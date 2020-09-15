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Сергей Звезда
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Единая подписка Apple, новые часы и их первая бюджетная версия, а также два iPad. Главное с презентации и все цены Материал редакции

Есть на что посмотреть и без айфонов.

49 комментариев
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15 сентября Apple провела презентацию, которую почти полностью посвятила анонсам новых часов и планшета. Впервые за долгие годы компания представит новый iPhone не в первый месяц осени, а позже. TJ вёл прямую трансляцию, а теперь кратко рассказывает о состоявшихся анонсах.

Apple Watch Series 6

Цена в России — 36 990 рублей (40 мм), 39 490 (44 мм).

Дата старта продаж пока неизвестна.

  • Главное изменение — появление датчика, который позволяет измерить уровень кислорода (SpO2) и следить, хорошо ли кровь снабжает им организм. На это понадобится 15 секунд. Во время измерения необходимо оставаться неподвижным;
  • Приложение «Кислород в крови» автоматически отслеживает эти данные во время сна. Алгоритм в этом приложении, как утверждает Apple, определяет уровень кислорода от 70% до 100%. Все данные доступны в приложении «Здоровье»;
  • Впервые часы с алюминиевым корпусом доступны не только в золотом, «сером космосе» и серебристом цветах, но и в синем и красном (Product RED). Из стали — в тёмно-сером и обновлённом варианте золотого;
  • Функция семейной настройки: члены семьи, у которых нет iPhone, также могут пользоваться часами;
  • Процессор S6, как заявляет компания, работает на 20% быстрее предыдущего. Также часы научились распознавать высоту с точностью до 30 сантиметров – сервис работает всегда;
  • Apple утверждает, что Series 6 заряжаются быстрее предыдущего поколения: для полной зарядки потребуется менее 1,5 часов. В комплекте не будет адаптера зарядки, только «провод»;
  • Есть три новые модели ремешков без застёжек и пряжек. Apple называет их «монобраслетами». Они выполнены из мягкого силикона или из переплетённых синтетических нитей, и растягиваются на руке.
Apple представила Apple Watch Series 6 с…
Часы впервые выйдут в красном и синем цветах.
tjournal.ru

Apple Watch SE

Цена в России — 24 990 рублей (40 мм), 27 490 (44 мм).

Дата старта продаж пока неизвестна.

  • Это первая «бюджетная» часов Apple. Она собрала в себе функции всех предыдущих поколений. От Series 6 тут — акселерометр, гироскоп и всегда включённый высотомер;
  • Retina от четвёртого поколения часов — нет всегда включённого дисплея;
  • Двухъядерный процессор от пятого поколения часов;
  • Функция семейной настройки: члены семьи, у которых нет iPhone, также могут пользоваться часами;
  • В комплекте не будет адаптера зарядки, только «провод»;
  • Датчика анализа кислорода в крови нет.

iPad Air

Цена в России: 55 990 рублей (64 ГБ, только с Wi-Fi), 67 900 (Wi-Fi+Cellular), 69 990 (256 ГБ, только с Wi-Fi), 81 900 (Wi-Fi+Cellular).

Дата старта продаж — в октябре.

  • Самое крупное обновление дизайна модели — планшет получил от iPad Pro корпус с острыми гранями, экран и USB-С разъём вместо Lightning;
  • Air будет доступен в новых ярких цветах, которых раньше не было в линейке — зелёном и светло-синем;
  • Кнопку «Домой» убрали, чтобы добиться «безрамочности», но распознавания лиц — нет. Вместо этого датчик отпечатков пальцев Touch ID встроили в кнопку включения: Apple утверждает, что это самый крошечный подобный сенсор, над которым она работала, но не менее безопасный, чем остальные;
  • Планшет получил передовой процессор A14 — на нём же будут работать новые iPhone и первый Mac после отказа от Intel. Это первый мобильный чип, выполненный по 5-нанометровому техпроцессу, но особый упор в нём сделали на графику и работу с машинным обучением. A14 способен обрабатывать до 11 триллионов операций в секунду и до 10 раз мощнее предшественников работает с нейросетями;
  • iPad Air поддерживает те же аксессуары, что и iPad Pro — в том числе кейс-клавиатуру Magic Keyboard, вышедшую весной 2020 года, он также получил поддержку Wi-Fi 6 и 20-ваттную зарядку в комплекте.
Apple представила новый iPad Air с дизайном…
Новая модель будет без Face ID, вместо него — Touch ID на боковой кнопке.
tjournal.ru

iPad

Цена в России — 29 990 рублей (32 ГБ, только с Wi-Fi), 38 990 (128 ГБ, только с Wi-Fi), 41 990 (32 ГБ, Wi-Fi+Cellular), 50 990 (128 ГБ, Wi-Fi+Cellular).

Дата старта продаж — в октябре.

