В прошлом году у них было несколько дней перед выпуском новой версии iOS, а теперь — сутки.

Разработчики приложений недовольны тем, что Apple сообщила о релизе iOS 14 за сутки до её выхода. Компания озвучила официальную дату релиза 15 сентября во время презентации, и, по словам разработчиков, это было неожиданным для них.

В 2019 году iOS 13 вышла через 10 дней после презентации iPhone 11, теперь же у разработчиков есть сутки на подготовку обновлений. На их посты с жалобами в соцсетях обратили внимание Mashable, The Next Web и другие издания.

Shihab (JPEGuin) @JPEGuin Apple randomly dropping iOS 14 in one day without any prior notice is very on brand with 2020. Apple, рандомно выпускающая iOS 14 через день без предварительного уведомления, очень поддерживает 2020 год.

Steve Troughton-Smith @stroughtonsmith A big WTF at Apple dropping iOS 14 tomorrow without giving developers any notice, or final tools to submit their apps 😂 Полный WTF: Apple выпускает iOS 14 завтра, не предупредив разработчиков и не предоставив окончательных инструментов для отправки приложений.

Steve Troughton-Smith @stroughtonsmith The Xcode SDK might be ready for iOS 14 tomorrow, but App Store Connect isn't 🤦‍♂ https://twitter.com/hal_lee/status/1305956015268077576 Xcode SDK для iOS 14 может быть готов завтра, но App Store Connect — нет.

James Thomson @jamesthomson These products all look cool as hell, but from the perspective of third-party developer relations, that keynote was one of the worst. Все эти продукты выглядят чертовски круто, но с точки зрения отношений со сторонними разработчиками это выступление было одним из худших.

Ben Thompson @benthompson Apple announcing the iOS 14 release date 24 hours ahead of time as a summer ending gift to developers 🤣 Apple объявляет релиз iOS 14 за 24 часа как подарок к окончанию лета для разработчиков.

Dom @domzy Time flies, when you have no notice to submit app updates for iOS 14 🤣 Время летит незаметно, когда вас не уведомляют об отправке обновлений для iOS 14.

Steve Troughton-Smith @stroughtonsmith Only now do submissions to the App Store work. It is 10PM UK time; iOS 14 launches tomorrow. App Review can be anywhere from an hour to several days. This is a whole lot of unnecessary stress on developers in an otherwise stressful year https://twitter.com/jamesthomson/status/1305976669161877504 [...] Сейчас 22:00 по британскому времени. iOS 14 выйдет завтра. Проверка может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Это лишний стресс для разработчиков в тяжёлый год.

Aaron @AaronTunney I would like to thank @apple for giving developers less than 24 hours notice on the release of iOS 14. Zero time to submit our apps that support iOS 14’s features. 😕 Хочу поблагодарить Apple за то, что разработчики уведомили о выпуске iOS 14 менее чем за 24 часа. Никакого времени для отправки наших приложений, поддерживающих функции iOS 14.

Charlie Chapman @_chuckyc I get how whiny this sounds, but I think this is the most negative I’ve felt after an Apple event.



I don’t push myself that hard, but I did do a lot of work to prepare to hit the “day one” release for iOS 14 with hopes of a reward in the shape of making some lists or something Понимаю, как плаксиво это прозвучит, но думаю, это самое неприятное, что я чувствовал от Apple. Не то чтобы я выкладывался, но я проделал большую работу, чтобы подготовиться к «первому дню» выпуска iOS 14, надеясь получить вознаграждение в виде попадания в списки [на главной странице App Store] или чего-то подобного.

bryan heinz @cookie_lust https://twitter.com/zoocoup/status/1306201093916053504 i’ve had my app ready for iOS 14 for a week now but couldn’t submit it. found out yesterday that i suddenly had less than 24 hours to submit it for day-1 support. thankfully it’s a very simple app and i got it through. but i feel for anyone who couldn’t. pretty shitty move @Apple Приложение для iOS 14 было готово у меня уже в течение недели, но я не мог его отправить. Вчера узнал, что у меня внезапно осталось меньше 24 часов, чтобы отправить его в поддержку для первого дня. К счастью, это очень простое приложение, и оно прошло. Но я сочувствую всем, у кого не прошло. Довольно дерьмовый ход, Apple.