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Дамир Камалетдинов
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Прямая трансляция: сентябрьская презентация Apple-2020 Материал редакции

Компания впервые за долгие годы не покажет iPhone в первый месяц осени.

64 комментария
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15 сентября в 20:00 Apple проведёт ежегодную сентябрьскую презентацию. Как и другие мероприятия компании в 2020 году, она пройдёт в онлайн-формате из штаб-квартиры Apple Park.

В отличие от предыдущих лет, Apple впервые может показать Apple Watch, iPad Air и другие продукты, но не новые iPhone. На это указывают данные мнгочисленных источников, компания также сама впервые в истории подтвердила задержку выхода смартфонов во время разговора с инвесторами.

TJ следит за презентацией Apple в прямом эфире. Трансляция на сайте компании впервые доступна с русскими субтитрами. «Перевод содержит точные термины, названия элементов пользовательского интерфейса и многое другое», — отметила Apple.

Если вы не видите трансляцию ниже, перезагрузите страницу.

#прямаятрансляция #apple #applewatch #ipad #новости

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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64 комментария
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Старший нос

19

Экспресс-дизайн?

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Честной самолет

Старший
1

От Мити

Ответить

Наружный кот

Честной
1

@кто это?

Ответить

Честной самолет

Наружный
1

Скоро ник менять буду

Ответить

Финский Денис

Честной
0

Нинада

Ответить

Честной самолет

Финский
1

Нада(

Ответить

Наружный кот

Честной
2

Посрали в тредик дамиру, можно дальше продолжать путешествие по тредам😊

Ответить

Финский Денис

Честной
1

Зачем???
Кста, может и мне поменять?

Ответить

Честной самолет

Финский
1

Прост)))

Ответить

Наружный кот

Честной
0

Свидомый Лось????

Ответить

Честной самолет

Наружный
1

Как вариант

Ответить

Наружный кот

Честной
1

Да

Ответить

Честной самолет

Наружный
–1

Как вариант  

Ответить

Наружный кот

Честной
0

Да 

Ответить

Наружный кот

Честной
0

Свидомый Тазик???

Ответить

Честной самолет

Наружный
1

Как вариант 

Ответить

Наружный кот

Честной
0

Да

Ответить

Национальный цвет

Старший
1

привет

Ответить

Наружный кот

Национальный
1

@кто это

Ответить

Аккуратный Влад

Старший
1

Если это яблочко открыть на iPhone или iPad, то яблочко узлами перестраивается в цифры в AR

Ответить

Текущий цвет

Старший
0

Ну не знаю

Ответить

Текущий цвет

Текущий
0

Возможно это будет в логотипе в следующем году

Ответить

Наружный кот

Текущий
0

@кто это ?

Ответить

Valeriy Avdeyev

Старший
0

Вот эта точка в конце...

Ответить

Текущий цвет

11

А ты всё ещё дебил, который сидит на TJ

Ответить

Образовательный калькулятор

11

Дамир привет!

Ответить

Собачий Макс

7

Ой опять эти яблочники собрались щас будут выпендриваться

Ответить

Собачий Макс

Собачий
1

То ли дело мой любимый Драндоструй 2000

Ответить

Собачий Макс

Собачий
2

Можно установить любые иконки для приложения промывания глаз от слёз

Ответить

Аккуратный Влад

Собачий
0

Тебе такое понравится

Ответить

Собачий Макс

Аккуратный
0

ПРЯЖА ЭППЛ!

Ответить

Собачий Макс

Собачий
1

свяжу себе эйрподс

Ответить

Текущий цвет

0

Поiхали

Ответить

Честной самолет

Текущий
10
Ответить

A big purple banana 🍆

Честной
3

i`

Ответить

Передаю тебе привет

Текущий
1

ї

Ответить

A big purple banana 🍆

Передаю
0

у тебя i распидорасило

Ответить

Иной Никита

2

Кому надо это говно без айфона

Ответить

Перспективный фитиль

2

Ну все, можно закрывать. Айфонов не будет

Ответить

Национальный цвет

1

Эпол, жги!

Ответить

Сергей Андреев

1

Зачем делать серый шрифт на белом фоне?

Ответить

Рыжий

Сергей
0

https://coub.com/view/ungjs

Ответить

Евгений Мартынов

Сергей
0

дезаен

Ответить

Воздушный бинокль

1

Ничего интересного и ничего, на что стоило бы тратить время. Захочу узнать характеристики какого-нибудь девайса - воспользуюсь гуглом.

Ответить

Георгий Голонский

Воздушный
2

Держи в курсе

Ответить

Alex Fielding

1

Впервые за многие? Сегодня у проблема заголовками?

Ответить

Наружный кот

Alex
1

Саша привет, давно тебя не видел. Проблема с головками ?

Ответить

Джон Титор

1

Совсем не понимаю на кой черт вообще сдались эти Apple Watch с таким малым временем работы аккумулятора при такой долгой зарядке

Ответить

плюшевый батон

Джон
0

За три года пользования только выработал тупую привычку дёргать запястьем, с обычными часами поверить не могу, что можно просто взять и посмотреть время.

Ответить

Роберт Депримов

Джон
0

Потому что удобно:расплатиться картой,трекер активности,пульсометр,уведомления с ответом,переключение музыки,просмотр карты,нахождение телефона и ещё по мелочи.

Ответить

Текущий цвет

0

Обещают не машинный перевод, а точную передачу всех терминов и данных: значит, нас опять ждёт предзаписанное видео, как и предсказывали.

Синхронный перевод ещё не изобрели?

Ответить

Наружный кот

Текущий
1

Специалист по английскому, по переводу и по синхронному

Ответить

Alexander Slepchenko

0

можно смотреть прямо с сайта еппл, там есть русские субтитры

Ответить

Тогдашний огонь

0

Кому моя почка нужна?

Ответить

Наружный кот

Тогдашний
0

Только попочка♥️

Ответить

Semen Semenov

0

Как сказали, что Айфона не будет, акции упали сразу

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Бдятб, у меня #apple в чс. Почему эта новость везде?

Ответить

Temp Temper

0
Ответить

Пальто в коне

0

що там с иос 14?
часы апле бесполезные.

Ответить

German Zarovniaev

0

Простите, но Кук похож на деда, который подкатывает к тебе на пляже в Таиланде

Ответить

LuiQuao

0

Эппл говорит про 5нм процессоры в то время как Интел все еще не никак не может перейти на >10нм

Intel's 7nm is Broken, Company Announces Delay…
From bad to worse
www.tomshardware.com
Ответить

Пестрый кавалер

0

Презентация Apple

Ответить

hyposlasher

0

@Дамир Камалетдинов не перепутай. А14 сравнивали по скорости с А12, который в предыдущем iPad Air

Ответить

Mikhail Kuropatkin

0

Хомячье счастье

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