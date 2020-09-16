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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Facebook выпустит «умные» очки под брендом Ray-Ban. В них не будет дисплея и AR Материал редакции

Что именно «умного» в этих очках, компания не уточнила.

15 комментариев
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Facebook объявил о выпуске своих первых «умных» очков — они выйдут в 2021 году под брендом Ray-Ban. В компании не раскрыли возможности устройства, но пояснили, что в нём не будет дисплея или дополненной реальности (AR).

Пока также неизвестно, как будут выглядеть, называться и сколько стоить новые очки Facebook. Однако из трейлера к запуску устройства можно сделать вывод, что в них сохранят классический дизайн Ray-Ban.

Hugo Barra @hbarra
Beyond thrilled to finally share a sneak peek of our Facebook partnership with Ray-Ban! Our first smart glasses will launch next year, and that’s just the beginning… The future will be a classic and it's coming in 2021 😎 https://t.co/l9992ZQGoy

В Facebook «умные» очки считают шагом в общей работе над дополненной реальностью. Компания также представила исследовательскую модель настоящих AR-очков, которые уже начала тестировать публично.

Устройство назвали Project Aria, внешне оно похоже на обычные очки, но с необычной оправой — «толстыми» дужками по бокам и массивными стёклами. В компании подчёркивают, что это не потребительское устройство и не прототип, а образец, на котором исследователи отрабатывают технологии.

Устройство не будет отображать никакой информации внутри линз, а участники исследовательской программы не увидят необработанные данные с очков. При этом очки будут записывать аудио и видео с точки зрения пользователей и следить за движением их глаз — это поможет инженерам лучше понять, как создавать интерфейсы для дополненной реальности.

В Facebook пояснили, что самой большой проблемой стало связать все нужные датчики и уместить их в пару очков. Project Aria уникальна тем, что содержит все датчики от VR-гарнитур, а также может делать снимки в высоком разрешении и захватывать многоканальный звук, отметили в компании.

С помощью исследовательского образца Facebook также хочет узнать, сможет ли использовать набор датчиков с низким энергопотреблением. В качестве примера в компании привели возможность активации очков в магазине: устройство само сможет подсказать информацию о продуктах на полках.

#новости #ar #facebook

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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15 комментариев
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Jakub Marona

6

Будет следить шоб сука посмотрел рекламу

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Осторожный холод

5

Что именно «умного» в этих очках, компания не уточнила

Умное наебалово и сбор инфы для таргетинга

Ответить

ouxen

1

вот когда выпустят, тогда и поговорим
ps жалкие ничтожества, бугого

Ответить

Andre Macareno

0

да пофиг на очки, там окулус квест новый выходит

Ответить

ouxen

Andre
1

не очки обычно губят

Ответить

alexferman

ouxen
1

А к мобильнику блютуз

Ответить

ouxen

alexferman
1

irda ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Вынужденный ихтиандр

ouxen
0

...

Ответить

Дамир Камалетдинов

Andre
0

Ща и про него напишем

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

0

Фсб одобряет(

Ответить

Вова А.

0

что будет умного в этих очках?

в этих очках ты будешь выглядеть умным

Ответить

Возрастной торшер

Вова
0

Скорее идиотом

Ответить

Возрастной торшер

0

«умные» очки которые умнее их владельца 

Ответить

Anton Gostev

0

Они будут просто смотреть туда же, куда и вы, чтобы еще лучше персонализировать рекламу, которая станет от этого дороже.

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Иван Иванович

0

Забыли слово блохчейн ещё впарить

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