Компания впервые за долгие годы не покажет iPhone в первый месяц осени.

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15 сентября в 20:00 Apple проведёт ежегодную сентябрьскую презентацию. Как и другие мероприятия компании в 2020 году, она пройдёт в онлайн-формате из штаб-квартиры Apple Park.

В отличие от предыдущих лет, Apple впервые может показать Apple Watch, iPad Air и другие продукты, но не новые iPhone. На это указывают данные мнгочисленных источников, компания также сама впервые в истории подтвердила задержку выхода смартфонов во время разговора с инвесторами.

TJ следит за презентацией Apple в прямом эфире. Трансляция на сайте компании впервые доступна с русскими субтитрами. «Перевод содержит точные термины, названия элементов пользовательского интерфейса и многое другое», — отметила Apple.

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