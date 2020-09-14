Nvidia за $40 млрд купит Arm — одного из крупнейших разработчиков процессоров. Что это значит и как поменяет индустрию Материал редакции
Компания не выпускает процессоры сама, но на чипах её архитектуры работают почти все современные смартфоны и другие портативные устройства.
В ночь на 14 сентября Nvidia подписала соглашение о намерениях купить Arm — крупнейшего разработчика технологий мобильных процессоров, а также поставщика решений для чипов серверов и суперкомпьютеров. Сумма сделки составит 40 миллиардов долларов, а закрыть её планируют за полтора года: после этого Nvidia может стать крупнейшим поставщиком процессоров в мире.
TJ объясняет, что важного в сделке и почему она может иметь решающее значение для будущего целой индустрии, но ещё далека от завершения.
Приобретение Arm — самая крупная сделка в индустрии как по деньгам, так и по влиянию на рынок
По состоянию на 2020 год Arm остаётся одним из крупнейших поставщиков решений для мобильных процессоров. Компания не продаёт чипы сама, как Intel или AMD, а торгует лицензиями на использование технологии: производители могут приобрести готовые дизайны процессоров или получить доступ к самой архитектуре и создать на её основе своё решение.
Arm-чипы применяют не только в мобильных устройствах, но ещё и в носимой электронике, роботах, компьютерах, автомобилях, устройствах «интернета вещей», серверах, а с недавних пор ещё и в суперкомпьютерах. Только за 2019 год во всём мире отгрузили более 22,8 миллиарда устройств с процессорами на базе ARM-архитектуры, а за всё время работы компании — 180 миллиардов.
Благодаря своей гибкой политике Arm стала лидером рынка: она не конкурировала с производителями, а лишь предоставляла услуги по разработке архитектуры. Процессоры Arm исторически разрабатывали с прицелом на максимальную энергоэффективность, поэтому они оказались оптимальным выбором для мобильных устройств.
В 2016 году японская Softbank приобрела Arm за 31 миллиард долларов: тогда глава холдинга Масаёси Сон планировал, что компания станет основой для его технологического фонда Vision Fund. Однако за последние четыре года Softbank провела череду неудачных вложений и начала терять миллиарды долларов, тогда Arm вновь выставили на продажу, а компанией заинтересовалась Nvidia.
Если сделка всё же состоится, то станет крупнейшей на рынке процессоров за всю его историю — в общей сложности Nvidia собирается потратить 40 миллиардов долларов. Однако куда более важно то, какое влияние покупка Arm может оказать на рынок: архитектуру применяют практически во всех видах электроники от тостеров до суперкомпьютеров, а многие производители полностью зависят от компании.
Например, Apple использует Arm-чипы во всех iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch, а в скором времени будет использовать и в Mac. До сих пор Arm была независимой, а значит производители могли не бояться конкуренции, но под контролем Nvidia всё может измениться.
Что сделка значит для будущего индустрии и зачем это Nvidia
За последние годы Nvidia серьёзно преуспела в разработке графических решений для разных сегментов — от персональных компьютеров до серверов, беспилотных машин, суперкомпьютеров и нейросетей. В 2016 году капитализация компании составляла 30 миллиардов долларов, а по состоянию на 2020 год — уже 300 миллиардов долларов. Однако у Nvidia исторически были проблемы с мобильным рынком.
Nvidia с конца 2000-х пыталась выйти на мобильный рынок с процессорами Tegra собственной разработки на базе ARM, но не смогла пошатнуть позиции Qualcomm. При этом Tegra всё же стала востребованной в 2016 году с выходом Nintendo Switch, но производители смартфонов до сих пор полагаются на решения собственной разработки или на другие компании.
В разговоре с Forbes гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что его главный приоритет после заключения сделки — «внедрить технологии Nvidia в обширную сеть Arm». Таким образом компания могла бы быстро нагнать отставание на мобильном рынке.
Хуанг также намерен продвинуть Arm в качестве процессоров в дата-центрах и облаках. По его словам, энергоэффективность чипов напрямую отразится на вычислительной мощности, пропускной способности и конечной стоимости обслуживания.
