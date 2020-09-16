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Технологии
Алексей Боржонов
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Apple объявила о выходе iOS 14 за сутки до релиза. Разработчики пожаловались, что не успевают подготовить обновления Материал редакции

В прошлом году у них было несколько дней перед выпуском новой версии iOS, а теперь — сутки.

Изображение Apple

Разработчики приложений недовольны тем, что Apple сообщила о релизе iOS 14 за сутки до её выхода. Компания озвучила официальную дату релиза 15 сентября во время презентации, и, по словам разработчиков, это было неожиданным для них.

В 2019 году iOS 13 вышла через 10 дней после презентации iPhone 11, теперь же у разработчиков есть сутки на подготовку обновлений. На их посты с жалобами в соцсетях обратили внимание Mashable, The Next Web и другие издания.

Shihab (JPEGuin) @JPEGuin
Apple randomly dropping iOS 14 in one day without any prior notice is very on brand with 2020.
Apple, рандомно выпускающая iOS 14 через день без предварительного уведомления, очень поддерживает 2020 год.
Steve Troughton-Smith @stroughtonsmith
A big WTF at Apple dropping iOS 14 tomorrow without giving developers any notice, or final tools to submit their apps 😂
Полный WTF: Apple выпускает iOS 14 завтра, не предупредив разработчиков и не предоставив окончательных инструментов для отправки приложений.
Steve Troughton-Smith @stroughtonsmith
The Xcode SDK might be ready for iOS 14 tomorrow, but App Store Connect isn't 🤦‍♂ https://twitter.com/hal_lee/status/1305956015268077576
Xcode SDK для iOS 14 может быть готов завтра, но App Store Connect — нет.
James Thomson @jamesthomson
These products all look cool as hell, but from the perspective of third-party developer relations, that keynote was one of the worst.
Все эти продукты выглядят чертовски круто, но с точки зрения отношений со сторонними разработчиками это выступление было одним из худших.
Ben Thompson @benthompson
Apple announcing the iOS 14 release date 24 hours ahead of time as a summer ending gift to developers 🤣
Apple объявляет релиз iOS 14 за 24 часа как подарок к окончанию лета для разработчиков.
Dom @domzy
Time flies, when you have no notice to submit app updates for iOS 14 🤣
Время летит незаметно, когда вас не уведомляют об отправке обновлений для iOS 14.
Steve Troughton-Smith @stroughtonsmith
Only now do submissions to the App Store work. It is 10PM UK time; iOS 14 launches tomorrow. App Review can be anywhere from an hour to several days. This is a whole lot of unnecessary stress on developers in an otherwise stressful year https://twitter.com/jamesthomson/status/1305976669161877504
[...] Сейчас 22:00 по британскому времени. iOS 14 выйдет завтра. Проверка может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Это лишний стресс для разработчиков в тяжёлый год.
Aaron @AaronTunney
I would like to thank @apple for giving developers less than 24 hours notice on the release of iOS 14. Zero time to submit our apps that support iOS 14’s features. 😕
Хочу поблагодарить Apple за то, что разработчики уведомили о выпуске iOS 14 менее чем за 24 часа. Никакого времени для отправки наших приложений, поддерживающих функции iOS 14.
Charlie Chapman @_chuckyc
I get how whiny this sounds, but I think this is the most negative I’ve felt after an Apple event.

