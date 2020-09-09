Предзаказать консоли можно будет с 22 сентября.

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Фото Microsoft

Microsoft назвала цены и дату релиза новых консолей Xbox в России. Series S и X выйдут 10 ноября, младшая версия без оптического привода обойдётся в 26 990 рублей, старшая — 45 590 рублей. Об этом TJ сообщили в компании.

Xbox Series S получила 512 Гб встроенной памяти на SSD, в ней не будет дисковода. Консоль предназначена для запуска игр в разрешении 1440p и 120 кадрами в секунду, но поддерживает апскейлинг («растягивание») изображения до 4К при подключении к дисплеям с этим разрешением. Как и старшая версия, она поддерживает технологию трассировки лучей.

Xbos Series X оснащена NVMe SSD-диском объёмом 1 терабайт и BluRay-дисководом. Консоль работает на восьмиядерным процессоре с частотой до 3,8 ГГц в зависимости от режима работы, а также получила графику мощностью 12 терафлопс — это позволит играть в нативном 4К-разрешении.

Microsoft также подтвердила, что Series X и Series S будут доступны по программе All-Access — это позволяет приобрести консоли в лизинг с ежемесячными платежами. Будет ли такая программа в России, пока неизвестно. Раньше подобные услуги предлагали сторонние компании.

Стартовая линейка игр

Assassin’s Creed: Valhalla

Основным проектом для XBox в день релиза станет Assassin’s Creed: Valhalla — проект Ubisoft выйдет также 10 ноября.

Assassins Creed UK @Assassins_UK

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on 10th November, 2020.Build the legend of a Viking raider on any console.Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. https://t.co/0IH29wpbIz

Dirt 5

Кроме ассассинов времен походов викингов, пользователей XBox Series X и XBox Series S ожидает Dirt 5, релиз которого на консолях состоится также 10 ноября

DIRT @dirtgame



To celebrate, our latest gameplay showcases an epic night race on New York's frozen East River 🗽



Order http://bit.ly/DIRT5-Order

Full HQ video | https://t.co/sX6KL5ZFZP DIRT 5 will be a 𝗟𝗔𝗨𝗡𝗖𝗛 𝗧𝗜𝗧𝗟𝗘 for #XboxSeriesX and #XboxSeriesS , coming November 10! 🖐To celebrate, our latest gameplay showcases an epic night race on New York's frozen East River 🗽Order #DIRT5 Full HQ video | https://bit.ly/3bzBFLW

Cyberpunk 2077

Одним из самых ожидаемых релизов 2020 года стал Cyberpunk 2077. Проект CD Projekt Red, создателей игр серии «Ведьмак», станет доступен на всех актуальных платформах 19 ноября 2020 года.

Спасибо за наводку GoodSanta