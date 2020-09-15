Apple представила Apple Watch Series 6 с измерением уровня кислорода в крови Материал редакции
Часы впервые выйдут в красном и синем цветах.
Apple представила Watch Series 6. В новую версию часов компания добавила приложение «Кислород в крови» — оно позволяет измерить уровень кислорода за 15 секунд. Впервые Apple Watch будут доступны в синем и красном цветах, а также в золотом и серо-черном. Цена — от 399 долларов.
Компания заявила, что датчики для измерения кислорода смогут помочь следить за здоровьем больным астмой. Часы также будут постоянно следить за тем, на какой высоте находится пользователь. Функции появились в WatchOS 7, куда добавили автоматическое распознавание мытья рук и приложение для отслеживания сна.
Apple также показала монобраслет — один цельный ремешок, который не нужно застегивать. До этого компания выпускала лишь ремни с застёжками или липучками.
Компания представила и Apple Watch SE — часы с дизайном Series и функциями Series 5, без датчика уровня кислорода в крови. Цена — от 279 долларов.
В эту версию часов компания встроила детектор падения, который предупредил родственников и друзьей пользователя в случае падения. Apple также заявила, что часы подойдут детям. По данным компании, эта модель вдвое быстрее Series 3.
Новые Apple Watch можно будет заказать в США уже 15 сентября, продажи начнутся 18 сентября. Теперь часы будут поставляться без адаптеров зарядки.
TJ следит за презентацией Apple в прямом эфире.
Говнище какое-то
Честной самолет
Где деньги, Лебовски?
Часы луч купил
Субъективный нос
2 тысячи рублей где?
луч сила, но даже однострелочник нынче ощутимо дороже 2ух тысяч, которые надо бы вернуть.
Домашний химик
А ты правда не отдаешь деньги?
Это же отвратительно
Домашний химик
Но если нет, попробуй казино Вавада
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Amazing
каждый новый продукт пушить будете? нафига?
Занеси в ЧС и не нуди.
зачем мне заносить его в чс? я с интересом прочитаю об этом, но позже. Пуша трансляции собрать жаждущих достаточно
А я не желаю смотреть трансляцию, но хотел бы узнать об основных новинках из пушей - это лучше, чем выискивать потом среди мусорных постов в ленте нужное.
Конституционный якорь
Ладно похуй
Так срубить просмотры. Вадюша врубил плюсы, а тут надо крохи подобрать кому-то
Круто, но кому вообще нахуй сдались эпл вотч кроме нормисов, которые бегают и ходят в спортзал? Как собственно и любые другие умные часы.
Тогдашний огонь
У часов Rolex тоже не очень большой набор функций. Но их все равно покупают.
Тактический химик
Мышление мухи.
Тогдашний огонь
Не знаю кому это сообщение предназнено, но лучше купить Apple watch, чем Rolex. Хотя кому я это пишу, ведь у меня часы от Xiaomi за 4к...
Хз, поспорил бы. Лет за пять эти вотчи устареют и подешевеют вдвое, а вот условные ролексы вряд ли подвержены такой сильной амортизации. Это если покупать исходя из здравого смысла
Нихера себе, серьезно? То есть я, условно, 20-30 тысяч выкидываю каждые пару лет? Ради модных часиков, потому что старые уже всё, не тащат? Я уж думал хотя бы с часами такой херни у яблока нет
Тогдашний огонь
Ролексы только если брать как украшение. А вот апл часы ради их функций(просмотр сообщений, погоды и т.д.). Хотя можно взять часы от другого производителя.
для спортзала они не годятся совсем. может быть немного для равномерной нагрузки полар или гармины, для тренажеров и интервалов только нагрудный датчик, все остальное самообман
с измерением уровня кислорода в крови
прочитал как "с измеНением"
А в чем отличие от VO2, который есть сейчас при ходьбе и беге?
Там по формуле
А теперь гадание по цвету крови. Зато в следущий раз когда короной заболею не надо будет покупать эту хуету на палец, которую мне не тж прописали
Аналогично, сейчас на тумбочке лежит и своим видом напоминает бездушное поцарапанное уныние. Функциональное, но без души.
Измерение уровня кислорода в крови умеет любой браслет за пару кусков.
Вот это инновации они выкатили конешно.
www.tomshardware.com