  • Планшет получил процессор A12 Bionic, скакнув на два поколения по сравнению с предыдущей моделью, у которой был A10;
  • Apple обещает вдвое более мощную графику, но чип всё равно сложно назвать актуальным — ему исполнилось уже два года;
  • Это всё ещё самый доступный планшет от Apple — он стоит даже дешевле iPad mini.

Apple One

Apple впервые запустила единую подписку на iCloud, Apple Arcade, Apple Music и Apple TV+. Теперь за фиксированную сумму, снимаемую раз в месяц, можно получить доступ к играм, онлайн-кинотеатру, музыке и облачному хранилищу.

Компания указывает, что с индивидуальной подпиской в России можно сэкономить 260 рублей в месяц, семейной — 290, если считать относительно отдельных подписок на все сервисы. При этом в России не будет самой дорогой подписки: в неё входят сервисы Apple News+, Apple Fitness+, которые не поддерживаются в стране.

Есть бесплатный пробный период — он длится 30 дней и распространяется на все сервисы, где нет действующей подписки или пробного периода. Apple подчёркивает, что отменить подписку или перейти на другой тариф можно в любой момент.

Дата запуска в России неизвестна, но в Apple говорят об «этой осени».

  • Индивидуальная подписка: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 50 ГБ пространства в iCloud за 365 рублей в месяц в России (но за 14,95 долларов в США). Только на одного пользователя;
  • Семейная подписка: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и 200 ГБ пространства в iCloud за 525 рублей в России в месяц (но за 19,95 долларов в США). Можно подключить до шести членов семьи;
  • Подписка Premier: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и 2 ТБ пространства в iCloud за 29,95 долларов в месяц в США. Воспользоваться могут до шести членов семьи. В России такой вариант подписки недоступен.

Сервис для тренировок Fitness+

Цена: 9,99 долларов в месяц или 79,99 долларов в год. Пробный период — один месяц. Для покупателей Apple Watch – три месяца бесплатного использования.

В России сервис пока недоступен. Он появится в Австралии, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и США.

Сервис для тренировок Fitness+ ориентирован, прежде всего, на пользователей Apple Watch: во время занятий часы записывают данные, на основе которых сервис генерирует отчёты. Их можно посмотреть на iPhone, iPad или Apple TV.

Fitness+ позволит заниматься по готовым программам тренировок, в том числе с нулевым опытом в спорте. Apple утверждает, что занятия ведут «лучшие тренера мира», а программы можно персонализировать.

Релиз всех операционных систем, кроме Big Sur

Apple представила операционные системы ещё в июне на WWDC. А сейчас — назвала даты их выхода.

  • iOS 14 — 16 сентября;
  • watchOS7 – 16 сентября;
  • iPadOS 14 – 16 сентября;
  • tvOS 14 — 16 сентября;
  • Big Sur — всё ещё нет даты.
Что изменилось в iOS 14, iPadOS 14 и watchOS 7…
Глубокое погружение в новые системы Apple.
tjournal.ru

#apple #watch #ipad

Сергей Звезда PLUS
+223 243
что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
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49 комментариев
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Ближний космос

45

Официально, это была скучнейшая и самая беспонтовая презентация.

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Имя Фамилия

Ближний
–1

Стиви, мы всё проебали

Ответить

Текущий цвет

23

То есть теперь
- Пост анонс
- Пост трансляция
- Пост под каждый продукт
- Пост итог?))

Ответить

Первоначальный корабль

Текущий
10

Забыл слух-анонс об анонсе

Ответить

Поволжский Мститель .

Текущий
5

щитпостинг анонс
щитпостинг трансляция
щитпостинг под каждый продукт
щитпостинг итог

Ответить

solawind

Поволжский
0

Сообщение удалено

Ответить

Сергей Звезда

Текущий
2

и?

Ответить

Виталий Лановой

Сергей
2

Теперь покупайте все устройства Дамиру и пусть он пишет распаковки, опыт использования, впечатления.

Ответить

Сергей Звезда

Виталий
4

Я уже продал квартиру, всё будет

Ответить

Текущий цвет

Сергей
2

Батарея > квартира

Ответить

Текущий цвет

Сергей
0

Хочу Лонгрид от Ромы🥺

Ответить

Достойный месяц

10

Презентация Apple, ПРЯМОЙ ЭФИР, ПУШ, часы!!!, пуш, телефонов нет, кислород в крови, фитнесс, хуитнесс, семейный аккаунт, 30к, пуш, 40к,  290р, пять цветов, Apple, есть что посмотреть и без ойфонов, в россии нихуя не работает, 120-ая версия айпада с дизайном старого, пуш, новость, новость, Apple, пост, пост.

Ответить

пепси

Достойный
4

choose life, choose a career...

