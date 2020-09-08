Первыми систему получат владельцы смартфонов Pixel, Xiaomi, OnePlus и Realme.

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Фото The Verge

Google выпустила финальную версию Android 11. В новой версии системы почти нет значительных изменений, зато множество незначительных нововведений.

Главные нововведения Android 11

Запись экрана добавили на системном уровне: до этого каждый производитель смартфонов реализовывал её сам в собственных оболочках. Функция позволяет записывать видео со звуком с устройства, с микрофонов или сразу с двух источников, а также может фиксировать нажатия пальцев;

Сообщения из разных мессенджеров теперь стекаются в одну вкладку «Беседы» в уведомлениях. Оттуда ими можно централизованно управлять;

Функция с говорящим названием «пузыри» позволяет сворачивать переписки из мессенджеров в компактные кружки, закреплённые поверх приложений и возвращаться к беседе при необходимости. Похожие возможности уже реализовывали разные производители в своих прошивках, но теперь она работает на системном уровне;

Android 11 подсказывает, какие приложения могут понадобиться пользователю и предлагает их запустить на основе сценариев ежедневного использования, геолокации и других факторов. Теперь система собирает их в самом нижней части домашнего экрана, но его всё ещё можно настроить как вздумается;

В Android 11 улучшили приватность: теперь доступ к личным данным пользователям приложениям можно разрешать всего на один раз, а если какие-то приложения долго не используются, система сама сбрасывает права доступа;

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В Google переработали меню кнопки включения. Теперь через него можно управлять устройствами «умного» дома и расплачиваться картой через Google Pay;

Дизайн портативного плеера в уведомлениях переработали: теперь через него можно увидеть, на каком устройстве играет музыка или видео на YouTube;

Смартфоны на Android 11 подключаются к Android Auto без проводов — достаточно приложить смартфон к панели совместимого бортового компьютера в машине;

В системе появилась история уведомлений: теперь можно не беспокоиться, если случайно смахнул сообщение, не успев его прочитать — всё сохраняется;

В меню «поделиться» можно закрепить определённые приложения на свой вкус, чтобы быстрее рассылать контент;

Улучшили управление голосом: теперь Android 11 пытается распознать команды не только из определённого списка, но и произвольные поручения;

Режим «Не беспокоить» можно настроить так, чтобы сообщения от некоторых приложений доходили даже при включённой функции;

Если пользователь слушает музыку по Bluetooth и включает «режим полёта», Android 11 не отключит Bluetooth, но как и раньше отключит Wi-Fi и сотовую связь;

В систему добавили 117 новых эмодзи;

Как обновиться на Android 11

Первыми новую версию системы получили владельцы Google Pixel 2 и новее. Кроме них, Android 11 на старте доступна для отдельных смартфонов OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme, а также для всех устройств на Android One. Обновление для других совместимых смартфонов обещают «в течение нескольких месяцев», но сроки зависят от производителей аппаратов.

Чтобы узнать, когда Android 11 станет доступна для конкретных смартфонов, стоит зайти на сайт производителя или в его соцсети. Большинство флагманов поддерживают обновления системы в течение двух лет после выхода.