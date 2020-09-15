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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Microsoft подняла на поверхность первый подводный дата-центр — он два года пролежал на дне моря Материал редакции

Всё это время сервера охлаждались естественным способом — с помощью холодной морской воды.

16 комментариев
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Фото Microsoft

Microsoft подняла на поверхность первый подводный дата-центр, который два года находился на дне Северного моря. Компания только начала анализировать данные, но уже признала эксперимент успешным.

В Microsoft пояснили, что только в восьми из 855 серверов на борту цилиндра произошли сбои. Как отметили в компании, это делает подводный дата-центр более надёжным, чем центры обработки данных на земле — под водой сбои происходят в восемь раз реже.

Эксперты Microsoft предполагают, что причиной более высокой надёжности могло стать отсутствие людей и азот вместо кислорода внутри цилиндра. По мнению специалистов, азотная атмосфера снизила коррозию и оказалась более благоприятной для техники.

После двух лет на морском дне вид цилиндра изменился: он оказался покрыт ракушками и водорослями, однако внутри всё выглядело и функционировало практически как при спуске в воду. В компании объявили, что на этом эксперимент окончен: теперь она планирует изучать данные и может начать реализовывать коммерческую версию подводного центра обработки данных.

Microsoft запустила подводный дата-центр в июне 2018 года у берегов Шотландии. Его собирались продержать под водой пять лет: по задумке авторов проекта, это позволило бы сэкономить энергию на охлаждении серверов. Энергию для питания дата-центра компания брала из возобновляемых источников энергии, расположенных на близлежащих островах.

#новости #microsoft #энергетика

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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16 комментариев
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Текущий цвет

7

Мы как vc.ru, только публикуем на 3 часа позже

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Повышенный Илья

Текущий
10

Да кто такой этот ваш vc.ru

Ответить

Провинциальный месяц

Текущий
2

vc - фильтр для tj

Ответить

Skaanq

Текущий
0

Мокривский когда стрим ?

Ответить

Старший нос

8

- Извените вы не могли бы пожалумста доставить парочьку эсэсдэ дисков на мою сборку пожалумста?
- Сука тварь ьлять бля сука

Ответить

Kir Kirsky

Старший
0

С облачными решениями и виртуализацией просто перепишут на другой серв/переключат.

Ответить

Старший нос

3

Прекрасно, теперь можно будет водичку еще и снизу подогревать

Ответить

Национальный цвет

2

Я джва года ждал этот подьём!

Ответить

Вова А.

0

надо закупиться акциями мелкомягких

Ответить

Субъективный нос

Вова
1

Лучше Oracle

Ответить

Andre Macareno

0

пояснительная бригада, объясните, почему это не то же самое, что запихнуть большой кипятильник на дно океана?

Ответить

Чистый кавалер

Andre
1

Это то же самое, только в масштабах океана это пиздец какой маленький кипятильник. Ну и плюс всякие технологические решения не самые простые

Ответить

Бипедальный Гоминид

Andre
1

Да один подводный вулкан пыхнет и выделит тепло как тысяча этих дата-центров за год.

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Orbital_Cat

0

как там лифт? может новая подсветка появилась? 

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Макс Маюрников

0

Охуенно всё конечно, но если таких будет мульон+ штук?

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Aleksej Fedko

0

Плоттвист: там стоял tik tok.

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