Vargas @AngryJoeShow
WTF is this? LOL. So Weird looking. But holy shit that cheap as hell! Cant wait to learn more! https://twitter.com/bdsams/status/1303152184377344001
Что это за хрень? Лол. Очень странно выглядит. Но, чёрт подери, как дешево. Не могу дождаться новой информации!
Brian Altano @agentbizzle
That is a... weird design? But a very nice price to get in on the ground floor of the next gen consoles if this all turns out to be true! https://twitter.com/bdsams/status/1303152184377344001
Это такой странный дизайн? Но очень хорошая цена за консоль следующего поколения, если это всё правда

Пользователи твиттера сравнили дизайн консоли со стиральными машинами, магнитофонами, колонками, старыми радиоприёмниками, варочными панелями и кондиционерами.

Number Juan (CEO of Gaming) @FlipperMario91
The Xbox Series S looks great as hell https://t.co/JMXkBc3ht8
Xbox Series S выглядит чертовски круто
the goat in felghana @kevhnmay94
Man Xbox Series S is a nostalgia trip https://t.co/C5qSMoSmay
Блин, Xbox Series S — это путешествие в ностальгию
Mark Medina | IGN @Mark_Medina
Xbox Series S looks like a front-loading washing machine nothing will change my mind. #XboxSeriesS https://t.co/VGUMD9qLN4
Xbox Series S выглядит как стиральная машина с передней загрузкой, ничего не изменит моего мнения
miko | ミコ @mikoazuka
the "s" in xbox series s stands for signal transmitter https://t.co/171ARNbFeh
S в Xbox Series S означает передатчик сигналов
KidSmoove @kidsmoove
Xbox Series S looks like the Xbox Adaptive controller https://t.co/MrpYrDeGrI
Xbox Series S выглядит как контроллер Xbox Adaptive Controlle
🐧Zorah is waiting for elden ring 😔 @MrZoro55r
@_h0x0d_ Looks beautiful https://t.co/d2esiZHWNN
Выглядит потрясающе
Japa - Artes Digitais @JapaArtes
😎👌 https://twitter.com/bdsams/status/1303152184377344001 https://t.co/o9cxjFW3id
Marcia Effect @trostes
lindo o xbox series s https://t.co/LwZDztHuZR
Xbox Series S
NICKY PICKLES @NickolisMolina1
@Xbox Got the series S https://t.co/kUqjQLP096
Получил Series S

Старшую версию консоли Series X Microsoft показал ещё в декабре 2019 года. По словам разработчиков, она обеспечивает поддержку игр в 8K с частотой 120 кадров в секунду.

В июне Sony представила дизайн PlayStation 5 — довольно футуристичный дизайн разделил пользователей. Консоль сравнивали с роутером, папкой и колонным вентилятором.

#соцсети #мемы #резонанс #технологии

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36 комментариев
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Дмитрий Дмитриев

25

Геймеры такие остроумные (нет).

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Rusty Nail

14

В соцсетях консоль сравнили

Каждый раз кринж с этой фразы, что то на уровне "В Кремле ответили.." "В ООН отреагировали.."

Ответить

Valeriy Avdeyev

Rusty
1

Невероятно бесит обезличенная форма сия, истово плюсую. Кто вообще и когда решил, что это - норма языка? 

Ответить

Входной паук например

11

Выглядит классно.

Ответить

Evgeny Delyukin

–6
Ответить

Входной паук например

Evgeny
15

Не тащи сюда д*ф

Ответить

Evgeny Delyukin

Входной
–2

А мне написали «нет ничего лучше хорошего комментария»

Ответить

Капитальный утюг

Evgeny
7

А бабушка тебе говорила, что ты самый красивый?

Ответить

Прямой файл

Evgeny
1

Но ведь не сказали, что "хороший комментарий" - твой?

Ответить

Автономный шар

Evgeny
4
Ответить

Острый каякер

Evgeny
0

Передержали

Ответить

Экспериментальный кран

1

PlayStation 5 за $399???