Ответить

Достойный месяц

пепси
0

Ещё в школе выбрал

Ответить

Электрический шмель

5

Обновления милые, но преза унылая, могли бы и просто пресс-релизом выкатить

Ответить

Прошлый фонарь

Электрический
4

Сама преза норм, просто ожидания от сентябрьского ивента другие. Привычка

Ответить

Электрический шмель

Прошлый
0

Не скажи, на 4 новых устройства показали только одну фичу 

Ответить

Прошлый фонарь

Электрический
0

Ну так Air и тем более обычные iPad — это не топовые линейки. В них просто плавно подливают что-то от старших линеек. Нового стоит ждать от «Pro»-серий (что у айфонов, что у айпадов).

Ответить

Электрический шмель

Прошлый
0

нахуя ради этого делать ивент

Ответить

Прошлый фонарь

Электри…
1

Как ни странно, ради нового проца (SoC на новой архитектуре и техпроцессе + фичеры софта нельзя не показать), нового сервиса и новой общей подписки (чистая реклама по сути).

Ну и эволюция мидл-линеек как раз до кучи. Тот же iPad 8th gen на А12 за $329 — нулевая инновация, но для домашнего рынка ожидаемое и годное устройство, доп. охваты не помешают. Как и Air, который «почти Pro». Это у нас оба стоят «дохуя» и «дохуя», а там — ожидаемый и неплохой апгрейд за $600 для тех, кому не нужны Pro-фичи

Единственная проблема — они просто зря выбрали плюс-минус то же время, в которое обычно показывали новые айфоны

Ответить

Электрический

Прошлый
1

мне, как человеку, больше 10 лет летящему смотреть каждый ивент с пивом и попкорном, эта презентация всё равно непонятна. AirPods Pro инновационнее всей этой презы в 3 раза, но обошлись пресс-релизом

Ответить

Антон Курочкин

Электри…
0

Д это онлайн ивент, видео заранее записали, а все обзорщики в трусах их посмотрели с дивана

Ответить

Электрический

Антон
0

спасибо кэп

Ответить

Образовательный калькулятор

6

Есть на что посмотреть и без айфонов.

Нет(

Ответить

Nikita Dolotov

5

Кнопку «Домой» убрали, чтобы добиться «безрамочности»

Господи, Иисусе, безрамочность.

Ответить

solawind

5
Ответить

Виталий Лановой

0

А часы se чем отличаются?

Ответить

Текущий цвет

Виталий
5

Нет измерителя кислорода

Ответить

Бродяга

Текущий
0

То есть пятая серия по сути

Ответить

Электрический шмель

Бродяга
0

Без always-on ещё

Ответить

Текущий цвет

Бродяга
0

Вроде того, с экраном четвертой

Ответить

Шизик

1

32гб
пиздец

у меня бомжоми 10 лет назад 64 имел в стоке

Ответить

Andre Macareno

1

да ну ваши фитнесы, приходите к нам в VR, два кольца на эплвоч закрываются за одну короткую сессию

Ответить

Виктор Ганелес

1

Часы с постоянно работающим датчиком кислорода в крови меня радуют.

У дочки была операция на сердце, нам такая штука очень полезна будет.

Но в остальном - да, скучновато.
Кого-то порадует фитнес ковид-стайл.

Ответить

Кеша Шушпанов

Виктор
0

Кого-то, кто не в России

Ответить

Виталий Лановой

0

Сложно каждый год прям вау что-то выдавать. Хотя они сами загнали себя в эти рамки.

Ответить

Александр Семушин

Виталий
0

Что «вау» было в прошлом году?

Ответить

Виталий Лановой

Александр
1

Четвёртый айфон?

Ответить

Dmitry Markov

Виталий
7

Как там в 2011?

Ответить

Император Всероссийский

Виталий
0

Четвертый айфон был в прошлом году?) А как там у вас сейчас октябрьская революция проходит?

Ответить

Георгий Выборнов

0

Мммм... Хуета!

Ответить

пепси

0

Ну, классическая преза от Яблока последних лет: просто обновы и без amazing

Ответить

Дима Шабанов

0

A14 способен обрабатывать до 11 триллионов операций в секунду

Знатоки, объясните, пожалуйста, что это вообще значит? Частота процессора 11 000 ГГц что ли?

Ответить

Виктор Ганелес

Дима
0

11 терафлопс
С гигагерцами тут связи нет

Хотя.. флопсы это операции с десятичными цифрами, а тут может целые числа?

Ответить

Mikhail Kuropatkin

0

но чип всё равно сложно назвать актуальным — ему исполнилось уже два года;

Ліл

Ответить

Alexey

0

Так чем теперь iPad Pro отличается от iPad Air?

Ответить

Ivan Anbelia

Alexey
0

Хороший, но простой вопрос. ПРО для гиков, Эйр для плебса. Последние технологии, наработки в одного и не очень в другой

Ответить

Силовой бас

0

всё еще не понял зачем существуют эппл вотч

Ответить

Ivan Anbelia

0

Так то это эвент же ж. Завтра будет продолжение

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