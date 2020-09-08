Google выпустила Android 11 с улучшениями уведомлений и приватности, а также «пузырями». Что изменилось и как обновиться Материал редакции
Первыми систему получат владельцы смартфонов Pixel, Xiaomi, OnePlus и Realme.
Google выпустила финальную версию Android 11. В новой версии системы почти нет значительных изменений, зато множество незначительных нововведений.
Главные нововведения Android 11
- Запись экрана добавили на системном уровне: до этого каждый производитель смартфонов реализовывал её сам в собственных оболочках. Функция позволяет записывать видео со звуком с устройства, с микрофонов или сразу с двух источников, а также может фиксировать нажатия пальцев;
- Сообщения из разных мессенджеров теперь стекаются в одну вкладку «Беседы» в уведомлениях. Оттуда ими можно централизованно управлять;
- Функция с говорящим названием «пузыри» позволяет сворачивать переписки из мессенджеров в компактные кружки, закреплённые поверх приложений и возвращаться к беседе при необходимости. Похожие возможности уже реализовывали разные производители в своих прошивках, но теперь она работает на системном уровне;
- Android 11 подсказывает, какие приложения могут понадобиться пользователю и предлагает их запустить на основе сценариев ежедневного использования, геолокации и других факторов. Теперь система собирает их в самом нижней части домашнего экрана, но его всё ещё можно настроить как вздумается;
- В Android 11 улучшили приватность: теперь доступ к личным данным пользователям приложениям можно разрешать всего на один раз, а если какие-то приложения долго не используются, система сама сбрасывает права доступа;
- В Google переработали меню кнопки включения. Теперь через него можно управлять устройствами «умного» дома и расплачиваться картой через Google Pay;
- Дизайн портативного плеера в уведомлениях переработали: теперь через него можно увидеть, на каком устройстве играет музыка или видео на YouTube;
- Смартфоны на Android 11 подключаются к Android Auto без проводов — достаточно приложить смартфон к панели совместимого бортового компьютера в машине;
- В системе появилась история уведомлений: теперь можно не беспокоиться, если случайно смахнул сообщение, не успев его прочитать — всё сохраняется;
- В меню «поделиться» можно закрепить определённые приложения на свой вкус, чтобы быстрее рассылать контент;
- Улучшили управление голосом: теперь Android 11 пытается распознать команды не только из определённого списка, но и произвольные поручения;
Режим «Не беспокоить» можно настроить так, чтобы сообщения от некоторых приложений доходили даже при включённой функции;
- Если пользователь слушает музыку по Bluetooth и включает «режим полёта», Android 11 не отключит Bluetooth, но как и раньше отключит Wi-Fi и сотовую связь;
- В систему добавили 117 новых эмодзи;
Как обновиться на Android 11
Первыми новую версию системы получили владельцы Google Pixel 2 и новее. Кроме них, Android 11 на старте доступна для отдельных смартфонов OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme, а также для всех устройств на Android One. Обновление для других совместимых смартфонов обещают «в течение нескольких месяцев», но сроки зависят от производителей аппаратов.
Чтобы узнать, когда Android 11 станет доступна для конкретных смартфонов, стоит зайти на сайт производителя или в его соцсети. Большинство флагманов поддерживают обновления системы в течение двух лет после выхода.
Вообще не понимаю всех этих споров по поводу ос. У каждого свой вкус. Нравится андроид - берешь андроид. Нравится долбиться в жепу - берешь айос
Вообще не понимаю всех этих споров по поводу ос.
Нравится долбиться в жепу - берешь айос
Единый франт
Вы так всегда со знанием дела это всё пишете, что поневоле задумываешься, кто на самом деле что выбирает ( ͡° ͜ʖ ͡°)
а шо делать если кому-то нравится и то и другое ?
Не зняю сьто боие убогое в стёковом андьоиде: дизяйн устьайствa ии OS
Обширный динозавр
О, а вот и аргументы подъехали
О, а вот и яйгюминты пёдъихяи
А аргументы чего тебе нужны? Того, что каждый дрочит так как хочет?
(мусор в виде иконок на рабочИХ столах)
Обширный динозавр
Тем временем фирменный смартфон от гугл
Хозяйственный микрофон
Всю жизнь пользуюсь айфонами, но лучше всего дизайн именно телефона у самсунг (не UI)
Красиво но в руку колит пизда эта хуйня по углам им дольше 5 мин не реально пользоваться
Как ты им по углам пользуешься, у меня рука больше чем хер, но я могу держать его только в обнимку за бока
Персональный
у меня рука больше чем хер
никто не сомневался
А как ты печатаешь или ленту листаешь?
какой тут дизайн у монолита, что именно тебе понравилось ?
Интересно, кто первый осилит подэкранные камеры, яблоко или производители андроид-смартфонов. Вторые хотя бы прототипы показывали.
