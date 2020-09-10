Технологии
Дамир Камалетдинов
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Huawei представила собственную ОС с открытым исходным кодом для машин, смартфонов и «умного» дома Материал редакции

Компания также впервые поделилась некоторыми результатами работы магазина App Gallery.

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Huawei Developer Conference 2020 Фото Huawei

Huawei представила новую версию операционной системы HarmonyOS 2.0, которая предназначена для разных «умных» устройств от автомобилей до интернета вещей. Компания открыла исходный код ОС и собирается использовать её в том числе и на смартфонах. Об этом рассказали на Huawei Developer Coneference 2020.

Вместе с ОС Huawei выпустит для разработчиков SDK-пакеты, инструменты для разработки (IDE) и эмуляторы. Разработчики получат доступ более чем к 13 тысячам API, а один код будет работать на всех устройствах с HarmonyOS.

Как пояснил глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю, с 10 сентября HarmonyOS стала открытой системой для устройств интернета вещей с оперативной памятью от 128 килобайт до 128 МБ, в том числе для «умных» телевизоров, роутеров, машин и не только. В апреле 2021 года компания планирует открыть код для устройств с памятью от 128 МБ до 4 ГБ, а в октябре 2021 года код системы откроют и для устройств с объёмом памяти более 4 ГБ.

Открытая версия Harmony OS получила название OpenHarmony, её разработкой будет заниматься отдельная компания OpenAtom Foundation. Систему собираются запускать поэтапно — первыми доступ к ней получат в Китае в конце 2020 года.

Вместе с Harmony OS 2.0 Huawei анонсировала обновление собственной оболочки для EMUI 11 для Android c новым дизайном. В неё встроили технологии HarmonyOS — это позволит компании внедрять бесшовные функции в устройства своей экосистемы. В Huawei отметили, что в будущем оболочка EMUI 11 может стать частью системы HarmonyOS. Таким образом, система, вероятно, заменит Android на смартфонах компании в течение ближайших нескольких лет.

На HDC 2020 Huawei также анонсировала крупное обновление мобильной платформы компании HMS Core 5.0 и рассказала о том, как продвинулась в замене сервисов Google. За год компания увеличила число SDK-наборов для разработки с 14 до 56, а количество доступных API выросло с 885 до 12 981. Как признались в компании, для этого инженерам пришлось работать «круглые сутки без выходных».

Компания привела несколько примеров замены сервисов Google на собственные технологии. Huawei перешла на собственные методы обработки графики, заменила картографические сервисы, внедрила поиск, платёжную систему и рекламный движок для приложений — все инструменты открыли для разработчиков. На смартфонах Huawei теперь работает поисковик Petal Search, который в зависимости от региона работает с разными поисковыми системами, помимо Google — к примеру, в России использует технологии Mail.

Кроме того, в Huawei рассказали, что помогают иностранным разработчикам на платформе получить доступ к китайской аудитории. Для этого компания устраивает консультационные сессии, предлагает услуги по локализации и интеграции, маркетингу и проведению рекламных кампаний в регионе.

На HDC 2020 также раскрыли цифры о работе Huawei Mobile Services за год:

  • С 2019 года количество разработчиков на платформе выросло с 0,9 до 1,8 миллиона, рост составил 98%;
  • Число приложений с интеграцией HMS достигло 96 тысяч, за год количество выросло на 123%, хотя это всё равно несравнимо с Google Play, где находится около трёх миллионов приложений;
  • Компания утверждает, что по состоянию на сентябрь 2020 года у платформы App Gallery более 490 миллионов пользователей по всему миру — однако вероятно, большинство из них из Китая.

Huawei представила первую версию Harmony OS ещё в 2019 году, но тогда она была предназначена только для «умного» дома. Компания рассказывала, что разрабатывает ОС на случай проблем с Windows и Android, однако утверждала, что это на самый крайний случай.

#новости #huawei #экосистемы #сервисы #системы #блокадаhuawei

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58 комментариев
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Ограниченный самолет

0

это на базе линукса или что это

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Дамир Камалетдинов

Ограниченный
54

на базе Huinux'a

Ответить

Владимир Филатов

Дамир
0

Сначала подумал, что травишь, а потом понял что не совсем

Ответить

Дамир Камалетдинов

Владимир
0

😏

Ответить

Ограниченный самолет

Дамир
–1

‎‎​​​‎‎‎‎‎​​‎‎​‎‎‎​​‎​​​‎​​‎‎​​‎‎‎​​‎‎​​‎‎​​​‎‎​‎‎​​​‎‎​‎‎​​‎‎​‎‎‎​‎​​‎​‎‎​​‎‎‎‎‎‎​​‎‎‎​‎‎​​​‎‎‎‎‎​​‎‎​​‎‎​‎​​‎​‎‎​​‎​‎‎‎​​‎‎‎‎​‎​​‎‎‎​​‎‎​​‎​‎‎‎‎​‎​​‎​‎​​‎‎‎​‎‎‎​​‎‎‎‎‎​​‎‎​‎​‎‎​​‎​​​‎‎​‎​​‎​‎‎​​‎​​‎‎​​‎‎​‎‎‎‎​​​‎‎‎‎‎​​‎​​‎‎‎​​‎​‎‎‎​​‎‎‎‎​‎‎​​‎​​‎‎​​‎‎​​‎‎​​‎‎​‎‎‎​​‎‎​‎​‎​​‎‎​‎​‎‎​​​‎‎‎хорошо.

