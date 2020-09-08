Apple подала встречный иск к Epic Games и потребовала возместить ущерб из-за нарушения правил App Store Материал редакции
Apple не уточнила, сколько денег хочет получить в качестве компенсации.
Юристы Apple подали встречный иск в суд на Epic Games. Компания потребовала от создателей Fortnite возместить ущерб из-за нарушения правил App Store. Об этом сообщило CNBC со ссылкой на судебные документы.
Пока неясно, сколько именно денег Apple хочет получить в качестве компенсации ущерба. Однако сумма, вероятно, не будет большой: речь идёт о нескольких часах, которые прошли после включения в Fortnite собственной платёжной системы Epic, но до удаления игры из магазина.
Помимо компенсации Apple потребовала наложить постоянный судебный запрет на внедрение прямой оплаты Epic в обход платёжной системы App Store. Компания хочет добиться ограничений не только для Fortnite, но и для любых других продуктов Epic.
Действия создателей Fortnite в иске Apple назвали «скрытой атакой», а прямую оплату в игре — «функцией кражи комиссии».
В иске подчёркивается, что руководство Apple было «ошеломлено» действиями Epic. Как пояснили в компании, ещё в апреле 2020 года создатели Fortnite благодарили её за помощь в продвижении особых событий в игре. В документах также говорится, что Epic Games получила около 600 миллионов долларов выручки за время работы через App Store.
Конфликт компаний начался 13 августа после того как в Fortnite активировали функцию покупки внутренней валюты напрямую у разработчиков в обход платёжной системы магазина App Store и комиссий Apple. После этого игру удалили с площадки за нарушение правил, а сразу после этого Epic подала в суд, первое заседание которого состоится 28 сентября.
Epic изображает из себя современную корпоративную версию Робин Гуда, но на самом деле это многомиллиардный бизнес
Всё правильно. Да и ЕГС их с подкупом эксклюзивов - говно.
На дтф главное это не пиши. Очень много 7х классов завтра будет не в полном составе иначе
"В документах также говорится, что Epic Games получила около 600 миллионов долларов выручки за время работы через App Store." И не говорят сколько с этого поимела яблоко, наверно 100 лямов
Эпикам никто не запрещал продавать барахло для фортнайта через свой сайт и не платить комиссию вообще. Именно так работает Спотифай, например.
Дамир очень переживает за свою любимую игру.
Что не новость от него, то про Epic!