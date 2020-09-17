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Технологии
Алексей Боржонов
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Facebook представил виртуальный офис для VR. Управлять рабочим пространством можно руками без контроллеров Материал редакции

И синхронизировать его с реальными мониторами.

24 комментария
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Facebook во время презентации Facebook Connect показал виртуальный офис для VR — Infinite Office («Бесконечный офис»).

Функции будут доступны через VR-шлем Oculus Quest 2 и позволят организовать рабочее пространство из любого места. Пользователь сможет настраивать рабочие экраны, управляя ими с помощью рук — VR-гарнитура фиксирует их движения с помощью внешних камер. Также можно будет менять степень погружения в виртуальный мир.

Фрагмент из видео

Как отмечает Engadget, ввод текста «традиционно был проблемой» для виртуальной реальности, поэтому Facebook сотрудничала с Logitech, чтобы создать физическую клавиатуру с трекпадом для Infinite Office.

Скриншот из трансляции

Новые функции для Oculus Quest 2 выпустят зимой 2020 года в экспериментальном режиме. Ранние версии Infinite Office будут ориентированы на личную работу, а не на групповую.

Facebook уже показывала Концепт «рабочего места будущего» весной 2020 года, но тогда тизер не был развёрнутым. Тем не менее компания уже в мае объявила, что пользователь сможет настраивать несколько экранов, а также использовать технологию Passthrough, позволяющую переключаться между реальным и виртуальным миром.

Видео Facebook
Facebook представил VR-гарнитуру Oculus Quest 2…
Теперь устройство оснащено Full HD-дисплеями с частотой обновления 90 Гц.
tjournal.ru

#facebook #новости #vr

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24 комментария
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Kristofer Robin

14

мне очень нравится, что в начале ролика белая красотка работает в виар, пока черная рабыня там чета убирает на кухне

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Илья Щибрик

Kristofer
0

Расово-верная реклама, лол.

Ответить

Morgan

Kristofer
0

Если присмотреться, она не такая уж и белая

Ответить

Gleb Khineev

2

Виртуальный офис - это прикольная штука, если шлемы VR будут более комфортны для глаз

Ответить

Неприятный парфюмер

Gleb
0

Yes, там пока еле-еле full hd

Ответить

Вова А.

Gleb
0

либо сразу чипирование и подключение к зрительны нервам

Ответить

Бедный турник

Вова
0

Пока чипирование больше похоже на устройство ввода а не вывода

Ответить

Бедный турник

Бедный
0

звучит конечно нелогично, "ввода" это "вывода из мозга" и наоборот

Ответить

Eldar

2

Руками махать заебешься.

Ответить

Шизик

Eldar
0

vim вышел из чата

Ответить

Столичный танк88

2

Infinite Office

Net spasebo

Ответить

Встречный супер_стар

1

Уррря! Теперь эта херотень будет прямо у тебя дома!

Ответить

Andre Macareno

0

Приятного рабочего дня!

ай бл, гифка не вставилась, нувыпоняли

Ответить

Андрей Владимирович

0

Еще недавно такое было только в  киношках

Ответить

Длинный теркин30см

0

Сделайте нормальное освещение в спарке, а не вот это вот всё

Ответить

Darya Timofeeva

0

Капец мы что переходим в киношку?

Ответить

Илья Щибрик

Darya
0

Да, в серию «Чёрного Зеркала».

Ответить

Илья Щибрик

0

Ага, это конечно выглядит очень круто и футуристично, ровно до момент пока ты не понимаешь, что тебе придётся таскать по 8 часов в день на голове эту хреноту, чтобы работать на удалёнке.

Ответить

Бедный турник

Илья
0

Я уже тоскаю на голове две хреноты и ничего (обычные очки и наушники). Женщины еще копну волос таскают

Ответить

Илья Щибрик

Бедный
0

А, ну тогда без проблем. Надевай третью, прямо поверх.

Ответить

Eduard Novikov

0

Если качество картинки нормальное в подобном девайсе сделать, то в целом-то даже полезно. Не придётся строить заборы из мониторов для работы с таблицами, кучей вкладок и т.п.

Ответить

Eugene Panfilov

0

Заснул к середине ролика

Ответить

Max Diviani

0

В промо-ролике клепают сайт на уровне лабораторной работы по информатике в 10 классе. Профессионалы не в целевой аудитории? Для кого тогда продукт?

Ответить

ouxen

–1

юзлессная хуета о которой завтра все забудут

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