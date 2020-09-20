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Технологии
Ольга Щербинина
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Google показал, как выглядит работа системы оповещения о землетрясениях с помощью Android-устройств Материал редакции

Данные обнаружили датчики телефонов, работающие как сейсмометры.

5 комментариев
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Система оповещения о землетрясениях Earthquake Alerts System превращает телефоны с мобильной операционной системой Android в мини-сейсмометры. После землетрясения в Лос-Анджелесе Google поделился визуализацией того, что обнаружили смартфоны, сообщает 9to5google.com.

Вице-президент по разработке Android Дэйв Берк опубликовал в твиттере видео, на котором запечатлены Лос-Анджелес и его окрестности сразу после землетрясения силой в 4,5 балла. Жёлтые и красные точки — локации P и S волн, которые используются сейсмологами для раннего обнаружения землетрясений. Акселерометр современных смартфонов способен обнаружить начальную волну. Когда это произойдёт, телефон отправит общее местоположение на сервер обнаружения землетрясений Google.

Как пояснил автор телеграм-канала БлоGнот Сергей Петров, S-волна идёт практически через несколько секунд после P-волны и особых разрушений не несёт. Но следом идут более медленные и разрушительные поверхностные волны. Таким образом при раннем оповещении на них можно успеть среагировать и выручить время на принятие экстренных мер.

Google добавил в Android уведомления о землетрясениях в августе. Пока уведомления работают только для пользователей из Калифорнии. Для этого Google договорился с властями штата: компания будет получать данные с 700 сейсмометров и заранее предупреждать пользователей о толчках.

#новости #android #google

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5 комментариев
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Технический кран

2

Разрешите придолбаться: Google - это компания, следовательно "Google показала", а не "Google показал".

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Меркуцио Борисов

Технический
0

Разрешите придолбаться: Енисей это река, но мы говорим он.

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Taktischer Corgi

Технический
–2

если надо "показала", то должно быть "гуглесса" или "гуглетка" или "гуглюха"
а так всё верно

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Технический кран

Taktischer
0

Про такое понятие как "имя собственное" слыхал, не?

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sony360

0

Работает дерьмово, как всегда

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