Технологии
Дамир Камалетдинов
11 248

Google выпустила Android 11 с улучшениями уведомлений и приватности, а также «пузырями». Что изменилось и как обновиться Материал редакции

Первыми систему получат владельцы смартфонов Pixel, Xiaomi, OnePlus и Realme.

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Фото The Verge

Google выпустила финальную версию Android 11. В новой версии системы почти нет значительных изменений, зато множество незначительных нововведений.

Главные нововведения Android 11

  • Запись экрана добавили на системном уровне: до этого каждый производитель смартфонов реализовывал её сам в собственных оболочках. Функция позволяет записывать видео со звуком с устройства, с микрофонов или сразу с двух источников, а также может фиксировать нажатия пальцев;
  • Сообщения из разных мессенджеров теперь стекаются в одну вкладку «Беседы» в уведомлениях. Оттуда ими можно централизованно управлять;
  • Функция с говорящим названием «пузыри» позволяет сворачивать переписки из мессенджеров в компактные кружки, закреплённые поверх приложений и возвращаться к беседе при необходимости. Похожие возможности уже реализовывали разные производители в своих прошивках, но теперь она работает на системном уровне;
  • Android 11 подсказывает, какие приложения могут понадобиться пользователю и предлагает их запустить на основе сценариев ежедневного использования, геолокации и других факторов. Теперь система собирает их в самом нижней части домашнего экрана, но его всё ещё можно настроить как вздумается;
  • В Android 11 улучшили приватность: теперь доступ к личным данным пользователям приложениям можно разрешать всего на один раз, а если какие-то приложения долго не используются, система сама сбрасывает права доступа;
  • В Google переработали меню кнопки включения. Теперь через него можно управлять устройствами «умного» дома и расплачиваться картой через Google Pay;
  • Дизайн портативного плеера в уведомлениях переработали: теперь через него можно увидеть, на каком устройстве играет музыка или видео на YouTube;
  • Смартфоны на Android 11 подключаются к Android Auto без проводов — достаточно приложить смартфон к панели совместимого бортового компьютера в машине;
  • В системе появилась история уведомлений: теперь можно не беспокоиться, если случайно смахнул сообщение, не успев его прочитать — всё сохраняется;
  • В меню «поделиться» можно закрепить определённые приложения на свой вкус, чтобы быстрее рассылать контент;
  • Улучшили управление голосом: теперь Android 11 пытается распознать команды не только из определённого списка, но и произвольные поручения;

  • Режим «Не беспокоить» можно настроить так, чтобы сообщения от некоторых приложений доходили даже при включённой функции;

  • Если пользователь слушает музыку по Bluetooth и включает «режим полёта», Android 11 не отключит Bluetooth, но как и раньше отключит Wi-Fi и сотовую связь;
  • В систему добавили 117 новых эмодзи;

Как обновиться на Android 11

Первыми новую версию системы получили владельцы Google Pixel 2 и новее. Кроме них, Android 11 на старте доступна для отдельных смартфонов OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme, а также для всех устройств на Android One. Обновление для других совместимых смартфонов обещают «в течение нескольких месяцев», но сроки зависят от производителей аппаратов.

Чтобы узнать, когда Android 11 станет доступна для конкретных смартфонов, стоит зайти на сайт производителя или в его соцсети. Большинство флагманов поддерживают обновления системы в течение двух лет после выхода.

#смартфоны #android #новости #google

Дамир Камалетдинов PLUS
+140 139
Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
37
1
70
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170 комментариев
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Андрей Когут

121

Вообще не понимаю всех этих споров по поводу ос. У каждого свой вкус. Нравится андроид - берешь андроид. Нравится долбиться в жепу - берешь айос

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Андрей
1

Вообще не понимаю всех этих споров по поводу ос.

Нравится долбиться в жепу - берешь айос

Ответить

камикадзе

Тео
26

Чувак это репчик 

Ответить

Гриша Почуев

Тео
0

Ну да, в связи с приведенным аргументом эти споры бессмысленны

Ответить

Единый франт

Андрей
5

Вы так всегда со знанием дела это всё пишете, что поневоле задумываешься, кто на самом деле что выбирает ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Ozabot

Единый
4

Вот раньше все просто было: бедные гомосеки выбирали андроид, богатые — айос.
А сейчас вообще нихера не понятно.

