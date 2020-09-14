Технологии
Дамир Камалетдинов
1238

Nvidia за $40 млрд купит Arm — одного из крупнейших разработчиков процессоров. Что это значит и как поменяет индустрию Материал редакции

Компания не выпускает процессоры сама, но на чипах её архитектуры работают почти все современные смартфоны и другие портативные устройства.

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Фото Bloomberg

В ночь на 14 сентября Nvidia подписала соглашение о намерениях купить Arm — крупнейшего разработчика технологий мобильных процессоров, а также поставщика решений для чипов серверов и суперкомпьютеров. Сумма сделки составит 40 миллиардов долларов, а закрыть её планируют за полтора года: после этого Nvidia может стать крупнейшим поставщиком процессоров в мире.

TJ объясняет, что важного в сделке и почему она может иметь решающее значение для будущего целой индустрии, но ещё далека от завершения.

Приобретение Arm — самая крупная сделка в индустрии как по деньгам, так и по влиянию на рынок

По состоянию на 2020 год Arm остаётся одним из крупнейших поставщиков решений для мобильных процессоров. Компания не продаёт чипы сама, как Intel или AMD, а торгует лицензиями на использование технологии: производители могут приобрести готовые дизайны процессоров или получить доступ к самой архитектуре и создать на её основе своё решение.

Технологии Arm лежат в основе чипов всех современных смартфонов вне зависимости от производителя — архитектуру используют и в Samsung с Huawei, и в Apple. По данным Arm, технологии компании используют 70% людей в мире.

Arm-чипы применяют не только в мобильных устройствах, но ещё и в носимой электронике, роботах, компьютерах, автомобилях, устройствах «интернета вещей», серверах, а с недавних пор ещё и в суперкомпьютерах. Только за 2019 год во всём мире отгрузили более 22,8 миллиарда устройств с процессорами на базе ARM-архитектуры, а за всё время работы компании — 180 миллиардов.

Благодаря своей гибкой политике Arm стала лидером рынка: она не конкурировала с производителями, а лишь предоставляла услуги по разработке архитектуры. Процессоры Arm исторически разрабатывали с прицелом на максимальную энергоэффективность, поэтому они оказались оптимальным выбором для мобильных устройств.

В 2016 году японская Softbank приобрела Arm за 31 миллиард долларов: тогда глава холдинга Масаёси Сон планировал, что компания станет основой для его технологического фонда Vision Fund. Однако за последние четыре года Softbank провела череду неудачных вложений и начала терять миллиарды долларов, тогда Arm вновь выставили на продажу, а компанией заинтересовалась Nvidia.

Если сделка всё же состоится, то станет крупнейшей на рынке процессоров за всю его историю — в общей сложности Nvidia собирается потратить 40 миллиардов долларов. Однако куда более важно то, какое влияние покупка Arm может оказать на рынок: архитектуру применяют практически во всех видах электроники от тостеров до суперкомпьютеров, а многие производители полностью зависят от компании.

Например, Apple использует Arm-чипы во всех iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch, а в скором времени будет использовать и в Mac. До сих пор Arm была независимой, а значит производители могли не бояться конкуренции, но под контролем Nvidia всё может измениться.

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Что сделка значит для будущего индустрии и зачем это Nvidia

За последние годы Nvidia серьёзно преуспела в разработке графических решений для разных сегментов — от персональных компьютеров до серверов, беспилотных машин, суперкомпьютеров и нейросетей. В 2016 году капитализация компании составляла 30 миллиардов долларов, а по состоянию на 2020 год — уже 300 миллиардов долларов. Однако у Nvidia исторически были проблемы с мобильным рынком.

Nvidia с конца 2000-х пыталась выйти на мобильный рынок с процессорами Tegra собственной разработки на базе ARM, но не смогла пошатнуть позиции Qualcomm. При этом Tegra всё же стала востребованной в 2016 году с выходом Nintendo Switch, но производители смартфонов до сих пор полагаются на решения собственной разработки или на другие компании.

В разговоре с Forbes гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что его главный приоритет после заключения сделки — «внедрить технологии Nvidia в обширную сеть Arm». Таким образом компания могла бы быстро нагнать отставание на мобильном рынке.

