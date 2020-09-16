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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Facebook представил VR-гарнитуру Oculus Quest 2 c увеличенным на 50% разрешением и за 299 долларов Материал редакции

Теперь устройство оснащено Full HD-дисплеями с частотой обновления 90 Гц.

29 комментариев
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Facebook представил VR-гарнитуру Oculus Quest 2. Она получила новые дисплеи с разрешением на 50% больше предыдущей модели и частотой обновления 90 Гц. Об этом компания расказала на онлайн-мероприятии Facebook Connect.

Quest 2 оснащены дисплеями с разрешением 1832 на 1920 пикселей на каждый глаз, которые работают с частотой обновления до 90 Гц. Однако на старте она будет недоступна — некоторое время первые покупатели будут использовать гарнитуру в 72 Гц.

Новый Quest получил процессор Snapdragon XR2: в Facebook утверждают, что он обеспечит улучшенные возможности в машинных вычислениях. Кроме того, гарнитуру оснастили 6 гигабайтами оперативной памяти.

Предыдущая модель работала с разрешением 1440 на 1660 пикселей. Раньше компания использовала OLED-матрицы, но теперь перешла на более «быстрые» LCD — это значит, что владельцы Quest 2 лишатся «настоящего» чёрного цвета.

Владельцы Quest 2 получат доступ ко всей библиотеке контента первого Quest, в том числе ещё невышедшим тайтлам по «Звёздным войнам», «Парку юрского периода», Warhammer 40,000 и не только. Гарнитура также совместима с Oculus Link, поэтому пользователи смогут играть в VR-игры, подключая устройство к ПК. Среди заявленных игр, к примеру, новая Medal of Honor: Above and Beyond.

Quest 2 также стал на 10% легче, чем раньше и немного убавил в габаритах. Новый ремешок для головы выполнен из гибких материалов вместо жёсткого фиксатора в прошлой модели. Контроллеры для гарнитуры переработали: они стали массивнее и получили отдельный упор для большого пальца.

Во второй версии Quest появилось больше возможностей для кастомизации — теперь пользователи могут использовать разные варианты лицевой панели и наголовников. Вместе с новой гарнитурой компания также выпустит «премиальную» версию наголовного ремешка с дополнительным местом для аккумулятора, который удвоит время работы Quest 2 от одного заряда.

Гарнитура появится в продаже с 13 октября. Минимальная модель с 64 ГБ встроенной памяти обойдётся в 299 долларов (около 22 тысяч рублей), версия с 256 ГБ памяти будет стоить 399 долларов (29 тысяч рублей).

#новости #facebook #vr

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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29 комментариев
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solawind

1

Это же та хуйня с телефонным процессором? Зачем оно нужно, если даже в half life не поиграешь?

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Andre Macareno

solawind
2

уже почти год как можно и, скорее всего, оно не шлет тебя нахуй с «USB/DisplayPort-подключение не обнаружено» как на рифте (юзеры квеста, поправьте, если это не так)

ну и плюс оно компа не просит, для тех, у кого пеки с 970 нвидией и новее нет, а в битсейбер или что-то такое же простенькое поиграть хочется, самое то

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Вынужденный ихтиандр

solawind
1

В VR зуме звонить друг другу

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Stepan Velichko

solawind
1

Есть Link, чтобы шнурком подцепиться к ПК и запускать полноценные игры. Только визуально будет похуже (вроде, сам не пробовал)

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Павел Соколов

solawind
0

У меня Quest 1, без проблем играл и в HL и в boneworks

Ответить

Алиса Барышман

Павел
0

через USB-C? удобно?

Ответить

Andre Macareno

Алиса
0

по факту там по USB-C просто сжатая картинка идет (ну и инпут от шлема), все расчеты на пеке, они даже по USB 2.0 поддерживают соединение

Ответить

Алиса Барышман

Andre
1

все расчеты на пеке

ну очевидно, что не на Snapdragon.

Мне скорее интересно как оно с проводом и насколько он длинный чтобы не мешал

Ответить

Andre Macareno

Алиса
0

провода в комплекте нет, докупается любой USB-C и что угодно на другой стороне

провода 3-5 метров хватит, с рифт с как раз пятиметровый USB+DP шёл, мне хватает отойти от компа и походить по комнате

Ответить

Павел Соколов

Andre
0

Есть в комплекте, USB-C на USB-C. Он и для зарядки и для коннекта к ПК

Ответить

Andre Macareno

Павел
0

ну ок, просто я думал, что короткий, потому что на релизе квеста линк даже не в бете был, и провода, я слышал, поначалу не все подходили, надо было пробовать разные

Ответить

ouxen

Andre
0

зачем в этом ходить по комнате?

Ответить

Andre Macareno

ouxen
0

в определенной области комнаты, 6 степеней свободы же

Ответить

Павел Соколов

Алиса
0

Без провода играю, через virtual desktop

Ответить

Алиса Барышман

Павел
0

это же ещё хуже, не? плюс ещё покупать vd надо. что там по задержкам?

Ответить

Вынужденный ихтиандр

1

Хикки теперь вообще выходить из дома не будут

Ответить

Вынужденный ихтиандр

Вынужденный
1

Ну и конечно же, ждём электронный пенис и вагину, которые синхронизируются с PornHub VR

Ответить

Temp Temper

Вынужденный
1

Done

Ответить

Temp Temper

Temp
1

Обзор

Ответить

Дежурный ГОСТ

Вынужденный
1

заверните две

Ответить

Больной будильник

1

У Facebook существенные проблемы могут быть с продажей их шлемов в Европе из-за навязывания facebook акка. Они ничего на этот счет не говорили?

Ответить

Kubig

0

Чё там с обратной совместимостью?

Ответить

Павел Сусликов

Kubig
0

Игры от Quest 1 поддерживаются. улучшений по графонию/герцовке в них пока нету, но с обновлениями могут появиться.
Все новые анонсированные игры поддерживают и Quest 1 и Quest 2. Эксклюзивов под новый шлем пока не запланировано.

Ответить

Stepan Velichko

0

Ну похоже теперь rift s вообще никому не продать

Ответить

Andre Macareno

Stepan
0

да не, за 10-15к вполне можно, квест ещё откуда-то везти надо, а рифт тут на авито можно скинуть, сам так планировал сделать, если решу на индекс или пимакс перейти

ну и надо понимать, что рифт вышел полтора года назад, а квест в пеку научился только в этом году

Ответить

Обухов Денис

0

У таких получается большой вес и размер. Не пойму почему VR не делают на маленьких матрицах, как в видеочках типа GOOVIS. Если только из-за FOV побольше, так он не обеспечивается необходимым для этого разрешением

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ouxen

0

Об этом компания расказала на онлайн-мероприятии Facebook Connect.

неуловимый Джо

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Илюхер XXX

0
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