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Артём Мазанов
6957

Apple представила новый iPad Air с дизайном Pro-версии и в пяти цветах Материал редакции

Новая модель будет без Face ID, вместо него — Touch ID на боковой кнопке.

93 комментария
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Apple представила новый iPad Air. Устройство получило дизайн Pro версии и пять цветов, в числе которых новые — зелёный и синий. iPad Air появится в продаже с октября, модели с Wi-Fi будут стоить от 599 долларов, а с Wi-Fi и сотовой сетью — от 729 долларов.

Устройство оснастили новым процессором A14 Bionic, которого ещё не было в устройствах Apple, и задней камерой на 12 МП. Планшет также поддерживает клавиатуру Magic Keyboard.

У обновлённого Air — экран 10,9 дюйма, там нет Face ID, вместо него — Touch ID на боковой кнопке. Apple заявила, что в новом iPad Air самый крошечный Touch ID, который она делала.

TJ следит за презентацией Apple в прямом эфире.

Прямая трансляция: сентябрьская презентация…
Компания впервые за долгие годы не покажет iPhone в первый месяц осени.
tjournal.ru

#новости #apple

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93 комментария
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Ближний космос

39

Еще более мощная доска для просмотра YouTube !!!

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Американский волк

Ближний
18

Внезапно он стал для меня самым полезным устройством в последний год. В нём все заметки (письменные и аудио), тексты всякой рабочей хуйни, в т.ч. совместно создаваемые с другими людьми, презентации, ну и под ковид охуенно зашло с зумами-хуюмами откуда угодно.

Ну и порисовать под настроение + нетфликс, да.

Ответить

Алексей Селезнев

Американский
1

Если бы ещё  там был полноценный офис, тогда цены бы ему не было

Ответить

German Times

Алексей
2

А что там урезанного?

Ответить

Американский волк

German
4

Слышал от знакомых финансистов, что макросы не идут, и какие-то аддоны для эппла не запускаются. При этом в нативном Numbers макросы вроде как есть.

Ответить

Vasily Mordovin

Америка…
1

В  MS Excel макросы не работают

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Vasily
0

В Excel на mac нет PowerPovot и PowerQuery. Дают все функции, но 0,1% придерживают

Ответить

Алексей Селезнев

German
0

Макросов в экселе как сказали нет.
Плюс часто в готовой таблице он не даёт редактировать ячейки, но там больше похоже на косяк разрабов
В презентациях урезан функционал со звуком 
В ворде нет оглавления, заливки всей страницы, управление сносками/списком литературы нет. И вот таких мелочей иногда набирается очень много
А просят денег почти как за десктоп
Не спорю, это лучшее что есть на айпаде, но очень бы хотелось полный функционал. 

Ответить

Американский

Алексей
1

Я вполне уютненько уже перекатился на Pages. Оно было слабенькое поначалу, но апдейтами подтянули до вполне приличного уровня.

Оглавление точно есть, сноски тоже умеет.

Ответить

merzikin

Алексей
1

Плюс у меня сами таблицы и презентации ехали непонятно куда по ширине длинен элементов

Ответить

Илья Барышников

German
0

На мобильных устройствах почти всё урезанное и будет подсасывать по функционалу у любой десктопной ОСи. Но в плане накидывания каких-то заметок/скетчей на ходу, iPad и вправду идеален.

Впрочем, никто не мешает тебе использовать Sidecar, если у тебя Mac, но зачем?

Ответить

Max Okhrimenko

Алексей
–1

даже на mac os полноценного офиса нет, о чем речь вообще 

Ответить

Фома Платонов

Max
0

Что там не полноценного? (просто интересно)

Ответить

Max Okhrimenko

Фома
1

excel, нет многих инструментов для работы с большими массивами данных.
Я уже не помню каких именно, потому что юзал его буквально месяц, потом пришлось поставить bootcamp и windows на маке, чтобы нормально работать с данными.

Ответить

merzikin

Max
0

Вот кстати по последнему обновлению 365 не соглашусь, там совсем фигня осталась для доработки

Ответить

Max Okhrimenko

merzikin
0

фигня или не фигня это неважно, одной криво работающей фичи достаточно, чтобы им не пользоваться в рабочих целях, особенно когда одни и те же документы проходят через нескольких человек.

