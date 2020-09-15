Часы впервые выйдут в красном и синем цветах.

В закладки

Apple представила Watch Series 6. В новую версию часов компания добавила приложение «Кислород в крови» — оно позволяет измерить уровень кислорода за 15 секунд. Впервые Apple Watch будут доступны в синем и красном цветах, а также в золотом и серо-черном. Цена — от 399 долларов.

Компания заявила, что датчики для измерения кислорода смогут помочь следить за здоровьем больным астмой. Часы также будут постоянно следить за тем, на какой высоте находится пользователь. Функции появились в WatchOS 7, куда добавили автоматическое распознавание мытья рук и приложение для отслеживания сна.

Apple также показала монобраслет — один цельный ремешок, который не нужно застегивать. До этого компания выпускала лишь ремни с застёжками или липучками.

Компания представила и Apple Watch SE — часы с дизайном Series и функциями Series 5, без датчика уровня кислорода в крови. Цена — от 279 долларов.

В эту версию часов компания встроила детектор падения, который предупредил родственников и друзьей пользователя в случае падения. Apple также заявила, что часы подойдут детям. По данным компании, эта модель вдвое быстрее Series 3.

Новые Apple Watch можно будет заказать в США уже 15 сентября, продажи начнутся 18 сентября. Теперь часы будут поставляться без адаптеров зарядки.

TJ следит за презентацией Apple в прямом эфире.