Google выпустила Android 11 с улучшениями уведомлений, приватности и «пузырями». Что изменилось и как обновиться Материал редакции
Первыми систему получат владельцы смартфонов Pixel, Xiaomi, OnePlus и Realme.
Google выпустила финальную версию Android 11. В новой версии системы почти нет значительных изменений, зато множество незначительных нововведений.
Главные нововведения Android 11
- Запись экрана добавили на системном уровне: до этого каждый производитель смартфонов реализовывал её сам в собственных оболочках. Функция позволяет записывать видео со звуком с устройства, с микрофонов или сразу с двух источников, а также может фиксировать нажатия пальцев;
- Сообщения из разных мессенджеров теперь стекаются в одну вкладку «Беседы» в уведомлениях. Оттуда ими можно централизованно управлять;
- Функция с говорящим названием «пузыри» позволяет сворачивать переписки из мессенджеров в компактные кружки, закреплённые поверх приложений и возвращаться к беседе при необходимости. Похожие возможности уже реализовывали разные производители в своих прошивках, но теперь она работает на системном уровне;
- Android 11 подсказывает, какие приложения могут понадобиться пользователю и предлагает их запустить на основе сценариев ежедневного использования, геолокации и других факторов. Теперь система собирает их в самом нижней части домашнего экрана, но его всё ещё можно настроить как вздумается;
- В Android 11 улучшили приватность: теперь доступ к личным данным пользователям приложениям можно разрешать всего на один раз, а если какие-то приложения долго не используются, система сама сбрасывает права доступа;
- В Google переработали меню кнопки включения. Теперь через него можно управлять устройствами «умного» дома и расплачиваться картой через Google Pay;
- Дизайн портативного плеера в уведомлениях переработали: теперь через него можно увидеть, на каком устройстве играет музыка или видео на YouTube;
- Смартфоны на Android 11 подключаются к Android Auto без проводов — достаточно приложить смартфон к панели совместимого бортового компьютера в машине;
- В системе появилась история уведомлений: теперь можно не беспокоиться, если случайно смахнул сообщение, не успев его прочитать — всё сохраняется;
- В меню «поделиться» можно закрепить определённые приложения на свой вкус, чтобы быстрее рассылать контент;
- Улучшили управление голосом: теперь Android 11 пытается распознать команды не только из определённого списка, но и произвольные поручения;
Режим «Не беспокоить» можно настроить так, чтобы сообщения от некоторых приложений доходили даже при включённой функции;
- Если пользователь слушает музыку по Bluetooth и включает «режим полёта», Android 11 не отключит Bluetooth, но как и раньше отключит Wi-Fi и сотовую связь;
- В систему добавили 117 новых эмодзи;
Как обновиться на Android 11
Первыми новую версию системы получили владельцы Google Pixel 2 и новее. Кроме них, Android 11 на старте доступна для отдельных смартфонов OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme, а также для всех устройств на Android One. Обновление для других совместимых смартфонов обещают «в течение нескольких месяцев», но сроки зависят от производителей аппаратов.
Чтобы узнать, когда Android 11 станет доступна для конкретных смартфонов, стоит зайти на сайт производителя или в его соцсети. Большинство флагманов поддерживают обновления системы в течение двух лет после выхода.
*любая новость про Андроид*
Комментарии: ЭППЛ ДУГОЛУФДЦХФЦФЖ
Тем вьиминем новюю IOS ми поющим пьям во вьимя пьизинтяции, а биткой мёзем пойзёвяться юзе кяк пяйю мисяцев
Тем временем новую IOS мы получим прям во время презентации
Хочу поставить новую IOS на шестой айфон! Почему я сосу писос? К слову говоря на пиксели андроид тоже можно получить прям во время презентации, хуже того на пиксель/нексус давности 6 айфона можно поставить 11 андроид, а если будут умельцы с xda, то и 12 и 13 и Ubuntu Mobile
Айфон 6 поддерживал 4 года обновы, следующий 6s/se уже пятый год поддерживается
И про какой пиксель речь? Там же от pixel 2, который в 17 году вышел, нет?
Вот только телефоны с iOS один производитель делает, а телефоны на андройде выпускает до фига вендоров. В этом сложность.
Исторический вентилятор
вряд ли свежая ios будет доступна сразу во время презентации :(
А ещё это путь без возврата. И вот что делать, если устройством становится невозможно пользоваться? Как было с девайсами на А5. Обещали что в следующей версии сделают хорошо - сделали ещё хуже. А назад не откатиться.
Палка о двух концах, знаешь ли.
Не зняю сьто боие убогое в стёковом андьоиде: дизяйн устьайствa ии OS
Автономный шар
О, а вот и аргументы подъехали
О, а вот и яйгюминты пёдъихяи
Уж о чем вам говорить, так это точно не про дизайн устройств. С таким вырезом и камерами то..
Автономный шар
Тем временем фирменный смартфон от гугл
Бесконечный чувак
Всю жизнь пользуюсь айфонами, но лучше всего дизайн именно телефона у самсунг (не UI)
Красиво но в руку колит пизда эта хуйня по углам им дольше 5 мин не реально пользоваться
А я и не говорил, что у гугла он лучше. Скатились в 3, когда сделали этот вырез обсосанный, а в 4 и камеры спиздили с айфонов ваших в виде не пойми чего
Исторический вентилятор
прикольно что вторая картинка не с айфоном
Исторический вентилятор
@Дитковский хуле ты меня минусишь, яблодрочер?
Один хуй, все также уебищно
Альтернативный Валера
зато девочка тебя цёмнет в щёчку с куда большей вероятностью, нежели если у тебя будет самый охуенный самсунг со стилусом
Фиг знает, мне и не стоковые не нравились/не нравятся, но это ведь индивидуально ж. Кому-то яблоки нравятся, кому-то груши
Кому-то дыни
Особенно мне
Дитковскей прекроти
Читаю так как будто у меня есть андроид смартфон, хы
Интересно же
Конечно интересно, узнать что скопируют в iOS в следующие несколько лет.
Тут как бы вообще все фишки, кроме пузырей-бесед, уже были в iOS 11 - iOS 13.
Запись экрана, предложения Siri, геолокация на один раз, меню управления аудиоустройствами, настройка меню «Поделиться» и т.д.
лойс если у тя айфон и тебе тока недавно дали возможность скрывать значки приложения м главного экрана, вместо того чтобы в папочку все совать и прятать в другой экран
Правый чувак
Звонки то дали записывать?
у меня стоит Cube ACR приложуха, которая автоматически записывает все звонки
что за зассыха дизлайкает ?
@Дитковский и его подружка @Великомученик
Поясните за дизлайки, призываю вас к ответу
Автономный шар
Хатьфу в ноунейма!
Вроде бы всегда такая функция была? В стандартной звонилке сяоми ещё с 9 версии точно
Довольно неплохие изменения. А где там фуксия или слили всё?
Мне кажется они сами про нее забыли
Похоронили ещё до рождения.
Только зачем её сертифицировать(недели 4 назад) если уже похоронили?
@Дитковский @Великомученик что случилось?
история уведомлений
О_о удалить сообщение после отправки уже не поможет?