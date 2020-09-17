И синхронизировать его с реальными мониторами.

В закладки

Facebook во время презентации Facebook Connect показал виртуальный офис для VR — Infinite Office («Бесконечный офис»).

Функции будут доступны через VR-шлем Oculus Quest 2 и позволят организовать рабочее пространство из любого места. Пользователь сможет настраивать рабочие экраны, управляя ими с помощью рук — VR-гарнитура фиксирует их движения с помощью внешних камер. Также можно будет менять степень погружения в виртуальный мир.

Фрагмент из видео

Как отмечает Engadget, ввод текста «традиционно был проблемой» для виртуальной реальности, поэтому Facebook сотрудничала с Logitech, чтобы создать физическую клавиатуру с трекпадом для Infinite Office.

Скриншот из трансляции

Новые функции для Oculus Quest 2 выпустят зимой 2020 года в экспериментальном режиме. Ранние версии Infinite Office будут ориентированы на личную работу, а не на групповую.