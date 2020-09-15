Apple представила новый iPad Air с дизайном Pro-версии и в пяти цветах Материал редакции
Новая модель будет без Face ID, вместо него — Touch ID на боковой кнопке.
Apple представила новый iPad Air. Устройство получило дизайн Pro версии и пять цветов, в числе которых новые — зелёный и синий. iPad Air появится в продаже с октября, модели с Wi-Fi будут стоить от 599 долларов, а с Wi-Fi и сотовой сетью — от 729 долларов.
Устройство оснастили новым процессором A14 Bionic, которого ещё не было в устройствах Apple, и задней камерой на 12 МП. Планшет также поддерживает клавиатуру Magic Keyboard.
У обновлённого Air — экран 10,9 дюйма, там нет Face ID, вместо него — Touch ID на боковой кнопке. Apple заявила, что в новом iPad Air самый крошечный Touch ID, который она делала.
TJ следит за презентацией Apple в прямом эфире.
Американский волк
Внезапно он стал для меня самым полезным устройством в последний год. В нём все заметки (письменные и аудио), тексты всякой рабочей хуйни, в т.ч. совместно создаваемые с другими людьми, презентации, ну и под ковид охуенно зашло с зумами-хуюмами откуда угодно.
Ну и порисовать под настроение + нетфликс, да.
Если бы ещё там был полноценный офис, тогда цены бы ему не было
А что там урезанного?
Американский волк
Слышал от знакомых финансистов, что макросы не идут, и какие-то аддоны для эппла не запускаются. При этом в нативном Numbers макросы вроде как есть.
В MS Excel макросы не работают
В Excel на mac нет PowerPovot и PowerQuery. Дают все функции, но 0,1% придерживают
Макросов в экселе как сказали нет.
Плюс часто в готовой таблице он не даёт редактировать ячейки, но там больше похоже на косяк разрабов
В презентациях урезан функционал со звуком
В ворде нет оглавления, заливки всей страницы, управление сносками/списком литературы нет. И вот таких мелочей иногда набирается очень много
А просят денег почти как за десктоп
Не спорю, это лучшее что есть на айпаде, но очень бы хотелось полный функционал.
Американский
Я вполне уютненько уже перекатился на Pages. Оно было слабенькое поначалу, но апдейтами подтянули до вполне приличного уровня.
Оглавление точно есть, сноски тоже умеет.
На мобильных устройствах почти всё урезанное и будет подсасывать по функционалу у любой десктопной ОСи. Но в плане накидывания каких-то заметок/скетчей на ходу, iPad и вправду идеален.
Впрочем, никто не мешает тебе использовать Sidecar, если у тебя Mac, но зачем?
даже на mac os полноценного офиса нет, о чем речь вообще
Что там не полноценного? (просто интересно)
excel, нет многих инструментов для работы с большими массивами данных.
Я уже не помню каких именно, потому что юзал его буквально месяц, потом пришлось поставить bootcamp и windows на маке, чтобы нормально работать с данными.
фигня или не фигня это неважно, одной криво работающей фичи достаточно, чтобы им не пользоваться в рабочих целях, особенно когда одни и те же документы проходят через нескольких человек.
Фoрматирование это ерунда, я работал с данными по рекламным кампаниям в excel.
И когда таблицы на десятки тысяч строк непредсказуемо работают на разных платформах, это критически важно. То формула не сработает, то подгрузка данных из специфического формата не работает, то ещё что. И это прям стабильно происходит.
В итоге, кстати, все кого я знаю плавно пересели или пересаживаются на Google Sheets. Именно из-за мультиплатформы, потому что маководы крайне неохотно ставят себе винду.
Симпатичный меч
Ещё и EVE Echoes вышла...
Американский волк
Я думал что буду залипать в циву почему-то, но нихуя не залипаю. Немного в Yaga поебашил, но тоже быстро надоело. Старость, наверное, почему-то даже читать интереснее теперь.
А я так и не смог привыкнуть к варианту постоянной работы с точки зрения работы с текстами, даже со всеми беспроводными клавиатурами, не вытягивает для полноценных рабочих задач OS
Американский волк
Ну тут, конечно, у кого какие потребности. У меня сравнительно простые тексты, я не делаю сложного форматирования какого-то. В основном письма или отчёты какие-то. Написал, подписал, сохранил в pdf, отправил. Принтер не нужен, сканер не нужен, вообще ничего не нужно.
Клавиатуру дешёвую купил Logitech, 11/10.
Согласен, сильно зависит от задач. Думаю некоторым дизайнерам иллюстраторам вообще отлично, хотя может им большего экрана не хватает
в айпадах, если честно, уже года два как окончательно запутался, а «теперь эйр стал как про» делает все еще хуже!
двух камер нет, 120 герц нет, фейс айди нет
но при этом по процессору, надо полагать, до следующего года прошки сосут у эйров
Текущий цвет
процессору, надо полагать, до следующего года прошки сосут у эйров
Ток в Pro стоит восьмиядерный A13Z, а тут урезанный шестиядерный A14
A12, а не A13, и вроде A12Z только по видео от A12X и отличается, для рядового пользователя скорее отличие в том, что 6 гигов оперативки не только терабайтной версии ставить начали
Ну там же лидар ещё, вот эти ребята, которые с аром балуются, фоткают
Ну и еще те, кто функцией сканирования документов в айосе пользуется, наверное
Без 120гц, без 3.5мм, с 64гб памяти и охуенно удобным тач айди сбоку за 56к. А что, звучит хайпово.
iPad pro 10.5, который я купил за 38к 2 года назад:
120гц, 3.5мм, 64гб памяти, удобный тач айди на кнопке.
