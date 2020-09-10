Huawei представила собственную ОС с открытым исходным кодом для машин, смартфонов и «умного» дома Материал редакции
Компания также впервые поделилась некоторыми результатами работы магазина App Gallery.
Huawei представила новую версию операционной системы HarmonyOS 2.0, которая предназначена для разных «умных» устройств от автомобилей до интернета вещей. Компания открыла исходный код ОС и собирается использовать её в том числе и на смартфонах. Об этом рассказали на Huawei Developer Coneference 2020.
Вместе с ОС Huawei выпустит для разработчиков SDK-пакеты, инструменты для разработки (IDE) и эмуляторы. Разработчики получат доступ более чем к 13 тысячам API, а один код будет работать на всех устройствах с HarmonyOS.
Как пояснил глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю, с 10 сентября HarmonyOS стала открытой системой для устройств интернета вещей с оперативной памятью от 128 килобайт до 128 МБ, в том числе для «умных» телевизоров, роутеров, машин и не только. В апреле 2021 года компания планирует открыть код для устройств с памятью от 128 МБ до 4 ГБ, а в октябре 2021 года код системы откроют и для устройств с объёмом памяти более 4 ГБ.
Открытая версия Harmony OS получила название OpenHarmony, её разработкой будет заниматься отдельная компания OpenAtom Foundation. Систему собираются запускать поэтапно — первыми доступ к ней получат в Китае в конце 2020 года.
Вместе с Harmony OS 2.0 Huawei анонсировала обновление собственной оболочки для EMUI 11 для Android c новым дизайном. В неё встроили технологии HarmonyOS — это позволит компании внедрять бесшовные функции в устройства своей экосистемы. В Huawei отметили, что в будущем оболочка EMUI 11 может стать частью системы HarmonyOS. Таким образом, система, вероятно, заменит Android на смартфонах компании в течение ближайших нескольких лет.
На HDC 2020 Huawei также анонсировала крупное обновление мобильной платформы компании HMS Core 5.0 и рассказала о том, как продвинулась в замене сервисов Google. За год компания увеличила число SDK-наборов для разработки с 14 до 56, а количество доступных API выросло с 885 до 12 981. Как признались в компании, для этого инженерам пришлось работать «круглые сутки без выходных».
Компания привела несколько примеров замены сервисов Google на собственные технологии. Huawei перешла на собственные методы обработки графики, заменила картографические сервисы, внедрила поиск, платёжную систему и рекламный движок для приложений — все инструменты открыли для разработчиков. На смартфонах Huawei теперь работает поисковик Petal Search, который в зависимости от региона работает с разными поисковыми системами, помимо Google — к примеру, в России использует технологии Mail.
Кроме того, в Huawei рассказали, что помогают иностранным разработчикам на платформе получить доступ к китайской аудитории. Для этого компания устраивает консультационные сессии, предлагает услуги по локализации и интеграции, маркетингу и проведению рекламных кампаний в регионе.
На HDC 2020 также раскрыли цифры о работе Huawei Mobile Services за год:
- С 2019 года количество разработчиков на платформе выросло с 0,9 до 1,8 миллиона, рост составил 98%;
- Число приложений с интеграцией HMS достигло 96 тысяч, за год количество выросло на 123%, хотя это всё равно несравнимо с Google Play, где находится около трёх миллионов приложений;
- Компания утверждает, что по состоянию на сентябрь 2020 года у платформы App Gallery более 490 миллионов пользователей по всему миру — однако вероятно, большинство из них из Китая.
Huawei представила первую версию Harmony OS ещё в 2019 году, но тогда она была предназначена только для «умного» дома. Компания рассказывала, что разрабатывает ОС на случай проблем с Windows и Android, однако утверждала, что это на самый крайний случай.
Ограниченный самолет
хорошо.
Нет, это микрокернел – из аналогов Fuchsia от Google (кажется оно умерло) и Minix (операционка на 8К строк кода, некогда конкурент линукса, сейчас используется для какой-то секретной вспомогательной штуковины в процах интел).
Фуксия живее всех живых, последний коммит в master был 5 часов назад.
А можно ссылку? А то я нашел только какую-то помойку из репозиториев и лежачий сайт.
для какой-то секретной вспомогательной штуковины в процах интел
Для системы удалённого управления (Intel ME)
Нет, у них свое ядро. И в отличие от Linux и XNU (че-нибудь там вообще бывает еще на современных девайсах?), вроде как утверждается, что у них микроядро.