Ответить

пиу-пиу

Единый
2

Ну камон

Ответить

Миржан Досымбаев

Андрей
1

а шо делать если кому-то нравится и то и другое ?

Ответить

Иван Иванович

Миржан
0

Есть же бисексуалы

Ответить

Андрон

Миржан
–1

Стать пассивным толерастом.

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Андрей
0

И от версии к версии все меняется.
Винфон разбавлял, но умер.

Ответить

пиу-пиу

Андрей
0

 Нравится долбиться в жепу - берешь айос

Неловко, когда ты долбишься в жопу, а у тебя Pixel ((((

Ответить

55Leon77

Андрей
0

я выбрал и то, и то

Ответить

Обширный динозавр

–56

Не знаю что более убогое в стоковом андроиде: дизайн устройствa или OS

Ответить

Намерен щит

Обширный
138

Не зняю сьто боие убогое в стёковом андьоиде: дизяйн устьайствa ии OS

Ответить

Обширный динозавр

Намерен
–29

О, а вот и аргументы подъехали

Ответить

Намерен щит

Обширный
97

О, а вот и яйгюминты пёдъихяи

Ответить

Дамир Камалетдинов

Намерен
49

Вы чё тут устроили блядь

Ответить

Намерен щит

Дамир
19

Дитковский высерает хуйню

Ответить

Акционерный

Дамир
2

Давай спросим у @Владислав Цыплухин 

Ответить

Kirill Tokarev

Обширный
4

А аргументы чего тебе нужны? Того, что каждый дрочит так как хочет?
(мусор в виде иконок на рабочИХ столах)

Ответить

Вова Кот

Обширный
22

Уж о чем вам говорить, так это точно не про дизайн устройств. С таким вырезом и камерами то..

Ответить

Обширный динозавр

Вова
19

Тем временем фирменный смартфон от гугл

Ответить

Хозяйственный микрофон

Обширный
22
Ответить

Хозяйственный микрофон

Хозяйственный
8

Всю жизнь пользуюсь айфонами, но лучше всего дизайн именно телефона у самсунг (не UI)

Ответить

Вирусный Даниль

Хозяйст…
4

а зочем там стилус

Ответить

Обширный

Хозяйст…
2

Красиво но в руку колит пизда эта хуйня по углам им дольше 5 мин не реально пользоваться

Ответить

Хозяйственный

Обширный
2

Как ты им по углам пользуешься, у меня рука больше чем хер, но я могу держать его только в обнимку за бока

Ответить

Персональный

Хозяйст…
2

у меня рука больше чем хер

никто не сомневался

Ответить

Хозяйственный

Персона…
1

завидуйте молча

Ответить

Обширный

Хозяйст…
–1

А как ты печатаешь или ленту листаешь?

Ответить

Хозяйственный

Обширный
1

чиво

Ответить

Yuriy Klyahin

Обширный
0

Вот так

Ответить

Ozabot

Хозяйст…
0

но я могу держать его только в обнимку за бока

Хороший хер

Ответить

ouxen

Обширный
0

это убого

Ответить

Ozabot

Обширный
0

И это правильно. Нехай пользоваться телефоном больше 5 мин.

Ответить

Миржан Досымбаев

Хозяйст…
0

какой тут дизайн у монолита, что именно тебе понравилось ?

Ответить

Валенок

Миржан
0

какой тут дизайн у монолита, что именно тебе понравилось ?

понравился дизайн монолита

Ответить

solawind

Обширный
4

Хорошо что на андроид множество телефонов, а не только 1 как у Apple, не так ли.

Ответить

Вирусный Даниль

Обширный
2

АААААААААААА

Ответить

Вова Кот

Обширный
1

А я и не говорил, что у гугла он лучше. Скатились в 3, когда сделали этот вырез обсосанный, а в 4 и камеры спиздили с айфонов ваших в виде не пойми чего

Ответить

Дмитрий Чернышов

Обширный
0

Интересно, кто первый осилит подэкранные камеры, яблоко или производители андроид-смартфонов. Вторые хотя бы прототипы показывали. 

Ответить

пиу-пиу

Обширный
0

Субъективно, но камеры Pixel 4 выглядят как-то более стильно. У iphone словно припаяли заплатку. Да выглядит круто, но где же та хвалёная элегантность и минимализм, которым кичатся в дизайне фанаты?

