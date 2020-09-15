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Аня Бегиашвили
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«Я принимала решения, затрагивавшие лидеров стран»: как рядовые сотрудники Facebook влияют на политические процессы Материал редакции

Главное из рассказа бывшего аналитика Facebook об ответственности, которую компания возлагает на сотрудников, и чувстве вины за беспорядки в других странах.

11 комментариев
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Фото Reuters

После увольнения из Facebook аналитик Софи Чжан отправила коллегам прощальное письмо в 6600 слов. Оно проливает свет на то, как Facebook расставляет приоритеты в модерации контента и какие полномочия могут быть у рядового сотрудника компании. Письмо оказалось в распоряжении BuzzFeed. Издание не процитировало его целиком, так как текст содержит персональные данные, и опубликовало лишь те его части, которые, по мнению журналистов, представляют общественный интерес.

В Facebook Чжан занималась «ботами, влияющими на выборы и тому подобным». Её уволили в сентябре, предложив выходное пособие в размере 64 тысяч долларов, но девушка отказалась, так как взамен должна была подписать соглашение о неразглашении. Это позволило Чжан рассказать, с чем она столкнулась в работе.

Бывшая сотрудница утверждает, что Facebook больше сфокусирован на своём имидже, чем на решении проблем. К угрозам демократии в США и Западной Европе компания относится серьёзно, а другие регионы не ставит в приоритет. Атаки ботов, направленные вмешательство в политику небольших стран, не предотвращаются месяцами. О некоторых из них так и не объявляют публично.

  • После того, как в фейсбуке обнаружили скоординированную кампанию тысяч фейковых аккаунтов, которая «вводила в заблуждение народ Гондураса» и продвигала действующего президента Хуана Орландо Эрнандеса, руководству Facebook потребовалось девять месяцев, чтобы отреагировать. В итоге Facebook заявил, что заблокировал задействованные в кампании аккаунты. Но, по словам Чжан, через две недели действия злоумышленников возобновились, и об этом компания не сообщала;
  • Чжан обнаружила, что правящая партия Азербайджана использовала фейковые аккаунты для преследования оппозиции. Facebook начал расследование лишь спустя год после того, как аналитик призвала обратить на это внимание;
  • В 2018 году во время выборов в Бразилии Чжан и её коллеги удалили 10,5 фейковых реакций и подписок на страницы высокопоставленных политиков. На Украине она также выявила подозрительную активность по поддержке политиков, включая Петра Порошенко и Юлию Тимошенко;
  • В Индии Чжан работала над устранением сети из более чем тысячи участников, которая должна была повлиять на местные выборы в Дели. Facebook никогда публично не рассказывал о раскрытии и уничтожении этой сети;
  • В 2020 году аналитик помогла найти и удалить 672 тысячи фейковых аккаунтов, действовавших во время пандемии Covid-19 на странице министерства здравоохранения Испании и других подобных страницах;
  • «Во всем мире было так много нарушений, что мне оставалось только лично оценить, какие дела следует расследовать, взять в работу и впоследствии определить приоритетность», — рассказала Чжан. Она обнаружила подозрительную активность аккаунтов из Боливии и Эквадора, но предпочла «не отдавать ей приоритет» из-за высокой нагрузки.
  • По словам Чжан, полномочия, свалившиеся на неё как на сотрудника среднего звена, сказались на её здоровье. Она должна была самостоятельно принимать решения, которые могли повлиять на политические процессы стран. Один из менеджеров даже подшучивал, что за пределами Запада Чжан — «диктатор на полставки». «Он хотел сделать комплимент, но это иллюстрирует, какое огромное давление я ощущала», — замечает аналитик;
  • «Я лично принимала решения, затрагивавшие национальных лидеров без всякого надзора», — пишет Чжан. Она принимала «бессчётное количество таких решений — от Ирака до Индонезии, от Италии до Сальвадора» без какой-либо институциональной поддержки. Когда в регионах, которым она уделила недостаточно внимания, происходили беспорядки, девушка часто чувствовала себя ответственной за это;
  • Кроме того, руководство компании будто не желает защищать демократические процессы в небольших странах, ставя в приоритет США и Западную Европу. Часто Чжан было сложно добиться расследования происходящего с другими регионами. Экс-сотрудница Facebook связывает это с нехваткой ресурсов и стремлением корпорации избегать PR-рисков;
  • Чжан призвала своих бывших коллег не уходить из Facebook и продолжать попытки улучшить ситуацию изнутри. Представитель компании Лиз Буржуа, комментируя письмо Чжан, заметила, что, прежде чем предпринимать какие-то действия и заявлять о них публично, Facebook тщательно исследует каждую проблему — и это, в том числе, относится к случаям, перечисленным Чжан.
"I Have Blood On My Hands": A Whistleblower Says…
A 6,600-word internal memo from a fired Facebook data scientist details how the social network…
www.buzzfeednews.com

#facebook #соцсети #фейки #политика

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11 комментариев
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solawind

6

Хуя у них "выходные пособия". По сумме больше похоже на взятку, чтоб молчали. А так ничего нового, правительства и корпорации типа фейсбук и телеграм только начинают осознавать, какая огромная власть над умами людей оказалась у последних , без каких либо инструментов регулирования. И думают что с этим делать, каждый естественно в свою пользу

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Agaf Onaf

solawind
1

Чёт хуйня какаято. соглашение о неразглашении же при приеме подписывают по дефолту везде

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Александр Елисеев

1

Мне нравится подход компании Твиттер, которые помечают твиты фейком,  и могут иногда предлагать перейти по ссылке, чтобы узнать правду (или другую альтернативу),  и таким образом,  боты уже не так сильно влияют на повестку, так как к ним теряется доверие, ну, или их вовсе банят.

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solawind

Александр
1

Они тоже практически не уделяют внимания странам за пределами США, в России только симонян галочку госсми недавно повесили, все что я заметил.

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плюшевый батон

0

Как же раздражает такой типаж сотрудников. Сидит какой-то вахтёр и выдумывает себе историю, как нажимая на кнопки вершит судьбы мира.

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Александр Елисеев

плюшевый
2

В этом случае нет синдрома вахтера, так как боты и фейки серьезно влияют на политику. И от того, насколько своевременно Facebook реагирует на это, зависит многое. Мы уже видели это на примере коронавируса, Brexit, выборы в некоторых государствах.

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solawind

плюшевый
1

А почему не вершит? Вот забань те же оппозиционные группы Беларуси в телеге, были бы последующие митинги после подавления первого такими же большими, если бы все эти видео и фотки избиений не разошлись?  Так же точно боты изображающие твоих "сограждан" и "соседей" куда больше влияют на мнение людей, чем агитация в обычных СМИ. Так что да, вершит, выбирая кого из них банить. Оппозиционные группы или провластных ботов

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Harry Matevosyan

0

"все только в ватсапе сидите и сидите" 

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Raushan Kossayeva

0

Марку давно стоило уйти на заслуженный отдых. Он хорош в создании, но не в управлении

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glimpse unthinkable

Raushan
0

И что бы изменилось?

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Raushan Kossayeva

glimpse
0

Думаю, было бы меньше проблем с политизацией ФБ и утечек данных: это какой-то личный взгляд Марка на роль ФБ в таких щепетильных вопросах

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