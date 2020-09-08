Младшая версия консоли нового поколения будет «самым маленьким Xbox за всё время».

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Microsoft показал младшую версию консоли следующего поколения Xbox Series S, которая будет стоит 300 долларов. Компания объявила об этом в своём твиттере после утечки дизайна консоли, которую в соцсетях сравнили с колонкой, стиральной машиной, варочной панелью и магнитофоном.

Одним из первых утечкой дизайна и ценой Series S поделился инсайдер Брэд Самс.

Позже инсайдер WalkingCat опубликовал видео со сравнением размеров Series S и Series X — младшая модель будет в два раза меньше. Судя по всему, ролик должны были показать на презентации Microsoft.

Информацию инсайдеров подтвердили в Windows Central. Издание сообщило, что обе версии консоли выйдут одновременно — 10 ноября. По их данным, старшая модель будет продаваться за 499 долларов (37 тысяч рублей), а младшая — за 299 (22 тысячи рублей). В Series S не будет дисковода, она поддерживает игры в 1080p, а не в 4K.

Белая Xbox Series S и чёрная Xbox Series X

Сначала Microsoft не прокомментировал утечку, но косвенно подтвердил её в своём твиттере.

Потом компания официально анонсировала Series S, подтвердив её цену.

Xbox @Xbox



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. 👀 Let’s make it official!Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).Looking forward to sharing more! Soon. Promise. https://t.co/8wIEpLPVEq Давайте объявим официально! Xbox Series S — производительность нового поколения в самом маленьком Xbox. 299 долларов. Ждем, когда сможем поделиться информацией! Скоро. Обещаем

Внешний вид Series S сразу же стали обсуждать в соцсетях. Многие согласились, что дизайн у консоли странный, но порадовались низкой цене.

Joe Vargas @AngryJoeShow WTF is this? LOL. So Weird looking. But holy shit that cheap as hell! Cant wait to learn more! https://twitter.com/bdsams/status/1303152184377344001 Что это за хрень? Лол. Очень странно выглядит. Но, чёрт подери, как дешево. Не могу дождаться новой информации!

Brian Altano @agentbizzle That is a... weird design? But a very nice price to get in on the ground floor of the next gen consoles if this all turns out to be true! https://twitter.com/bdsams/status/1303152184377344001 Это такой странный дизайн? Но очень хорошая цена за консоль следующего поколения, если это всё правда

Пользователи твиттера сравнили дизайн консоли со стиральными машинами, магнитофонами, колонками, старыми радиоприёмниками, варочными панелями и кондиционерами.

KidSmoove @kidsmoove Xbox Series S looks like the Xbox Adaptive controller https://t.co/MrpYrDeGrI [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EhW9OV8XkAE9abM.jpg","width":1242,"height":649}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EhW9OV9WkAI3Cgt.jpg","width":1350,"height":759}}}] Xbox Series S выглядит как контроллер Xbox Adaptive Controlle

Старшую версию консоли Series X Microsoft показал ещё в декабре 2019 года. По словам разработчиков, она обеспечивает поддержку игр в 8K с частотой 120 кадров в секунду.

В июне Sony представила дизайн PlayStation 5 — довольно футуристичный дизайн разделил пользователей. Консоль сравнивали с роутером, папкой и колонным вентилятором.