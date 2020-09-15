Прямая трансляция: сентябрьская презентация Apple-2020 Материал редакции
Компания впервые за долгие годы не покажет iPhone в первый месяц осени.
15 сентября в 20:00 Apple проведёт ежегодную сентябрьскую презентацию. Как и другие мероприятия компании в 2020 году, она пройдёт в онлайн-формате из штаб-квартиры Apple Park.
В отличие от предыдущих лет, Apple впервые может показать Apple Watch, iPad Air и другие продукты, но не новые iPhone. На это указывают данные мнгочисленных источников, компания также сама впервые в истории подтвердила задержку выхода смартфонов во время разговора с инвесторами.
TJ следит за презентацией Apple в прямом эфире. Трансляция на сайте компании впервые доступна с русскими субтитрами. «Перевод содержит точные термины, названия элементов пользовательского интерфейса и многое другое», — отметила Apple.
Если вы не видите трансляцию ниже, перезагрузите страницу.
Честной самолет
От Мити
@кто это?
Скоро ник менять буду
Нинада
Свидомый Лось????
Национальный цвет
привет
Аккуратный Влад
Если это яблочко открыть на iPhone или iPad, то яблочко узлами перестраивается в цифры в AR
Текущий цвет
Ну не знаю
То ли дело мой любимый Драндоструй 2000
Можно установить любые иконки для приложения промывания глаз от слёз
Аккуратный Влад
Тебе такое понравится
Честной самолет
ї
Зачем делать серый шрифт на белом фоне?
Впервые за многие? Сегодня у проблема заголовками?
Совсем не понимаю на кой черт вообще сдались эти Apple Watch с таким малым временем работы аккумулятора при такой долгой зарядке
За три года пользования только выработал тупую привычку дёргать запястьем, с обычными часами поверить не могу, что можно просто взять и посмотреть время.
Потому что удобно:расплатиться картой,трекер активности,пульсометр,уведомления с ответом,переключение музыки,просмотр карты,нахождение телефона и ещё по мелочи.
Простите, но Кук похож на деда, который подкатывает к тебе на пляже в Таиланде
Эппл говорит про 5нм процессоры в то время как Интел все еще не никак не может перейти на >10нм
@Дамир Камалетдинов не перепутай. А14 сравнивали по скорости с А12, который в предыдущем iPad Air