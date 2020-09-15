Всё это время сервера охлаждались естественным способом — с помощью холодной морской воды.

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Фото Microsoft

Microsoft подняла на поверхность первый подводный дата-центр, который два года находился на дне Северного моря. Компания только начала анализировать данные, но уже признала эксперимент успешным.

В Microsoft пояснили, что только в восьми из 855 серверов на борту цилиндра произошли сбои. Как отметили в компании, это делает подводный дата-центр более надёжным, чем центры обработки данных на земле — под водой сбои происходят в восемь раз реже.

Эксперты Microsoft предполагают, что причиной более высокой надёжности могло стать отсутствие людей и азот вместо кислорода внутри цилиндра. По мнению специалистов, азотная атмосфера снизила коррозию и оказалась более благоприятной для техники.

После двух лет на морском дне вид цилиндра изменился: он оказался покрыт ракушками и водорослями, однако внутри всё выглядело и функционировало практически как при спуске в воду. В компании объявили, что на этом эксперимент окончен: теперь она планирует изучать данные и может начать реализовывать коммерческую версию подводного центра обработки данных.

Microsoft запустила подводный дата-центр в июне 2018 года у берегов Шотландии. Его собирались продержать под водой пять лет: по задумке авторов проекта, это позволило бы сэкономить энергию на охлаждении серверов. Энергию для питания дата-центра компания брала из возобновляемых источников энергии, расположенных на близлежащих островах.