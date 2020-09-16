Конкурс Selectel: техника Apple за лучшую инструкцию
Технологии
Артём Мазанов
6362

Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска единой подписки на свои сервисы Материал редакции

Компания считает, что Apple вынуждает пользователей делать выбор в пользу своих продуктов.

52 комментария
В закладки

Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска Apple One — единой подписки на свои сервисы. Об этом пишет The Verge со ссылкой на заявление компании.

В Spotify уверены, что Apple использует своё «доминирующее положение», вынуждая пользователей делать выбор в пользу своих продуктов. Компания призвала антимонопольные органы принять срочные меры для пресечения «антиконкурентного поведения Apple».

Если его [антиконкурентное поведение] не остановить, это нанесёт непоправимый ущерб сообществу разработчиков и поставит под угрозу всеобщую свободу слушать, учиться, творить и общаться.

Spotify

В Apple заявили, что с запуском единой подписки у пользователей осталась возможность «открывать альтернативы и наслаждаться ими». «Мы представляем Apple One, потому что это большая выгода для пользователей и простой способ получить доступ ко всему спектру услуг Apple по подписке», — добавила компания.

Единая подписка Apple, новые часы и их первая…
Есть на что посмотреть и без айфонов.
tjournal.ru

Это не первый раз, когда Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении. В марте 2019 года компания пожаловалась на Apple в Европейскую комиссию из-за «нарушения конкуренции»: музыкальный сервис обвинили компанию в манипуляции App Store для создания преимуществ Apple Music перед конкурентами.

#новости #apple #spotify

Артём Мазанов PLUS
+135 934
И это не новость ИА «Панорама»
2
15
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","spotify","apple"], "comments": 52, "likes": 15, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 212512, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 16 Sep 2020 09:28:07 +0300", "is_special": false }
Мероприятия и работа в ИТ
Еженедельная рассылка со списком свежих вакансий и анонсом ближайших мероприятий
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
52 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Maxim Kshishtovski

66

Это они про яндекс плюс не знают

Ответить

Соколов Андрей

Maxim
3

хотел написать такой комментарий.

Ответить

Ваша Закладко

Соколов
0

нет, готовят иск. юристы с воложем и продактами уже третью неделю брейнстормят чо делать? только выдали в прод и тут аппл: подержите моё пиво 

Ответить

Добровольный алмаз

Maxim
2

Ну у я.плюса есть конкурент. Прости, господи, mail.ru combo.

Ответить

Shepard

Добровольный
1
Ответить

ИΛЬГ

Maxim
1

ору

Ответить

Музыкант Западно-Сибирский

Maxim
1

У Яндекса нет своей ОС. Купив условный мак или айфон просто не будет необходимости идти искать альтернативы встроенным музыке, TV и т.д. Это все встроенные приложения.

Ответить

Maxim Kshishtovski

Музыкант
0

Вполне комфортно чувствовал себя с ЯМ, а теперь со Spotify на айфоне. С Apple Music продержался, может, пару месяцев

Ответить

Maksim Derkach

Maxim
–1

так они не считают их конкурентами 

Ответить

Maxim Kshishtovski

Maksim
0

ну в целом, в этом и была суть комментария
(хотя я бы посмотрел на процентное соотношение пользователей в России. Думаю, на ЯМ большой процент сидит)

Ответить

Maksim Derkach

Maxim
2

ну хз, мне ЯМ не понравилась, в киноHD половина фильмов даже по подписке недоступна,  а диск забил и расширять не планирую. Остальным не пользуюсь, оформлять "плюс" смысла не вижу. 

Ответить

Андрей Беликов

15

Доминирующим положением пользуется adobe со своими подписками, а apple пока только выпустили дешёвую подписку на свои сервисы 

Ответить

пепси

Андрей
0

Не в бровь, а в глаз

Ответить

alexferman

11

Так работала бы конкуренция при анкапе (не работала бы)

Ответить

André

alexferman
0

При анкапе можно было бы создавать продукты и экосистемы гораздо проще, потому что нет государственного регулирования или поддержки производителей типа Хуавей со стороны других правительств. Но what do I know, конечно

Ответить

alexferman

André
11

Ахахаха, прекрати

Ответить

пепси

André
1

Анкапист порвался

Ответить

corestore

alexferman
0

Что значит "работала конкуренция"? Она либо есть, либо её нет.

Ответить

Лысый паркур

corestore
0

Это терминология economic left, чтобы сказать что рыночная конкуренция это не конкуренция, и вообще вы не понимаете это другое. А вот на рынке, регулируемом государством все будет заебись. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф. Там наверное вообще не надо будет умирать.

Ответить

alexferman

Лысый
0

Ну хз, минимальная регуляция рынка государством выглядит куда реалистичнее детских маняфантазий про идеальный неконтролируемый рынок, где все дельцы такие высокоморальные рэндовские титаны с расправленными плечами, не опускающиеся до грязных методов борьбы с конкурентами, хехехе

Ответить

alexferman

corestore
0

Ну да, это и имеется в виду: при бесконтрольных монополиях конкуренции не будет

Ответить

corestore

alexferman
0

На чем основано это утверждение? Пример из истории?

Ответить

alexferman

corestore
0

Пример из истории?

Standard Oil

Ответить

corestore

alexfer…
0

На что у них была монополия?

Ответить

alexferman

coresto…
0

Standard Oil

Хуй его знает, наверное на твою мамку

Ответить

corestore

alexfer…
0

Леваки должны рваться. Мне не жаль.

Ответить

alexferman

coresto…
0

Анкапы это те же леваки с кучей малахольных маняфантазий

Ответить

Никита

2

Как же противоречива это антимонопольная тема...

