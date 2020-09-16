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Дамир Камалетдинов
4434

Sony назвала цены и дату выхода PlayStation 5 — от 38 тысяч рублей, в продаже с 19 ноября Материал редакции

Минимальная версия Xbox обойдётся на 100 долларов дешевле.

184 комментария
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Sony провела очередную онлайн-презентацию, на которой раскрыла цены и дату выхода PlayStation 5. Консоль появится в продаже с 12 ноября в США и ещё нескольких странах, а с 19 ноября — в остальном мире по цене от 400 долларов или евро.

Компания выпустит две версии PS5, они будут отличаться только наличием или отсутствием дисковода — в остальном устройства полностью одинаковые. Стартовая стоимость «цифровой» версии оказалась на 100 долларов выше Xbox Series S, однако консоль Microsoft отличается от топовой модели аппаратно.

Российские цены:

  • 37 999 рублей за версию без привода;
  • 46 999 рублей за версию с приводом.

Вместе с анонсом цен и даты выхода Sony объявила, что подписчики PS Plus получат коллекцию самых знаковых игр PS4 бесплатно. В коллекцию войдут Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Detroit: Become Human и другие «определившие поколение игры».

9 сентября Microsoft раскрыла цены на свои консоли нового поколения. Минимальная версия Xbox обойдётся в 300 долларов или евро (в России — 26 990 рублей), а топовая Series X — в 499 долларов или евро (в России — 45 590 рублей).

Microsoft назвала российские цены и дату выхода…
Предзаказать консоли можно будет с 22 сентября.
tjournal.ru

#новости

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
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184 комментария
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rossoshmap

–18

Вопрос серьезный, зачем приставки если дома уже есть ПК?

Ответить

Кхалиси Бот

rossoshmap
89

Вёпьос сейьезный, зячем пьистявки если домя узи есть ПК?

Ответить

Даниил Баздырев

rossoshmap
10

Мне нравятся игры на плойке. Прошёл почти все экзы на ps4. На pc иногда запускаю онлайн-шутеры, но в целом с играми беда на компе — нет ничего даже близкого по уровню к Uncharted, God of War или Человеку-Пауку

Ответить

Pavel Fedorov

Даниил
1

Блин, я вот пк дрочер, т.к. всю жизнь играл именно на компе, в этом году кореш дал плойку. Я в общем счастливый пришел, купил пивасика, купил анчартед подрубил все это к плазме, начал играть и разочаровался...меня конечно сейчас заклюют, но совершенно посредственная графика и физика, красивый сюжет, красивые вставки, которых по-моему больше чем самой игры и совершенно не требуется скилл. При этом лежать и играть не получается, т.к. не удобно приходится сидеть, только на блядском диване, а не на эргономичном кресле. Apex на плойке вообще какой-то ущербный по графике оказался. В общем для меня плойка - это мега круто рубиться с друзьями в фифу или nba 2k и все.

Ответить

Алиса Барышман

Pavel
0

совершенно не требуется скилл.

так ты играй в пвп игры. сейчас бы про скилл в пве говорить

Ответить

Pavel Fedorov

Алиса
1

Ну да, это я ступил что сравнил эти вещи, можно вычеркнуть эту хуйню

Ответить

Вова А.

rossoshmap
7

чтоб купить телек с диагональю 70+дюймов и валяться на диване, играя в игруньку

Ответить

Цитаты Волка

Вова
1

наверно можно подключить к телеку пк, взять джойстик и продолжить играть в казуалки без затрат на новое железо?

Ответить

solawind

Цитаты
1

можно, но зачем, если есть консоль которая дешевле и  вообще стоит позади плоского телека? и в которой уже все игры заточены под геймпад.

