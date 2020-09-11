Обычно презентацию в сентябре посвящают айфонам, но 2020 год, похоже, повлиял и на это.

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Логотип и слоган презентации 15 сентября Изображение Apple

Apple объявила, что проведёт презентацию 15 сентября. Мероприятие впервые за многие годы может быть посвящено новым Apple Watch Series 6 и iPad Air, а не новым айфонам. TJ собрал всё, что известно незадолго до презентации.

Айфонов может и не быть, но о них уже многое известно

Сентябрьская презентация считается главным мероприятием Apple за год — на ней обычно показывают новые iPhone. Но в 2020 году компания могла отойти от традиции: ещё в финансовом отчёте за третий квартал инвесторов предупредили, что в этот раз выпуск новых айфонов задержится. Это первое подобное заявление руководства Apple — раньше компания даже не подтверждала, что в сентябре выпустит новые смартфоны.

Сразу после анонса презентации журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники сообщил, что 15 сентября не стоит ждать новых айфонов, а мероприятие посвятят новым Apple Watch и iPad. Гурман известен как один из самых авторитетных репортёров по теме, а информация его собеседников регулярно подтверждается: к примеру, он ещё два года назад сообщал о подготовке к переходу Mac на ARM вместо Intel.

По мнению журналиста Bloomberg, в 2020 году Apple могла разделить презентацию на несколько частей, так как она всё равно записана заранее и это не потребует от компании серьёзных ресурсов. Гурман считает, что 15 сентября покажут новые «умные» часы и планшеты, в октябре представят айфоны, а в ноябре анонсируют макбук на собственном процессоре Apple.

Иллюстрация MacRumors

Однако айфоны всё же могут анонсировать 15 сентября, а запустить в продажу только через месяц. В пользу этого говорит то, что Apple ещё ни разу с момента анонса iPhone 4S в 2011 году не показывала новые iPhone в октябре. Компания также не ставила прямо перед анонсом айфонов презентации других устройств и раньше не объявляла о сентябрьской презентации настолько впритык — за неделю до её проведения.

Кроме того, Apple форсировала выход бета-версий iOS 14: обычно они выходили с разницей в две недели, а к презентации должны были выпустить GM-версию, которая обычно уходит в релиз. Но за неделю до мероприятия компания выпустила восьмую версию беты спустя неделю после выхода седьмой. Это может ничего и не значить, но обычно новую iOS выпускают вместе с новыми айфонами.

Если устройства всё же покажут в сентябре, то многие нововведения уже не будут откровением. Благодаря утечкам журналисты уже раскрыли основную информацию о новинках: Apple выпустит не три, а четыре новых смартфона в разных ценовых категориях и с разным размером дисплеев.

Самым заметным отличием станет новый дизайн с острыми краями, напоминающий iPad Pro. Его получат все смартфоны, но топовые версии, как и в случае с 11-й линейкой айфонов, будут отличаться внешне за счёт рамки из нержавеющей стали вместо алюминия, эксклюзивного тёмно-синего цвета и размеров.

Макет iPhone 2020 Скриншот из видео MKBHD

Лицевая часть новых айфонов останется похожей на предшественников — Apple не станет отказываться от «чёлки». Однако по данным Bloomberg и других источников, размер выемки с Face ID и фронтальной камерой незначительно уменьшат.

Apple впервые выпустит четыре смартфона разом: две модели базовой линейки и две топовых. «Младшие» версии получили 5,4 и 6,1-дюймовые дисплеи, а «старшие» — 6,1 и 6,7-дюймовые. Топовая модель станет самым крупным айфоном, который выпускала Apple, а самая небольшая из базовых — самым маленьким айфоном с безрамочным дисплеем.

Все модели получили OLED-экраны: до этого в базовый iPhone 11 устанавливали Liquid Retina, который по сути являлся LCD-матрицей с улучшениями от Apple. По данным Digitimes, новые модели получат дисплеи с частотой обновления 120 Гц как на iPad Pro. Это повысит отзывчивость интерфейса, особенно во время скроллинга контента.

Во, всех версиях улучшат камеры, но что именно изменится, пока неясно. В базовых моделях останется две камеры — широкоугольная и сверхширокоугольная, в «старших» — три, две как у собратьев и телефото-объектив.

Как считает аналитик Мин-Чи Куо, к камерам топовых версий прибавится либо ToF-сенсор — это та же камера, которая отвечает за распознавание лиц в Face ID. Технология позволит улучшить технологию съёмки портретов с эффектом глубины, но будет иметь решающее значение для обновлённой дополненной реальности — о крупном обновлении платформы ARKit сообщали в 9to5Mac. При этом судя по коду iOS 14, новый датчик получит только iPhone 12 Pro.

LiDAR-датчик в iPad Pro 2020 Фото 9to5Mac

Судя по утечкам, Pro-версии новых айфонов также получат LiDAR-сканер, как у iPad Pro 2020 в качестве четвёртой камеры. Как поясняли в Apple, датчик в первую очередь предназначен для функций дополненной реальности, однако компания не раскрывала подробностей его применения.