Пока неясно, чем сделка может обернуться для клиентов Arm — то есть почти для всех производителей смартфонов в мире. Основным бизнесом компании является лицензирование, и в Nvidia утверждают, что не собираются ничего менять и продолжат продавать доступ к технологии как раньше, а на сделку тратят так много денег, что отталкивать клиентов «не имеет смысла».
Компания также утверждает, что Arm останется нейтральным поставщиком и сохранит штаб-квартиру в Великобритании. Кроме того, Nvidia обещает построить новый центр по исследованию искусственного интеллекта в стране и вложить миллиарды долларов в исследования и разработку, а сделку позиционирует как способ перейти «на новую ступень ИИ-вычислений»
Конечно, Nvidia выгодно занимать именно такую позицию, чтобы было проще убедить регуляторов, инвесторов и клиентов Arm. Однако на самом деле ничто не мешает ей начать постепенно ограничивать лицензируемые решения в пользу собственных уже после приобретения. И у неё есть на это причины — как минимум, она уже многие годы пытается продвинуть собственные процессоры.
Сделку уже раскритиковал один из сооснователей Arm Герман Хаузер, назвав её «отвратительной». Он пояснил, что Nvidia — неподходящий владелец для компании из-за её бизнес-модели, которая предполагает продажу лицензий на технологию всем крупным производителями процессоров.
По его словам, единственный плюс Softbank заключался в том, что компания не занималась разработкой чипов — это сохраняло нейтралитет Arm. Но если Nvidia купит Arm, большинство её клиентов станут конкурентами Nvidia и просто найдут альтернативу, считает Хаузер.
Arm-чипы уже давно стали не только энергоэффективными, но ещё и высокопроизводительными. Однако под управлением Nvidia они могут стать намного мощнее: компания привыкла работать с настольными решениями и доводить их до максимальной производительности, в то время как Arm долгое время фокусировалась на мобильном рынке, где важнее потребление энергии.
Кроме того, Nvidia в последние годы сильно усилила свои позиции в работе с нейросетями и машинным обучением. Вероятно, компания сможет совместить эти технологии с чипам Arm и добавит туда эксклюзивные возможности, которых раньше не было.
Среди других возможных изменений — интеграция графики GeForce вместо графического ядра Mali, которое Arm предлагает лицензировать по умолчанию. При этом крупным производителям могут оставить возможность создавать собственную графическую архитектуру, как это устроено и сейчас.
После завершения сделки Nvidia собирается получить 250 миллиардов долларов выручки к 2023 году благодаря продажам видеокарт для потребительских устройств, лицензированию технологий Arm, поставке решений для дата-центров, а также от продуктов для автомобилей, производств и «интернета вещей». Единственное, что может помешать компании добиться цели — давление регуляторов, которые откажут в сделке или высокая конкуренция.
Почти два года и деньги вперёд — как будет проходить сделка
Несмотря на то, что Nvidia и Arm уже подписали первые документы, сделка ещё далека от завершения. Так как покупка Arm может отразиться на технологической индустрии по всему миру, её предстоит проверить антимонопольным регуляторам сразу в нескольких разных странах — в Великобритании, США, Китае и Евросоюзе.
Это может стать для Nvidia проблемой, особенно с учётом обострения отношений как между регуляторами и технологической отраслью, так и между Китаем и США. Ситуацию усугубляет то, что Nvidia и сама присутствует на мобильном рынке, а значит в теории может применить антиконкурентные практики.
В пользу сделки выступает то, что у Nvidia нет прямой конкуренции с Arm, кроме того, она получает основную выручку с рынка графических процессоров, где Arm не представлена. Таким образом с точки зрения мобильного рынка конфликт интересов маловероятен.
При этом в последний раз, когда Arm выставили на продажу, её купила именно Softbank, а не другие технологические гиганты, потому что она была «нейтральной». Тогда регуляторы хотели убедиться, что сделка не повлияет на доступность технологий Arm — вероятно, того же они захотят и сейчас.
Nvidia позиционирует сделку как «взаимодополняющую» и утверждает, что у компаний минимальные пересечения, однако у регуляторов всё же могут возникнуть вопросы, например, к технологиям Mali и GeForce GPU. Против компании также могут выступить клиенты Arm, которые не хотели бы получить конкурента в лице Nvidia — это может стать лишним поводом отказать в сделке для регуляторов.
