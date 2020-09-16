Sony назвала цены и дату выхода PlayStation 5 — от 38 тысяч рублей, в продаже с 19 ноября Материал редакции
Минимальная версия Xbox обойдётся на 100 долларов дешевле.
Sony провела очередную онлайн-презентацию, на которой раскрыла цены и дату выхода PlayStation 5. Консоль появится в продаже с 12 ноября в США и ещё нескольких странах, а с 19 ноября — в остальном мире по цене от 400 долларов или евро.
Компания выпустит две версии PS5, они будут отличаться только наличием или отсутствием дисковода — в остальном устройства полностью одинаковые. Стартовая стоимость «цифровой» версии оказалась на 100 долларов выше Xbox Series S, однако консоль Microsoft отличается от топовой модели аппаратно.
Российские цены:
- 37 999 рублей за версию без привода;
- 46 999 рублей за версию с приводом.
Вместе с анонсом цен и даты выхода Sony объявила, что подписчики PS Plus получат коллекцию самых знаковых игр PS4 бесплатно. В коллекцию войдут Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Detroit: Become Human и другие «определившие поколение игры».
9 сентября Microsoft раскрыла цены на свои консоли нового поколения. Минимальная версия Xbox обойдётся в 300 долларов или евро (в России — 26 990 рублей), а топовая Series X — в 499 долларов или евро (в России — 45 590 рублей).
Вопрос серьезный, зачем приставки если дома уже есть ПК?
Мне нравятся игры на плойке. Прошёл почти все экзы на ps4. На pc иногда запускаю онлайн-шутеры, но в целом с играми беда на компе — нет ничего даже близкого по уровню к Uncharted, God of War или Человеку-Пауку
Блин, я вот пк дрочер, т.к. всю жизнь играл именно на компе, в этом году кореш дал плойку. Я в общем счастливый пришел, купил пивасика, купил анчартед подрубил все это к плазме, начал играть и разочаровался...меня конечно сейчас заклюют, но совершенно посредственная графика и физика, красивый сюжет, красивые вставки, которых по-моему больше чем самой игры и совершенно не требуется скилл. При этом лежать и играть не получается, т.к. не удобно приходится сидеть, только на блядском диване, а не на эргономичном кресле. Apex на плойке вообще какой-то ущербный по графике оказался. В общем для меня плойка - это мега круто рубиться с друзьями в фифу или nba 2k и все.
совершенно не требуется скилл.
так ты играй в пвп игры. сейчас бы про скилл в пве говорить
чтоб купить телек с диагональю 70+дюймов и валяться на диване, играя в игруньку
наверно можно подключить к телеку пк, взять джойстик и продолжить играть в казуалки без затрат на новое железо?
на пк можно играть в нормальные фпс при желание, проще апгрейд, лучше графика
В конце концов ты получаешь полный контроль над мощностями, за которые уплатил и больше вариантов использования
На сраной консоли я не могу построить город Cities: Skylines и отвести груз в ETS.
Вообще, чтобы играть в разные жанры - надо иметь и комп, и консоль. На плойке я поиграю в God of War или Uncharted, Спайднрмена или Хорайзон, Ведьмочка и т.д., в шутаны я на геймпаде не стану играть, мышкой в 1000 раз комфортней и удобней целиться, в стратежки или что-то подобное, в любые игры, где много мелких моделек и мало киношности - там на компе, мморпг с кучей кнопок управления - тот же вов, там комп(его и нет на плойке). Старые игры, какая-нибудь Готика, на консолях ее нет, только комп и то танцы с бубном. При этом мне последние годы свитч нравится - тупо таскаешь с собой того же ведьмака или скайрим
в этом и суть, игры на консоли - это максимум кинца и минимум игры по сравнению с пк. Все что может консоль - пк сделает лучше(за исключением искусственно созданных эксклюзивок)
на свитч тоже засматриваюсь, хотя опять же непонятно, что мешает выпускать такие игры и геймпады на андройд
В PS Store так много и так часто проходят распродажи (примерно каждый месяц) что игры там получаются по цене так же, а если учесть подписку PS+ то то вообще красота
А зчем дома ПК?