В 2020 году Qualcomm и Apple остаются главными производителями мобильных процессоров, но они обе создают свои чипы на основе Arm, контроль над которой теперь может получить Nvidia.

Хуанг также намерен продвинуть Arm в качестве процессоров в дата-центрах и облаках. По его словам, энергоэффективность чипов напрямую отразится на вычислительной мощности, пропускной способности и конечной стоимости обслуживания.

Пока неясно, чем сделка может обернуться для клиентов Arm — то есть почти для всех производителей смартфонов в мире. Основным бизнесом компании является лицензирование, и в Nvidia утверждают, что не собираются ничего менять и продолжат продавать доступ к технологии как раньше, а на сделку тратят так много денег, что отталкивать клиентов «не имеет смысла».

Схема бизнес-модели Arm: компания лицензирует технологии партнёрам, которые отгружают чипы и либо платят лицензию разово, либо с каждого проданного чипа

Компания также утверждает, что Arm останется нейтральным поставщиком и сохранит штаб-квартиру в Великобритании. Кроме того, Nvidia обещает построить новый центр по исследованию искусственного интеллекта в стране и вложить миллиарды долларов в исследования и разработку, а сделку позиционирует как способ перейти «на новую ступень ИИ-вычислений»

Конечно, Nvidia выгодно занимать именно такую позицию, чтобы было проще убедить регуляторов, инвесторов и клиентов Arm. Однако на самом деле ничто не мешает ей начать постепенно ограничивать лицензируемые решения в пользу собственных уже после приобретения. И у неё есть на это причины — как минимум, она уже многие годы пытается продвинуть собственные процессоры.

Сделку уже раскритиковал один из сооснователей Arm Герман Хаузер, назвав её «отвратительной». Он пояснил, что Nvidia — неподходящий владелец для компании из-за её бизнес-модели, которая предполагает продажу лицензий на технологию всем крупным производителями процессоров.

По его словам, единственный плюс Softbank заключался в том, что компания не занималась разработкой чипов — это сохраняло нейтралитет Arm. Но если Nvidia купит Arm, большинство её клиентов станут конкурентами Nvidia и просто найдут альтернативу, считает Хаузер.

Но сделка не обязательно может стать угрозой для клиентов Arm, хотя точно приведёт к изменениям. Вероятно, сильнее всего они отразятся на рынке настольных решений, где Arm-процессоры пока почти не представлены: устройства на архитектуре показывала только Microsoft, но в скором времени к ней присоединится Apple, а за ней могут последовать и другие производители.

Arm-чипы уже давно стали не только энергоэффективными, но ещё и высокопроизводительными. Однако под управлением Nvidia они могут стать намного мощнее: компания привыкла работать с настольными решениями и доводить их до максимальной производительности, в то время как Arm долгое время фокусировалась на мобильном рынке, где важнее потребление энергии.

Кроме того, Nvidia в последние годы сильно усилила свои позиции в работе с нейросетями и машинным обучением. Вероятно, компания сможет совместить эти технологии с чипам Arm и добавит туда эксклюзивные возможности, которых раньше не было.

Среди других возможных изменений — интеграция графики GeForce вместо графического ядра Mali, которое Arm предлагает лицензировать по умолчанию. При этом крупным производителям могут оставить возможность создавать собственную графическую архитектуру, как это устроено и сейчас.

После завершения сделки Nvidia собирается получить 250 миллиардов долларов выручки к 2023 году благодаря продажам видеокарт для потребительских устройств, лицензированию технологий Arm, поставке решений для дата-центров, а также от продуктов для автомобилей, производств и «интернета вещей». Единственное, что может помешать компании добиться цели — давление регуляторов, которые откажут в сделке или высокая конкуренция.

Почти два года и деньги вперёд — как будет проходить сделка

Несмотря на то, что Nvidia и Arm уже подписали первые документы, сделка ещё далека от завершения. Так как покупка Arm может отразиться на технологической индустрии по всему миру, её предстоит проверить антимонопольным регуляторам сразу в нескольких разных странах — в Великобритании, США, Китае и Евросоюзе.

