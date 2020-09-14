Nvidia за $40 млрд купит Arm…

Компания не выпускает процессоры сама, но на чипах её архитектуры работают почти все современные смартфоны и другие портативные устройства.

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Фото Bloomberg

В ночь на 14 сентября Nvidia подписала соглашение о намерениях купить Arm — крупнейшего разработчика технологий мобильных процессоров, а также поставщика решений для чипов серверов и суперкомпьютеров. Сумма сделки составит 40 миллиардов долларов, а закрыть её планируют за полтора года: после этого Nvidia может стать крупнейшим поставщиком процессоров в мире.

TJ объясняет, что важного в сделке и почему она может иметь решающее значение для будущего целой индустрии, но ещё далека от завершения.

Приобретение Arm — самая крупная сделка в индустрии как по деньгам, так и по влиянию на рынок

По состоянию на 2020 год Arm остаётся одним из крупнейших поставщиков решений для мобильных процессоров. Компания не продаёт чипы сама, как Intel или AMD, а торгует лицензиями на использование технологии: производители могут приобрести готовые дизайны процессоров или получить доступ к самой архитектуре и создать на её основе своё решение.

Технологии Arm лежат в основе чипов всех современных смартфонов вне зависимости от производителя — архитектуру используют и в Samsung с Huawei, и в Apple. По данным Arm, технологии компании используют 70% людей в мире.

Arm-чипы применяют не только в мобильных устройствах, но ещё и в носимой электронике, роботах, компьютерах, автомобилях, устройствах «интернета вещей», серверах, а с недавних пор ещё и в суперкомпьютерах. Только за 2019 год во всём мире отгрузили более 22,8 миллиарда устройств с процессорами на базе ARM-архитектуры, а за всё время работы компании — 180 миллиардов.

Благодаря своей гибкой политике Arm стала лидером рынка: она не конкурировала с производителями, а лишь предоставляла услуги по разработке архитектуры. Процессоры Arm исторически разрабатывали с прицелом на максимальную энергоэффективность, поэтому они оказались оптимальным выбором для мобильных устройств.

В 2016 году японская Softbank приобрела Arm за 31 миллиард долларов: тогда глава холдинга Масаёси Сон планировал, что компания станет основой для его технологического фонда Vision Fund. Однако за последние четыре года Softbank провела череду неудачных вложений и начала терять миллиарды долларов, тогда Arm вновь выставили на продажу, а компанией заинтересовалась Nvidia.

Если сделка всё же состоится, то станет крупнейшей на рынке процессоров за всю его историю — в общей сложности Nvidia собирается потратить 40 миллиардов долларов. Однако куда более важно то, какое влияние покупка Arm может оказать на рынок: архитектуру применяют практически во всех видах электроники от тостеров до суперкомпьютеров, а многие производители полностью зависят от компании.

Например, Apple использует Arm-чипы во всех iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch, а в скором времени будет использовать и в Mac. До сих пор Arm была независимой, а значит производители могли не бояться конкуренции, но под контролем Nvidia всё может измениться.

Что сделка значит для будущего индустрии и зачем это Nvidia

За последние годы Nvidia серьёзно преуспела в разработке графических решений для разных сегментов — от персональных компьютеров до серверов, беспилотных машин, суперкомпьютеров и нейросетей. В 2016 году капитализация компании составляла 30 миллиардов долларов, а по состоянию на 2020 год — уже 300 миллиардов долларов. Однако у Nvidia исторически были проблемы с мобильным рынком.

Nvidia с конца 2000-х пыталась выйти на мобильный рынок с процессорами Tegra собственной разработки на базе ARM, но не смогла пошатнуть позиции Qualcomm. При этом Tegra всё же стала востребованной в 2016 году с выходом Nintendo Switch, но производители смартфонов до сих пор полагаются на решения собственной разработки или на другие компании.

В разговоре с Forbes гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что его главный приоритет после заключения сделки — «внедрить технологии Nvidia в обширную сеть Arm». Таким образом компания могла бы быстро нагнать отставание на мобильном рынке.

В 2020 году Qualcomm и Apple остаются главными производителями мобильных процессоров, но они обе создают свои чипы на основе Arm, контроль над которой теперь может получить Nvidia.

Хуанг также намерен продвинуть Arm в качестве процессоров в дата-центрах и облаках. По его словам, энергоэффективность чипов напрямую отразится на вычислительной мощности, пропускной способности и конечной стоимости обслуживания.

Пока неясно, чем сделка может обернуться для клиентов Arm — то есть почти для всех производителей смартфонов в мире. Основным бизнесом компании является лицензирование, и в Nvidia утверждают, что не собираются ничего менять и продолжат продавать доступ к технологии как раньше, а на сделку тратят так много денег, что отталкивать клиентов «не имеет смысла».

Схема бизнес-модели Arm: компания лицензирует технологии партнёрам, которые отгружают чипы и либо платят лицензию разово, либо с каждого проданного чипа

Компания также утверждает, что Arm останется нейтральным поставщиком и сохранит штаб-квартиру в Великобритании. Кроме того, Nvidia обещает построить новый центр по исследованию искусственного интеллекта в стране и вложить миллиарды долларов в исследования и разработку, а сделку позиционирует как способ перейти «на новую ступень ИИ-вычислений»

Конечно, Nvidia выгодно занимать именно такую позицию, чтобы было проще убедить регуляторов, инвесторов и клиентов Arm. Однако на самом деле ничто не мешает ей начать постепенно ограничивать лицензируемые решения в пользу собственных уже после приобретения. И у неё есть на это причины — как минимум, она уже многие годы пытается продвинуть собственные процессоры.

