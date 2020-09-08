Apple не уточнила, сколько денег хочет получить в качестве компенсации.

В закладки Слушать

Юристы Apple подали встречный иск в суд на Epic Games. Компания потребовала от создателей Fortnite возместить ущерб из-за нарушения правил App Store. Об этом сообщило CNBC со ссылкой на судебные документы.

Иск Epic — это просто спор о деньгах. Epic изображает из себя современную корпоративную версию Робин Гуда, но на самом деле это многомиллиардный бизнес, который просто не хочет ничего платить за преимущества, которые он получает от App Store. из заявления Apple

Пока неясно, сколько именно денег Apple хочет получить в качестве компенсации ущерба. Однако сумма, вероятно, не будет большой: речь идёт о нескольких часах, которые прошли после включения в Fortnite собственной платёжной системы Epic, но до удаления игры из магазина.

Помимо компенсации Apple потребовала наложить постоянный судебный запрет на внедрение прямой оплаты Epic в обход платёжной системы App Store. Компания хочет добиться ограничений не только для Fortnite, но и для любых других продуктов Epic.

Действия создателей Fortnite в иске Apple назвали «скрытой атакой», а прямую оплату в игре — «функцией кражи комиссии».

Epic без ведома Apple была занята наймом легиона адвокатов, публицистов и техников, чтобы организовать скрытую атаку на App Store. Вскоре после 2 часов утра 13 августа, когда Epic активировала скрытую функцию кражи комиссии, мистер Суини вновь отправил Apple письмо, в котором заявил, что «Epic больше не будет подчиняться платёжным ограничениям Apple». из иска Apple

В иске подчёркивается, что руководство Apple было «ошеломлено» действиями Epic. Как пояснили в компании, ещё в апреле 2020 года создатели Fortnite благодарили её за помощь в продвижении особых событий в игре. В документах также говорится, что Epic Games получила около 600 миллионов долларов выручки за время работы через App Store.

Конфликт компаний начался 13 августа после того как в Fortnite активировали функцию покупки внутренней валюты напрямую у разработчиков в обход платёжной системы магазина App Store и комиссий Apple. После этого игру удалили с площадки за нарушение правил, а сразу после этого Epic подала в суд, первое заседание которого состоится 28 сентября.