Это может стать для Nvidia проблемой, особенно с учётом обострения отношений как между регуляторами и технологической отраслью, так и между Китаем и США. Ситуацию усугубляет то, что Nvidia и сама присутствует на мобильном рынке, а значит в теории может применить антиконкурентные практики.

В том числе по этой причине от сделки, к примеру, отказалась Apple, хотя Softbank обращалась к компании с предложением на ранней стадии продажи Arm. В Купертино решили, что владение технологией, от которой зависит столько конкурентов не пройдёт одобрение регуляторов.

В пользу сделки выступает то, что у Nvidia нет прямой конкуренции с Arm, кроме того, она получает основную выручку с рынка графических процессоров, где Arm не представлена. Таким образом с точки зрения мобильного рынка конфликт интересов маловероятен.

При этом в последний раз, когда Arm выставили на продажу, её купила именно Softbank, а не другие технологические гиганты, потому что она была «нейтральной». Тогда регуляторы хотели убедиться, что сделка не повлияет на доступность технологий Arm — вероятно, того же они захотят и сейчас.

Nvidia позиционирует сделку как «взаимодополняющую» и утверждает, что у компаний минимальные пересечения, однако у регуляторов всё же могут возникнуть вопросы, например, к технологиям Mali и GeForce GPU. Против компании также могут выступить клиенты Arm, которые не хотели бы получить конкурента в лице Nvidia — это может стать лишним поводом отказать в сделке для регуляторов.

18 месяцев
В такой срок планируют завершить сделку из-за проверок в разных странах и сложной структуры

Регуляторы могут заморозить сделку и на больший срок, либо отменить окончательно. Но по условиям соглашения Softbank получила два из 38,5 миллиарда долларов сразу после подписания документов. Ещё 10 миллиардов долларов компания получит деньгами, а 21,5 миллиард долларов — акциями Nvidia при закрытии сделки. Такая структура выплат показывает уверенность Nvidia в сделке: Softbank получит почти 10% в капитале компании.

Помимо этого ещё пять миллиардов долларов выплатят деньгами и акциями в зависимости от результатов работы Arm — условия этой выплаты не разглашаются. В структуру выплат также включены 1,5 миллиарда долларов компенсаций для действующих сотрудников Arm — их больше шести тысяч. После покупки Nvidia получит контроль над всеми подразделениями Arm кроме «интернета вещей».

Nvidia до последнего держала сделку в секрете: её не обсуждали с партнёрами и властями, поэтому компания только начала общение с регуляторами. Она уже пошла на уступки правительству Великобритании, пообещав удвоить количество инженеров Arm в стране, а также построить исследовательский центр в области ИИ и суперкомпьютер.

#разборы #nvidia #бизнес #железо #apple #intel

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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79 комментариев
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Аполлон

5

На Arm реально больше половины всех умных устройств работают, кроме ПК (+ intel, amd). Если проще, то в компании Arm (Великобритания) сидят ученые которые разрабатывают на уровне нанометров какая технология должна быть у эффективных маленьких процессоров, как должен выглядеть нанотранзистор, какое должно быть ядро процессора, желаемая частота, кэш и все остальное. Она делает все расчеты, подсчеты, но сама не имеет заводов по производству процессоров. Она как большая лаборатория. Аналог в архитектуре - конструкторы, которые лишь проектируют здание, но не строят сами.

Ответить

ouxen

Аполлон
1

шта

Ответить

Аполлон

ouxen
2

Да - если коротко

Ответить

ouxen

Аполлон
0
Ответить

Аполлон

ouxen
1

3,14...))

Ответить

ouxen

Аполлон
1

хватит материться!

Ответить

Скрытый кофе

0

10 миллиардов долларов компания получит наличными

Это сколько 100$ купюрами в габаритах интересно...

Ответить

Скрытый кофе

Скрытый
5

Узнал.
100 тонн, это 200 палет по 1,8 метра в высоту. Это 10 таких пиздецов как на картинке

Ответить

Дамир Камалетдинов

Скрытый
3

А мог бы просто Breaking Bad посмотреть

Ответить

ouxen

Дамир
0

и что? там ни у кого не было 10 ярдов баксов

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
2

ну не нуди

Ответить

ouxen

Дамир
0

хорошо, буду лудить ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

Ответить

ouxen

Дамир
0

ты, как выпускающий редактор, должен быть более точен в своих формулировках

Ответить

ouxen

Скрытый
0

кстати, это инфографика (!)

