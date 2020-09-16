Что именно «умного» в этих очках, компания не уточнила.

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Facebook объявил о выпуске своих первых «умных» очков — они выйдут в 2021 году под брендом Ray-Ban. В компании не раскрыли возможности устройства, но пояснили, что в нём не будет дисплея или дополненной реальности (AR).

Пока также неизвестно, как будут выглядеть, называться и сколько стоить новые очки Facebook. Однако из трейлера к запуску устройства можно сделать вывод, что в них сохранят классический дизайн Ray-Ban.

Hugo Barra @hbarra Beyond thrilled to finally share a sneak peek of our Facebook partnership with Ray-Ban! Our first smart glasses will launch next year, and that’s just the beginning… The future will be a classic and it's coming in 2021 😎 https://t.co/l9992ZQGoy

В Facebook «умные» очки считают шагом в общей работе над дополненной реальностью. Компания также представила исследовательскую модель настоящих AR-очков, которые уже начала тестировать публично.

Устройство назвали Project Aria, внешне оно похоже на обычные очки, но с необычной оправой — «толстыми» дужками по бокам и массивными стёклами. В компании подчёркивают, что это не потребительское устройство и не прототип, а образец, на котором исследователи отрабатывают технологии.

Устройство не будет отображать никакой информации внутри линз, а участники исследовательской программы не увидят необработанные данные с очков. При этом очки будут записывать аудио и видео с точки зрения пользователей и следить за движением их глаз — это поможет инженерам лучше понять, как создавать интерфейсы для дополненной реальности.

В Facebook пояснили, что самой большой проблемой стало связать все нужные датчики и уместить их в пару очков. Project Aria уникальна тем, что содержит все датчики от VR-гарнитур, а также может делать снимки в высоком разрешении и захватывать многоканальный звук, отметили в компании.

С помощью исследовательского образца Facebook также хочет узнать, сможет ли использовать набор датчиков с низким энергопотреблением. В качестве примера в компании привели возможность активации очков в магазине: устройство само сможет подсказать информацию о продуктах на полках.