Сделку уже раскритиковал один из сооснователей Arm Герман Хаузер, назвав её «отвратительной». Он пояснил, что Nvidia — неподходящий владелец для компании из-за её бизнес-модели, которая предполагает продажу лицензий на технологию всем крупным производителями процессоров.

По его словам, единственный плюс Softbank заключался в том, что компания не занималась разработкой чипов — это сохраняло нейтралитет Arm. Но если Nvidia купит Arm, большинство её клиентов станут конкурентами Nvidia и просто найдут альтернативу, считает Хаузер.

Но сделка не обязательно может стать угрозой для клиентов Arm, хотя точно приведёт к изменениям. Вероятно, сильнее всего они отразятся на рынке настольных решений, где Arm-процессоры пока почти не представлены: устройства на архитектуре показывала только Microsoft, но в скором времени к ней присоединится Apple, а за ней могут последовать и другие производители.

Arm-чипы уже давно стали не только энергоэффективными, но ещё и высокопроизводительными. Однако под управлением Nvidia они могут стать намного мощнее: компания привыкла работать с настольными решениями и доводить их до максимальной производительности, в то время как Arm долгое время фокусировалась на мобильном рынке, где важнее потребление энергии.

Кроме того, Nvidia в последние годы сильно усилила свои позиции в работе с нейросетями и машинным обучением. Вероятно, компания сможет совместить эти технологии с чипам Arm и добавит туда эксклюзивные возможности, которых раньше не было.

Среди других возможных изменений — интеграция графики GeForce вместо графического ядра Mali, которое Arm предлагает лицензировать по умолчанию. При этом крупным производителям могут оставить возможность создавать собственную графическую архитектуру, как это устроено и сейчас.

После завершения сделки Nvidia собирается получить 250 миллиардов долларов выручки к 2023 году благодаря продажам видеокарт для потребительских устройств, лицензированию технологий Arm, поставке решений для дата-центров, а также от продуктов для автомобилей, производств и «интернета вещей». Единственное, что может помешать компании добиться цели — давление регуляторов, которые откажут в сделке или высокая конкуренция.

Почти два года и деньги вперёд — как будет проходить сделка

Несмотря на то, что Nvidia и Arm уже подписали первые документы, сделка ещё далека от завершения. Так как покупка Arm может отразиться на технологической индустрии по всему миру, её предстоит проверить антимонопольным регуляторам сразу в нескольких разных странах — в Великобритании, США, Китае и Евросоюзе.

Это может стать для Nvidia проблемой, особенно с учётом обострения отношений как между регуляторами и технологической отраслью, так и между Китаем и США. Ситуацию усугубляет то, что Nvidia и сама присутствует на мобильном рынке, а значит в теории может применить антиконкурентные практики.

В том числе по этой причине от сделки, к примеру, отказалась Apple, хотя Softbank обращалась к компании с предложением на ранней стадии продажи Arm. В Купертино решили, что владение технологией, от которой зависит столько конкурентов не пройдёт одобрение регуляторов.

В пользу сделки выступает то, что у Nvidia нет прямой конкуренции с Arm, кроме того, она получает основную выручку с рынка графических процессоров, где Arm не представлена. Таким образом с точки зрения мобильного рынка конфликт интересов маловероятен.

При этом в последний раз, когда Arm выставили на продажу, её купила именно Softbank, а не другие технологические гиганты, потому что она была «нейтральной». Тогда регуляторы хотели убедиться, что сделка не повлияет на доступность технологий Arm — вероятно, того же они захотят и сейчас.

Nvidia позиционирует сделку как «взаимодополняющую» и утверждает, что у компаний минимальные пересечения, однако у регуляторов всё же могут возникнуть вопросы, например, к технологиям Mali и GeForce GPU. Против компании также могут выступить клиенты Arm, которые не хотели бы получить конкурента в лице Nvidia — это может стать лишним поводом отказать в сделке для регуляторов.

18 месяцев В такой срок планируют завершить сделку из-за проверок в разных странах и сложной структуры

Регуляторы могут заморозить сделку и на больший срок, либо отменить окончательно. Но по условиям соглашения Softbank получила два из 38,5 миллиарда долларов сразу после подписания документов. Ещё 10 миллиардов долларов компания получит деньгами, а 21,5 миллиард долларов — акциями Nvidia при закрытии сделки. Такая структура выплат показывает уверенность Nvidia в сделке: Softbank получит почти 10% в капитале компании.

Помимо этого ещё пять миллиардов долларов выплатят деньгами и акциями в зависимости от результатов работы Arm — условия этой выплаты не разглашаются. В структуру выплат также включены 1,5 миллиарда долларов компенсаций для действующих сотрудников Arm — их больше шести тысяч. После покупки Nvidia получит контроль над всеми подразделениями Arm кроме «интернета вещей».

Nvidia до последнего держала сделку в секрете: её не обсуждали с партнёрами и властями, поэтому компания только начала общение с регуляторами. Она уже пошла на уступки правительству Великобритании, пообещав удвоить количество инженеров Arm в стране, а также построить исследовательский центр в области ИИ и суперкомпьютер.