Ответить

ouxen

Обширный
–1

фу блять

Ответить

Святой спрей

Вова
4

прикольно что вторая картинка не с айфоном

Ответить

Вова Кот

Святой
–1

Один хуй, все также уебищно 

Ответить

Вирусный Даниль

Вова
4

зато девочка тебя цёмнет в щёчку с куда большей вероятностью, нежели если у тебя будет самый охуенный самсунг со стилусом

Ответить

Хозяйственный

Вирусный
18

зато девочка тебя цёмнет в щёчку с куда большей вероятностью

Пиздец, ты предлагаешься пользоваться говном из-за какой-то пизды?)

Ответить

Вирусный Даниль

Хозяйст…
2

да дай посраться-то!

Ответить

Слышный танк88

Вирусный
8

Девочка скорее скажет: "Нахуя тебе такая бандура, для которой нужен стилус? Ты компенсируешь, что ли?"

Ответить

Andre Macareno

Слышный
1

так рисовать же

Ответить

Пётр Орлов

Andre
0

Секс

Ответить

Евгений Мартынов

Вирусный
1

цёмнет в чёлочку

Ответить

Внезапный цвет

Евгений
0

в тёлочку

Ответить

ouxen

Вова
–1

ебнулся?

Ответить

Святой спрей

Святой
5

@Дитковский хуле ты меня минусишь, яблодрочер?

Ответить

Обширный динозавр

Святой
–1

Заплачь

Ответить

Святой спрей

Обширный
10

😭

Ответить

Вирусный Даниль

Обширный
1

Фиг знает, мне и не стоковые не нравились/не нравятся, но это ведь индивидуально ж. Кому-то яблоки нравятся, кому-то груши

Ответить

Вирусный Даниль

Вирусный
6

Кому-то дыни

Ответить

Вирусный Даниль

Вирусный
3

Особенно мне

Ответить

Вирусный Даниль

Вирусный
6

Дитковскей прекроти

Ответить

Вирусный Даниль

Вирусный
4

у меня же тоже ойфон ты не в ту сторону воюеш

Ответить

Обширный

Вирусный
–1

🚨🚨🚨

Ответить

Вирусный Даниль

Обширный
6

хватит строить куличики

Ответить

Вирусный Даниль

Вирусный
2

тем более где лопата

Ответить

Дмитрий Ярыш

Обширный
2

Ну, у Гугла как раз что дизайн Операционки лучший среди ведер, что дизайн самого устройства.
Посмотришь на все эти стандартные переливающиеся всеми цветами радуги лопаты с 8 камерами в ряд, так под грустно.
А интерфейсы всех сторонних оболочек это кривое говно с закосом под IOS, в котором интерфейс системы не согласуется с интересом приложений.
Чего только стоит стрелочка «назад» в стоковых приложениях большинства сторонних оболочек, которая выглядит как «⟨».
В то время, как во всех приложениях от TJ до ВК и Телеграмма будет стандартная андроидовская «←»

Ответить

Евгений

Дмитрий
0

Щас бы пользоваться стрелочками для навигации в десятом андроиде

Ответить

Дмитрий Ярыш

Евгений
0

В смысле? Эта стрелочка в правом верхнем углу будет по-любому. Вне зависимости от того, какое ты поставил управление.
Я давно на жестах.
Вот о чем я

Ответить

Alexander Pankov

Дмитрий
0

Это левый угол, если что)

Ответить

Хозяйственный микрофон

Обширный
0

Пиздец, зачем так порвался?

Ответить

ouxen

Обширный
0

оба левые

Ответить

Евгений Мартынов

36

Как же вы заебали: с десяток лет срётесть чьё субъективное ощущение от пользования стеклянно-пластиковой коробочкой лучше, чем у оппонента, приравнивая себя то к одной группке долбоёбов, то к другой... Очнитесь, блять, откройте глаза, оглядитесь вокруг, поймите же, наконец, что вы теряете себя, вовлекаясь во все эти бессмысленные холивары, сжигаете себя в огне оголтелого консьюмеризма, ортодоксальных цитированиях пресс-релизов, бесчисленных обзоров и маркетинговых конференций конкурирующих сторон, превращаетесь в симулякров, в модусы вещей, просерая драгоценное время и теряя вкус к жизни. Позвольте себе быть свободными, верните локус контроля вовнутрь и примите простую (как и всё в этом подлунном мире) ветхозаветную истину: xiaomi - топ за свои деньги.