Ответить

Dmitriy Ivanov

Скрытый
3

Просто автор статьи не понимает, что cash в данном случае, это не наличные, а деньги на счетах, то есть, реальные деньги, а не акции или другие ценные бумаги.

Ответить

ouxen

Dmitriy
1

может у них вообще вестинг или опционы

Ответить

Dmitriy Ivanov

ouxen
1

Ну а в сознании автора – это тонны бумаги :) 

Ответить

ouxen

Dmitriy
1

не стреляйте в пианиста, он не был фаундером и не фандрайзил ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Dmitriy Ivanov

ouxen
1

 И не читал никаких специальных статей с соответствующей терминологией :) 

Ответить

ouxen

Dmitriy
1

поэтому он и не на wc (:

Ответить

Dmitriy Ivanov

ouxen
2

Тонко ;) Особенно с "W" :) 

Ответить

Дамир

Dmitriy
1

)))

Ответить

Дамир Камалетдинов

Dmitriy
0

автор понимает, просто это общепринятая формулировка, когда речь о подобных сделках. Да, кэш это не буквально наличные, но пишут так и деловые издания тоже. Вот, например, РБК

https://quote.rbc.ru/news/article/5f5f18c49a7947b3aa739d42

Ответить

Dmitriy Ivanov

Дамир
2

Какая разница, что пишет РБК? Это просто НЕ наличные деньги.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Dmitriy
0

Повторюсь, я в курсе, спасибо! Что бы я без вас делал) 

Ответить

Dmitriy Ivanov

Дамир
1

Вы в курсе, но всё равно используете слово "наличные", которое в русском языке означает "бумажные купюры". Ну или монеты.

Обращайтесь! 

Ответить

ouxen

Dmitriy
0

в волка

Ответить

ouxen

ouxen
0

с уолл стрит ( ಠ ͜ʖಠ) 

Ответить

ouxen

Дамир
0

уволили бы по статье ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )

Ответить

Oldfag TV

ouxen
1

За профнепригодность.

Ответить

ouxen

Oldfag
0

за утрату доверия

Ответить

Дамир Камалетдинов

Скрытый
1

У моих любимых чуваков на ютубе есть ответы на твои вопросы в красивом виде https://www.youtube.com/watch?v=tbVb63qPDQ8

Ответить

Фома Платонов

0

Вообще странно продавать, когда твоё детище в каждом утюге. 

Ответить

Alexander Personazhe

Фома
4

Вообще-то странно не продавать, если у тебя долги измеряются десятками миллиардов...

Ответить

Фома Платонов

Alexander
0

Не следил, тогда понятно.

Ответить

ouxen

Фома
0

cash out
bro down

Ответить

Фома Платонов

ouxen
1

ю а со смарт, бро ап
всё равно странно

Ответить

Сложный будильник

1

Хуево будет, если Nvidia выкинет Mali и воткнет свой GPU. Сейчас все мобильные гпушки обратно совместимы с Mali, что упрощает жизнь мобильных разрабов. Если же это произойдет, как минимум Apple не свернет со своего пути, и гемора со временем станет больше

Ответить

ouxen

Сложный
0

а че им сворачивать то, у них свой гпу

Ответить

Сложный будильник

ouxen
0

Ну и я о том же
Просто их гпу и нвидиевский могут разойтись слишком далеко в плане архитектуры и рендер-технологий

Ответить

ouxen

Сложный
2

ну и пусть расходятся, эппл и их нагнёт, тем более будет нативная поддержка Metal и тд всё более глубокая

Ответить

Сложный будильник

ouxen
0

Разрабам мобильной кроссплатформы лишний головняк

Ну там мутно всё. Nvidia не особо умеет масштабировать свою десктопную гпу-архитектуру так, чтобы можно было ее запихать в девайс без вентиляторов (см. Нинтендо Свитч)
Если же они продолжать допиливать Mali, тайловый рендер и вот это всё, то могут делать это на отъебись (но для Квалкомма и Яббла это наоборот хорошо)
Реально мутно, ванговать сложно. Еще и тот же квалк, амд и яббл могут нажаловаться регуляторам и сделка не состоится, как покупка броадкомом квалкомма (там правда $117 лярдов были на кону, и дело было еще и в политике)

Ответить

ouxen

1

обещать, не значит жениться ☝️

Ответить

Bulky Blackcrappie

0

 Ещё 10 миллиардов долларов компания получит наличными

Пока не дочитал предложение, призадумался, сколько же это будет фургонов с ящиками купюр.