Регуляторы могут заморозить сделку и на больший срок, либо отменить окончательно. Но по условиям соглашения Softbank получила два из 38,5 миллиарда долларов сразу после подписания документов. Ещё 10 миллиардов долларов компания получит деньгами, а 21,5 миллиард долларов — акциями Nvidia при закрытии сделки. Такая структура выплат показывает уверенность Nvidia в сделке: Softbank получит почти 10% в капитале компании.
Помимо этого ещё пять миллиардов долларов выплатят деньгами и акциями в зависимости от результатов работы Arm — условия этой выплаты не разглашаются. В структуру выплат также включены 1,5 миллиарда долларов компенсаций для действующих сотрудников Arm — их больше шести тысяч. После покупки Nvidia получит контроль над всеми подразделениями Arm кроме «интернета вещей».
Nvidia до последнего держала сделку в секрете: её не обсуждали с партнёрами и властями, поэтому компания только начала общение с регуляторами. Она уже пошла на уступки правительству Великобритании, пообещав удвоить количество инженеров Arm в стране, а также построить исследовательский центр в области ИИ и суперкомпьютер.
На Arm реально больше половины всех умных устройств работают, кроме ПК (+ intel, amd). Если проще, то в компании Arm (Великобритания) сидят ученые которые разрабатывают на уровне нанометров какая технология должна быть у эффективных маленьких процессоров, как должен выглядеть нанотранзистор, какое должно быть ядро процессора, желаемая частота, кэш и все остальное. Она делает все расчеты, подсчеты, но сама не имеет заводов по производству процессоров. Она как большая лаборатория. Аналог в архитектуре - конструкторы, которые лишь проектируют здание, но не строят сами.
Скрытый кофе
Узнал.
100 тонн, это 200 палет по 1,8 метра в высоту. Это 10 таких пиздецов как на картинке
Просто автор статьи не понимает, что cash в данном случае, это не наличные, а деньги на счетах, то есть, реальные деньги, а не акции или другие ценные бумаги.
Ну а в сознании автора – это тонны бумаги :)
И не читал никаких специальных статей с соответствующей терминологией :)
Какая разница, что пишет РБК? Это просто НЕ наличные деньги.
Вы в курсе, но всё равно используете слово "наличные", которое в русском языке означает "бумажные купюры". Ну или монеты.
Обращайтесь!
Вообще странно продавать, когда твоё детище в каждом утюге.
Вообще-то странно не продавать, если у тебя долги измеряются десятками миллиардов...
Ну и я о том же
Просто их гпу и нвидиевский могут разойтись слишком далеко в плане архитектуры и рендер-технологий
Разрабам мобильной кроссплатформы лишний головняк
Ну там мутно всё. Nvidia не особо умеет масштабировать свою десктопную гпу-архитектуру так, чтобы можно было ее запихать в девайс без вентиляторов (см. Нинтендо Свитч)
Если же они продолжать допиливать Mali, тайловый рендер и вот это всё, то могут делать это на отъебись (но для Квалкомма и Яббла это наоборот хорошо)
Реально мутно, ванговать сложно. Еще и тот же квалк, амд и яббл могут нажаловаться регуляторам и сделка не состоится, как покупка броадкомом квалкомма (там правда $117 лярдов были на кону, и дело было еще и в политике)
Ещё 10 миллиардов долларов компания получит наличными
Пока не дочитал предложение, призадумался, сколько же это будет фургонов с ящиками купюр.
Как это отразится на Денисе?
Расширит его. Возможности.
Как я понял из тематических видосов в ютубе, ARM зарабатывает на двух направлениях - лицензия на instruction set, и собственно дизайн чипов.
Например Apple платит за лицензию на instruction set, чтобы это был ARM совместимый процессор, но дизайн у них свой, потому что они считают что могут делать лучше. То есть дизайн ARM чипов это не монополия компании ARM.
А вот против лицензии на instruction set есть инициатива Risk V - примерно тот же instruction set только open source. Там довольно серьезные ребята состоят вроде бы https://riscv.org/membership/members/
Поправьте меня если я не прав.
Сложный будильник
Всё в целом верно, только про RISC-V говорят, что пока он сосет даже у несчастного MIPS. Разве что как запасной аэродром, если нвидия охуеет
Фигово. Я думал, Эпл купит их.