Ответить

KSA

Евгений
0

Комменты придуманы специально для срача

Ответить

Обширный динозавр

–22

Обновление для других совместимых смартфонов обещают «в течение нескольких месяцев», но сроки зависят от производителей аппаратов.

Тем временем новую IOS мы получим прям во время презентации, а беткой можем пользоваться уже как пару месяцев

Ответить

Дамир Камалетдинов

Обширный
71

Тем временем новый Android большинство смартфонов на Android вообще никогда не получит

Ответить

Хозяйственный микрофон

Дамир
8

Тем временем что такое Windows Phone никто даже и не знает -__-

Ответить

Избытокъ Хромосомъ

Дамир
6

Более того: смартфоны от Apple вообще не получат новый Android

Ответить

Вирусный Даниль

Обширный
37

*любая новость про Андроид*
Комментарии: ЭППЛ ДУГОЛУФДЦХФЦФЖ

Ответить

Bulat Akhmetshin

Вирусный
1

Справедливо и обратное.

Ответить

Вирусный Даниль

Bulat
1

Я потому и повторила комментарий, тк писала точно такой же ревёрснутый (ПРИВЕТ НОЛАН) сегодня в новости про Эппл)

Ответить

Bulat Akhmetshin

Вирусный
2

Гений

Ответить

Max Diviani

Bulat
0

Так это из обратной темы и взято)

Ответить

Намерен щит

Обширный
28

Тем вьиминем новюю IOS ми поющим пьям во вьимя пьизинтяции, а биткой мёзем пойзёвяться юзе кяк пяйю мисяцев

Ответить

Хозяйственный микрофон

Обширный
8

Тем временем новую IOS мы получим прям во время презентации

Хочу поставить новую IOS на шестой айфон! Почему я сосу писос? К слову говоря на пиксели андроид тоже можно получить прям во время презентации, хуже того на пиксель/нексус давности 6 айфона можно поставить 11 андроид, а если будут умельцы с xda, то и 12 и 13 и Ubuntu Mobile

Ответить

Yura Svinaryov

Хозяйственный
4

Айфон 6 поддерживал 4 года обновы, следующий 6s/se уже пятый год поддерживается
И про какой пиксель речь? Там же от pixel 2, который в 17 году вышел, нет?

Ответить

Хозяйственный микрофон

Yura
2

На Nexus 5 точно можно поставить 10 андроид, на 6 айфон поставить iOS 13 точно нельзя. Nexus 5 вышел раньше!

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Хозяйственный
3

Ну так речь же про официальный андроид, а не сборки от васяна.

Ответить

Хозяйственный

g͡o͞od҉
3

Сборки от Васяна работают не сильно хуже (pixel experience), а вот с iOS ничего не поделать

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Хозяйст…
0

И на макбук можно поставить убунту. И работать она будет не сильно хуже. А вот я как регулярно мигрирующий с ios на андроид и наоборот "умею сказать", что лучше клавиатуру нормальную сделали и от херни, что в приложенной картинке избавились. На всех сборках.

Ответить

Дмитрий Ярыш

g͡o͞od҉
1

Чем тебе Гугл ассистент мешает, лол? Удобная хрень, я с неё будильники ставлю и погоду узнаю.
Случайно не вызывается, что бы вызвать надо сдать телефон и вроде можно вообще отключить.
А с клавой что не так? Ты же можешь из плейстора любую на свой вкус поставить.

Ответить

KSA

Дмитрий
1

Гугл ассистент сливает все твои разговоры ФСБ, ФБР и Моссаду

Ответить

Дмитрий Ярыш

KSA
2

Ну, я только за.
Если мои данные не сольют ФБР и прекрасному Моссаду, то их сольют ФСБ и китайской разведке.
А так, хоть пользу по борьбе с китайскими империалистами, противниками святого Израиля и русской разведкой принесу.

