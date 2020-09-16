Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска единой подписки на свои сервисы Материал редакции
Компания считает, что Apple вынуждает пользователей делать выбор в пользу своих продуктов.
Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска Apple One — единой подписки на свои сервисы. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление компании.
В Spotify уверены, что Apple использует своё «доминирующее положение», вынуждая пользователей делать выбор в пользу своих продуктов. Компания призвала антимонопольные органы принять срочные меры для пресечения «антиконкурентного поведения Apple».
В Apple заявили, что с запуском единой подписки у пользователей осталась возможность «открывать альтернативы и наслаждаться ими». «Мы представляем Apple One, потому что это большая выгода для пользователей и простой способ получить доступ ко всему спектру услуг Apple по подписке», — добавила компания.
Это не первый раз, когда Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении. В марте 2019 года компания пожаловалась на Apple в Европейскую комиссию из-за «нарушения конкуренции»: музыкальный сервис обвинили компанию в манипуляции App Store для создания преимуществ Apple Music перед конкурентами.
Это они про яндекс плюс не знают
хотел написать такой комментарий.
нет, готовят иск. юристы с воложем и продактами уже третью неделю брейнстормят чо делать? только выдали в прод и тут аппл: подержите моё пиво
Добровольный алмаз
Ну у я.плюса есть конкурент. Прости, господи, mail.ru combo.
У Яндекса нет своей ОС. Купив условный мак или айфон просто не будет необходимости идти искать альтернативы встроенным музыке, TV и т.д. Это все встроенные приложения.
Вполне комфортно чувствовал себя с ЯМ, а теперь со Spotify на айфоне. С Apple Music продержался, может, пару месяцев
так они не считают их конкурентами
ну в целом, в этом и была суть комментария
(хотя я бы посмотрел на процентное соотношение пользователей в России. Думаю, на ЯМ большой процент сидит)
ну хз, мне ЯМ не понравилась, в киноHD половина фильмов даже по подписке недоступна, а диск забил и расширять не планирую. Остальным не пользуюсь, оформлять "плюс" смысла не вижу.
Доминирующим положением пользуется adobe со своими подписками, а apple пока только выпустили дешёвую подписку на свои сервисы
Так работала бы конкуренция при анкапе (не работала бы)
При анкапе можно было бы создавать продукты и экосистемы гораздо проще, потому что нет государственного регулирования или поддержки производителей типа Хуавей со стороны других правительств. Но what do I know, конечно
Что значит "работала конкуренция"? Она либо есть, либо её нет.
Лысый паркур
Это терминология economic left, чтобы сказать что рыночная конкуренция это не конкуренция, и вообще вы не понимаете это другое. А вот на рынке, регулируемом государством все будет заебись. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Там наверное вообще не надо будет умирать.
Ну хз, минимальная регуляция рынка государством выглядит куда реалистичнее детских маняфантазий про идеальный неконтролируемый рынок, где все дельцы такие высокоморальные рэндовские титаны с расправленными плечами, не опускающиеся до грязных методов борьбы с конкурентами, хехехе
Ну да, это и имеется в виду: при бесконтрольных монополиях конкуренции не будет
На чем основано это утверждение? Пример из истории?
Пример из истории?
Standard Oil
Standard Oil
Хуй его знает, наверное на твою мамку
Как же противоречива это антимонопольная тема...
Компания оч много и успешно работала ради этого доминирующего положения, а теперь не может им пользоваться?
Никто же не мешает взять и занять такое же доминирующее положение на рынке)
С другой стороны не хочется чтобы они наглели
А почему бы и не сравнить? Институт президентства это монополия на верховную политическую власть, фактически
О, ещё один. Вместе поступали?
Если есть что по теме сказать - говори, эти твои бабские бессодержательные попёздывания мне неинтересны
Никто же не мешает взять и занять такое же доминирующее положение на рынке)
Хорошо что смайлик в конце, а то можно было бы подумать что ты всерьёз эту идиотию написал
Монополия ведет ни к чему хорошему. И да, одна монополия начинает душить другие компании в зародыше, соответственно другой компании, которая может занять доминирующее положение.
Это фишка не только монополий, а крупных корпораций/конгломератов в целом.
Однако, немного странно полагать, что в занятую нишу можно войти без диких инвестиций.
Для крупных компаний низкая маржа запросто возможна благодаря огромным объёмам и эксклюзивным контрактам. Вряд ли у кого-то серьёзно возникнет мысль, что можно взять и пожаловаться на Хенкель/Нестле за то, что они есть, потому что в рыночек сложно войти.
И нет никакого противоречия.
Монополия - зло и для пользователей, и для других участников рынка.
Иное утверждают бутылкоседы.
Но мне выгодно как пользователю пользоваться единой подпиской
Ой блядь, пошли нахер. Все так делают.
Все так делают
Идут нахер?
Да даже если бы эппл музыка была бесплатной - она бы никогда не смогла стать конкурентом спотифаю (у которого есть бесплатная версия, к слову). Уж слишком всрато работают рекомендации у эппла.
тогда правильно писать конкурентом рекомендациям спотифая.
Меня лично полностью устраивает моя библиотека, и мне не особенно нужно знать, что там ещё из 5-15% рядом
Ну да, я это и имел ввиду. Просто подразумеваю, что рекомендательная система это основной продукт спотифая
да, они выкупали в своё время местный и не только рыночек ради этого с господдержки.
Была недавно неплохая статья про это