Компания оч много и успешно работала ради этого доминирующего положения, а теперь не может им пользоваться?

Никто же не мешает взять и занять такое же доминирующее положение на рынке)

С другой стороны не хочется чтобы они наглели

Ответить

amd

Никита
13

Президент хорошо отработал 2 срока. Почему же ему нельзя оставаться на 3? А потому, что слишком длительное и слишком доминирующее положение приводит к желанию это положение укреплять, нанося ущерб возможности свободной конкуренции

Ответить

corestore

amd
7

Сука... Сравнить частную компанию с президентским сроком. Это надо какой-то университет хуёвых аналогий заканчивать?

Ответить

alexferman

corestore
1

А почему бы и не сравнить? Институт президентства это монополия на верховную политическую власть, фактически

Ответить

corestore

alexferman
–1

О, ещё один. Вместе поступали?

Ответить

alexferman

coresto…
1

Если есть что по теме сказать - говори, эти твои бабские бессодержательные попёздывания мне неинтересны

Ответить

corestore

alexfer…
–1

Вау. Какой тон. Чувствуется непоколебимость взглядов и твердый стержень.

Ответить

alexferman

Никита
15

Никто же не мешает взять и занять такое же доминирующее положение на рынке)

Хорошо что смайлик в конце, а то можно было бы подумать что ты всерьёз эту идиотию написал

Ответить

Никита Имамутдинов

Никита
3

Монополия ведет ни к чему хорошему. И да, одна монополия начинает душить другие компании в зародыше, соответственно другой компании, которая может занять доминирующее положение.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Никита
0

Это фишка не только монополий, а крупных корпораций/конгломератов в целом.
Однако, немного странно полагать, что в занятую нишу можно войти без диких инвестиций.

Для крупных компаний низкая маржа запросто возможна благодаря огромным объёмам и эксклюзивным контрактам. Вряд ли у кого-то серьёзно возникнет мысль, что можно взять и пожаловаться на Хенкель/Нестле за то, что они есть, потому что в рыночек сложно войти.

Ответить

Никита Имамутдинов

Никита
1

И нет никакого противоречия.
Монополия - зло и для пользователей, и для других участников рынка.
Иное утверждают бутылкоседы.

Ответить

Александр Королёв

Никита
1

Но мне выгодно как пользователю пользоваться единой подпиской

Ответить

Антон Фоменко

Александр
0

Ну так Apple ещё никто и не натянул и вряд ли сможет.

Ответить

Илюхер XXX

1

Ой блядь, пошли нахер. Все так делают.

Ответить

alexferman

Илюхер
2

Все так делают

Идут нахер?

Ответить

Artem Gruzdev

alexferman
0

Присоединяюсь к движению.

Ответить

Берг

–1

Порвался, жаль

Ответить

Sapar Nurkamal

1

Экосистема против отдельного приложения — не равный бой получится

Ответить

Кеша Шушпанов

1

Да даже если бы эппл музыка была бесплатной - она бы никогда не смогла стать конкурентом спотифаю (у которого есть бесплатная версия, к слову). Уж слишком всрато работают рекомендации у эппла.

Ответить

Dmitry Shiryaev

Кеша
0

тогда правильно писать конкурентом рекомендациям спотифая.
Меня лично полностью устраивает моя библиотека, и мне не особенно нужно знать, что там ещё из 5-15% рядом

Ответить

Кеша Шушпанов

Dmitry
0

Ну да, я это и имел ввиду. Просто подразумеваю, что рекомендательная система это основной продукт спотифая

Ответить

Dmitry Shiryaev

Кеша
0

да, они выкупали в своё время местный и не только рыночек ради этого с господдержки.
Была недавно неплохая статья про это

Ответить

Лысый паркур

0

В Spotify уверены, что Apple использует своё «доминирующее положение», вынуждая пользователей делать выбор в пользу своих продуктов

Ответить

Возрастной торшер

0

Тут я считаю spotify перегибает

Ответить

Darya Timofeeva

–3

Бедные эппл, что ни новость, то их разорвать пытаются...

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Лавров: западные партнёры в деле Навального перешли рамки разумного, Россия не может верить на слово и открыть дело
Глава российского МИД считает, что инцидент с Навальным — лишь повод для дополнительных санкций против России.
161
Новости
Исследование: 42% россиян заявили о необходимости работодателя доплачивать за работу из дома
Каждый пятый считает, что при удалённой работе компания должна оплачивать и коммунальные услуги.
177
Новости
«Смог целый день дышать сам»: Навальный выложил первое фото после выхода из комы
Написал, что скучает по подписчикам.
263
Популярное за три дня
Интернет
Японец пытается построить бегущего робота за 100 дней. Первые 50 дней провалов и прогресса он уместил в одном видео
О процессе создания двуногого бегущего робота ростом 180 сантиметров японец подробно рассказывает (и показывает) в твиттере.
29
Новости
Правительство Германии: лаборатории Франции и Швеции подтвердили отравление Навального «Новичком»
Анализы проверили три лаборатории.
189
Интернет
У жителя Малайзии украли из дома айфон. Он нашёл его в джунглях — а заодно селфи и видео, сделанные обезьяной
Вор, может, и оказался проворным, но заметать следы совершенно не умеет.
62
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Алексей Панкратов

Запись в подсайте Twitter

Дмитрий Григорьев

У жителя Малайзии украли из…

Nadya Whatever

Минфин предложил внепланово…

alexferman

Spotify обвинил Apple в…

alexferman

Spotify обвинил Apple в…

alexferman

Запись в подсайте Twitter

corestore

Spotify обвинил Apple в…

alexferman

Spotify обвинил Apple в…

Дмитрий Unknown

Запись в подсайте Twitter

Neketa Fo

Запись в подсайте Twitter