Компания также впервые поделилась некоторыми результатами работы магазина App Gallery.

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Huawei Developer Conference 2020 Фото Huawei

Huawei представила новую версию операционной системы HarmonyOS 2.0, которая предназначена для разных «умных» устройств от автомобилей до интернета вещей. Компания открыла исходный код ОС и собирается использовать её в том числе и на смартфонах. Об этом рассказали на Huawei Developer Coneference 2020.

Вместе с ОС Huawei выпустит для разработчиков SDK-пакеты, инструменты для разработки (IDE) и эмуляторы. Разработчики получат доступ более чем к 13 тысячам API, а один код будет работать на всех устройствах с HarmonyOS.

Как пояснил глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю, с 10 сентября HarmonyOS стала открытой системой для устройств интернета вещей с оперативной памятью от 128 килобайт до 128 МБ, в том числе для «умных» телевизоров, роутеров, машин и не только. В апреле 2021 года компания планирует открыть код для устройств с памятью от 128 МБ до 4 ГБ, а в октябре 2021 года код системы откроют и для устройств с объёмом памяти более 4 ГБ.

Открытая версия Harmony OS получила название OpenHarmony, её разработкой будет заниматься отдельная компания OpenAtom Foundation. Систему собираются запускать поэтапно — первыми доступ к ней получат в Китае в конце 2020 года.

Вместе с Harmony OS 2.0 Huawei анонсировала обновление собственной оболочки для EMUI 11 для Android c новым дизайном. В неё встроили технологии HarmonyOS — это позволит компании внедрять бесшовные функции в устройства своей экосистемы. В Huawei отметили, что в будущем оболочка EMUI 11 может стать частью системы HarmonyOS. Таким образом, система, вероятно, заменит Android на смартфонах компании в течение ближайших нескольких лет.

На HDC 2020 Huawei также анонсировала крупное обновление мобильной платформы компании HMS Core 5.0 и рассказала о том, как продвинулась в замене сервисов Google. За год компания увеличила число SDK-наборов для разработки с 14 до 56, а количество доступных API выросло с 885 до 12 981. Как признались в компании, для этого инженерам пришлось работать «круглые сутки без выходных».

Компания привела несколько примеров замены сервисов Google на собственные технологии. Huawei перешла на собственные методы обработки графики, заменила картографические сервисы, внедрила поиск, платёжную систему и рекламный движок для приложений — все инструменты открыли для разработчиков. На смартфонах Huawei теперь работает поисковик Petal Search, который в зависимости от региона работает с разными поисковыми системами, помимо Google — к примеру, в России использует технологии Mail.

Кроме того, в Huawei рассказали, что помогают иностранным разработчикам на платформе получить доступ к китайской аудитории. Для этого компания устраивает консультационные сессии, предлагает услуги по локализации и интеграции, маркетингу и проведению рекламных кампаний в регионе.

На HDC 2020 также раскрыли цифры о работе Huawei Mobile Services за год:

С 2019 года количество разработчиков на платформе выросло с 0,9 до 1,8 миллиона, рост составил 98%;

Число приложений с интеграцией HMS достигло 96 тысяч, за год количество выросло на 123%, хотя это всё равно несравнимо с Google Play, где находится около трёх миллионов приложений;



Компания утверждает, что по состоянию на сентябрь 2020 года у платформы App Gallery более 490 миллионов пользователей по всему миру — однако вероятно, большинство из них из Китая.