Ответить

ouxen

Bulky
2

а чеканной монетой?

Ответить

rossoshmap

0

Как это отразится на Денисе?

Ответить

Argumenta Ambigua

rossoshmap
1

Расширит его. Возможности.

Ответить

ouxen

Argumenta
0

очка 😂

Ответить

Argumenta Ambigua

ouxen
1

Прозондировать надо, хз

Ответить

ouxen

Argumenta
1

пожарить ветчину на заднем дворе

Ответить

Argumenta

ouxen
1

Или на новом гефорсе, если погода будет не очень

Ответить

Смешной Женя

rossoshmap
0

Прибавит 10 см.

Ответить

Чудовищный паркур

0

нифига не понятно, но очень интересно

Ответить

ouxen

Чудовищный
1

всё понятно и не интересно

Ответить

Лишний хичхакер

0

Как я понял из тематических видосов в ютубе, ARM зарабатывает на двух направлениях - лицензия на instruction set, и собственно дизайн чипов.

Например Apple платит за лицензию на instruction set, чтобы это был ARM совместимый процессор, но дизайн у них свой, потому что они считают что могут делать лучше. То есть дизайн ARM чипов это не монополия компании ARM.

А вот против лицензии на instruction set есть инициатива Risk V - примерно тот же instruction set только open source. Там довольно серьезные ребята состоят вроде бы https://riscv.org/membership/members/

Поправьте меня если я не прав.

Ответить

Сложный будильник

Лишний
1

Всё в целом верно, только про RISC-V говорят, что пока он сосет даже у несчастного MIPS. Разве что как запасной аэродром, если нвидия охуеет

Ответить

ouxen

Лишний
0

что значит "они считают" ( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Лишний хичхакер

ouxen
0

ну, они считают, и совершенно правы. Просто так же не всегда было

Ответить

ouxen

Лишний
0

это неотвратимая действительность

Ответить

Alexander Personazhe

0

Фигово. Я думал, Эпл купит их.

Ответить

ouxen

Alexander
0

нахуя, у них свой проц, обгоняющий эти поделки на полтора-два года

Ответить

Alexander Personazhe

ouxen
1

Вообще-то все собственные эпловые мобильные процы сделаны на архитектуре и по лицензиям ARM. И собственные процы, на которые они сейчас будут переводить стационарные компьютеры и ноутбуки, тоже будут на архитектуре ARM. Поэтому покупка ARM выглядела для Эпла более чем логичным приобретением. Более того — SoftBank ходили к Эплу и предлагали купить ARM (потому что ясен пень, что у Эпла больше денег, чем у кого угодно). Но Эпл по какой-то непонятной причине не заинтересовались. 
Разве что Эпл просто собирается позже купить Нвидию...

Ответить

Сложный будильник

Alexander
4

Ябблы поняли, что регуляторы точно не разрешили бы закрыть сделку

Ответить

ouxen

Сложный
1

и тем более нахрена им потом развивать поделки снапдрагон для конкурентов

Ответить

Сложный

ouxen
1

Ну тоже верно. И там огромное поле для конфликтов. Даешь конкурентам обрезки — злоупотребляешь положением. Даешь топчик — как тогда конкурировать? Нах такое счастье на свою голову

Ответить

ouxen

Сложный
1

тут даже не о чем говорить, как можно было вообще о таком подумать

Ответить

Alexander Personazhe

Сложный
1

Кстати, тоже логичная мысль. Антимонопольный комитет точно встал бы в позу, Эпл это поняли заранее и не стали даже морочиться.

Ответить

Вова А.