Ответить

Антон Пострунин

Ограниченный
4

Нет, это микрокернел – из аналогов Fuchsia от Google (кажется оно умерло) и Minix (операционка на 8К строк кода, некогда конкурент линукса, сейчас используется для какой-то секретной вспомогательной штуковины в процах интел).

Ответить

Максим Мекеня

Антон
1

Фуксия живее всех живых, последний коммит в master был 5 часов назад.

Ответить

Антон Пострунин

Максим
–1

А можно ссылку? А то я нашел только какую-то помойку из репозиториев и лежачий сайт.

Ответить

Максим Мекеня

Антон
1

https://fuchsia.googlesource.com/fuchsia/

fuchsia - Git at Google
fuchsia - Git at Google
fuchsia.googlesource.com
Ответить

alexferman

Антон
–1

для какой-то секретной вспомогательной штуковины в процах интел

Для системы удалённого управления (Intel ME)

Ответить

Anton Golovanov

Ограниченный
3

Нет, у них свое ядро. И в отличие от Linux и XNU (че-нибудь там вообще бывает еще на современных девайсах?), вроде как утверждается, что у них микроядро.

Ответить

solawind

Ограниченный
0

нет, что-то свое

Ответить

Сырой химик

Ограниченный
–1

Да небось андроид с нескучными обоями

Ответить

Целевой чайник

6

Если я не прав поправьте меня: хуавей получает какую-то сумму от правительства Китая на разработки и прочее хуе мае, китайское правительство по сути диктаторы коммунисты, а кто еще у нас диктатор коммунист? Правильно, братья на век — Россия. А теперь давайте дружно сложим пазл: Хуавей в своем фирменном магазине уже запустила VK, госуслуги, Яндекс и наш любимый мейл.ру. Думаю ни о какой приватности речи и в помине нет, если вы покупаете телефон Хуавей.

Ответить

solawind

Целевой
16

Хуя ты проницательный. Если что — хуавей  уже несколько лет основной выбор во всех госзакупках. И даже рекомендуется для госструктур как замена hpe и прочих американских вендоров. И не в последнюю очередь потому что китайцы умеют откаты делать, им эта тема близка и понятна.

Ответить

Научный корабль

solawind
15

основной выбор во всех госзакупках

Вроде уже и дальше пошли

Ответить

Повседневный диод

Научный
1

Опередил

Ответить

Dzmitry Dubrovin

Научный
0

О, прям наработки беларуского Интеграла)

Ответить

Anton Golovanov

Целевой
5

Ни о какой приватности речи и в помине нет, если вы покупаете телефон.

Ответить

Закомплексованная Душа

Целевой
3

Не нравится - не покупай, никто лично тебя не обязывает.

Ответить

Целевой чайник

Целевой
–1

Жду дизлайк от @Eldar и @Никита Лихачёв

Ответить

Целевой чайник

Целевой
4

Спасибо!

Ответить

Пластиковое Окно

Целевой
1

Как бы нам всем скоро не пришлось пользоваться хуавеями...

Ответить

Сырой химик

Целевой
0

Шерлок! Вы ли это?

Ответить

Михаил Зеленин

Целевой
0

Ни о какой приватности и не будет идти речь, но вам не все ли равно кто за вами следит, китайцы или американцы из АНБ?

Ответить

A big purple banana 🍆

8

Дайте угадаю, исходный код будет открыт не весь?

Ответить

Anton Golovanov

A
4

Судя по тому, что есть OpenHarmony и HarmonyOS, вероятно что-то аналогичное ситуации с андроидом и AOSP. Где есть открытая (свободная?) часть и проприетарщина от вендора.

Ответить

MEGAtraXXXer666

Anton
2

анальщина от вендора.

Ответить

Потребительский Орзэмэс

A
4

Ну естественно, без закладок

Ответить

Обширный бинокль

A
3

даже если весь, сторонние драва для железок будут закрытые все равно

Ответить

Международный микрофон

2

Спасибо, всегда мечтал за свои деньги принять участие в альфа- и бета-тестировании чего-то, что мне даром никогда не было нужно и при этом уступает по функционалу всем решениям, уже доступным на рынке.

Ответить

Alexander Pankov

Международный
4

Напомни, деньги из тебя уже силой выбили или ещё в процессе?

Ответить

красивый комбинатор

0

через пять лет никто не вспомнит, что она существовала

Ответить

Anton Golovanov

красивый
7

У них есть большой огороженный рынок, за счет этого могут и взлететь. На мировом рынке не понятно, что они могут отхватить, конечно.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Anton
0

Мне понравился ход, что типа мы вам даём доступ к китайской аудитории, а вы выпускайте свои приложения на нашей платформе 

Ответить

Романелло Кивогенс

Anton
0

Их уже лишили доступа к процессорам, им попросту не на чем будет взлетать. Тем более, что другие китайские производители не имеют проблем ни с GMS ни с современными процессорами.