Ответить

merzikin

Max
0

Вы про хрень с форматами и съездом форматирования? У меня в команде 50/50 маки и винда, за эти полгода только один раз была проблема с поехавшим форматированием в Powerpoint, но оно даже на винде случается

Ответить

Max Okhrimenko

merzikin
0

Фoрматирование это ерунда, я работал с данными по рекламным кампаниям в excel. 
И когда таблицы на десятки тысяч строк непредсказуемо работают на разных платформах, это критически важно. То формула не сработает, то подгрузка данных из специфического формата не работает, то ещё что. И это прям стабильно происходит.
В итоге, кстати, все кого я знаю плавно пересели или пересаживаются на Google Sheets. Именно из-за мультиплатформы, потому что маководы крайне неохотно ставят себе винду.

Ответить

merzikin

Max
0

Хм, ну вроде у нас в последних версиях было все ок вполне с формулами. Но у нас в итоге перевели всех на Teams и Office 365, считай тот же Google docs

Ответить

Syldys Nya

Алексей
0

Surface pro 🌝

Ответить

Симпатичный меч

Американский
0

Ещё и EVE Echoes вышла...

Ответить

Американский волк

Симпатичный
1

Я думал что буду залипать в циву почему-то, но нихуя не залипаю. Немного в Yaga поебашил, но тоже быстро надоело. Старость, наверное, почему-то даже читать интереснее теперь.

Ответить

merzikin

Американский
0

А я так и не смог привыкнуть к варианту постоянной работы с точки зрения работы с текстами, даже со всеми беспроводными клавиатурами, не вытягивает для полноценных рабочих задач OS

Ответить

Американский волк

merzikin
0

Ну тут, конечно, у кого какие потребности. У меня сравнительно простые тексты, я не делаю сложного форматирования какого-то. В основном письма или отчёты какие-то. Написал, подписал, сохранил в pdf, отправил. Принтер не нужен, сканер не нужен, вообще ничего не нужно.

Клавиатуру дешёвую купил Logitech, 11/10.

Ответить

merzikin

Американский
0

Согласен, сильно зависит от задач. Думаю некоторым дизайнерам иллюстраторам вообще отлично, хотя может им большего экрана не хватает

Ответить

Женя Кузьмин

16

в айпадах, если честно, уже года два как окончательно запутался, а «теперь эйр стал как про» делает все еще хуже!

Ответить

Andre Macareno

Женя
5

двух камер нет, 120 герц нет, фейс айди нет
но при этом по процессору, надо полагать, до следующего года прошки сосут у эйров

Ответить

Текущий цвет

Andre
2

процессору, надо полагать, до следующего года прошки сосут у эйров

Ток в Pro стоит восьмиядерный A13Z, а тут урезанный шестиядерный A14

Ответить

Andre Macareno

Текущий
2

A12, а не A13, и вроде A12Z только по видео от A12X и отличается, для рядового пользователя скорее отличие в том, что 6 гигов оперативки не только терабайтной версии ставить начали

Ответить

Arthur N

Andre
0

двух камер нет

Кто фотографирует на планшет вообще?

Ответить

Andre Macareno

Arthur
0

Ну там же лидар ещё, вот эти ребята, которые с аром балуются, фоткают

Ну и еще те, кто функцией сканирования документов в айосе пользуется, наверное

Ответить

Субъективный нос

Женя
5
Ответить

LuiQuao

Женя
4

там почти под 30 наименований, поколения, Pro, Air, обычка. Хуй поймешь

Ответить

Михаил Чуриков

LuiQuao
3

А где мини?

Ответить

Тогдашний огонь

8

Засуньте свои пуши в ...
Дополнение: аж два раза, блядь

Ответить

Аккаунт

5

Без 120гц, без 3.5мм, с 64гб памяти и охуенно удобным тач айди сбоку за 56к. А что, звучит хайпово.

iPad pro 10.5, который я купил за 38к 2 года назад:
120гц, 3.5мм, 64гб памяти, удобный тач айди на кнопке.

Ответить

Электрический шмель

Аккаунт
5

Разные линейки, падение рубля 

Ответить

Конституционный якорь

Аккаунт
1

10.5 конечно прекрасный аппарат за свою цену был. 

Ответить

плюшевый батон

6

Развели как лошка, айпады какие-то, часы, утилитарные штуки, которые покупаются когда старые сломались.

Анбеливабл террибл

Ответить

Илья Барышников

4

Самое важное не написали - у планшета наконец-то нормальный USB-С. Видимо, и перо второго поколения с ним работает.

Ответить

German Times

Илья
0

Перо второго поколения от айпада заряжается по индукции

Ответить

Тактический химик

3

Продам сарай.

Ответить

Станислав Масюта

0

Лайк, если видишь в пружинке хуй

Ответить

Субъективный нос

Станислав
2

Дизлайк, если не видишь.

