Минимальная версия Xbox обойдётся на 100 долларов дешевле.

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Sony провела очередную онлайн-презентацию, на которой раскрыла цены и дату выхода PlayStation 5. Консоль появится в продаже с 12 ноября в США и ещё нескольких странах, а с 19 ноября — в остальном мире по цене от 400 долларов или евро.

Компания выпустит две версии PS5, они будут отличаться только наличием или отсутствием дисковода — в остальном устройства полностью одинаковые. Стартовая стоимость «цифровой» версии оказалась на 100 долларов выше Xbox Series S, однако консоль Microsoft отличается от топовой модели аппаратно.

Российские цены:

37 999 рублей за версию без привода;

46 999 рублей за версию с приводом.

Вместе с анонсом цен и даты выхода Sony объявила, что подписчики PS Plus получат коллекцию самых знаковых игр PS4 бесплатно. В коллекцию войдут Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Detroit: Become Human и другие «определившие поколение игры».

9 сентября Microsoft раскрыла цены на свои консоли нового поколения. Минимальная версия Xbox обойдётся в 300 долларов или евро (в России — 26 990 рублей), а топовая Series X — в 499 долларов или евро (в России — 45 590 рублей).