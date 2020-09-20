Данные обнаружили датчики телефонов, работающие как сейсмометры.

В закладки

Система оповещения о землетрясениях Earthquake Alerts System превращает телефоны с мобильной операционной системой Android в мини-сейсмометры. После землетрясения в Лос-Анджелесе Google поделился визуализацией того, что обнаружили смартфоны, сообщает 9to5google.com.

Вице-президент по разработке Android Дэйв Берк опубликовал в твиттере видео, на котором запечатлены Лос-Анджелес и его окрестности сразу после землетрясения силой в 4,5 балла. Жёлтые и красные точки — локации P и S волн, которые используются сейсмологами для раннего обнаружения землетрясений. Акселерометр современных смартфонов способен обнаружить начальную волну. Когда это произойдёт, телефон отправит общее местоположение на сервер обнаружения землетрясений Google.

Как пояснил автор телеграм-канала БлоGнот Сергей Петров, S-волна идёт практически через несколько секунд после P-волны и особых разрушений не несёт. Но следом идут более медленные и разрушительные поверхностные волны. Таким образом при раннем оповещении на них можно успеть среагировать и выручить время на принятие экстренных мер.

Google добавил в Android уведомления о землетрясениях в августе. Пока уведомления работают только для пользователей из Калифорнии. Для этого Google договорился с властями штата: компания будет получать данные с 700 сейсмометров и заранее предупреждать пользователей о толчках.