Ответить

ilowen

Станислав
0

Сам Кук задизайнил

Ответить

Конституционный якорь

2

Новый эйр замечательный

Ответить

Дмитрий Ярыш

2

Маленькие рамочки, нет кнопки спереди, ликуид Ретина, место под пенсил на магнитике.
Извините, а нафига теперь вообще нужен айпед про? LIDAR бессмысленен, 120ггц излишество. Мощь дополнительная не очень заметна в современных условиях.

Ответить

ouxen

2

Кук excited, я excited, все excited!

Ответить

Искандер Багаутдинов

1

И вот что мне тогда с про 18 года делать, этот цветной такой....

Ответить

Temp Temper

Искандер
1

ууууу, сууук, как же нужен потушитель......,,,,

Ответить

Ушёл и не вернулся

0

Читаю с отлично работающего iphone 6 plus 2014 года. А рядом лежит ipad air2 2014 года. Отличные машинки. Буду ли я менять? А зачем? Мне всё нравится, всё работает. Из фишек новых айфонов интересна только суперширокая камера. Но не настолько интересно, чтобы менять шило на мыло.

Ответить

Электрический шмель

Ушёл
0

Отлично работающий 6 plus даже на старте продаж был нонсенсом

Ответить

Ушёл и не вернулся

Электрический
–1

Он был прекрасен и таковым остаётся

Ответить

Электрический шмель

Ушёл
2

Всеобще признанный худший айфон за всю историю :)

Ответить

Фома Платонов

Ушёл
1

И батарейку не менял?

Ответить

Ушёл и не вернулся

Фома
0

Не менял. Система оценивает ёмкость аккумулятора в 73%. Но привирает, реально я думаю процентов 50-60 от нового осталось.

Ответить

Электрический

Ушёл
0

эмм, 73, но месяц назад было 65? https://tjournal.ru/tech/200697-kogda-menya-sprashivayut-pochemu-u-menya-iphone-2014-go-goda?comment=3960437

Когда меня спрашивают, почему у меня iPhone…
А потому что для него до сих пор выходят обновления и он прекрасно работает.
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Электри…
0
Ответить

Алексей Селезнев

1

Красивый, но тач айди на айпаде в кнопке, ну это как-то не практично, в телефонах палец сам ложится на кнопку, а тут лишнее движение делать 

Ответить

solawind

–5

Новая модель будет без Face ID, вместо него — Touch ID на боковой кнопке.

Т.е. вернулись к тому что у телефонов Sony было лет 5 назад? Найс инновации

Ответить

Дамир Камалетдинов

solawind
3

Никуда они не «вернулись», в iPad Air никогда не было Face ID 

Ответить

solawind

solawind
–2

Хех, яблоидам правда глаза жжет, минусуют

Ответить

Электрический шмель

solawind
3

Нет, просто твой коммент граничит с дегенеративностью.

Ответить

solawind

Электрический
–2

Просто это правда, на которую нечего ответить кроме оскорблений и минусов.

Ответить

Электрический шмель

solawind
1

"Самсунг выпустил складной телефон – вернулись к тому, что в книгах было многие века назад. Найс инновации"

Ответить

solawind

Электри…
0

Но телефон самсунга с складным экраном, то чего впринципе не было. Не очень удачная попытка переварать этот очевидный факт. А тачид а конопке и есть тачид в кнопке. Я ещё 5 лет назад разблокировку пальцем на кнопкой питания делал. В отличии от гибкого экрана, это не инновация.

Ответить

Кхалиси Бот

solawind
2

Но теефон сямсюнгя с склядным экьяном, то щего впьинципе ни пыё. Ни очень удячная пёпыткя пейевяйять этёт очевидний фягт. А тячед а конопки и есть тячид в кнопки. Я есё 5 лет нязяд лязблокейовку пяйцем ня кнопгай питяния дея. В атличии от гибкого экьяня, эта не инновяция.

Ответить

Электрический

solawind
0

@Кхалиси Бот

Ответить

Американский волк

solawind
0

Оскорбления - это плохо, но минусуют скорее всего за то, что это всё-таки неправда.

У Air никогда не было FaceID, поэтому они никуда не "вернулись". Просто какие-то люди видимо ждали что вместе с дизайном iPad Pro в более дешёвую модель перейдёт и эта технология, но она не перешла.