Святой спрей
прикольно что вторая картинка не с айфоном
Вирусный Даниль
зато девочка тебя цёмнет в щёчку с куда большей вероятностью, нежели если у тебя будет самый охуенный самсунг со стилусом
Хозяйственный
зато девочка тебя цёмнет в щёчку с куда большей вероятностью
Пиздец, ты предлагаешься пользоваться говном из-за какой-то пизды?)
Слышный танк88
Девочка скорее скажет: "Нахуя тебе такая бандура, для которой нужен стилус? Ты компенсируешь, что ли?"
цёмнет в чёлочку
Святой спрей
@Дитковский хуле ты меня минусишь, яблодрочер?
Фиг знает, мне и не стоковые не нравились/не нравятся, но это ведь индивидуально ж. Кому-то яблоки нравятся, кому-то груши
Кому-то дыни
Особенно мне
Ну, у Гугла как раз что дизайн Операционки лучший среди ведер, что дизайн самого устройства.
Посмотришь на все эти стандартные переливающиеся всеми цветами радуги лопаты с 8 камерами в ряд, так под грустно.
А интерфейсы всех сторонних оболочек это кривое говно с закосом под IOS, в котором интерфейс системы не согласуется с интересом приложений.
Чего только стоит стрелочка «назад» в стоковых приложениях большинства сторонних оболочек, которая выглядит как «⟨».
В то время, как во всех приложениях от TJ до ВК и Телеграмма будет стандартная андроидовская «←»
В смысле? Эта стрелочка в правом верхнем углу будет по-любому. Вне зависимости от того, какое ты поставил управление.
Я давно на жестах.
Вот о чем я
Как же вы заебали: с десяток лет срётесть чьё субъективное ощущение от пользования стеклянно-пластиковой коробочкой лучше, чем у оппонента, приравнивая себя то к одной группке долбоёбов, то к другой... Очнитесь, блять, откройте глаза, оглядитесь вокруг, поймите же, наконец, что вы теряете себя, вовлекаясь во все эти бессмысленные холивары, сжигаете себя в огне оголтелого консьюмеризма, ортодоксальных цитированиях пресс-релизов, бесчисленных обзоров и маркетинговых конференций конкурирующих сторон, превращаетесь в симулякров, в модусы вещей, просерая драгоценное время и теряя вкус к жизни. Позвольте себе быть свободными, верните локус контроля вовнутрь и примите простую (как и всё в этом подлунном мире) ветхозаветную истину: xiaomi - топ за свои деньги.
Хозяйственный микрофон
Тем временем что такое Windows Phone никто даже и не знает -__-
*любая новость про Андроид*
Комментарии: ЭППЛ ДУГОЛУФДЦХФЦФЖ
Справедливо и обратное.
Вирусный Даниль
Я потому и повторила комментарий, тк писала точно такой же ревёрснутый (ПРИВЕТ НОЛАН) сегодня в новости про Эппл)
Тем вьиминем новюю IOS ми поющим пьям во вьимя пьизинтяции, а биткой мёзем пойзёвяться юзе кяк пяйю мисяцев
Тем временем новую IOS мы получим прям во время презентации
Хочу поставить новую IOS на шестой айфон! Почему я сосу писос? К слову говоря на пиксели андроид тоже можно получить прям во время презентации, хуже того на пиксель/нексус давности 6 айфона можно поставить 11 андроид, а если будут умельцы с xda, то и 12 и 13 и Ubuntu Mobile
Айфон 6 поддерживал 4 года обновы, следующий 6s/se уже пятый год поддерживается
И про какой пиксель речь? Там же от pixel 2, который в 17 году вышел, нет?
Хозяйственный микрофон
На Nexus 5 точно можно поставить 10 андроид, на 6 айфон поставить iOS 13 точно нельзя. Nexus 5 вышел раньше!
Ну так речь же про официальный андроид, а не сборки от васяна.
Хозяйственный
Сборки от Васяна работают не сильно хуже (pixel experience), а вот с iOS ничего не поделать
И на макбук можно поставить убунту. И работать она будет не сильно хуже. А вот я как регулярно мигрирующий с ios на андроид и наоборот "умею сказать", что лучше клавиатуру нормальную сделали и от херни, что в приложенной картинке избавились. На всех сборках.
Чем тебе Гугл ассистент мешает, лол? Удобная хрень, я с неё будильники ставлю и погоду узнаю.
Случайно не вызывается, что бы вызвать надо сдать телефон и вроде можно вообще отключить.
А с клавой что не так? Ты же можешь из плейстора любую на свой вкус поставить.
Ну, я только за.
Если мои данные не сольют ФБР и прекрасному Моссаду, то их сольют ФСБ и китайской разведке.