I don’t push myself that hard, but I did do a lot of work to prepare to hit the “day one” release for iOS 14 with hopes of a reward in the shape of making some lists or something
Понимаю, как плаксиво это прозвучит, но думаю, это самое неприятное, что я чувствовал от Apple. Не то чтобы я выкладывался, но я проделал большую работу, чтобы подготовиться к «первому дню» выпуска iOS 14, надеясь получить вознаграждение в виде попадания в списки [на главной странице App Store] или чего-то подобного.
bryan heinz @cookie_lust
i’ve had my app ready for iOS 14 for a week now but couldn’t submit it. found out yesterday that i suddenly had less than 24 hours to submit it for day-1 support. thankfully it’s a very simple app and i got it through. but i feel for anyone who couldn’t. pretty shitty move @Apple https://twitter.com/zoocoup/status/1306201093916053504
Приложение для iOS 14 было готово у меня уже в течение недели, но я не мог его отправить. Вчера узнал, что у меня внезапно осталось меньше 24 часов, чтобы отправить его в поддержку для первого дня. К счастью, это очень простое приложение, и оно прошло. Но я сочувствую всем, у кого не прошло. Довольно дерьмовый ход, Apple.
Overcast @OvercastFM
Sorry, my iOS 14 features aren’t ready yet.

Since it’ll be a while before most of my customers use iOS 14, I spent the summer prioritizing bug fixes and my family’s pandemic/school logistics (we’re OK, just busy).

Like you all, I’m just doing what I can this year. More soon.
К сожалению, функции для iOS 14 ещё не готовы. [...]

#apple #новости

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плюшевый батон

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Ничего не понял, у них в у всех как одного ломается совместимость сегодня? К чему такая спешка и чем им не угодили полгода бета-версии?

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Kirill Efimov

плюшевый
9

Новая бета Xcode (или GM) - новые баги, которые нужно успеть починить, потестировать, залить сборки, пройти ревью. За сутки это все сделать нереально

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Мочил манту, хотя не стоило

плюшевый
2

На GM надо все тестить заново, потому что все может сломаться, даже если ты фиксил все баги на бетах. Кроме того, сломаться может не только приложение, но и его сборка. Учитывая, что все ринулись сабмитить аппы, ревью, скорее всего, займёт больше, чем обычно. А это значит, что у юзеров некоторые прилы будут падать/не работать.

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Межевикин Алексей

Мочил
3

У меня так и случилось. Оптимизировал приложение под iOS 14 на бете еще в августе. Сегодня обнаружил кое-что сломалось и пришлось быстро исправлять.

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Bender Rodriguez

Межевикин
0

а что оптимизировал?

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Межевикин Алексей

Bender
0

Добавил виджет для ios 14 + сделал запрос на получение рекламного идентификатора idfa. 

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Межевикин Алексей

плюшевый
1

Большинство приложения скомпилированных под iOS 13 будут работать и на iOS 14. Тем не менее кое-что может сломаться, пару моих приложений сломались так в прошлом году при релизе iOS13. Сразу посыпались единички в отзывах, при этом плохой рейтинг отрицательно сказывается на конверсии, думаю поэтому разработчики так спешат.

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Роман Александров

плюшевый
0

Типа кто раньше встал того и тапки, такие приложения в списки угодят, в СМИ, юзеры будут искать их. 
"надеясь получить вознаграждение в виде составления списков или чего-то подобного."

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Bender Rodriguez

плюшевый
0

совместимость только у яндекс навигатора отвалилась, а все остальные апки норм работают

а так запаблишить с бета версии xcode ты не можешь апку, так что вот тебе сутки чтобы протестить на релизном сдк, запаблишится и пройти ревью

Ответить

плюшевый батон

Bender
0

А ну тогда мерзкая ситуация :(

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Передний турник

12

Главное чтобы приложение TJ было готово.

Ответить

Образованный Денис

Передний
3

Травля

Ответить

Иван Иванович

11

Ни одного черного разраба, думаю причина найдена. Пора бы Эплу задуматься об этом

Ответить

Neketa Fo

10

Это что получается, я обновлю ось, а приложения не смогу обновить в первый же день и мне придётся пользоваться этим древним говном несколько дней? Не, ну это уже слишком!

Ответить

капитан ильич

2

Один из примеров: я обновился на GM прошивку, которая завтра улетит всем пользователям, и там обнаружилась фича, которой не было ни в одной бете - Display Zoom (при включении увеличивает все элементы в системе и приложении). При включении этой фичи нормально выглядят только системные приложения, все сторонние - как инста на айпеде. На скрине - приложение ТЖ с включённой фичей.