Если я не прав поправьте меня: хуавей получает какую-то сумму от правительства Китая на разработки и прочее хуе мае, китайское правительство по сути диктаторы коммунисты, а кто еще у нас диктатор коммунист? Правильно, братья на век — Россия. А теперь давайте дружно сложим пазл: Хуавей в своем фирменном магазине уже запустила VK, госуслуги, Яндекс и наш любимый мейл.ру. Думаю ни о какой приватности речи и в помине нет, если вы покупаете телефон Хуавей.
Хуя ты проницательный. Если что — хуавей уже несколько лет основной выбор во всех госзакупках. И даже рекомендуется для госструктур как замена hpe и прочих американских вендоров. И не в последнюю очередь потому что китайцы умеют откаты делать, им эта тема близка и понятна.
Научный корабль
основной выбор во всех госзакупках
Вроде уже и дальше пошли
Ни о какой приватности речи и в помине нет, если вы покупаете телефон.
Жду дизлайк от @Eldar и @Никита Лихачёв
Ни о какой приватности и не будет идти речь, но вам не все ли равно кто за вами следит, китайцы или американцы из АНБ?
Дайте угадаю, исходный код будет открыт не весь?
Судя по тому, что есть OpenHarmony и HarmonyOS, вероятно что-то аналогичное ситуации с андроидом и AOSP. Где есть открытая (свободная?) часть и проприетарщина от вендора.
Напомни, деньги из тебя уже силой выбили или ещё в процессе?
через пять лет никто не вспомнит, что она существовала
У них есть большой огороженный рынок, за счет этого могут и взлететь. На мировом рынке не понятно, что они могут отхватить, конечно.
Их уже лишили доступа к процессорам, им попросту не на чем будет взлетать. Тем более, что другие китайские производители не имеют проблем ни с GMS ни с современными процессорами.
К Qualcomm? MediaTek вроде не слишком уж отвратительная альтернатива.
У Хуавей есть стартовое преимущество над другими китайцами в размере, это все же на данный момент крупнейший китайский вендор.
К Qualcomm? MediaTek вроде не слишком уж отвратительная альтернатива.
Так они же обе из-за санкций не могут поставлять процессоры Huawei.
Все равно за пределами китая не взлетит. Сервисы развивать куда дороже и затратнее чем сделать свою ос, а авторов приложений вообще никак силой их портировать не заставишь, если рынок маленький
Согласен
Предпочитаю технику 🍏
Только потому что она работает «из коробки» и экосистема настроена от и до
После того как купил умные лапмы от Mi, и чайник с дистанционным подогревом (типо) — разочаровался в китайских разработках / разработчиках (без танцев с бубнами них не работает)
P/S - лампочки 💡 так и не смог синхронизировать (перепробовал все — от слова вообще)
Повседневный диод
Hue'вые лампочки от Philips вроде норм
Так рынок Китая он огромный, нет ОГРОМЕННЫЙ. Миллиард китайцев!, больше чем в США и ЕС вместе взятых и уже вполне платежеспособных.
При этом это монорынок, и у них своих локальных приложений большое количество.
Любопытны лицензии HarmonyOS и OpenHarmony, и какая часть будет проприетарной. Пока че-то не вижу такой информации.
Не представляю, как новая мобильная ОС может взлететь без доступа к существующей экосистеме приложений (например, совместимости с приложениями под андроид).
Как признались в компании, для этого инженерам пришлось работать «круглые сутки без выходных».
Такое себе достижение.
Непонятен мне смысл всего этого. Либо китайцы функционируют как-то по-другому, что сомнительно, либо работа "круглые сутки без выходных" в таком интеллектуальном труде, как программирование — это жутко неэффективное использование человеческих ресурсов и корпоративная идиотия.
Романтический завод
жутко неэффективное использование человеческих ресурсов
Это тоже достижение коммунизма
Ну в коммунизме понятно, "мерилом работы считают усталость", целью был сам факт занятости. Но хуавей вроде коммерческая контора, работающая в конкурентной среде, их казалось бы должна интересовать эффективность в какой-то мере. Видимо сказывается меньшая мобильность девелоперов из Китая.
В комплекте с яндекс колонкой можно сливать свои личные данные сразу двум государствам