Развели как лошка, айпады какие-то, часы, утилитарные штуки, которые покупаются когда старые сломались.
Анбеливабл террибл
Самое важное не написали - у планшета наконец-то нормальный USB-С. Видимо, и перо второго поколения с ним работает.
Лайк, если видишь в пружинке хуй
Маленькие рамочки, нет кнопки спереди, ликуид Ретина, место под пенсил на магнитике.
Извините, а нафига теперь вообще нужен айпед про? LIDAR бессмысленен, 120ггц излишество. Мощь дополнительная не очень заметна в современных условиях.
И вот что мне тогда с про 18 года делать, этот цветной такой....
Читаю с отлично работающего iphone 6 plus 2014 года. А рядом лежит ipad air2 2014 года. Отличные машинки. Буду ли я менять? А зачем? Мне всё нравится, всё работает. Из фишек новых айфонов интересна только суперширокая камера. Но не настолько интересно, чтобы менять шило на мыло.
Отлично работающий 6 plus даже на старте продаж был нонсенсом
Он был прекрасен и таковым остаётся
И батарейку не менял?
Не менял. Система оценивает ёмкость аккумулятора в 73%. Но привирает, реально я думаю процентов 50-60 от нового осталось.
Электрический
эмм, 73, но месяц назад было 65? https://tjournal.ru/tech/200697-kogda-menya-sprashivayut-pochemu-u-menya-iphone-2014-go-goda?comment=3960437
Красивый, но тач айди на айпаде в кнопке, ну это как-то не практично, в телефонах палец сам ложится на кнопку, а тут лишнее движение делать
Новая модель будет без Face ID, вместо него — Touch ID на боковой кнопке.
Т.е. вернулись к тому что у телефонов Sony было лет 5 назад? Найс инновации
Никуда они не «вернулись», в iPad Air никогда не было Face ID
Нет, просто твой коммент граничит с дегенеративностью.
Просто это правда, на которую нечего ответить кроме оскорблений и минусов.
"Самсунг выпустил складной телефон – вернулись к тому, что в книгах было многие века назад. Найс инновации"
Но телефон самсунга с складным экраном, то чего впринципе не было. Не очень удачная попытка переварать этот очевидный факт. А тачид а конопке и есть тачид в кнопке. Я ещё 5 лет назад разблокировку пальцем на кнопкой питания делал. В отличии от гибкого экрана, это не инновация.
Но теефон сямсюнгя с склядным экьяном, то щего впьинципе ни пыё. Ни очень удячная пёпыткя пейевяйять этёт очевидний фягт. А тячед а конопки и есть тячид в кнопки. Я есё 5 лет нязяд лязблокейовку пяйцем ня кнопгай питяния дея. В атличии от гибкого экьяня, эта не инновяция.
Американский волк
Оскорбления - это плохо, но минусуют скорее всего за то, что это всё-таки неправда.
У Air никогда не было FaceID, поэтому они никуда не "вернулись". Просто какие-то люди видимо ждали что вместе с дизайном iPad Pro в более дешёвую модель перейдёт и эта технология, но она не перешла.
Face ID есть только в айфонах и про-версиях айпадов сейчас.
Американский
Я понимаю, что ты скорее всего тралешь, но планшеты на android и windows по сравнению с айпадом такое страшное говно, что от них хочется ложиться на землю и горько плакать.
И нет, такой технологии на большинстве их них ты тоже не найдешь. А те, на которых она будет (те же Microsoft Surface), будут стоить примерно как тот же Pro.
Я укатился на прошку как раз с Surface, до которого у меня был сосунг. И то и другое совершенно чудовищно, а экосистемы нет от слова совсем. Google тупо считает, что допустимо позволять девелоперам растягивать приложение для телефона на большой экран и выкладывать его в маркет, а Microsoft вообще на всё похуй - они сделали ноутбук и кинули к нему в коробку ручку, играйтеся.
Тем временем в России цены на Air
Интересно, дойдёт ли до них вернуть Touch ID на айфоны.... особенно с последними китайскими достижениями по сканерам в экране, Купертино смотрится очень древне
Надеюсь не дойдет. Face Id - лучшее что случалось с айфонами за долгое время
Электрический шмель
Очки работают, с щетиной тоже
Солнечные нет, с бородой не всегда. Пробовал с многими солнечными очками, ни разу не работало
Странно, у меня работает, даже если впервые очки надеваю.
Рост бороды довольно плавный процесс, чтобы телефон не узнал, надо его не трогать очень долгое время
Выгодное предложение, ведь было так
11-дюймовый iPad Pro 2018 с 64 ГБ памяти будет стоить 799 долларов. 12,9-дюймовый iPad Pro с 64 ГБ - $999.
Вилса негодует, еще не закончил рекламить сикбреинс, а Кук уже ускакал в закат
Симпатичный меч
Мэйлрушная шарага толку от которой приблизительно нихуя, курсы и преподы просто пиздец. Цены соответствуют. Маркетинговое наебалово из всех щелей, массмаркет и лучше в жопу засунуть айкос.
А ещё лучше пойти на юдеми какой-нибудь, отфильтровать там по 4.5+, дождаться скидона и взять полноценный курс на дохуя часов от приятного чувака с хорошим английским, который тебе объяснит всё последовательно от и до.
На юдеми разве не всегда скидки? Я думал, это их фишка — показывать всегда распродажу со скидками 90-95%
Офигеть. Это, как Лада в новых цветах.