Ответить

Anton Golovanov

Романелло
0

К Qualcomm? MediaTek вроде не слишком уж отвратительная альтернатива.

У Хуавей есть стартовое преимущество над другими китайцами в размере, это  все же на данный момент крупнейший китайский вендор.

Ответить

Романелло Кивогенс

Anton
0

К Qualcomm? MediaTek вроде не слишком уж отвратительная альтернатива.

Так они же обе из-за санкций не могут поставлять процессоры Huawei. 

Ответить

solawind

1

Все равно за пределами китая не взлетит. Сервисы развивать куда дороже и затратнее чем сделать свою ос, а авторов приложений вообще никак силой их портировать не заставишь, если рынок маленький

Ответить

DC Maniac

solawind
3

Согласен
Предпочитаю технику 🍏
Только потому что она работает «из коробки» и экосистема настроена от и до

После того как купил умные лапмы от Mi, и чайник с дистанционным подогревом (типо) — разочаровался в китайских разработках / разработчиках (без танцев с бубнами них не работает)

P/S - лампочки 💡 так и не смог синхронизировать (перепробовал все — от слова вообще)

Ответить

Повседневный диод

DC
2

Hue'вые лампочки от Philips вроде норм

Ответить

DC Maniac

Повседневный
0

Слушай я уже подумываю о том чтобы сдать и взять филипсы 😂🤷🏻‍♂️

Ответить

T:ema

solawind
0

рынок маленький? ну такое..
если портировать несложно, то мне было бы не впадлу сделать порт

Ответить

Михаил Зеленин

solawind
0

Так рынок Китая он огромный, нет ОГРОМЕННЫЙ. Миллиард китайцев!, больше чем в США и ЕС вместе взятых и уже вполне платежеспособных.
При этом это монорынок, и у них своих локальных приложений большое количество.

Ответить

solawind

Михаил
0

Я про западный рынок, я же написал, за пределами китая . Зачем например уберу портировать свой апп на устройства с 0.5% пользователей вне китая, и зачем кому-то покупать телефон где нет убера

Ответить

Anton Golovanov

1

Любопытны лицензии HarmonyOS и OpenHarmony, и какая часть будет проприетарной. Пока че-то не вижу такой информации.

Не представляю, как новая мобильная ОС может взлететь без доступа к существующей экосистеме приложений (например, совместимости с приложениями под андроид).

Как признались в компании, для этого инженерам пришлось работать «круглые сутки без выходных».

Такое себе достижение.

Ответить

solawind

Anton
4

Трудовые лагеря всегда были достижениями коммунизма.

Ответить

Anton Golovanov

solawind
0

Непонятен мне смысл всего этого. Либо китайцы функционируют как-то по-другому, что сомнительно, либо работа "круглые сутки без выходных" в таком интеллектуальном труде, как программирование — это жутко неэффективное использование человеческих ресурсов и корпоративная идиотия.

Ответить

Романтический завод

Anton
5

 жутко неэффективное использование человеческих ресурсов

Это тоже достижение коммунизма

Ответить

Anton Golovanov

Романтический
0

Ну в коммунизме понятно, "мерилом работы считают усталость",  целью был сам факт занятости. Но хуавей вроде коммерческая контора, работающая в конкурентной среде, их казалось бы должна интересовать эффективность в какой-то мере. Видимо сказывается меньшая мобильность девелоперов из Китая.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Anton
0

Так у них же там армия разрабов, одни задолбаются, найдут кем заменить. Но с другой стороны, это же в целом какая-то чисто китайская черта — там переработки в порядке вещей и культивируются в любой компании. И Джек Ма сколько всего об этом говорил, даже целый репозиторий GitHub заполонили жалобами на условия труда https://tjournal.ru/tech/92155-odnim-iz-samyh-populyarnyh-repozitoriev-na-github-okazalis-zhaloby-kitayskih-razrabotchikov-na-usloviya-truda

Одним из самых популярных репозиториев на GitHub…
Программисты коллективно составляют чёрный список компаний, в которых не стоит работать.
tjournal.ru
Ответить

Дамир Камалетдинов

Дамир
0

Ну и на Huawei уже собственные разрабы тоже жаловались, но всем пофиг

Сотрудник Huawei написал открытое письмо о…
Такой рабочий день для инженеров ввели после американских санкций.
tjournal.ru
Ответить

Артур Логвинов

2

В комплекте с яндекс колонкой можно сливать свои личные данные сразу двум государствам

Ответить

alexferman

1

Зонды и бэкдоры для китайских товарищей в комплекте

Ответить

Чехол от очков

0

краткое руководства для epic games по борьбе за выживание

Ответить

Долгий хичхакер

0

Хуайос 

Ответить

Илюхер XXX

0

Царствие небесное, не рыпайтесь уже. Я вас ценил, но вас убили.

Ответить

Благоприятный рубин

0

Вместе с ОС Huawei выпустит для разработчиков SDK-пакеты, инструменты для разработки (IDE) и эмуляторов

Ох, блять, только не еще одна платформа...

Ответить
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