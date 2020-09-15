Новая модель будет без Face ID, вместо него — Touch ID на боковой кнопке.

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Apple представила новый iPad Air. Устройство получило дизайн Pro версии и пять цветов, в числе которых новые — зелёный и синий. iPad Air появится в продаже с октября, модели с Wi-Fi будут стоить от 599 долларов, а с Wi-Fi и сотовой сетью — от 729 долларов.

Устройство оснастили новым процессором A14 Bionic, которого ещё не было в устройствах Apple, и задней камерой на 12 МП. Планшет также поддерживает клавиатуру Magic Keyboard.

У обновлённого Air — экран 10,9 дюйма, там нет Face ID, вместо него — Touch ID на боковой кнопке. Apple заявила, что в новом iPad Air самый крошечный Touch ID, который она делала.

TJ следит за презентацией Apple в прямом эфире.