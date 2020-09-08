Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple подала встречный иск к Epic Games и потребовала возместить ущерб из-за нарушения правил App Store Материал редакции

Apple не уточнила, сколько денег хочет получить в качестве компенсации.

27 комментариев
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Юристы Apple подали встречный иск в суд на Epic Games. Компания потребовала от создателей Fortnite возместить ущерб из-за нарушения правил App Store. Об этом сообщило CNBC со ссылкой на судебные документы.

Иск Epic — это просто спор о деньгах. Epic изображает из себя современную корпоративную версию Робин Гуда, но на самом деле это многомиллиардный бизнес, который просто не хочет ничего платить за преимущества, которые он получает от App Store.

из заявления Apple

Пока неясно, сколько именно денег Apple хочет получить в качестве компенсации ущерба. Однако сумма, вероятно, не будет большой: речь идёт о нескольких часах, которые прошли после включения в Fortnite собственной платёжной системы Epic, но до удаления игры из магазина.

Помимо компенсации Apple потребовала наложить постоянный судебный запрет на внедрение прямой оплаты Epic в обход платёжной системы App Store. Компания хочет добиться ограничений не только для Fortnite, но и для любых других продуктов Epic.

Действия создателей Fortnite в иске Apple назвали «скрытой атакой», а прямую оплату в игре — «функцией кражи комиссии».

Epic без ведома Apple была занята наймом легиона адвокатов, публицистов и техников, чтобы организовать скрытую атаку на App Store. Вскоре после 2 часов утра 13 августа, когда Epic активировала скрытую функцию кражи комиссии, мистер Суини вновь отправил Apple письмо, в котором заявил, что «Epic больше не будет подчиняться платёжным ограничениям Apple».

из иска Apple

В иске подчёркивается, что руководство Apple было «ошеломлено» действиями Epic. Как пояснили в компании, ещё в апреле 2020 года создатели Fortnite благодарили её за помощь в продвижении особых событий в игре. В документах также говорится, что Epic Games получила около 600 миллионов долларов выручки за время работы через App Store.

Конфликт компаний начался 13 августа после того как в Fortnite активировали функцию покупки внутренней валюты напрямую у разработчиков в обход платёжной системы магазина App Store и комиссий Apple. После этого игру удалили с площадки за нарушение правил, а сразу после этого Epic подала в суд, первое заседание которого состоится 28 сентября.

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#новости #epicпротивapple #fortnite #apple #ios

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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27 комментариев
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Виноватый фитиль

25

 Apple не уточнила, сколько денег хочет получить в качестве компенсации.

Все деньги мира

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Незаконный крюк

19
Ответить

Пластиковое Окно

17

Красавчики

Ответить

Бесконечный чувак

15

Тебе если мой эппл стор не нравиться, так ты ебать Выйди со мной раз на раз, а не в интернете базарь

Ответить

Владимир Филатов

Бесконечный
0

возможно дело не в деньгах

Ответить

Dra

7

Epic изображает из себя современную корпоративную версию Робин Гуда, но на самом деле это многомиллиардный бизнес

Всё правильно. Да и ЕГС их с подкупом эксклюзивов - говно.

Ответить

Jakub Marona

Dra
1

На дтф главное это не пиши. Очень много 7х классов завтра будет не в полном составе иначе

Ответить

пепси

Dra
0

У одного их основателя состояние 7+ лярдов

Ответить

ouxen

1

Эппл красавы, давно пора уничтожить этих подонков

Ответить

Мобильный татарин

4

ебитес

Ответить

пепси

4

ебала жаба гадюку

Ответить

Jabas

1

Ты виноват, нет ты виноват

Ответить

Госпожа Дыня

1

Ебанутая организация

Ответить

sony360

1

Компенсация будет, но только за щеку.

Ответить

Артём Лерман

0

"В документах также говорится, что Epic Games получила около 600 миллионов долларов выручки за время работы через App Store." И не говорят сколько с этого поимела яблоко, наверно 100 лямов

Ответить

Roma Schreibikus

Артём
1

примерно 260 лямов поимела Apple.
30% от ~860 лямов.

Ответить

Эдуард Суровый

Артём
0

Эпикам никто не запрещал продавать барахло для фортнайта через свой сайт и не платить комиссию вообще. Именно так работает Спотифай, например.

Ответить

Влад Мурыгин

0

Дамир очень переживает за свою любимую игру.
Что не новость от него, то про Epic!

Ответить

Дамир Камалетдинов

Влад
0

Не знаю, как ты смотришь, моя предыдущая новость была про Android и вышла час назад https://tjournal.ru/tech/209609-google-vypustila-android-11-s-uluchsheniyami-uvedomleniy-privatnosti-i-puzyryami-chto-izmenilos-i-kak-obnovitsya 

Google выпустила Android 11 с улучшениями…
Первыми систему получат владельцы смартфонов Pixel, Xiaomi, OnePlus и Realme.
tjournal.ru
Ответить

Мобильный татарин

Дамир
0

Так нравится или нет?)
Яблоко или Андроид?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Мобильный
1

Ну Android 11 мне пока тестить не на чем было, в целом Android я пользовался достаточно много за последние два года и мне он ОК, хотя iOS местами куда проще и интуитивнее

Ответить

Владимир Филатов

0

Лооол)

Ответить

Алексей Рубан

0

Говоришь на меня переводишь на себя

Ответить

Роскошный велосипед

0

Хотят создать прецент, чтобы остальным совсем неповадно было?

Ответить

Абстрактный велосипед

0

Из-за Epic Games пришлось удалить фортнайт из app store и мы потеряли прибыль от комиссий с пополнений пользователями фортнайт

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Savage Steel

0

Я подаю в суд на всех 

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Pavel Averyanov

0
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