Ответить

Внезапный цвет

Дмитрий
0

боже храни королеву, хочу в ми-6 сливать все мои данные и как я писою и какаю

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Дмитрий
0

Вполне себе вызывается случайно.
Плюс ещё странно работает. См. Картинку выше.
С калавой не так чуть меньше чем все. Например метод обработки места нажатия. Он не зависит от клавиатуры. И значительно стременее на андройде.
Плюс я не обнаружил Клавы, что как ios позволяла бы передвигать курсор долгим нажатием. Только пробел в гугловской и только горизонтально.

Ответить

Artyom Sidorov

g͡o͞od҉
0

SwiftKey

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Artyom
0

Круто. Одной проблемой меньше. Спасибо. Правда неясно почему она только в бете работает.

Ответить

Максим Ерохин

Хозяйственный
2

Ну можно поставить кастом на пятый Нексус. А так, последнее, что выходило на него официально - 6й маршмеллоу

Ответить

Andre Macareno

Yura
0

Справедливости ради, приложения под андроид в основном до сих пор поддерживают андроид 5.1, вышедший 7 лет назад, многие штуки предоставляются через Google Play Services, из серьезного со времен пятого андроида вышло не так много:

В андроиде 6 появился запрос пермишенов во время выполнения, а не во время установки
В 7— реплай из уведомлений и их группировка
В 8 и 9 чего-то особенного не появлялось, разве что технически несколько моментов изменилось
в 10 завезли темную тему и жестовую навигацию из MIUI

Ответить

Слышный танк88

Хозяйственный
0

Хочу поставить новую IOS на айфон SE!

ОК

Ответить

Матвей Торопов

Обширный
7

Вот только телефоны с iOS один производитель делает, а телефоны на андройде выпускает до фига вендоров. В этом сложность. 

Ответить

Дмитрий Ярыш

Обширный
5

Ну, у меня уже ночью само обновилось незаметно, как и у яблочников.
Айфоны корректно сравнивать исключительно с пикселями, так как и там и там — единый разработчик операционной системы и устройства.
Отсутствие обновления на ксиоми — проблема исключительно ксиоми и белого человека это вообще не волнует.

Ответить

алеша

Обширный
2

дак бета андроид тоже был

Ответить

Святой спрей

Обширный
–2

вряд ли свежая ios будет доступна сразу во время презентации :(

Ответить

Степан Летун

Обширный
1

А ещё это путь без возврата. И вот что делать, если устройством становится невозможно пользоваться? Как было с девайсами на А5. Обещали что в следующей версии сделают хорошо - сделали ещё хуже. А назад не откатиться.
Палка о двух концах, знаешь ли.

Ответить

Andre Macareno

Степан
0

Так и андроид тоже откатить нельзя уже года три

Ответить

Готовый Данила

Обширный
–2

Ну бетой «релизная» часто остается до версии *.3 примерно

Ответить

Kirill Tokarev

Готовый
1

Напомнил мне про кривую 11ую аойс

Ответить

No ForUse

1

Читаю так как будто у меня есть андроид смартфон, хы

Интересно же

Ответить

Андрей Буров

No
33

Конечно интересно, узнать что скопируют в iOS в следующие несколько лет.

Ответить

Sergiy Sev

Андрей
20

Пока что все передернули из iOS, если вы не заметили

Ответить

Дамир Камалетдинов

Sergiy
9

Кстати, смешно, но кажется как минимум с приватностью точно подглядели у конкурентов

Ответить

Молодой диод

Дамир
10

Даже окно так выглядит, просто добавили свой уебищный дизайн

Ответить

ouxen

Молодой
0

не мудрено, жуебки

Ответить

Александр Вересаев

Андрей
11

Тут как бы вообще все фишки, кроме пузырей-бесед, уже были в iOS 11 - iOS 13.

Запись экрана, предложения Siri, геолокация на один раз, меню управления аудиоустройствами, настройка меню «Поделиться» и т.д.

Ответить

Eugene Brazgin

Александр
3

меню управления аудиоустройствами

На самсунгах как минимум с Galaxy S6 поддерживается , а может и раньше.

Запись экрана

Тоже было на куче андроидов разных производителей.

Так что гуглоандроид тырит фишки у самсунга/хуавея/etc.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Eugene
1

Не тырит, а накатывает на прод, так сказать.

