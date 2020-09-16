Компания считает, что Apple вынуждает пользователей делать выбор в пользу своих продуктов.

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Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска Apple One — единой подписки на свои сервисы. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление компании.

В Spotify уверены, что Apple использует своё «доминирующее положение», вынуждая пользователей делать выбор в пользу своих продуктов. Компания призвала антимонопольные органы принять срочные меры для пресечения «антиконкурентного поведения Apple».

Если его [антиконкурентное поведение] не остановить, это нанесёт непоправимый ущерб сообществу разработчиков и поставит под угрозу всеобщую свободу слушать, учиться, творить и общаться. Spotify

В Apple заявили, что с запуском единой подписки у пользователей осталась возможность «открывать альтернативы и наслаждаться ими». «Мы представляем Apple One, потому что это большая выгода для пользователей и простой способ получить доступ ко всему спектру услуг Apple по подписке», — добавила компания.

Это не первый раз, когда Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении. В марте 2019 года компания пожаловалась на Apple в Европейскую комиссию из-за «нарушения конкуренции»: музыкальный сервис обвинили компанию в манипуляции App Store для создания преимуществ Apple Music перед конкурентами.