Играть работать и прочее
Коробка которая стоит за телевизором для игр и ноутбук для работы который ты можешь взять с собой куда угодно удобнее
Твердый корабль
Имею десктоп и ноут, телевизора и консоли не имею, считаю, что так в разы удобнее ваших этих закидонов.
Консольный гейминг вообще переоценен.
А есть люди с декстопом, ноутом, телевизором с консолью и портативнымы приставками в добавок. Ты же не будешь гостей за свой декстоп пускать
P.S.
Ну ещё можно добавить про аудиторию. Например пкшные в файтингах хуже консольных игроков.
+ многие работают не на винде, особенно разработчики.
Не все работают за ноутбуками.
ноутбук для работы
Извращение. Ни нормального экрана, ни клавиатуры. Можно конечно и то, и другое подключить, но почему бы тогда изначально не взять ПК?
Удобно с собой носить?
Все должны быть как ты? Почти все, кто использует ноут для работы частенько его переносят. Даже если не куда-то, то по квартире.
для работы
Для работы достаточно ноутбука, мало кто работает с тем где действительно ПК нужно, типа рендеринга и тд. И это мобильнее и удобнее чем ПК
Даже ноутбуки нынче с этим справляются, а если и этого не нужно вполне достаточно и айпада.
Если мысль продолжить, то кому то и крестики-нолики покажутся достаточным для отличного времяпрепровождения.
Смысл разводить демагогию?
Если есть мощный ПК, то Sony пригодится для эксклюзивов, без XBOX же можно будет смело обойтись.
1) Огромное количество крутых эксклюзивных игр.
2) Удобно играть на диванчике перед огромным телеком.
3) PS дешевле топовой видеокарты и выдаёт 4к.
4) Игры будут круто работаю 8 лет в отличии от ПК который нужно прокачивать раз в два года.
5) занимает в 3 раза меньше места в отличии от ПК ящика.
6) огромные скидки каждый месяц на игры, цены в среднем ниже чем на ПК, плюс вторичный рынок дисков, на ПК ониксе мёртв.
Такие то натягивания.
1 - ок (хотя насчет огромного я бы поспорил)
2 - ничто не мешает делать также с пека
3 - не топовые видеокарты тоже выдают 4к в том качестве в котором это делают консоли (впрочем сборка такого компа с нуля все равно будет выше 500$)
4 - хуйня
5 - должно быть похуй, если живешь не в конуре
6 - хуйня (вторичка не нужна и вообще какое то говно для аутистов)
Какое то гавно для аутистов, это то что родила твоя мама(к ней претензий не имею)
Ответ по существу. Стоило ли высерать своё мнение, если ты не готов его отстаивать?
Я хз, топители за сосноли приводят вторичку как неоспоримое преимущество, но мне это кажется слишком натянутым. Мне вот лично лень ебаться с каким-нибудь авито (а аналогов геймстопа у нас особо вроде нет, да и бейбек программы обычно сосут), так что беру в цифре.
Так Я и не говорил что это всем ложно подойти. Человек спросил чем лучше, для меня лучше этим. Ты начал осклаблять мое мнение, а не говорить что то конструктивное. Вывод: иди сосни хуйца и не нравится не читай 😊
Мне вот похуй на чем кто играет, Я даже на маке в сталкера играю и мне норм, но на плойке для меня играть удобнее, он дешевле чем игровой ПК, его Я покупаю один раз в 6-8 лет и вообще не думаю о том что моя видяхи уже не тащит новые игры, Я просто покупаю новые игры и играю.
Ну я про "огромное количество" не сказал бы (хотя и 4ка у меня со старта), но ради нескольких экзов ее уже не раздумывая бы еще раз купил. Типа god of war, tlou2, bloodbourne, персонки, ну и DS возможно, смешанные чувства оставила эта игра. Если в 5м поколении будет хотя бы столько же экзов, тоже уже о покупке не пожалею. Насчет того что дешевле и компактнее чем комп тоже для меня большой плюс.