Ответить

Входной паук например

Экспериментальн…
8

Не осилят

Ответить

Lofoten Forsake

Входной
0

PS Plus и игры студии, то осилят. Если 499 XBOX и PS5 classic, то digital может и будет 399. Хотя...слабо верится.

Ответить

Lofoten Forsake

Экспериментальн…
0

Без дисковода, но это слухи 

Ответить

Иван Гессе

2

я так понимаю про windows mode всё ещё молчат?
ехх надеюсь это всё таки была не утка и выкатят вместе с основной

Ответить

Входной паук например

2

 По словам разработчиков, она обеспечивает поддержку игр в 8K с частотой 120 кадров в секунду.

Поддерживает разрешение 8К и до 120 кадров в секунду, но не одновременно. Консоль сможет запускать контент в 8К, и то только фильмы, скорее всего. Далеко не все игры смогут идти даже в 4K + 120 FPS. Такое и в следующем поколении ещё будет нереально (если прирост производительности внезапно не увеличится, а он не должен).

Ответить

Ху Эмай

1

Есть тут кто, кто играет в консоль? Делать нехуй совсем, думаю, купить что ли. Последний раз играл в Денди, 25 лет назад. Посоветуйте, что взять.

Ответить

Александр Добриневский

Ху
1

Свич бери

Ответить

Ху Эмай

Александр
1

Что это? Так и гуглить "свич"?

Ответить

Максим Слипченко

Ху
1

В целом, да.

Ответить

Иван Прохоров

Максим
–1

Украина! Спалился!

Ответить

Прямой файл

Ху
0

Я играю, задавайте свои ответы.
Посоветуйте, что взять

В зависимости от того, где и сколько ты будешь играть, а также интересуют ли тебя нынешние эксклюзивы Сони, или привлекает только мультиплатформа.

Ответить

Ху Эмай

Прямой
2

На телике 55'. Раньше видел игры типа ниндендо, где можно было в теннис играть и тому подобное, но, насколько я понял сейчас таких не делают. Не знаю даже что за игры то сейчас? Медал оф онор что ли.

Ответить

Zoid Q

Ху
3

На Nintendo Switch есть теннис с поддержкой контроля движением.

Ответить

Владимир Земсков

Zoid
0

В остальном же игры на нем - весьма специфичны и дороги.
Неплохая платформа, но просто надо иметь ввиду эти моменты, когда собрался ее взять.
Ой, не тебе ответил, сорри.

Ответить

Вольный танк88

1

Я теперь переживаю, что они каждый год начнут с такими ценами консоли выпускать)
но чую сони sosnet в плане цены, даже за ту же версию без дисковода

Ответить

nonsense

Вольный
0

300$ в рознице это скорее всего продажа себе в убыток. Майки скорее всего её выпускают чисто ради того чтобы продвигать свои подписочные сервисы. Эта консоль скорее про "возьми прямо сейчас, даже если нет денег, играй в подписку и фифу, смени консоль на помощнее через пару лет, если захочешь перейти на 4к"

Ответить

Капитальный утюг

1

Дизайн правда странный, а сравнения из твиттера - вообще хуета

Ответить

Исторический вентилятор

0

Наконец узнаем цену на PlayStation

Ответить

Mezzo Deesa

0

В соцсетях консоль сравнил

Ох как эти сравнивальщики надоели

Ответить

Andre Macareno

0

Так ведь первый хуан выглядел примерно так же, только его вертикально поставить нельзя было, разве нет? 

Ответить

Andrey Dolg

0

Хм а теперь вопрос что в белом ящике. Интересно есть ли инфа что они за чипы закупали у амд.

Ответить

Leanne Morel

0

Обычный дизайн, обусловленный чисто конструкцией СО: 140-ка на вдув.
Могли, конечно, сделать как в one s: перфорация на 1/2 и сквозная перфорация, где крутилятор. Но сразу бы все вопили, что дезигн как у предыдущего поколения. 

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Игорь Рачук

–5
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Игорь Рачук

Игорь
–5
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