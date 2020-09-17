Facebook представил виртуальный офис для VR. Управлять рабочим пространством можно руками без контроллеров Материал редакции
И синхронизировать его с реальными мониторами.
Facebook во время презентации Facebook Connect показал виртуальный офис для VR — Infinite Office («Бесконечный офис»).
Функции будут доступны через VR-шлем Oculus Quest 2 и позволят организовать рабочее пространство из любого места. Пользователь сможет настраивать рабочие экраны, управляя ими с помощью рук — VR-гарнитура фиксирует их движения с помощью внешних камер. Также можно будет менять степень погружения в виртуальный мир.
Как отмечает Engadget, ввод текста «традиционно был проблемой» для виртуальной реальности, поэтому Facebook сотрудничала с Logitech, чтобы создать физическую клавиатуру с трекпадом для Infinite Office.
Новые функции для Oculus Quest 2 выпустят зимой 2020 года в экспериментальном режиме. Ранние версии Infinite Office будут ориентированы на личную работу, а не на групповую.
Facebook уже показывала Концепт «рабочего места будущего» весной 2020 года, но тогда тизер не был развёрнутым. Тем не менее компания уже в мае объявила, что пользователь сможет настраивать несколько экранов, а также использовать технологию Passthrough, позволяющую переключаться между реальным и виртуальным миром.
мне очень нравится, что в начале ролика белая красотка работает в виар, пока черная рабыня там чета убирает на кухне
Виртуальный офис - это прикольная штука, если шлемы VR будут более комфортны для глаз
Капец мы что переходим в киношку?
Ага, это конечно выглядит очень круто и футуристично, ровно до момент пока ты не понимаешь, что тебе придётся таскать по 8 часов в день на голове эту хреноту, чтобы работать на удалёнке.
Бедный турник
Я уже тоскаю на голове две хреноты и ничего (обычные очки и наушники). Женщины еще копну волос таскают
Если качество картинки нормальное в подобном девайсе сделать, то в целом-то даже полезно. Не придётся строить заборы из мониторов для работы с таблицами, кучей вкладок и т.п.
В промо-ролике клепают сайт на уровне лабораторной работы по информатике в 10 классе. Профессионалы не в целевой аудитории? Для кого тогда продукт?