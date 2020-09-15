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Технологии
Артём Мазанов
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Apple представила Apple Watch Series 6 с измерением уровня кислорода в крови Материал редакции

Часы впервые выйдут в красном и синем цветах.

51 комментарий
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Apple представила Watch Series 6. В новую версию часов компания добавила приложение «Кислород в крови» — оно позволяет измерить уровень кислорода за 15 секунд. Впервые Apple Watch будут доступны в синем и красном цветах, а также в золотом и серо-черном. Цена — от 399 долларов.

Компания заявила, что датчики для измерения кислорода смогут помочь следить за здоровьем больным астмой. Часы также будут постоянно следить за тем, на какой высоте находится пользователь. Функции появились в WatchOS 7, куда добавили автоматическое распознавание мытья рук и приложение для отслеживания сна.

Apple также показала монобраслет — один цельный ремешок, который не нужно застегивать. До этого компания выпускала лишь ремни с застёжками или липучками.

Компания представила и Apple Watch SE — часы с дизайном Series и функциями Series 5, без датчика уровня кислорода в крови. Цена — от 279 долларов.

В эту версию часов компания встроила детектор падения, который предупредил родственников и друзьей пользователя в случае падения. Apple также заявила, что часы подойдут детям. По данным компании, эта модель вдвое быстрее Series 3.

Новые Apple Watch можно будет заказать в США уже 15 сентября, продажи начнутся 18 сентября. Теперь часы будут поставляться без адаптеров зарядки.

TJ следит за презентацией Apple в прямом эфире.

Прямая трансляция: сентябрьская презентация…
Компания впервые за многие может не показать iPhone в сентябре.
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#новости #apple

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51 комментарий
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Владимир Климов

17

Говнище какое-то

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Честной самолет

Владимир
4

Где деньги, Лебовски?

Ответить

Владимир Климов

Честной
2

Часы луч купил

Ответить

Субъективный нос

Владимир
3

2 тысячи рублей где?

Ответить

Владимир Климов

Субъективный
–1

В пизде

Ответить

Пальто в коне

Владимир
2

луч сила, но даже однострелочник нынче ощутимо дороже 2ух тысяч, которые надо бы вернуть.

Ответить

Домашний химик

Владимир
1

А ты правда не отдаешь деньги?
Это же отвратительно

Ответить

Домашний химик

Домашний
2

Но если нет, попробуй казино Вавада
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плюшевый батон

Владимир
0

Мужской поступок

Ответить

Иван Сидоров

15

Amazing

Ответить

Ваша Закладко

Иван
1

вот если б новичка , было б terrific 

Ответить

Slow Dimon

Иван
0

Fit

Ответить

Vadim Nemnasev

8

каждый новый продукт пушить будете? нафига?

Ответить

Текущий цвет

Vadim
10

Гейская традиция

Ответить

Ваша Закладко

Vadim
0

сюжетная арка

Ответить

Василий

Vadim
0

Скажи спасибо что не по 3 пуша на каждый продукт

Ответить

Повышенный Илья

Vadim
0

Занеси в ЧС и не нуди.

Ответить

Vadim Nemnasev

Повышенный
0

зачем мне заносить его в чс? я с интересом прочитаю об этом, но позже. Пуша трансляции собрать жаждущих достаточно

Ответить

Повышенный Илья

Vadim
0

А я не желаю смотреть трансляцию, но хотел бы узнать об основных новинках из пушей - это лучше, чем выискивать потом среди мусорных постов в ленте нужное.

Ответить

Конституционный якорь

5

Нахуя делать отдельный пост про часы блядь

Ответить

Конституционный якорь

Конституционный
2

Ладно похуй

Ответить

Ze Katze

Конституционный
0

Так срубить просмотры. Вадюша врубил плюсы, а тут надо крохи подобрать кому-то 

Ответить

Alexey Snooker

4

Тупое говно, тупого говна, говно

Ответить

solawind

4

Как вы без этого жили? Это же эмейзинг

Ответить

Аккаунт

3

Круто, но кому вообще нахуй сдались эпл вотч кроме нормисов, которые бегают и ходят в спортзал? Как собственно и любые другие умные часы.