Alexander
0

вдруг эппл свою архитектуру с нуля забабахнет - 3 нм или еще что, а слух, что на арм перешли- деза, чтобы нвидиа бабло слила

Ответить

Alexander Personazhe

Вова
1

Вряд ли. Разработка собственной архитектуры процессоров — это дело многих лет, многих миллиардов долларов и сотен, если не тысяч специалистов.
Во-первых, подобный проект Эпл не смогли бы держать в секрете. Можно незаметно нанять пять-десять-сто человек, в том числе через подставные компании, но невозможно незаметно собрать в одном месте тысячи лучших инженеров и профильных специалистов. Интел вон при том, что ни от кого не прячется и имеет огромный опыт и портфель патентов, до сих пор дрочит 14-нм техпроцесс. 
Во-вторых, это банально усложнит жизнь и самой компании, и сторонним разработчикам. Переписать с нуля ВЕСЬ софт, начиная с загрузчиков и заканчивая профессиональными приложениями, как-то решить проблему совместимости и обратной совместимости, что-то придумать с новыми версиями приложений (которые должны будут одновременно запускаться на двух разных архитектурах — а это грёбаный ад и тупо удвоение работы, потому что на самом деле нужно будет написать два отдельных приложения для двух отдельных архитектур, а потом скомпилировать их так, чтобы для пользователя всё работало как одно приложение, независимо от платформы)... 
Миллиарды долларов и годы работы... ради чего? Чтобы может быть когда-нибудь догнать ARM по производительности? Проще и эффективнее купить лицензию у ARM (ну и допилить под себя).

Ответить

Лишний хичхакер

Alexand…
0

такой большой коммент, даже жаль что неправда

Короче ARM это две разные вещи. Instruction set, с которым совместимы процессоры apple, и собственно дизайн чипов, на который эпплу насрать потому что у них лучше.

Ответить

Alexander

Лишний
0

Дизайн чипов свой, да. Но на основе микропроцессорных ядер ARM. Я не в курсе, конечно, насколько сложно разработать свой набор инструкций, но если бы это было не слишком сложно — разве Эпл не сделала бы этого? Зачем покупать у стороннего разработчика, если можешь создать своё? 

Ответить

Лишний хичхакер

Alexand…
0

Я так понял вообще не сложно разработать набор инструкций, сложно сделать чтобы все ими пользовались.

В моем представлении это штук 50 команд типа бля "сложить" "положить в регистр"

Ответить

Alexander

Лишний
0

Вряд ли это так просто, иначе не было бы проблем с тем, чтобы заставить разработчиков софта юзать твой набор команд. А так получаетс примерно то, о чём я и говорил. Даже если Эпл сделает свой чип со своим собственным набором инструкций, как заставить всех сторонних разработчиков нанять (да для начала хотя бы найти) армию специалистов, работающих с этими инструкциями? Тут вон для процессоров на знакомой и вроде всем понятной ARM Эпл рассылает разработчикам отдельные девкиты, чтобы начинали пилить софт под эти процессоры (по сути эти девкиты — это Mac MIni с процессорами от последних iPad Pro). С переходом на Интел тоже было не так сложно — всё-таки абсолютное большинство разработчиков на тот момент уже давно работали с архитектурой x86, оставалось только допилить существующие решения под Макось. А в случае перхода на что-то совсем новое костыли и страдания на несколько лет были бы неизбежны. Это не путь Эпл. И даже если бы Эпл пошли на такой шаг, то очень загодя подготовили бы почву. А не как сейчас — анонсировали переход на собственные процессоры и тут же анонсировали первые устройства уже через полгода (а девкиты, повторюсь, уже есть, хотя там всё-таки немного компромисс).

Ответить

Лишний хичхакер

Alexand…
0

Ну вот есть у них Metal. Значит в некоторых ситуациях имеет смысл

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Чую Интел как Нокия кончит...

Ответить

A big purple banana 🍆

Миржан
0
Ответить

Вова А.

0

возможно ли, что редизайн интел - это ответочка?

Ответить

Dzmitry Dubrovin

0

В структуру выплат также включены 1,5 миллиарда долларов компенсаций для действующих сотрудников Arm — их больше шести тысяч.

По ~250тыщ на человека?? Или как это считается?

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ouxen

Dzmitry
0

там опционы с разной ставкой

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Nvidia за $40 млрд купит Arm…

ouxen

Nvidia за $40 млрд купит Arm…