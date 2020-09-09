Microsoft назвала российские цены и дату выхода Xbox Series S и X — от 26 990 рублей в продаже с 10 ноября Материал редакции
Предзаказать консоли можно будет с 22 сентября.
Microsoft назвала цены и дату релиза новых консолей Xbox в России. Series S и X выйдут 10 ноября, младшая версия без оптического привода обойдётся в 26 990 рублей, старшая — 45 590 рублей. Об этом TJ сообщили в компании.
Xbox Series S получила 512 Гб встроенной памяти на SSD, в ней не будет дисковода. Консоль предназначена для запуска игр в разрешении 1440p и 120 кадрами в секунду, но поддерживает апскейлинг («растягивание») изображения до 4К при подключении к дисплеям с этим разрешением. Как и старшая версия, она поддерживает технологию трассировки лучей.
Xbos Series X оснащена NVMe SSD-диском объёмом 1 терабайт и BluRay-дисководом. Консоль работает на восьмиядерным процессоре с частотой до 3,8 ГГц в зависимости от режима работы, а также получила графику мощностью 12 терафлопс — это позволит играть в нативном 4К-разрешении.
Microsoft также подтвердила, что Series X и Series S будут доступны по программе All-Access — это позволяет приобрести консоли в лизинг с ежемесячными платежами. Будет ли такая программа в России, пока неизвестно. Раньше подобные услуги предлагали сторонние компании.
Стартовая линейка игр
Assassin’s Creed: Valhalla
Основным проектом для XBox в день релиза станет Assassin’s Creed: Valhalla — проект Ubisoft выйдет также 10 ноября.
Dirt 5
Кроме ассассинов времен походов викингов, пользователей XBox Series X и XBox Series S ожидает Dirt 5, релиз которого на консолях состоится также 10 ноября
Cyberpunk 2077
Одним из самых ожидаемых релизов 2020 года стал Cyberpunk 2077. Проект CD Projekt Red, создателей игр серии «Ведьмак», станет доступен на всех актуальных платформах 19 ноября 2020 года.
Эксклюзивов нет = нахуй пошли.
Сонечку ПС5 и Свитч Про куплю и окружу любовью и заботой.
Конкретный дым
Согласен. Облизываюсь на бокс, но Паука, и второго Хорайзона там не будет - так что до свидания
Аналогично, нравится Xbox, но God of War - самое лучше, во что я играл. Но знаю, что не всем зашло.
Паука, и второго Хорайзона
Каково это спать, зная, что из-за тебя, конкретно тебя, вся индустрия катится в пизду?
А в чем разница между этими двумя консолями?
Единый франт
В производительности. Дешевая на уровне старой One X по raw performance, но на новой архитектуре и есть новые фишечки
Несмотря на такой же 7-нанометровый восьмиядерный CPU, Xbox Series S заметно проигрывает по производительности GPU — 4 TFLOPS, против 12,15 TFLOPS у Xbox Series X. Дело в урезанном количестве блоков Compute Unit (CU) и их частоты — до 20 штук и 1,55 ГГц, тогда как у старшей модели — 52 блока с частотой 1,825 ГГц. Также у Xbox Series S наблюдается меньший объём видеопамяти — 10 вместо 16 ГБ GDDR6.
Ну и нет дисковода. Игры только в цифровом виде можно покупать.
Вот это разбор. Пиши побольше таких оперативных лонгридов!
https://tjournal.ru/tech/209354-microsoft-anonsiroval-xbox-series-s-za-300-v-socsetyah-konsol-sravnili-s-kolonkoy-stiralnoy-mashinoy-i-magnitofonom
Ну щас официально объявили дату и цену икса
Газетный кран
А, точно. То есть, ко всей имевшейся информации прибавилось слово «официально».
Объявили дату, которой не было и цену основной консоли.
Газетный кран
Всё это было известно неофициально. Короче, дописывай и переноси в Новости, пока пост не отобрали.
Извините, мне никто не выдал плашку "Статья дополняется"
Из профиля моего вытяни
А чего тут скринить? Если за 300-долларовую консоль будут брать по 27 т.р., то очевидно, что за 500-долларовую запросят 45 т.р.
В тексте статьи же уже указана цена — 45 590 рублей
Единый франт
Скорее 55. 45к — это по оптимистичному курсу 90 рублей за евро, а ещё +20% НДС
Евро щас стоит 90, а консоли продавать начнут в ноябре. Рассчитывай на евро по 100р или выше так как там планируется «Беларусь наш»
Все, прогнозы неактуальны.
• Xbox Series S — 26 990 рублей
• Xbox Series X — 45 590 рублей
Что-то из своих игр на старте обещают?
Dirt 5 и AC: Valhalla