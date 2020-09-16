Теперь устройство оснащено Full HD-дисплеями с частотой обновления 90 Гц.

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Facebook представил VR-гарнитуру Oculus Quest 2. Она получила новые дисплеи с разрешением на 50% больше предыдущей модели и частотой обновления 90 Гц. Об этом компания расказала на онлайн-мероприятии Facebook Connect.

Quest 2 оснащены дисплеями с разрешением 1832 на 1920 пикселей на каждый глаз, которые работают с частотой обновления до 90 Гц. Однако на старте она будет недоступна — некоторое время первые покупатели будут использовать гарнитуру в 72 Гц.

Новый Quest получил процессор Snapdragon XR2: в Facebook утверждают, что он обеспечит улучшенные возможности в машинных вычислениях. Кроме того, гарнитуру оснастили 6 гигабайтами оперативной памяти.

Предыдущая модель работала с разрешением 1440 на 1660 пикселей. Раньше компания использовала OLED-матрицы, но теперь перешла на более «быстрые» LCD — это значит, что владельцы Quest 2 лишатся «настоящего» чёрного цвета.

Владельцы Quest 2 получат доступ ко всей библиотеке контента первого Quest, в том числе ещё невышедшим тайтлам по «Звёздным войнам», «Парку юрского периода», Warhammer 40,000 и не только. Гарнитура также совместима с Oculus Link, поэтому пользователи смогут играть в VR-игры, подключая устройство к ПК. Среди заявленных игр, к примеру, новая Medal of Honor: Above and Beyond.

Quest 2 также стал на 10% легче, чем раньше и немного убавил в габаритах. Новый ремешок для головы выполнен из гибких материалов вместо жёсткого фиксатора в прошлой модели. Контроллеры для гарнитуры переработали: они стали массивнее и получили отдельный упор для большого пальца.

Во второй версии Quest появилось больше возможностей для кастомизации — теперь пользователи могут использовать разные варианты лицевой панели и наголовников. Вместе с новой гарнитурой компания также выпустит «премиальную» версию наголовного ремешка с дополнительным местом для аккумулятора, который удвоит время работы Quest 2 от одного заряда.

Гарнитура появится в продаже с 13 октября. Минимальная модель с 64 ГБ встроенной памяти обойдётся в 299 долларов (около 22 тысяч рублей), версия с 256 ГБ памяти будет стоить 399 долларов (29 тысяч рублей).