Ответить

Цитаты Волка

solawind
–1

на пк можно играть в нормальные фпс при желание, проще апгрейд, лучше графика

Ответить

solawind

Цитаты
2

Мне  и на 4ке качества графона в том же TLOU 2 за глаза, притом что у меня 60' телек. На 5ке будет просто лушче

Ответить

Цитаты Волка

solawind
0

В конце концов ты получаешь полный контроль над мощностями, за которые уплатил и больше вариантов использования

Ответить

solawind

Цитаты
2

Это для дрочеров которым хочется не играть, а сидеть с нвидиа твикерами. я уже не в том красноглазом возрасте и за пк деньги зарабатываю

Ответить

Ориентированный Мурод

solawind
0

На сраной консоли я не могу построить город Cities: Skylines и отвести груз в ETS.

Ответить

Вова А.

Ориенти…
0

и я о том же, много игр тупо нет на консолях, а на пк нет (ну или не заточены) эксклюзивов, еще старые игрушки - как в готику на плойке поиграть, например)?

Ответить

solawind

Ориенти…
0

По-моему такие игры не особо и предназначены для телека и игры с геймпада

Ответить

Вова А.

Цитаты
1

Вообще, чтобы играть в разные жанры - надо иметь и комп, и консоль. На плойке я поиграю в God of War или Uncharted, Спайднрмена или Хорайзон, Ведьмочка и т.д., в шутаны я на геймпаде не стану играть, мышкой в 1000 раз комфортней и удобней целиться, в стратежки или что-то подобное, в любые игры, где много мелких моделек и мало киношности - там на компе, мморпг с кучей кнопок управления - тот же вов, там комп(его и нет на плойке). Старые игры, какая-нибудь Готика, на консолях ее нет, только комп и то танцы с бубном. При этом мне последние годы свитч нравится - тупо таскаешь с собой того же ведьмака или скайрим

Ответить

Цитаты Волка

Вова
1

в этом и суть, игры на консоли - это максимум кинца и минимум игры по сравнению с пк. Все что может консоль - пк сделает лучше(за исключением искусственно созданных эксклюзивок)

Ответить

Цитаты Волка

Вова
0

на свитч тоже засматриваюсь, хотя опять же непонятно, что мешает выпускать такие  игры и геймпады на андройд 

Ответить

Вова А.

Цитаты
1

возможно, но надо смотреть тайтлы, управление, удобство джойстика и пр, в стиме игры дешевле, у приставок сама приставка.

Ответить

Pavel Melikhov

Вова
0

В PS Store так много и так часто проходят распродажи (примерно каждый месяц) что игры там получаются по цене так же, а если учесть подписку PS+ то то вообще красота

Ответить

solawind

rossoshmap
4

А зчем дома ПК? 

Ответить

Ориентированный Мурод

solawind
1

Играть работать и прочее

Ответить

solawind

Ориентированный
8

Коробка которая стоит за телевизором для игр  и ноутбук для работы который ты можешь взять с собой куда угодно удобнее

Ответить

Твердый корабль

solawind
3

Имею десктоп и ноут, телевизора и консоли не имею, считаю, что так в разы удобнее ваших этих закидонов.
Консольный гейминг вообще переоценен.

Ответить

Алиса Барышман

Твердый
3

А есть люди с декстопом, ноутом, телевизором с консолью и портативнымы приставками в добавок. Ты же не будешь гостей за свой декстоп пускать

P.S.
Ну ещё можно добавить про аудиторию. Например пкшные в файтингах хуже консольных игроков.

Ответить

Alex Macher

solawind
0

+ многие работают не на винде, особенно разработчики.

Ответить

solawind

Alex
0

У меня у половины коллег разрабов лялих на служебных ноутах.

Ответить

Ориентированный Мурод

solawind
0

Не все работают за ноутбуками. 

Ответить

Идеальный нос

Ориенти…
0

Не все работают за ПК

Ответить

Ориентированный

Идеальн…
0

Программисты и всякие копирайтеры может быть.

Ответить

Rudolf Cunningham

solawind
0

ноутбук для работы

Извращение. Ни нормального экрана, ни клавиатуры. Можно конечно и то, и другое подключить, но почему бы тогда изначально не взять ПК?

