Главное из рассказа бывшего аналитика Facebook об ответственности, которую компания возлагает на сотрудников, и чувстве вины за беспорядки в других странах.

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Фото Reuters

После увольнения из Facebook аналитик Софи Чжан отправила коллегам прощальное письмо в 6600 слов. Оно проливает свет на то, как Facebook расставляет приоритеты в модерации контента и какие полномочия могут быть у рядового сотрудника компании. Письмо оказалось в распоряжении BuzzFeed. Издание не процитировало его целиком, так как текст содержит персональные данные, и опубликовало лишь те его части, которые, по мнению журналистов, представляют общественный интерес.

В Facebook Чжан занималась «ботами, влияющими на выборы и тому подобным». Её уволили в сентябре, предложив выходное пособие в размере 64 тысяч долларов, но девушка отказалась, так как взамен должна была подписать соглашение о неразглашении. Это позволило Чжан рассказать, с чем она столкнулась в работе.

Бывшая сотрудница утверждает, что Facebook больше сфокусирован на своём имидже, чем на решении проблем. К угрозам демократии в США и Западной Европе компания относится серьёзно, а другие регионы не ставит в приоритет. Атаки ботов, направленные вмешательство в политику небольших стран, не предотвращаются месяцами. О некоторых из них так и не объявляют публично.