Ответить

Рыжий

Аккаунт
1

Как собственно и любые другие умные часы

Быстрый просмотр сообщений и ответ на них, GPS и NFC без необходимости носить/доставать телефон, сами по себе часы

Ответить

Аккаунт

Рыжий
3

Ну да, охуительный набор функций за 20-40к. Как же я раньше без этого обходился.

Ответить

Рыжий

Аккаунт
3

Ну так часы это всегда понт. А теперь еще кроме понта есть набор полезных и нужных (но не всем) функций

Ответить

Тогдашний огонь

Аккаунт
1

У часов Rolex тоже не очень большой набор функций. Но их все равно покупают.

Ответить

Тактический химик

Тогдашний
0

Мышление мухи.

Ответить

Тогдашний огонь

Тактиче…
0

Не знаю кому это сообщение предназнено, но лучше купить Apple watch, чем Rolex. Хотя кому я это пишу, ведь у меня часы от Xiaomi за 4к...

Ответить

Упоротый Голубь

Тогдашн…
0

Хз, поспорил бы. Лет за пять эти вотчи устареют и подешевеют вдвое, а вот условные ролексы вряд ли подвержены такой сильной амортизации. Это если покупать исходя из здравого смысла

Ответить

Рыжий

Упоротый
0

 Лет за пять эти вотчи устареют и подешевеют вдвое

Их продадут гораздо быстрее. Это же явно не тот гаджет, который покупают на 5 лет (как макбуки за 200-300к)

Ответить

Упоротый Голубь

Рыжий
0

Нихера себе, серьезно? То есть я, условно, 20-30 тысяч выкидываю каждые пару лет? Ради модных часиков, потому что старые уже всё, не тащат? Я уж думал хотя бы с часами такой херни у яблока нет

Ответить

Тогдашний огонь

Упоротый
0

Ролексы только если брать как украшение. А вот апл часы ради их функций(просмотр сообщений, погоды и т.д.). Хотя можно взять часы от другого производителя.

Ответить

TRIAL SARGEROVICH

Аккаунт
1

для спортзала они не годятся совсем. может быть немного для равномерной нагрузки полар или гармины, для тренажеров и интервалов только нагрудный датчик, все остальное самообман

Ответить

Владимир Филатов

1

с измерением уровня кислорода в крови

прочитал как "с измеНением"

Ответить

Рыжий

Владимир
3

Это в следующем поколении

Ответить

Andre Macareno

1

А в чем отличие от VO2, который есть сейчас при ходьбе и беге?

Ответить

Alex Macher

Andre
0

Там по формуле

Ответить

плюшевый батон

Alex
0

А теперь гадание по цвету крови. Зато в следущий раз когда короной заболею не надо будет покупать эту хуету на палец, которую мне не тж прописали

Ответить

Artem Tamoian

Andre
0

Это совершенно разные вещи.

Ответить

Тактический химик

1

Продам гараж.

Ответить

Ваша Закладко

Тактический
2

Джобса

Ответить

Alexey Snooker

Ваша
1

БлоуДжобса

Ответить

Ближний космос

1

До сих пор не вижу НЕ ЕДИНОГО смысла менять свои Series 2, ну рили, прям вот ни-ху-я реально нового не появилось.

Ответить

плюшевый батон

Ближний
1

Аналогично, сейчас на тумбочке лежит и своим видом напоминает бездушное поцарапанное уныние. Функциональное, но без души.

Ответить

Тогдашний огонь

0

Наконец-то!! Мне не хватало этих цветов.

Ответить

Ударный утюг

0

А в пятой версии не было измерения кислорода разве?

Ответить

ilowen

0

Хомяки, налетай

Ответить

Владимир Земсков

0

Измерение уровня кислорода в крови умеет любой браслет за пару кусков.
Вот это инновации они выкатили конешно.

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