А так, хоть пользу по борьбе с китайскими империалистами, противниками святого Израиля и русской разведкой принесу.
Внезапный цвет
боже храни королеву, хочу в ми-6 сливать все мои данные и как я писою и какаю
Вполне себе вызывается случайно.
Плюс ещё странно работает. См. Картинку выше.
С калавой не так чуть меньше чем все. Например метод обработки места нажатия. Он не зависит от клавиатуры. И значительно стременее на андройде.
Плюс я не обнаружил Клавы, что как ios позволяла бы передвигать курсор долгим нажатием. Только пробел в гугловской и только горизонтально.
SwiftKey
Круто. Одной проблемой меньше. Спасибо. Правда неясно почему она только в бете работает.
Ну можно поставить кастом на пятый Нексус. А так, последнее, что выходило на него официально - 6й маршмеллоу
Справедливости ради, приложения под андроид в основном до сих пор поддерживают андроид 5.1, вышедший 7 лет назад, многие штуки предоставляются через Google Play Services, из серьезного со времен пятого андроида вышло не так много:
В андроиде 6 появился запрос пермишенов во время выполнения, а не во время установки
В 7— реплай из уведомлений и их группировка
В 8 и 9 чего-то особенного не появлялось, разве что технически несколько моментов изменилось
в 10 завезли темную тему и жестовую навигацию из MIUI
Вот только телефоны с iOS один производитель делает, а телефоны на андройде выпускает до фига вендоров. В этом сложность.
Ну, у меня уже ночью само обновилось незаметно, как и у яблочников.
Айфоны корректно сравнивать исключительно с пикселями, так как и там и там — единый разработчик операционной системы и устройства.
Отсутствие обновления на ксиоми — проблема исключительно ксиоми и белого человека это вообще не волнует.
А ещё это путь без возврата. И вот что делать, если устройством становится невозможно пользоваться? Как было с девайсами на А5. Обещали что в следующей версии сделают хорошо - сделали ещё хуже. А назад не откатиться.
Палка о двух концах, знаешь ли.
Готовый Данила
Ну бетой «релизная» часто остается до версии *.3 примерно
Читаю так как будто у меня есть андроид смартфон, хы
Интересно же
Конечно интересно, узнать что скопируют в iOS в следующие несколько лет.
Пока что все передернули из iOS, если вы не заметили
Тут как бы вообще все фишки, кроме пузырей-бесед, уже были в iOS 11 - iOS 13.
Запись экрана, предложения Siri, геолокация на один раз, меню управления аудиоустройствами, настройка меню «Поделиться» и т.д.
меню управления аудиоустройствами
На самсунгах как минимум с Galaxy S6 поддерживается , а может и раньше.
Запись экрана
Тоже было на куче андроидов разных производителей.
Так что гуглоандроид тырит фишки у самсунга/хуавея/etc.
лойс если у тя айфон и тебе тока недавно дали возможность скрывать значки приложения м главного экрана, вместо того чтобы в папочку все совать и прятать в другой экран
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Вот примерно такой список изменений по сравнению с 10 версией
Так что добавлять то? Все очевидное давно добавили, конкурент единственный отстаёт на 2 версии и уже давно по факту обновляет железо своих устройств а не ОС
Широкий микрофон
Звонки то дали записывать?
у меня стоит Cube ACR приложуха, которая автоматически записывает все звонки
что за зассыха дизлайкает ?
@Дитковский и его подружка @Великомученик
Поясните за дизлайки, призываю вас к ответу
Обширный
Хатьфу в ноунейма!
Вроде бы всегда такая функция была? В стандартной звонилке сяоми ещё с 9 версии точно
Не надо давать записывать звонки. Я хоть и ведроюзерс пикселем, но солидарен в этом с эпл.
Почему?
1) Нарушение приватности.
2) Ненужность. Я за минимализм в приложениях и операционной системе.
3) Явно азиатская фича, ибо в США/Европе никому особо не нужна.
4) Возможность для приложений получить доступ к разговорному динамику создаёт опасный прецедент
1) Нарушение приватности.
Какой приватности?
2) Ненужность. Я за минимализм в приложениях и операционной системе.
Причем тут твой минимализм? Тебя заставляют софт для записи устанавливать? Я сторонний софт не могу установить, из-за гугла ему теперь нужен рут.
3) Явно азиатская фича, ибо в США/Европе никому особо не нужна.
Мне нужна, я в Европе. Твои оправдания?
4) Возможность для приложений получить доступ к разговорному динамику создаёт опасный прецедент
А может и не создать
Довольно неплохие изменения. А где там фуксия или слили всё?
Мне кажется они сами про нее забыли
Похоронили ещё до рождения.
Только зачем её сертифицировать(недели 4 назад) если уже похоронили?
@Дитковский @Великомученик что случилось?