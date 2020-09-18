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Технологии
Алексей Боржонов
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Bloomberg: власти США проверят американские игровые компании из-за связи с китайской Tencent Материал редакции

Администрацию интересует, как они обрабатывают личные данные пользователей.

6 комментариев
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Власти США попросили американские игровые компании, связанные с китайской Tencent, предоставить данные об их протоколах безопасности. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Комитет по иностранным инвестициям в США, возглавляемый Министерством финансов, отправил запросы в Epic Games, Riot Games и другие компании, чтобы узнать, как они обрабатывают личные данные американских пользователей. Причиной запроса стала связь с китайской Tencent, которой принадлежит Riot Games и 40% в Epic Games, пишет Bloomberg.

В компаниях и Минфине либо отказались от комментариев, либо не ответили агентству.

Запрос направили на фоне усилившегося внимания администрации Трампа к китайским компаниям и их связи с американскими фирмами, отмечает Bloomberg. Разногласия из-за обработки пользовательских данных и потенциальных угроз безопасности США уже привели к блокировке Huawei в Соединённых Штатах в 2019 году.

Летом 2020 года Трамп подписал указ о запрете TikTok, если сервис не купит американская компания до 15 сентября. Среди претендентов на покупку были Microsoft и Oracle, однако первым компания-владелец TikTok отказала, а со вторыми заключила партнёрство, но не сделку о продаже. Документы направили в Минфин США, дальнейшей информации о сделке пока не было.

#новости #сша

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6 комментариев
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Элементарный цвет

1

Хотят так же, но под соусом демократии?

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Сергей Васильев

Элементарный
6

Дитковский так возмущается, будто бы под соусом из демократии это тоже самое, что и под соусом из говна (китай)...

В любом случае, сегодня мне, пожалуйста, латте.

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XBOX Russia

1

Эпоха Маккартизма вернулась?

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Сергей Васильев

XBOX
0

литералли Хитлер.

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Тони Хопкинс

0

Кирдык riot games

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YeezySpace

–1

Будут знать Эпики как против Apple идти.

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Комментарии

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