Ответить

SndP

капитан
7

Добрый вечер. У меня iOS 13, эта фича есть уже несколько версий ОС. А у разработчиков было несколько месяцев на адаптацию и тесты 🙃

Ответить

Жирный франт

капитан
2

Была эта фича, уже давно он после обновы беты спрашивал какой вариант использовать

Ответить

Любопытный бинокль

2

Какая-то проблема на пустом месте, бета версии уже сто лет как — могли бы и подготовиться. 

Ответить

Межевикин Алексей

Любопытный
2

Выше ответил, все не так просто. Я оптимизировал приложение под ios14 еще в августе, при этом в GM приложение сломалось. Пришлось сделать хотфикс.  beta != gm. 

Ответить

Дмитрий Григорьев

3

Эпл выпускает обнову, никого не предупредив? Да что они себе позволяют!
Мастер-кард принимаете? Спасибо огромное.

Ответить

Nurbolat Yerdikul

Дмитрий
0

Кстати, с принятием карт тоже есть проблемы)) 

Ответить

Danil Oputin

2

Главное, чтобы Дуров телегу успел оптимизировать, остальное неважно

Ответить

Alexander Personazhe

–6

Бета даже в публичном доступе уже пару месяцев, а для разработчиков и того больше. Чем они раньше занимались, яйца чесали? 

Ответить

Вирусный утюг

Alexander
0

Беты больше для разработки новых фич используются, чем для исправления багов, ибо от беты к бете ломаются разные вещи

Ответить

ouxen

–6

нахуй пусть идут, три месяца было и так

Ответить

Тёма Смольянинов

0

Так ведь GM и 8 бета это одна и та же сборка.
Не понимаю, в чем проблема

Ответить

Мочил манту, хотя не стоило

Тёма
1

Не все собирают релизные сборки на коленке на макбуке. Кому-то надо успеть ещё задеплоить икскод на билд агенты.

Ответить

Тёма Смольянинов

Мочил
0

Да, я уже почитал про все это
Что ж, грустно, что сегодня мы почти не увидим обнов :(

Ответить

YeezySpace

1

Надеюсь в соответствующие органы пожаловались?

Ответить

Руслан Кипчакбаев

1

Sorry, my iOS 14 features aren’t ready yet.

Since it’ll be a while before most of my customers use iOS 14, I spent the summer prioritizing bug fixes and my family’s pandemic/school logistics (we’re OK, just busy).

Like you all, I’m just doing what I can this year. More soon.

К сожалению, функции для iOS 14 ещё не готовы. Так как пройдёт время, прежде чем большинство пользователей начнут использовать iOS 14, я провёл лето, уделяя время исправлению ошибок и переезду семьи во время пандемии.

Чем так переводить, лучше бы не переводили. Глупо. 

Ответить

Noname

1

У них было 2,5 месяца. пусть не пиздят

Ответить

rossoshmap

0

Кому-то не понравился редизайн 

Ответить

Испанский Орзэмэс

0

Чёт у меня пока нет обновления

Ответить

Кеша Шушпанов

Испанский
0

в 20:00 по мск обещали

Ответить

Alexander Petcoglo

Испанский
0

Оно, вроде, около 8 вечера по МСК станет доступно.

Ответить

Andre Macareno

0

А прикиньте, каково модераторам разгребать тонну сабмитов

Ответить

Евгений Мартынов

0

Хуяк-хуяк и в продакшон

Ответить

Красивый единорожек88

0

Осуждаю
У нас вроде все норм, но все равно неоч. Да и на ГМ даже не успели толком протестировать ещё

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Ozabot

0

И это съедят )))

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Федеральный Филипп

–5

В чем проблема? Не успевают — пусть делают свою iOS (нет)

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