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15 сентября Apple провела презентацию, которую почти полностью посвятила анонсам новых часов и планшета. Впервые за долгие годы компания представит новый iPhone не в первый месяц осени, а позже. TJ вёл прямую трансляцию, а теперь кратко рассказывает о состоявшихся анонсах.

Apple Watch Series 6

Цена в России — 36 990 рублей (40 мм), 39 490 (44 мм).

Дата старта продаж пока неизвестна.

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Главное изменение — появление датчика, который позволяет измерить уровень кислорода (SpO2) и следить, хорошо ли кровь снабжает им организм. На это понадобится 15 секунд. Во время измерения необходимо оставаться неподвижным;

Приложение «Кислород в крови» автоматически отслеживает эти данные во время сна. Алгоритм в этом приложении, как утверждает Apple, определяет уровень кислорода от 70% до 100%. Все данные доступны в приложении «Здоровье»;

Впервые часы с алюминиевым корпусом доступны не только в золотом, «сером космосе» и серебристом цветах, но и в синем и красном (Product RED). Из стали — в тёмно-сером и обновлённом варианте золотого;

Функция семейной настройки: члены семьи, у которых нет iPhone, также могут пользоваться часами;



Процессор S6, как заявляет компания, работает на 20% быстрее предыдущего. Также часы научились распознавать высоту с точностью до 30 сантиметров – сервис работает всегда;

Apple утверждает, что Series 6 заряжаются быстрее предыдущего поколения: для полной зарядки потребуется менее 1,5 часов. В комплекте не будет адаптера зарядки, только «провод» ;

; Есть три новые модели ремешков без застёжек и пряжек. Apple называет их «монобраслетами». Они выполнены из мягкого силикона или из переплетённых синтетических нитей, и растягиваются на руке.

Apple Watch SE

Цена в России — 24 990 рублей (40 мм), 27 490 (44 мм).

Дата старта продаж пока неизвестна.

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Это первая «бюджетная» часов Apple. Она собрала в себе функции всех предыдущих поколений. От Series 6 тут — акселерометр, гироскоп и всегда включённый высотомер;

Retina от четвёртого поколения часов — нет всегда включённого дисплея;

Двухъядерный процессор от пятого поколения часов;



Функция семейной настройки: члены семьи, у которых нет iPhone, также могут пользоваться часами;

В комплекте не будет адаптера зарядки, только «провод»;



Датчика анализа кислорода в крови нет.



iPad Air

Цена в России: 55 990 рублей (64 ГБ, только с Wi-Fi), 67 900 (Wi-Fi+Cellular), 69 990 (256 ГБ, только с Wi-Fi), 81 900 (Wi-Fi+Cellular).

Дата старта продаж — в октябре.

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Самое крупное обновление дизайна модели — планшет получил от iPad Pro корпус с острыми гранями, экран и USB-С разъём вместо Lightning;

Air будет доступен в новых ярких цветах, которых раньше не было в линейке — зелёном и светло-синем;

Кнопку «Домой» убрали, чтобы добиться «безрамочности», но распознавания лиц — нет. Вместо этого датчик отпечатков пальцев Touch ID встроили в кнопку включения: Apple утверждает, что это самый крошечный подобный сенсор, над которым она работала, но не менее безопасный, чем остальные;

Планшет получил передовой процессор A14 — на нём же будут работать новые iPhone и первый Mac после отказа от Intel. Это первый мобильный чип, выполненный по 5-нанометровому техпроцессу, но особый упор в нём сделали на графику и работу с машинным обучением. A14 способен обрабатывать до 11 триллионов операций в секунду и до 10 раз мощнее предшественников работает с нейросетями;

iPad Air поддерживает те же аксессуары, что и iPad Pro — в том числе кейс-клавиатуру Magic Keyboard, вышедшую весной 2020 года, он также получил поддержку Wi-Fi 6 и 20-ваттную зарядку в комплекте.

iPad

Цена в России — 29 990 рублей (32 ГБ, только с Wi-Fi), 38 990 (128 ГБ, только с Wi-Fi), 41 990 (32 ГБ, Wi-Fi+Cellular), 50 990 (128 ГБ, Wi-Fi+Cellular).

Дата старта продаж — в октябре.

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Планшет получил процессор A12 Bionic, скакнув на два поколения по сравнению с предыдущей моделью, у которой был A10;

Apple обещает вдвое более мощную графику, но чип всё равно сложно назвать актуальным — ему исполнилось уже два года;

Это всё ещё самый доступный планшет от Apple — он стоит даже дешевле iPad mini.

Apple One

Apple впервые запустила единую подписку на iCloud, Apple Arcade, Apple Music и Apple TV+. Теперь за фиксированную сумму, снимаемую раз в месяц, можно получить доступ к играм, онлайн-кинотеатру, музыке и облачному хранилищу.

Компания указывает, что с индивидуальной подпиской в России можно сэкономить 260 рублей в месяц, семейной — 290, если считать относительно отдельных подписок на все сервисы. При этом в России не будет самой дорогой подписки: в неё входят сервисы Apple News+, Apple Fitness+, которые не поддерживаются в стране.

Есть бесплатный пробный период — он длится 30 дней и распространяется на все сервисы, где нет действующей подписки или пробного периода. Apple подчёркивает, что отменить подписку или перейти на другой тариф можно в любой момент.

Дата запуска в России неизвестна, но в Apple говорят об «этой осени».

Индивидуальная подписка: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за 365 рублей в месяц в России (но за 14,95 долларов в США). Только на одного пользователя;

Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за 365 рублей в месяц в России (но за 14,95 долларов в США). Только на одного пользователя; Семейная подписка: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за 525 рублей в России в месяц (но за 19,95 долларов в США). Можно подключить до шести членов семьи;

Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за 525 рублей в России в месяц (но за 19,95 долларов в США). Можно подключить до шести членов семьи; Подписка Premier: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ пространства в iCloud за 29,95 долларов в месяц в США. Воспользоваться могут до шести членов семьи. В России такой вариант подписки недоступен.

Сервис для тренировок Fitness+

Цена: 9,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год. Пробный период — один месяц. Для покупателей Apple Watch – три месяца бесплатного использования.

В России сервис пока недоступен. Он появится в Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и США.

Сервис для тренировок Fitness+ ориентирован, прежде всего, на пользователей Apple Watch: во время занятий часы записывают данные, на основе которых сервис генерирует отчёты. Их можно посмотреть на iPhone, iPad или Apple TV.

Fitness+ позволит заниматься по готовым программам тренировок, в том числе с нулевым опытом в спорте. Apple утверждает, что занятия ведут «лучшие тренера мира», а программы можно персонализировать.

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Релиз всех операционных систем, кроме Big Sur

Apple представила операционные системы ещё в июне на WWDC. А сейчас — назвала даты их выхода.

iOS 14 — 16 сентября;

watchOS7 – 16 сентября;



iPadOS 14 – 16 сентября;



tvOS 14 — 16 сентября;



Big Sur — всё ещё нет даты.