Face ID есть только в айфонах и про-версиях айпадов сейчас.

iPhone and iPad models that support Face ID
Learn which iPhone and iPad models support using Face ID.
support.apple.com
Ответить

solawind

Америка…
–1

My bad, не ожидал что в это говнище даже фейсид за столько лет не завезли. Апл откровенно за говно своих хомячков считает. Втюхивая 5 летней давности решения. Ещё хуже

Ответить

Американский

solawind
1

Я понимаю, что ты скорее всего тралешь, но планшеты на android и windows по сравнению с айпадом такое страшное говно, что от них хочется ложиться на землю и горько плакать.

И нет, такой технологии на большинстве их них ты тоже не найдешь. А те, на которых она будет (те же Microsoft Surface), будут стоить примерно как тот же Pro.

Я укатился на прошку как раз с Surface, до которого у меня был сосунг. И то и другое совершенно чудовищно, а экосистемы нет от слова совсем. Google тупо считает, что допустимо позволять девелоперам растягивать приложение для телефона на большой экран и выкладывать его в маркет, а Microsoft вообще на всё похуй - они сделали ноутбук и кинули к нему в коробку ручку, играйтеся.

Ответить

Дмитрий Мезинов

0

Тем временем в России цены на Air

Ответить

Ближний космос

Дмитрий
1

Серый космос

Надо заменить специально для СНГ на «Конский космос»

Ответить

Симпатичный меч

Ближний
0

Цвета Рогозина

Ответить

merzikin

0

Интересно, дойдёт ли до них вернуть Touch ID на айфоны.... особенно с последними китайскими достижениями по сканерам в экране, Купертино смотрится очень древне

Ответить

Rusyabrr .

merzikin
1

Надеюсь не дойдет. Face Id - лучшее что случалось с айфонами за долгое время

Ответить

merzikin

Rusyabrr
0

Ну так пусть оба будут. А иначе - очки солнечные - не работает, маска - не работает, капюшон серьезный - не работает, иногда даже - не побрился - не работает

Ответить

Электрический шмель

merzikin
0

Очки работают, с щетиной тоже

Ответить

merzikin

Электрический
0

Солнечные нет, с бородой не всегда. Пробовал с многими солнечными очками, ни разу не работало

Ответить

Электрический

merzikin
0

Странно, у меня работает, даже если впервые очки надеваю.
Рост бороды довольно плавный процесс, чтобы телефон не узнал, надо его не трогать очень долгое время

Ответить

merzikin

Электри…
0

Повезло :( у меня сработало только с полупрозрачными когда солнце прямо в глаза светило и видимо просвечивало

Ответить

Электрический

merzikin
0

Попробуй отключить настройку "Require eye attention for Face ID"

Ответить

merzikin

Электри…
0

Надо потестить, спасибо

Ответить

Sanya Shved

0

Выгодное предложение, ведь было так
11-дюймовый iPad Pro 2018 с 64 ГБ памяти будет стоить 799 долларов. 12,9-дюймовый iPad Pro с 64 ГБ - $999.

Ответить

ilowen

0

Инновации одна за другой. А нет... Преза закончилась :(

Ответить

ilowen

0

Вилса негодует, еще не закончил рекламить сикбреинс, а Кук уже ускакал в закат

Ответить

Рыжий

ilowen
0

 сикбреинс

А они чем провинились? Почему надо коверкать название 

Ответить

Симпатичный меч

Рыжий
0

Мэйлрушная шарага толку от которой приблизительно нихуя, курсы и преподы  просто пиздец. Цены соответствуют. Маркетинговое наебалово из всех щелей, массмаркет и лучше в жопу засунуть айкос.

А ещё лучше пойти на юдеми какой-нибудь, отфильтровать там по 4.5+, дождаться скидона и взять полноценный курс на дохуя часов от приятного чувака с хорошим английским, который тебе объяснит всё последовательно от и до.

Ответить

Andre Macareno

Симпатичный
0

На юдеми разве не всегда скидки? Я думал, это их фишка — показывать всегда распродажу со скидками 90-95%

Ответить

Антон Лисин

ilowen
0

Новый член в закате увидел. Поскакал на него.

Ответить

Антон Лисин

0

Офигеть. Это, как Лада в новых цветах.

Ответить

Фома Платонов

Антон
0

Гелик.

Ответить

Ленинградский холод

0

Я не понял, а где старый формат трансляции, когда все было одним постом?

Ответить
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Комментарии

Алиса Барышман

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Roman Moskovskiy

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A big purple…

Горжусь нашей вичухой

Передаю тебе привет

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4 shizzle ma nizzle

Горжусь нашей вичухой

solawind

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