Bloomberg: власти США проверят американские игровые компании из-за связи с китайской Tencent Материал редакции
Администрацию интересует, как они обрабатывают личные данные пользователей.
Власти США попросили американские игровые компании, связанные с китайской Tencent, предоставить данные об их протоколах безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Комитет по иностранным инвестициям в США, возглавляемый Министерством финансов, отправил запросы в Epic Games, Riot Games и другие компании, чтобы узнать, как они обрабатывают личные данные американских пользователей. Причиной запроса стала связь с китайской Tencent, которой принадлежит Riot Games и 40% в Epic Games, пишет Bloomberg.
В компаниях и Минфине либо отказались от комментариев, либо не ответили агентству.
Запрос направили на фоне усилившегося внимания администрации Трампа к китайским компаниям и их связи с американскими фирмами, отмечает Bloomberg. Разногласия из-за обработки пользовательских данных и потенциальных угроз безопасности США уже привели к блокировке Huawei в Соединённых Штатах в 2019 году.
Летом 2020 года Трамп подписал указ о запрете TikTok, если сервис не купит американская компания до 15 сентября. Среди претендентов на покупку были Microsoft и Oracle, однако первым компания-владелец TikTok отказала, а со вторыми заключила партнёрство, но не сделку о продаже. Документы направили в Минфин США, дальнейшей информации о сделке пока не было.
Дитковский так возмущается, будто бы под соусом из демократии это тоже самое, что и под соусом из говна (китай)...
В любом случае, сегодня мне, пожалуйста, латте.
Эпоха Маккартизма вернулась?