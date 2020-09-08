Технологии
Дамир Камалетдинов
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Google выпустила Android 11 с улучшениями уведомлений, приватности и «пузырями». Что изменилось и как обновиться Материал редакции

Первыми систему получат владельцы смартфонов Pixel, Xiaomi, OnePlus и Realme.

77 комментариев
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Фото The Verge

Google выпустила финальную версию Android 11. В новой версии системы почти нет значительных изменений, зато множество незначительных нововведений.

Главные нововведения Android 11

  • Запись экрана добавили на системном уровне: до этого каждый производитель смартфонов реализовывал её сам в собственных оболочках. Функция позволяет записывать видео со звуком с устройства, с микрофонов или сразу с двух источников, а также может фиксировать нажатия пальцев;
  • Сообщения из разных мессенджеров теперь стекаются в одну вкладку «Беседы» в уведомлениях. Оттуда ими можно централизованно управлять;
  • Функция с говорящим названием «пузыри» позволяет сворачивать переписки из мессенджеров в компактные кружки, закреплённые поверх приложений и возвращаться к беседе при необходимости. Похожие возможности уже реализовывали разные производители в своих прошивках, но теперь она работает на системном уровне;
  • Android 11 подсказывает, какие приложения могут понадобиться пользователю и предлагает их запустить на основе сценариев ежедневного использования, геолокации и других факторов. Теперь система собирает их в самом нижней части домашнего экрана, но его всё ещё можно настроить как вздумается;
  • В Android 11 улучшили приватность: теперь доступ к личным данным пользователям приложениям можно разрешать всего на один раз, а если какие-то приложения долго не используются, система сама сбрасывает права доступа;
  • В Google переработали меню кнопки включения. Теперь через него можно управлять устройствами «умного» дома и расплачиваться картой через Google Pay;
  • Дизайн портативного плеера в уведомлениях переработали: теперь через него можно увидеть, на каком устройстве играет музыка или видео на YouTube;
  • Смартфоны на Android 11 подключаются к Android Auto без проводов — достаточно приложить смартфон к панели совместимого бортового компьютера в машине;
  • В системе появилась история уведомлений: теперь можно не беспокоиться, если случайно смахнул сообщение, не успев его прочитать — всё сохраняется;
  • В меню «поделиться» можно закрепить определённые приложения на свой вкус, чтобы быстрее рассылать контент;
  • Улучшили управление голосом: теперь Android 11 пытается распознать команды не только из определённого списка, но и произвольные поручения;

  • Режим «Не беспокоить» можно настроить так, чтобы сообщения от некоторых приложений доходили даже при включённой функции;

  • Если пользователь слушает музыку по Bluetooth и включает «режим полёта», Android 11 не отключит Bluetooth, но как и раньше отключит Wi-Fi и сотовую связь;
  • В систему добавили 117 новых эмодзи;

Как обновиться на Android 11

Первыми новую версию системы получили владельцы Google Pixel 2 и новее. Кроме них, Android 11 на старте доступна для отдельных смартфонов OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme, а также для всех устройств на Android One. Обновление для других совместимых смартфонов обещают «в течение нескольких месяцев», но сроки зависят от производителей аппаратов.

Чтобы узнать, когда Android 11 станет доступна для конкретных смартфонов, стоит зайти на сайт производителя или в его соцсети. Большинство флагманов поддерживают обновления системы в течение двух лет после выхода.

#смартфоны #android #новости #google

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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77 комментариев
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Автономный шар

–11

Обновление для других совместимых смартфонов обещают «в течение нескольких месяцев», но сроки зависят от производителей аппаратов.

Тем временем новую IOS мы получим прям во время презентации, а беткой можем пользоваться уже как пару месяцев

Ответить

Дамир Камалетдинов

Автономный
27

Тем временем новый Android большинство смартфонов на Android вообще никогда не получит

Ответить

Бесконечный чувак

Дамир
2

Тем временем что такое Windows Phone никто даже и не знает -__-

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Альтернативный Валера

Автономный
14

*любая новость про Андроид*
Комментарии: ЭППЛ ДУГОЛУФДЦХФЦФЖ

Ответить

Экспериментальный кран

Автономный
8

Тем вьиминем новюю IOS ми поющим пьям во вьимя пьизинтяции, а биткой мёзем пойзёвяться юзе кяк пяйю мисяцев

