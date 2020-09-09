Технологии
Дамир Камалетдинов
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Microsoft назвала российские цены и дату выхода Xbox Series S и X — от 26 990 рублей в продаже с 10 ноября Материал редакции

Предзаказать консоли можно будет с 22 сентября.

34 комментария
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Фото Microsoft

Microsoft назвала цены и дату релиза новых консолей Xbox в России. Series S и X выйдут 10 ноября, младшая версия без оптического привода обойдётся в 26 990 рублей, старшая — 45 590 рублей. Об этом TJ сообщили в компании.

Xbox Series S получила 512 Гб встроенной памяти на SSD, в ней не будет дисковода. Консоль предназначена для запуска игр в разрешении 1440p и 120 кадрами в секунду, но поддерживает апскейлинг («растягивание») изображения до 4К при подключении к дисплеям с этим разрешением. Как и старшая версия, она поддерживает технологию трассировки лучей.

Xbos Series X оснащена NVMe SSD-диском объёмом 1 терабайт и BluRay-дисководом. Консоль работает на восьмиядерным процессоре с частотой до 3,8 ГГц в зависимости от режима работы, а также получила графику мощностью 12 терафлопс — это позволит играть в нативном 4К-разрешении.

Microsoft также подтвердила, что Series X и Series S будут доступны по программе All-Access — это позволяет приобрести консоли в лизинг с ежемесячными платежами. Будет ли такая программа в России, пока неизвестно. Раньше подобные услуги предлагали сторонние компании.

Стартовая линейка игр

Assassin’s Creed: Valhalla

Основным проектом для XBox в день релиза станет Assassin’s Creed: Valhalla — проект Ubisoft выйдет также 10 ноября.

Assassins Creed UK @Assassins_UK
Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on 10th November, 2020.
Build the legend of a Viking raider on any console.
Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. https://t.co/0IH29wpbIz

Dirt 5

Кроме ассассинов времен походов викингов, пользователей XBox Series X и XBox Series S ожидает Dirt 5, релиз которого на консолях состоится также 10 ноября

DIRT @dirtgame
DIRT 5 will be a 𝗟𝗔𝗨𝗡𝗖𝗛 𝗧𝗜𝗧𝗟𝗘 for #XboxSeriesX and #XboxSeriesS, coming November 10! 🖐

To celebrate, our latest gameplay showcases an epic night race on New York's frozen East River 🗽

Order #DIRT5 | http://bit.ly/DIRT5-Order
Full HQ video | https://bit.ly/3bzBFLW https://t.co/sX6KL5ZFZP

Cyberpunk 2077

Одним из самых ожидаемых релизов 2020 года стал Cyberpunk 2077. Проект CD Projekt Red, создателей игр серии «Ведьмак», станет доступен на всех актуальных платформах 19 ноября 2020 года.

#новости #игры #microsoft #xbox #консоли

Спасибо за наводку GoodSanta
Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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34 комментария
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Ушёл и не вернулся

5

Эксклюзивов нет = нахуй пошли.
Сонечку ПС5 и Свитч Про куплю и окружу любовью и заботой.

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Конкретный дым

Ушёл
4

Согласен. Облизываюсь на бокс, но Паука, и второго Хорайзона там не будет - так что до свидания

Ответить

Пластиковое Окно

Конкретный
1

Аналогично, нравится Xbox, но God of War - самое лучше, во что я играл. Но знаю, что не всем зашло.

Ответить

Glan

Конкретный
0

 Паука, и второго Хорайзона

Каково это спать, зная, что из-за тебя, конкретно тебя, вся индустрия катится в пизду?

Ответить

Арут Саргсян

0

А в чем разница между этими двумя консолями?

Ответить

dmzkrsk

Арут
13

черная дороже, белая дешевле

Ответить

Ваша Закладко

dmzkrsk
0

на блм поднимаются

Ответить

Единый франт

Арут
0

В производительности. Дешевая на уровне старой One X по raw performance, но на новой архитектуре и есть новые фишечки

Ответить

Владимир Земсков

Арут
0

Несмотря на такой же 7-нанометровый восьмиядерный CPU, Xbox Series S заметно проигрывает по производительности GPU — 4 TFLOPS, против 12,15 TFLOPS у Xbox Series X. Дело в урезанном количестве блоков Compute Unit (CU) и их частоты — до 20 штук и 1,55 ГГц, тогда как у старшей модели — 52 блока с частотой 1,825 ГГц. Также у Xbox Series S наблюдается меньший объём видеопамяти — 10 вместо 16 ГБ GDDR6.

Ну и нет дисковода. Игры только в цифровом виде можно покупать.

Ответить

Конкретный дым

Владимир
0

Игры только в цифровом виде можно покупать

Половину игр покупал на вторичке - не уверен, что готов от такого отказаться

Ответить

Max Payne

Владимир
0

ну как всегда обрубок от ПК

Ответить

涼宮ハ ルヒ

3

Спасибо, майкрософт
теперь хотя бы узнаем цену побыстрее на пс5

Ответить

Газетный кран

2

Вот это разбор. Пиши побольше таких оперативных лонгридов!
https://tjournal.ru/tech/209354-microsoft-anonsiroval-xbox-series-s-za-300-v-socsetyah-konsol-sravnili-s-kolonkoy-stiralnoy-mashinoy-i-magnitofonom

Ответить

Намерен щит

Газетный
2

Ну щас официально объявили дату и цену икса

Ответить

Газетный кран

Намерен
0

А, точно. То есть, ко всей имевшейся информации прибавилось слово «официально».

Ответить

Конкретный дым

Газетный
1

Объявили дату, которой не было и цену основной консоли.

Ответить

Газетный кран

Конкретный
–2

Всё это было известно неофициально. Короче, дописывай и переноси в Новости, пока пост не отобрали.

Ответить

Намерен щит

Газетный
0

Да

Ответить

Конкретный дым

Газетный
0

Извините, мне никто не выдал плашку "Статья дополняется"

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Конкретный
1

Из профиля моего вытяни

Ответить

Конкретный дым

Тео
0

Да уж незачем, но сохранил на будущее, спасибо!

Ответить

Северный пёс_анон

1

45К ₽. Скриньте.

Ответить

Романелло Кивогенс

Северный
0

А чего тут скринить? Если за 300-долларовую консоль будут брать по 27 т.р., то очевидно, что за 500-долларовую запросят 45 т.р.

Ответить

Игорь Алексеев

Романелло
0

В тексте статьи же уже указана цена — 45 590 рублей

Ответить

Романелло Кивогенс

Игорь
1

Когда я отвечал, в статье таких сведений не было. 

Ответить

Ваша Закладко

Северный
0

четверть почки

Ответить

Единый франт

Северный
–2

Скорее 55. 45к — это по оптимистичному курсу 90 рублей за евро, а ещё +20% НДС

Ответить

Alexey Betev

Единый
0

Евро щас стоит 90, а консоли продавать начнут в ноябре. Рассчитывай на евро по 100р или выше так как там планируется «Беларусь наш»

Ответить

Единый франт

Alexey
0

Поэтому я и написал «по оптимистичному курсу»

Ответить

Владимир Земсков

Единый
0

Все, прогнозы неактуальны.
• Xbox Series S — 26 990 рублей
• Xbox Series X — 45 590 рублей

Ответить

solawind

0

Что-то из своих игр на старте обещают?

Ответить

Максим Слипченко

solawind
0

Dirt 5 и AC: Valhalla

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Максим
2

своих

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ＫＩＢØＵＮＥ

0

26 тысяч за 512 гигабайт,в наше время когда игры 100 + гигов?

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