Ответить

Алиса Барышман

Rudolf
0

Удобно с собой носить?

Ответить

Rudolf

Алиса
0

Зачем мне его с собой носить? У меня тут рядом ноут лежит, я его в последний раз из дома вытаскивал несколько лет назад в универ.

Ответить

Алиса Барышман

Rudolf
0

Все должны быть как ты? Почти все, кто использует ноут для работы частенько его переносят. Даже если не куда-то, то по квартире.

Ответить

rossoshmap

solawind
1

для работы

Ответить

solawind

rossoshmap
2

Для работы достаточно ноутбука, мало кто работает с тем где действительно ПК нужно, типа рендеринга и тд. И это мобильнее и удобнее чем ПК

Ответить

rossoshmap

solawind
0

если ты не работаешь, это не значит что мало где нужно

Ответить

Darth Felus

solawind
0

Даже ноутбуки нынче с этим справляются, а если и этого не нужно вполне достаточно и айпада.

Ответить

Владимир Земсков

Darth
0

Если мысль продолжить, то кому то и крестики-нолики покажутся достаточным для отличного времяпрепровождения.
Смысл разводить демагогию?

Ответить

Ориентированный Мурод

solawind
0

типа рендеринга и тд

Да

Ответить

Вова А.

solawind
0

зайдем дальше - зачем дом?

Ответить

Вова А.

Вова
0

еще дальше - зачем?

Ответить

Вова А.

Вова
0

вот именно - не зачем так далеко заходить

Ответить

MedievalRain

rossoshmap
4

Тебе незачем.

Ответить

Романелло Кивогенс

rossoshmap
2

Если есть мощный ПК, то Sony пригодится для эксклюзивов, без XBOX же можно будет смело обойтись.

Ответить

Дмитрий Пелипас

rossoshmap
2
Ответить

rossoshmap

Дмитрий
0

Много же нынче курьеры Яндекса получают

Ответить

Pavel Melikhov

rossoshmap
1

1) Огромное количество крутых эксклюзивных игр.
2) Удобно играть на диванчике перед огромным телеком.
3) PS дешевле топовой видеокарты и выдаёт 4к.
4) Игры будут круто работаю 8 лет в отличии от ПК который нужно прокачивать раз в два года.
5) занимает в 3 раза меньше места в отличии от ПК ящика.
6) огромные скидки каждый месяц на игры, цены в среднем ниже чем на ПК, плюс вторичный рынок дисков, на ПК ониксе мёртв.

Ответить

nonsense

Pavel
1

Такие то натягивания.
1 - ок (хотя насчет огромного я бы поспорил)
2 - ничто не мешает делать также с пека
3 - не топовые видеокарты тоже выдают 4к в том качестве в котором это делают консоли (впрочем сборка такого компа с нуля все равно будет выше 500$)
4 - хуйня
5 - должно быть похуй, если живешь не в конуре
6 - хуйня (вторичка не нужна и вообще какое то говно для аутистов)

Ответить

Pavel Melikhov

nonsense
–2

Какое то гавно для аутистов, это то что родила твоя мама(к ней претензий не имею)

Ответить

nonsense

Pavel
0

Ответ по существу. Стоило ли высерать своё мнение, если ты не готов его отстаивать?
Я хз, топители за сосноли приводят вторичку как неоспоримое преимущество, но мне это кажется слишком натянутым. Мне вот лично лень ебаться с каким-нибудь авито (а аналогов геймстопа у нас особо вроде нет, да и бейбек программы обычно сосут), так что беру в цифре.

Ответить

Pavel Melikhov

nonsense
0

Так Я и не говорил что это всем ложно подойти. Человек спросил чем лучше, для меня лучше этим. Ты начал осклаблять мое мнение, а не говорить что то конструктивное. Вывод: иди сосни хуйца и не нравится не читай 😊

Мне вот похуй на чем кто играет, Я даже на маке в сталкера играю и мне норм, но на плойке для меня играть удобнее, он дешевле чем игровой ПК, его Я покупаю один раз в 6-8 лет и вообще не думаю о том что моя видяхи уже не тащит новые игры, Я просто покупаю новые игры и играю.