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Бесконечный чувак

Автономный
0

Тем временем новую IOS мы получим прям во время презентации

Хочу поставить новую IOS на шестой айфон! Почему я сосу писос? К слову говоря на пиксели андроид тоже можно получить прям во время презентации, хуже того на пиксель/нексус давности 6 айфона можно поставить 11 андроид, а если будут умельцы с xda, то и 12 и 13 и Ubuntu Mobile

Ответить

Yura Svinaryov

Бесконечный
0

Айфон 6 поддерживал 4 года обновы, следующий 6s/se уже пятый год поддерживается
И про какой пиксель речь? Там же от pixel 2, который в 17 году вышел, нет?

Ответить

Капитальный утюг

Бесконечный
0

Хочу поставить новую IOS на айфон SE!

ОК

Ответить

алеша

Автономный
1

дак бета андроид тоже был

Ответить

Матвей Торопов

Автономный
1

Вот только телефоны с iOS один производитель делает, а телефоны на андройде выпускает до фига вендоров. В этом сложность. 

Ответить

Исторический вентилятор

Автономный
–2

вряд ли свежая ios будет доступна сразу во время презентации :(

Ответить

Скорый лолипоп

Автономный
–2

Ну бетой «релизная» часто остается до версии *.3 примерно

Ответить

Степан Летун

Автономный
–1

А ещё это путь без возврата. И вот что делать, если устройством становится невозможно пользоваться? Как было с девайсами на А5. Обещали что в следующей версии сделают хорошо - сделали ещё хуже. А назад не откатиться.
Палка о двух концах, знаешь ли.

Ответить

Автономный шар

–5

Не знаю что более убогое в стоковом андроиде: дизайн устройствa или OS

Ответить

Экспериментальный кран

Автономный
11

Не зняю сьто боие убогое в стёковом андьоиде: дизяйн устьайствa ии OS

Ответить

Автономный шар

Экспериментальн…
–3

О, а вот и аргументы подъехали

Ответить

Экспериментальный кран

Автономный
8

О, а вот и яйгюминты пёдъихяи

Ответить

Дамир Камалетдинов

Экспериментальн…
12

Вы чё тут устроили блядь

Ответить

Экспериментальны

Дамир
8

Дитковский высерает хуйню

Ответить

Оборонный паркур

Дамир
1

Давай спросим у @Владислав Цыплухин 

Ответить

Вова Кот

Автономный
–2

Уж о чем вам говорить, так это точно не про дизайн устройств. С таким вырезом и камерами то..

Ответить

Автономный шар

Вова
3

Тем временем фирменный смартфон от гугл

Ответить

Альтернативный Валера

Автономный
2

АААААААААААА

Ответить

Бесконечный чувак

Автономный
0
Ответить

Бесконечный чувак

Бесконечный
3

Всю жизнь пользуюсь айфонами, но лучше всего дизайн именно телефона у самсунг (не UI)

Ответить

Альтернативный

Бесконе…
2

а зочем там стилус

Ответить

Автономный шар

Бесконе…
0

Красиво но в руку колит пизда эта хуйня по углам им дольше 5 мин не реально пользоваться

Ответить

Бесконечный

Автоном…
0

Как ты им по углам пользуешься, у меня рука больше чем хер, но я могу держать его только в обнимку за бока

Ответить

Автономный шар

Бесконе…
–1

А как ты печатаешь или ленту листаешь?

Ответить

Вова Кот

Автономный
–1

А я и не говорил, что у гугла он лучше. Скатились в 3, когда сделали этот вырез обсосанный, а в 4 и камеры спиздили с айфонов ваших в виде не пойми чего

Ответить

Исторический вентилятор

Вова
0

прикольно что вторая картинка не с айфоном

Ответить

Исторический вентилятор

Исторический
1

@Дитковский хуле ты меня минусишь, яблодрочер?