Журналисты не исключают, что обновление камер в айфонах может оказаться в больше степени программным, чем аппаратным. Компания может добавить в них эксклюзивные функции съёмки, как было с «ночным режимом» в iPhone 11, но они, вероятно, будут работать за счёт нового процессора.

Одним из главных нововведений для новых айфонов должен стать чип A14. С этим процессором Apple перешла с 7- на 5-нанометровый техпроцесс — это значит, что чип вновь прибавит в энергоэффективности и скорости по сравнению с прошлым поколением.

По данным ранних утечек, новые айфоны получат 6 ГБ оперативной памяти и в связке с A14 по производительности не будут уступать 15-дюймовому MacBook Pro. Прирост в играх может составить 50% благодаря улучшению многоядерной производительности.

Как предполагают аналитики банка Barclays, Apple также вновь улучшит Face ID. Что именно обновят пока неизвестно, однако в прошлые годы компания с каждым поколением увеличивала углы распознавания лица и скорость работы датчика.

Все четыре новых iPhone также получат поддержку 5G-сетей, причём сразу двух популярных стандартов — частоты ниже 6 ГГц и «высокие» mmWave. Поставщиком модемов для новых айфонов выступит Qualcomm.

Поддержка обоих стандартов позволит получить доступ к 5G по всему миру. К примеру, в США в основном развёртывают 5G до 6 ГГц — это обеспечивает меньшую скорость до 100-150 Мбит/с, но лучшее покрытие. В некоторых других странах и в отдельных городах развёртывают mmWave, который считается намного более быстрым, но обеспечивает менее сильное покрытие.

В новых iPhone впервые за многие годы изменится комплектация: компания откажется от наушников EarPods и адаптера для зарядки — в коробке останутся только провод питания и сам смартфон. При этом сам провод Lightning в комплекте тоже может измениться. Согласно одной из утечек, компания перейдёт на Lightning – USB-C. По мнению аналитика Мин-Чи Куо, компании это позволит уменьшить размер упаковки и сэкономить на логистике и перевозке устройств, а также компенсировать «дорогие» 5G-комплектующие и уменьшить влияние на окружающую среду.

Пока неясно, как именно могут назвать новые iPhone. Несмотря на то, что во всех утечках их упоминали как iPhone 12, по внутренней логике Apple новинки должны назвать iPhone 11S. Впрочем, компания уже отходила от правил, например, когда выпустила сразу iPhone X вместо девятой модели.

Также неизвестно, вырастут ли цены на новые айфоны. В последние годы Pro-версии дорожали, однако во время конференц-звонка с инвесторами руководители Apple упоминали возможные проблемы из-за сокращения доходов у населения, поэтому цены могут оставить на уровне стартовых у прошлого поколения.

Apple Watch Series 6 с измерением уровня кислорода в крови и доступные «Watch SE»

Главным анонсом 15 сентября могут стать новые Apple Watch — к этому склоняется большинство обозревателей и технологических журналистов. Apple уже случайно намекнула на выход новых «умных» часов в ключевых словах к трансляции презентации на YouTube — там указали тег «Series 6». Слоган «время летит» также указывает на то, что центральной темой мероприятия станут часы.

Согласно утечкам, компания впервые представит две разных модели Apple Watch — одну как продолжение Series 5 и более дешёвую версию с урезанными возможностями для тех, кто хочет сэкономить.

Series 6 оснастят новой батареей с увеличенной ёмкостью, которая позволит избежать необходимости в более частой зарядке из-за появления функции отслеживания сна. Apple также перейдёт на жидкокристаллический полимер (LCP) — новый соединительный материал для материнской платы. Это позволит антеннам Wi-Fi и сотовой связи лучше принимать сигнал, а также увеличит водостойкость часов.

Главным нововведением может стать отслеживание уровня кислорода в крови, которое позволит измерять выносливость и общее состояние организма. Пока неизвестно, внедрят ли для этого отдельный датчик или это будет станет программным обновлением: на самом деле Apple Watch могут отслеживать кислород с самой первой версии через встроенный пульсометр. Однако компания не внедряет функцию, как предполагается, из-за недостаточно высокой точности измерений.

Слухи о появлении отслеживания уровня кислорода ходили в СМИ почти каждый год с момента запуска Apple Watch, однако в 2020 году в iOS 14 обнаружили упоминание функции. В системе появился новый тип уведомлений о низком уровне кислорода — вероятно, её всё же запустят вместе с новыми часами.

С точки зрения дизайн Series 6 не будет отличаться от предыдущих двух поколений часов. Однако судя по watchOS 7, часы лишатся поддержки технологии Force Touch, которая позволяла управлять устройством по сильному нажатию на экран. Как и в айфонах, Force Touch заменят на длинный тап с виброотдачей.

Одной из главных новых функций watchOS 7 стало отслеживание сна и хотя она работает на всех часах, поддерживающих систему, в Series 6 могут появиться эксклюзивные возможности, считают в Bloomberg. Для этого в новые часы могут добавить специальное оборудование.