Ответить

solawind

Pavel
0

Ну я про "огромное количество" не сказал бы (хотя и 4ка у меня со старта), но ради нескольких экзов ее уже не раздумывая бы еще раз купил. Типа god of war, tlou2, bloodbourne, персонки, ну и DS возможно, смешанные чувства оставила эта игра. Если в 5м поколении будет хотя бы столько же экзов, тоже уже о покупке не пожалею. Насчет того что дешевле и компактнее чем комп тоже для меня большой плюс.

Ответить

Jabas

Pavel
0

4) Игры будут круто работаю 8 лет в отличии от ПК который нужно прокачивать раз в два года.

выглядит как пиздежь

Ответить

Нужный Денис

rossoshmap
0

Я хз, в игры не играю, но могу предположить, что ее можно подключить к 2 метровому телику, наверное ок

Ответить

rossoshmap

Нужный
0

ну комп тоже можно по HDMI

Ответить

serguun42

rossoshmap
1

И телефон можно без проводов. И комп. И утюг тоже можно! Не понятно, какое в этом преимущество и PS)

Ответить

Артем Иванов

rossoshmap
1

экзы

Ответить

Pavel Gusar

rossoshmap
0

только ради экзов которые "also available on pc" ахахха ору бля с этой презы

Ответить

Цветной блик

rossoshmap
0

И вот вы потом говорите что-то про дтф, хотя уровень дискуссии тот же. Ответ прост: каждый ебется как хочет

Ответить

rossoshmap

Цветной
1

Да я не против, просто не вижу логики

Ответить

Цветной блик

rossoshmap
3

Я не хочу играть где-то с ноутом на коленках, я хочу пыхнуть, лечь на диван и играть на экране в 55 дюймов

Ответить

Илюхер XXX

Цветной
2

привет

Ответить

Цветной блик

Илюхер
1

С клавой на коленях то есть

Ответить

serguun42

Цветной
0

И без моих тем!!1

Ответить

Цветной блик

serguun…
0

У него иммунитет

Ответить

serguun42

Цветной
0

Я знаю, что он не переносит тёмные темы. Но у меня и светлые есть! И там ещё ж куча фич!

Ответить

Цветной блик

serguun…
0

Но вообще я не знаю, зачем я все это начинаю, ведь

Ответить

rossoshmap

Цветной
0

Хоть кто-то привел аргументы

Ответить

serguun42

rossoshmap
0

Ну ты и сказал!..

Ответить

Andre Macareno

rossoshmap
0

в бладборн с длц всё ещё можно поиграть только на плойке :(

Ответить

Внутренний супер_стар

rossoshmap
0

Чтоб стояла и пылилась.

Ответить

Аккаунт

rossoshmap
0

Тихо, иначе хомяки начнут что-то подозревать.

Ответить

thewatt

rossoshmap
0

зачем дома посудомойка, если уже есть стиральная машина?

Ответить

rossoshmap

thewatt
0

тарелки разбиваются в стиралке

Ответить

thewatt

rossoshmap
0

бинго

Ответить

serguun42

35
Ответить

Alexey Betev

serguun42
9

Он рухнул, не могу зайти

Ответить

rossoshmap

serguun42
1

Да и тут, я сделал открытие, сколько тут латентных ДТФсцев

Ответить

serguun42

rossoshmap
0

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Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

serguun42
1

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Ответить

serguun42

Тео
1

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Ответить

Тео Брех

serguun…
2

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Ответить

serguun42

Тео
1

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Ответить

Тео Брех

serguun…
1

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Ответить

serguun42

Тео
1

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Ответить

serguun42

serguun…
1

имхо

Ответить

Жирный франт

serguun…
0

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Ответить

serguun42

Жирный
2

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Ответить

rossoshmap

serguun42
0

я не вижу

Ответить

serguun42

rossoshmap
0

так установи!

