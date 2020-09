Владельцы Quest 2 получат доступ ко всей библиотеке контента первого Quest, в том числе ещё невышедшим тайтлам по «Звёздным войнам», «Парку юрского периода», Warhammer 40,000 и не только. Гарнитура также совместима с Oculus Link, поэтому пользователи смогут играть в VR-игры, подключая устройство к ПК. Среди заявленных игр, к примеру, новая Medal of Honor: Above and Beyond.