Ответить

neimovirne

Александр
2

пузыри были со времен parapid android на android 4.4

Ответить

No ForUse

Андрей
–1

Да

Ответить

алеша

8

лойс если у тя симбиан слушай у тя проблемы чел

Ответить

алеша

2

лойс если у тя айфон и тебе тока недавно дали возможность скрывать значки приложения м главного экрана, вместо того чтобы в папочку все совать и прятать в другой экран

Ответить

алеша

алеша
16

лойс если ты срешьчя че лучше говно или хуйня

Ответить

Акционерный хот-дог

2

Вау, как много нововведений и улучшений производительности!

Ответить

Акционерный хот-дог

Акционерный
0

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ 

Ответить

Акционерный хот-дог

Акционерный
0

Вот примерно такой список изменений по сравнению с 10 версией

Ответить

Timur Muratshin

Акционерный
1

Так что добавлять то? Все очевидное давно добавили, конкурент единственный отстаёт на 2 версии и уже давно по факту обновляет железо своих устройств а не ОС

Ответить

Harold Peterson

3

история уведомлений

О_о удалить сообщение после отправки уже не поможет?

Ответить

Широкий микрофон

1

Да-да-да!

Ответить

Широкий микрофон

Широкий
1

Звонки то дали записывать?

Ответить

Sergey Volkov

Широкий
4

у меня стоит Cube ACR приложуха, которая автоматически записывает все звонки

Ответить

Sergey Volkov

Sergey
1

что за зассыха дизлайкает ?

Ответить

Sergey Volkov

Sergey
0

@Дитковский и его подружка @Великомученик   
Поясните за дизлайки, призываю вас к ответу

Ответить

Обширный

Sergey
–1

Хатьфу в ноунейма!

Ответить

Sergey Volkov

Обширный
–3

Хатьфу в ноунейма для меня 

Ответить

Toska Toska

Широкий
0

Вроде бы всегда такая функция была? В стандартной звонилке сяоми ещё с 9 версии точно

Ответить

KSA

Toska
0

Еще в 4 андроиде это было штатно

Ответить

Широкий микрофон

Toska
0

Выпилили в андроид 10, через стандартную звонилку только с предупреждением можно

Ответить

Дмитрий Ярыш

Широкий
–1

Не надо давать записывать звонки. Я хоть и ведроюзерс пикселем, но солидарен в этом с эпл.

Ответить

Широкий микрофон

Дмитрий
0

Почему?

Ответить

Дмитрий Ярыш

Широкий
1

1) Нарушение приватности.
2) Ненужность. Я за минимализм в приложениях и операционной системе.
3) Явно азиатская фича, ибо в США/Европе никому особо не нужна.
4) Возможность для приложений получить доступ к разговорному динамику создаёт опасный прецедент

Ответить

Широкий микрофон

Дмитрий
0

1) Нарушение приватности.

Какой приватности?
2) Ненужность. Я за минимализм в приложениях и операционной системе.

Причем тут твой минимализм? Тебя заставляют софт для записи устанавливать? Я сторонний софт не могу установить, из-за гугла ему теперь нужен рут.
3) Явно азиатская фича, ибо в США/Европе никому особо не нужна.

Мне нужна, я в Европе. Твои оправдания?
4) Возможность для приложений получить доступ к разговорному динамику создаёт опасный прецедент

А может и не создать

Ответить

John Doe

Дмитрий
0

С точки зрения закона и этики хз, но выручала эта возможность сильно пару раз.

Ответить

Владимир Филатов

1

Довольно неплохие изменения. А где там фуксия или слили всё?

Ответить

Toska Toska

Владимир
2

Мне кажется они сами про нее забыли

Ответить

Владимир Филатов

Toska
1

Похоронили ещё до рождения.

Ответить

Тони Хопкинс

Владимир
2

Только зачем её сертифицировать(недели 4 назад) если уже похоронили?

Ответить

Тони Хопкинс

Тони
1

@Дитковский @Великомученик что случилось?

Ответить

Владимир Филатов

Тони
0

наверно красный тред

Ответить

Владимир Филатов

Тони
0

значит не похоронили. Видимо прокрастинация взяла верх.

Ответить

Ozabot

3

Все хорошо. Но... Ебучий материал-дизайн. Ебучие иконки, вырубленные из бруска топором. Ебучие тени, грязные как мысли грешников.

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ouxen

Ozabot