Вообще-то все собственные эпловые мобильные процы сделаны на архитектуре и по лицензиям ARM. И собственные процы, на которые они сейчас будут переводить стационарные компьютеры и ноутбуки, тоже будут на архитектуре ARM. Поэтому покупка ARM выглядела для Эпла более чем логичным приобретением. Более того — SoftBank ходили к Эплу и предлагали купить ARM (потому что ясен пень, что у Эпла больше денег, чем у кого угодно). Но Эпл по какой-то непонятной причине не заинтересовались.
Разве что Эпл просто собирается позже купить Нвидию...
Сложный будильник
Ябблы поняли, что регуляторы точно не разрешили бы закрыть сделку
Кстати, тоже логичная мысль. Антимонопольный комитет точно встал бы в позу, Эпл это поняли заранее и не стали даже морочиться.
Вряд ли. Разработка собственной архитектуры процессоров — это дело многих лет, многих миллиардов долларов и сотен, если не тысяч специалистов.
Во-первых, подобный проект Эпл не смогли бы держать в секрете. Можно незаметно нанять пять-десять-сто человек, в том числе через подставные компании, но невозможно незаметно собрать в одном месте тысячи лучших инженеров и профильных специалистов. Интел вон при том, что ни от кого не прячется и имеет огромный опыт и портфель патентов, до сих пор дрочит 14-нм техпроцесс.
Во-вторых, это банально усложнит жизнь и самой компании, и сторонним разработчикам. Переписать с нуля ВЕСЬ софт, начиная с загрузчиков и заканчивая профессиональными приложениями, как-то решить проблему совместимости и обратной совместимости, что-то придумать с новыми версиями приложений (которые должны будут одновременно запускаться на двух разных архитектурах — а это грёбаный ад и тупо удвоение работы, потому что на самом деле нужно будет написать два отдельных приложения для двух отдельных архитектур, а потом скомпилировать их так, чтобы для пользователя всё работало как одно приложение, независимо от платформы)...
Миллиарды долларов и годы работы... ради чего? Чтобы может быть когда-нибудь догнать ARM по производительности? Проще и эффективнее купить лицензию у ARM (ну и допилить под себя).
такой большой коммент, даже жаль что неправда
Короче ARM это две разные вещи. Instruction set, с которым совместимы процессоры apple, и собственно дизайн чипов, на который эпплу насрать потому что у них лучше.
Дизайн чипов свой, да. Но на основе микропроцессорных ядер ARM. Я не в курсе, конечно, насколько сложно разработать свой набор инструкций, но если бы это было не слишком сложно — разве Эпл не сделала бы этого? Зачем покупать у стороннего разработчика, если можешь создать своё?
Я так понял вообще не сложно разработать набор инструкций, сложно сделать чтобы все ими пользовались.
В моем представлении это штук 50 команд типа бля "сложить" "положить в регистр"
Вряд ли это так просто, иначе не было бы проблем с тем, чтобы заставить разработчиков софта юзать твой набор команд. А так получаетс примерно то, о чём я и говорил. Даже если Эпл сделает свой чип со своим собственным набором инструкций, как заставить всех сторонних разработчиков нанять (да для начала хотя бы найти) армию специалистов, работающих с этими инструкциями? Тут вон для процессоров на знакомой и вроде всем понятной ARM Эпл рассылает разработчикам отдельные девкиты, чтобы начинали пилить софт под эти процессоры (по сути эти девкиты — это Mac MIni с процессорами от последних iPad Pro). С переходом на Интел тоже было не так сложно — всё-таки абсолютное большинство разработчиков на тот момент уже давно работали с архитектурой x86, оставалось только допилить существующие решения под Макось. А в случае перхода на что-то совсем новое костыли и страдания на несколько лет были бы неизбежны. Это не путь Эпл. И даже если бы Эпл пошли на такой шаг, то очень загодя подготовили бы почву. А не как сейчас — анонсировали переход на собственные процессоры и тут же анонсировали первые устройства уже через полгода (а девкиты, повторюсь, уже есть, хотя там всё-таки немного компромисс).
Ну вот есть у них Metal. Значит в некоторых ситуациях имеет смысл
Чую Интел как Нокия кончит...
В структуру выплат также включены 1,5 миллиарда долларов компенсаций для действующих сотрудников Arm — их больше шести тысяч.
По ~250тыщ на человека?? Или как это считается?