Более доступная модель часов может получить пластиковый корпус вместо алюминиевого у основной линейки — это позволит снизить стоимость устройства, не идя на компромиссы с производительностью. При этом компания собирается применить не чистый пластик, а композитный материал — смесь керамических волокон и эпоксидной смолы.

Как предполагают в Bloomberg, удешевлённая версия займёт место Apple Watch Series 3 в актуальной линейке «умных» часов компании. Долгое время третье поколение оставалось самым доступным за счёт цены в 199 долларов, но теперь устарело, поэтому Apple хочет заменить его более производительной моделью. Журналисты считают, что «SE»-версия может получить процессор и возможности последнего либо предпоследнего поколения.

Крупное обновление iPad Air — безрамочный дисплей, LiDAR и дизайн iPad Pro

Согласно утечкам и данным источников, Apple также впервые за полтора года обновит iPad Air — они уже прошли сертификацию Евразийской комиссии. Компания впервые с момента выхода линейки значительно изменит дизайн устройства: планшет получит острые края как у iPad Pro, лишится кнопки «домой» и станет «безрамочным».

Однако новое поколение iPad Air не оснастят технологией распознавания лиц Face ID — он будет работать с Touch ID. Пока эксперты не уверены, куда именно компания переместила датчик: под экран или в кнопку включения. За счёт избавления от кнопки «Домой» и уменьшения рамок увеличится диагональ дисплея — она составит 10,8 дюйма и сравняется с «младшим» iPad Pro.

От iPad Pro в Air также перейдёт технология Liquid Retina-дисплея, разъём USB-С вместо Lightning и коннекторы для аксессуаров на задней панели. Всё это позволит подключать к планшету внешнюю периферию, например, флешки, SD-карты, различные адаптеры, клавиатуры и не только.

Нововведения могут привести к увеличению стоимости планшета до 649 долларов (около 48 тысяч рублей). Но они останутся промежуточными в линейке по стоимости: Air будут дороже базового iPad и iPad mini, но существенно дешевле Pro.

Студийные наушники, новые AirPods, метки для вещей или другие возможные анонсы

Уже как минимум два года в СМИ периодически появляются новости о том, что Apple работает над своими первыми накладными студийными наушниками. Про них известно достаточно многое, но ничто не намекает на то, что их покажут именно в 2020 году.

По последней информации, компания готовит две версии наушников: премиальную- и фитнес-модель. Первая получит кожаные вставки и будет стоить дороже, а вторая будет легче и состоять из «дышащих» материалов.

Пиктограммы AirPods Studio Изображение 9to5Mac

Чаши-амбюшуры наушников можно будет менять: они будут крепиться на магнитные крепления. Устройство получит интеллектуальные возможности — наушники будут понимать, когда их снимают и вешают на шею. Как и AirPods Pro, накладные наушники получат активное шумоподавление, но обойдутся почти вдвое дороже — от 350 долларов (26 тысяч рублей). По данным Bloomberg, их всё же выпустят в 2020 году.

Другим возможным анонсом могут стать трекеры вещей, о которых журналисты узнали ещё летом 2019 года — их упоминали в коде iOS 13. В апреле AirTags засветились в ролике Apple, который она позже удалила, а СМИ узнали о начале массового производства трекеров.

Метки будут работать через встроенное приложение «Локатор» и позволят следить за вещами: их можно будет прикрепить к сумке, чтобы в случае чего её было проще найти. К примеру, можно будет удалённо включить звук на метке или включить камеру, чтобы найти трекер с помощью дополненной реальности. В случае активации режима «пропажи» устройство начнёт соединяться с любой техникой Apple и передавать информацию о местонахождении владельцу.

Компания также не обновляла Apple TV и с учётом развития Apple Arcade, который должен поддерживать все платформы компании, приставка может тормозить сервис из-за старого процессора A10X. Судя по утечкам, Apple TV получит как минимум новый чип A12X, в остальном обновление будет минорным, а в продажу устройство поступит только в 2021 году.

На мероприятии 15 сентября Apple может анонсировать и новую подписку Apple One, которая объединит сервисы компании, включая Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+ и iCloud. Упоминание подписки уже обнаружили в приложении Apple Music для Android.

Apple также некоторое время работает над более доступной «умной» колонкой HomePod. Компания собирается выпустить компактную версию, которая будет вдвое меньше оригинала и обойдётся менее чем в 200 долларов.

Среди других возможных анонсов может быть небольшой коврик для беспроводной зарядки, в котором Apple отказалсь от амбиций AirPower с зарядкой всех устройств одновременно и позволит заряжать только Apple Watch и iPhone на отдельных зонах. Кроме того, компания работает над бюджетной версией обычного iPad, его тоже собираются выпустить до конца 2020 года.

Apple проведёт презентацию в онлайн-формате, как и WWDC 2020. Она начнётся 15 сентября в 20:00 на YouTube и сайте компании. TJ будет вести прямую текстовую трансляцию мероприятия.