Ответить

Автономный шар

Исторический
0

Заплачь

Ответить

Исторический

Автоном…
3

😭

Ответить

Вова Кот

Исторический
–4

Один хуй, все также уебищно 

Ответить

Альтернативный Валера

Вова
0

зато девочка тебя цёмнет в щёчку с куда большей вероятностью, нежели если у тебя будет самый охуенный самсунг со стилусом

Ответить

Альтернативный Валера

Автономный
0

Фиг знает, мне и не стоковые не нравились/не нравятся, но это ведь индивидуально ж. Кому-то яблоки нравятся, кому-то груши

Ответить

Альтернативный Валера

Альтернативный
0

Кому-то дыни

Ответить

Альтернативный Валера

Альтернативный
0

Особенно мне

Ответить

Альтернативный Валера

Альтернативный
4

Дитковскей прекроти

Ответить

Альтернативный

Альтерн…
2

у меня же тоже ойфон ты не в ту сторону воюеш

Ответить

Автономный шар

Альтерн…
–1

🚨🚨🚨

Ответить

Альтернативный

Автоном…
3

хватит строить куличики

Ответить

Альтернативный

Альтерн…
2

тем более где лопата

Ответить

Бесконечный чувак

Автономный
–1

Пиздец, зачем так порвался?

Ответить

алеша

4

лойс если у тя симбиан слушай у тя проблемы чел

Ответить

No ForUse

–2

Читаю так как будто у меня есть андроид смартфон, хы

Интересно же

Ответить

Андрей Буров

No
3

Конечно интересно, узнать что скопируют в iOS в следующие несколько лет.

Ответить

Sergiy Sev

Андрей
6

Пока что все передернули из iOS, если вы не заметили

Ответить

Дамир Камалетдинов

Sergiy
2

Кстати, смешно, но кажется как минимум с приватностью точно подглядели у конкурентов

Ответить

Александр Вересаев

Андрей
1

Тут как бы вообще все фишки, кроме пузырей-бесед, уже были в iOS 11 - iOS 13.

Запись экрана, предложения Siri, геолокация на один раз, меню управления аудиоустройствами, настройка меню «Поделиться» и т.д.

Ответить

No ForUse

Андрей
–1

Да

Ответить

алеша

0

лойс если у тя айфон и тебе тока недавно дали возможность скрывать значки приложения м главного экрана, вместо того чтобы в папочку все совать и прятать в другой экран

Ответить

алеша

алеша
6

лойс если ты срешьчя че лучше говно или хуйня

Ответить

Оборонный паркур

0

Вау, как много нововведений и улучшений производительности!

Ответить

Оборонный паркур

Оборонный
–2

ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ 

Ответить

Оборонный паркур

Оборонный
–1

Вот примерно такой список изменений по сравнению с 10 версией

Ответить

Правый чувак

0

Да-да-да!

Ответить

Правый чувак

Правый
0

Звонки то дали записывать?

Ответить

Sergey Volkov

Правый
0

у меня стоит Cube ACR приложуха, которая автоматически записывает все звонки

Ответить

Sergey Volkov

Sergey
0

что за зассыха дизлайкает ?

Ответить

Sergey Volkov

Sergey
0

@Дитковский и его подружка @Великомученик   
Поясните за дизлайки, призываю вас к ответу

Ответить

Автономный шар

Sergey
0

Хатьфу в ноунейма!

Ответить

Sergey Volkov

Автоном…
–2

Хатьфу в ноунейма для меня 

Ответить

Toska Toska

Правый
0

Вроде бы всегда такая функция была? В стандартной звонилке сяоми ещё с 9 версии точно

Ответить

Владимир Филатов

0

Довольно неплохие изменения. А где там фуксия или слили всё?

Ответить

Toska Toska

Владимир
–1

Мне кажется они сами про нее забыли

Ответить

Владимир Филатов

Toska
–1

Похоронили ещё до рождения.

Ответить

Тони Хопкинс

Владимир
–1

Только зачем её сертифицировать(недели 4 назад) если уже похоронили?

Ответить

Тони Хопкинс

Тони
–2

@Дитковский @Великомученик что случилось?

Ответить

Владимир Филатов

Тони
–2

наверно красный тред

Ответить

Владимир Филатов

Тони
–2

значит не похоронили. Видимо прокрастинация взяла верх.

Ответить

Капитальный утюг

1

Дамир, чё там у Аппл?

Ответить

алеша

–1

лойс если у тя смартфон посмотрим скоко нас дураков

Ответить

Eugen S.

0

ребята, давайте жить дружно

Ответить

Harold Peterson

–2

история уведомлений

О_о удалить сообщение после отправки уже не поможет?

Ответить

Автономный шар

–5

@Настя Иванова @Dmitry Yashin 🏎🏎🏎

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