Нужный Денис
Я хз, в игры не играю, но могу предположить, что ее можно подключить к 2 метровому телику, наверное ок
ну комп тоже можно по HDMI
И телефон можно без проводов. И комп. И утюг тоже можно! Не понятно, какое в этом преимущество и PS)
только ради экзов которые "also available on pc" ахахха ору бля с этой презы
И вот вы потом говорите что-то про дтф, хотя уровень дискуссии тот же. Ответ прост: каждый ебется как хочет
Да я не против, просто не вижу логики
Я не хочу играть где-то с ноутом на коленках, я хочу пыхнуть, лечь на диван и играть на экране в 55 дюймов
привет
Цветной блик
С клавой на коленях то есть
зачем дома посудомойка, если уже есть стиральная машина?
Да и тут, я сделал открытие, сколько тут латентных ДТФсцев
Скрыто
сказал Брех
угу
Тактичный комментарий
Какой у Вас интересный комментарий!
///
\\\
Жирный франт
ага
всё так
я не вижу
так установи!
нет, и так обо мне все знает Китай, Яндекс, Гугл и Адобе так еще и ты
так пиши не скрытно
ну так я пишу, где это необходимо!
можешь на почту прислать
Нужный Денис
А у @Вадим Елистратов стоит
Штож, диджитал за 400 зелёных, это победа я считаю
Куплю в 2024 на распродаже
У меня двоякая ситуация, основные эксклюзивы покупал онлайн
Но на дисках золотая классика для меня как хорайзон, анчартед, да и год оф вар на диске тоже
Разобраться бы что за подписка новая такая
И там уже решать
Кто бы что не говорил, некоторые игры приятней на диске иметь
А у меня наоборот, ни одного диска, всё в цифре
Так что беременная плойка не нужна
Лучше напишите что за PS Plus Collection. Ответ на Xbox Game Pass?
Красивый единорожек88
Не
Как я понял, просто набор игр с PS4, доступных для скачивания на PS5 при активной подписке PS Plus
Обоссаный аналог xbox game pass
Хуя какой ты злой. Сразу видно, что у тебя xbox. Это серьезный диагноз, лечись давай. Когда-нибудь и вам игр завезут.
Хуья какой Ти слой, сласу витьно бла бла бла
Нет, это лишь улучшенные версии для владельцев подписки. Все.
Тоже не понял этот момент. Все игры с 4ки чтоль бесплатно дают по подписке?
Речь идет о inFamous: Second Son, Batman: Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us, Persona 5, Resident Evil 7, God of War, Final Fantasy XV, Fallout 4, Uncharted 4, Days Gone, Until Dawn, Detroit, Battlefield 1 и Bloodborne.
Я так же за людей радуюсь, когда эксклюзивы плойки на пк выпускают
И как обычно, стартовой линейки не было и нет. Смысла брать на старте не особо много.
Да и продающих игр не ожидается скорее всего до середины следующего года, так что действительно, если хочется из чего выбрать для проиграть, лучше годик ждать
Хоть и дороже на 100 баксов, но продаваться будет лучше за Xbox, как и всегда.
здрасте, младшая версия Xbox будет стоить $300
Красивый единорожек88
Младшая версия Xbox втрое слабее старшей по GPU-перфе, у младшей плойки в сравнении со старшей нет только блурей-привода (ну и может чего-то из доп. комплектухи)
ну это честное же сравнение) Но плойка точно не дешевле, вы ошиблись
Экзы и подписочный сервис будут продавать консоли. Надо ждать анонсов игр. А так это просто гадание на кофейной гуще.
А что по ценам на игры?
70 баксов стандарт. Для европы наверное все 80 евро. А цены у нас так то по европрайсу считают, так что готовься к 7к геймингу.
70 в Европе. через пару месяцев 50 на распродажах. Через год 30
Не все такие ждуны что играют в игры через год после релиза.
Щас бы покупать консоль за 400 баксов с играми по 60 баксов. Прям идеальная разводка тупых хомяков-соснольщиков. Когда можно взять топ пека за 1к баксов и покупать игры по 20 баксов, или вообще бесплатно с торрентов. При этом это полноценный комбайн для любых задач, а не онли игрушка, который еще и мощнее сосноли будет.
Видимо, соснольщики настолько тупые, что смотрят только на цены самих железок.
Купил бы, жалко нет совершенно никакого желания играть
:\