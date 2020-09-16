Facebook представил VR-гарнитуру Oculus Quest 2 c увеличенным на 50% разрешением и за 299 долларов Материал редакции
Теперь устройство оснащено Full HD-дисплеями с частотой обновления 90 Гц.
Facebook представил VR-гарнитуру Oculus Quest 2. Она получила новые дисплеи с разрешением на 50% больше предыдущей модели и частотой обновления 90 Гц. Об этом компания расказала на онлайн-мероприятии Facebook Connect.
Quest 2 оснащены дисплеями с разрешением 1832 на 1920 пикселей на каждый глаз, которые работают с частотой обновления до 90 Гц. Однако на старте она будет недоступна — некоторое время первые покупатели будут использовать гарнитуру в 72 Гц.
Новый Quest получил процессор Snapdragon XR2: в Facebook утверждают, что он обеспечит улучшенные возможности в машинных вычислениях. Кроме того, гарнитуру оснастили 6 гигабайтами оперативной памяти.
Предыдущая модель работала с разрешением 1440 на 1660 пикселей. Раньше компания использовала OLED-матрицы, но теперь перешла на более «быстрые» LCD — это значит, что владельцы Quest 2 лишатся «настоящего» чёрного цвета.
Владельцы Quest 2 получат доступ ко всей библиотеке контента первого Quest, в том числе ещё невышедшим тайтлам по «Звёздным войнам», «Парку юрского периода», Warhammer 40,000 и не только. Гарнитура также совместима с Oculus Link, поэтому пользователи смогут играть в VR-игры, подключая устройство к ПК. Среди заявленных игр, к примеру, новая Medal of Honor: Above and Beyond.
Quest 2 также стал на 10% легче, чем раньше и немного убавил в габаритах. Новый ремешок для головы выполнен из гибких материалов вместо жёсткого фиксатора в прошлой модели. Контроллеры для гарнитуры переработали: они стали массивнее и получили отдельный упор для большого пальца.
Во второй версии Quest появилось больше возможностей для кастомизации — теперь пользователи могут использовать разные варианты лицевой панели и наголовников. Вместе с новой гарнитурой компания также выпустит «премиальную» версию наголовного ремешка с дополнительным местом для аккумулятора, который удвоит время работы Quest 2 от одного заряда.
Гарнитура появится в продаже с 13 октября. Минимальная модель с 64 ГБ встроенной памяти обойдётся в 299 долларов (около 22 тысяч рублей), версия с 256 ГБ памяти будет стоить 399 долларов (29 тысяч рублей).
Это же та хуйня с телефонным процессором? Зачем оно нужно, если даже в half life не поиграешь?
уже почти год как можно и, скорее всего, оно не шлет тебя нахуй с «USB/DisplayPort-подключение не обнаружено» как на рифте (юзеры квеста, поправьте, если это не так)
ну и плюс оно компа не просит, для тех, у кого пеки с 970 нвидией и новее нет, а в битсейбер или что-то такое же простенькое поиграть хочется, самое то
Есть Link, чтобы шнурком подцепиться к ПК и запускать полноценные игры. Только визуально будет похуже (вроде, сам не пробовал)
У меня Quest 1, без проблем играл и в HL и в boneworks
через USB-C? удобно?
по факту там по USB-C просто сжатая картинка идет (ну и инпут от шлема), все расчеты на пеке, они даже по USB 2.0 поддерживают соединение
все расчеты на пеке
ну очевидно, что не на Snapdragon.
Мне скорее интересно как оно с проводом и насколько он длинный чтобы не мешал
провода в комплекте нет, докупается любой USB-C и что угодно на другой стороне
провода 3-5 метров хватит, с рифт с как раз пятиметровый USB+DP шёл, мне хватает отойти от компа и походить по комнате
Есть в комплекте, USB-C на USB-C. Он и для зарядки и для коннекта к ПК
ну ок, просто я думал, что короткий, потому что на релизе квеста линк даже не в бете был, и провода, я слышал, поначалу не все подходили, надо было пробовать разные
Без провода играю, через virtual desktop
это же ещё хуже, не? плюс ещё покупать vd надо. что там по задержкам?
Вынужденный ихтиандр
Ну и конечно же, ждём электронный пенис и вагину, которые синхронизируются с PornHub VR
Done
Чё там с обратной совместимостью?
Игры от Quest 1 поддерживаются. улучшений по графонию/герцовке в них пока нету, но с обновлениями могут появиться.
Все новые анонсированные игры поддерживают и Quest 1 и Quest 2. Эксклюзивов под новый шлем пока не запланировано.
Ну похоже теперь rift s вообще никому не продать
да не, за 10-15к вполне можно, квест ещё откуда-то везти надо, а рифт тут на авито можно скинуть, сам так планировал сделать, если решу на индекс или пимакс перейти
ну и надо понимать, что рифт вышел полтора года назад, а квест в пеку научился только в этом году
У таких получается большой вес и размер. Не пойму почему VR не делают на маленьких матрицах, как в видеочках типа GOOVIS. Если только из-за FOV побольше, так он не обеспечивается необходимым для этого разрешением