Ответить

rossoshmap

serguun…
0

нет, и так обо мне все знает Китай, Яндекс, Гугл и Адобе так еще и ты

Ответить

serguun42

rossosh…
0

Что если я и есть и Китай, и Яндекс и т.д.? 🧐

Ответить

rossoshmap

serguun…
0

так пиши не скрытно

Ответить

serguun42

rossosh…
1

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Ответить

serguun42

serguun…
0

ДУРКА

Ответить

rossoshmap

serguun…
0

можешь на почту прислать

Ответить

serguun42

rossosh…
0

sportloto@tjournal.ru? Уже!

Ответить

rossoshmap

serguun…
0

проверяю

Ответить

Жирный франт

15

D*F лежит :)

Ответить

Инженерный ключ

Жирный
9

Не жаль

Ответить

solawind

Жирный
5

Как же так, сони заносила-заносила, а к эвенту на сервера не хватило

Ответить

Любопытный бинокль

Жирный
2

Пэхэпэ говно же

Ответить

Нужный Денис

Жирный
0

А у @Вадим Елистратов стоит

Ответить

solawind

Нужный
0

Когда @Вадим Елистратов  посмотрел эвент 

Ответить

Алексей Селезнев

14

Штож, диджитал за 400 зелёных, это победа я считаю 
Куплю в 2024 на распродаже 

Ответить

solawind

Алексей
2

Да, это дешевле чем все ожидали. Жаль только у меня вся коллекция игр от 4ки на дисках :)

Ответить

Алексей Селезнев

solawind
0

У меня двоякая ситуация, основные эксклюзивы покупал онлайн 
Но на дисках золотая классика для меня как хорайзон, анчартед, да и год оф вар на диске тоже
Разобраться бы что за подписка новая такая 
И там уже решать 
Кто бы что не говорил, некоторые игры приятней на диске иметь 

Ответить

Красивый единорожек88

solawind
0

А у меня наоборот, ни одного диска, всё в цифре
Так что беременная плойка не нужна

Ответить

Jabas

Алексей
0

400 без региональных ндс и прочей шляпы ?

Ответить

Император Всероссийский

Jabas
0

Ну если в евро берешь цену, то да, там ндс уже заложен. Он у многих европейских стран +/- как у нас.

Ответить

Jabas

Император
0

А, ну тогда довольно дешево

Ответить

Красивый единорожек88

6

DTF не выдержал и сдох, держу в Курске

Ответить

Пластиковое Окно

2

Лучше напишите что за PS Plus Collection. Ответ на Xbox Game Pass?

Ответить

Красивый единорожек88

Пластиковое
6

Не
Как я понял, просто набор игр с PS4, доступных для скачивания на PS5 при активной подписке PS Plus

Ответить

Alexandr Konyushenko

Пластиковое
0

Обоссаный аналог xbox game pass

Ответить

Пластиковое Окно

Alexandr
10

Хуя какой ты злой. Сразу видно, что у тебя xbox. Это серьезный диагноз, лечись давай. Когда-нибудь и вам игр завезут.

Ответить

Alexandr Konyushenko

Пластиковое
–1

Хуья какой Ти слой, сласу витьно бла бла бла

Ответить

Кхалиси Бот

Alexandr
1

Хюья кягай Ти слай, слясю витьно бла бля бло

Ответить

Принудительный Орзэмэс

Alexandr
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Пальто в коне

Пластиковое
0

на самом деле пофиг

Ответить

Владимир Земсков

Пластиковое
3

Нет, это лишь улучшенные версии для владельцев подписки. Все.

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eighth bit

Пластиковое
1

Подписчики ps plus получат на пс5 игры "определившие поколение"

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solawind

Пластиковое
1

Тоже не понял этот момент. Все игры с 4ки чтоль бесплатно дают по подписке?

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Красивый единорожек88

solawind
0

Несколько

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Владимир Земсков

solawind
0

Речь идет о inFamous: Second Son, Batman: Arkham Knight, The Last Guardian, The Last of Us, Persona 5, Resident Evil 7, God of War, Final Fantasy XV, Fallout 4, Uncharted 4, Days Gone, Until Dawn, Detroit, Battlefield 1 и Bloodborne.

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Испанский Орзэмэс

2

Я нежно люблю свою пекашечку, но всегда радуюсь всяким приставочным новостям, тк другим людям будет круто + давно хочу попробовать поиграть и в приставки тоже

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Stepan Trifonov

Испанский
1

Я так же за людей радуюсь, когда эксклюзивы плойки на пк выпускают

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Опасыч

2

я кончил

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Владимир Земсков

2

И как обычно, стартовой линейки не было и нет. Смысла брать на старте не особо много.

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Алексей Селезнев

Владимир
0

Да и продающих игр не ожидается скорее всего до середины следующего года, так что действительно, если хочется из чего выбрать для проиграть, лучше годик ждать

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Ориентированный Мурод

2

Хуйня для любителей дотки или что там на консолях сейчас.

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Vlad Lucky

1

Хоть и дороже на 100 баксов, но продаваться будет лучше за Xbox, как и всегда.

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solawind

Vlad
2

Дешевле на 100 баксов вообще-то, почему дороже?

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Vlad Lucky

solawind
0

здрасте, младшая версия Xbox будет стоить $300

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Красивый единорожек88

Vlad
1

Младшая версия Xbox втрое слабее старшей по GPU-перфе, у младшей плойки в сравнении со старшей нет только блурей-привода (ну и может чего-то из доп. комплектухи)

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solawind

Vlad
0

Да младшая совсем говно по сравнению с пс5. Понятно что если сравнивать то не обрезки.

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Vlad Lucky

solawind
0

ну это честное же сравнение) Но плойка точно не дешевле, вы ошиблись

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solawind

Vlad
1

младший хбокс это обрезок от консоли, а плойка идентичная по выдваемому графону. совсем разные вещи

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Боевой рубин

Vlad
2

Xbox вообще не нужен

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Syldys Nya

Vlad
0

Экзы и подписочный сервис будут продавать консоли. Надо ждать анонсов игр. А так это просто гадание на кофейной гуще.

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Император Всероссийский

0

А что по ценам на игры?

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Илюхер XXX

Император
3

денди новая реальность по 70

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Darth Felus

Император
0

70 баксов стандарт. Для европы наверное все 80 евро. А цены у нас так то по европрайсу считают, так что готовься к 7к геймингу.

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Roma Schreibikus

Darth
0

70 в Европе. через пару месяцев 50 на распродажах. Через год 30

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Darth Felus

Roma
0

Не все такие ждуны что играют в игры через год после релиза.

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Roma Schreibikus

Darth
2

Не у всех есть время играть во все новье.

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Император Всероссийский

Darth
–1

Не, я лучше в Копателя тогда поиграю)))

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Nikolai Popov

0

Круто, как раз подарок себе на день рождение!

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Аккаунт

0

Щас бы покупать консоль за 400 баксов с играми по 60 баксов. Прям идеальная разводка тупых хомяков-соснольщиков. Когда можно взять топ пека за 1к баксов и покупать игры по 20 баксов, или вообще бесплатно с торрентов. При этом это полноценный комбайн для любых задач, а не онли игрушка, который еще и мощнее сосноли будет.

Видимо, соснольщики настолько тупые, что смотрят только на цены самих железок.

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Syldys Nya

Аккаунт
1

Сейчас бы считать чужие деньги

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MEGAtraXXXer666

0

Купил бы, жалко нет совершенно никакого желания играть 
:\

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Алексей Селезнев

MEGAtraXXXer666<