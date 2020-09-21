Технологии
Алексей Боржонов
506

Студия Лебедева запустила подписку на нейросеть «Николай Иронов». Её год выдавали за реального дизайнера Материал редакции

Она анализирует пожелания клиента и предлагает сотни вариантов.

13 комментариев
В закладки

Студия Артемия Лебедева запустила подписку на услуги нейросети «Николай Иронов», внимание на это обратил vc.ru. Подписка стоит 9900 рублей, в неё входит создание до 999 логотипов для пяти проектов, говорится на сайте нейросети. Также пользователь сможет скачать 10 архивов с набором элементов фирменного стиля.

Студия Лебедева больше года выдавала «Николая Иронова» за реального дизайнера, и клиенты не знали, что логотипы для них делает нейросеть. Всё это, по заявлению студии, позволяло ей «получать объективную обратную связь, не подверженную влиянию предрассудков о генеративном дизайне». В портфолио «Иронова» вошли проекты для Руслана Усачева и Юрия Хованского, баров, кафе и приложений.

«Зачем тогда живых дизайнеров держать?»: что…
В студии утверждают, что ИИ сделал множество работ, включая логотипы Усачёву и Хованскому…
tjournal.ru
  • Нейросеть начинает разработку логотипа по короткому текстовому описанию проекта в свободной форме. «Иронов» анализирует запрос и «мгновенно» присылает варианты дизайна;
  • После этого клиент сообщает пожелания по шрифтам, характеру, цветам, композиции и другим критериям, а нейросеть подбирает подходящий вариант;
  • В итоге «Иронов» создаёт архив «со всем необходимым для производства фирменной продукции», куда входит графика для соцсетей, цветовая палитра, фирменный бланк, визитная карточка, исходник логотипа, фирменный бланк.
Запросы клиента нейросети. Для примера взята разработка логотипа для «маленькой инди-группы» Birb

Как утверждается на сайте проекта, все работы получают «абсолютно уникальными», поскольку «Иронов» использует «искусственный интеллект для создания чего-то нового, а не выбора из уже существующего».

Нет задачи делать «красиво»: Студия Лебедева…
Алгоритм создаёт логотипы на основе текстового описания названия и описания деятельности компании.
tjournal.ru

#новости #нейросети #дизайн #лебедев

Алексей Боржонов PLUS
+46 510
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0435\u0439\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043b\u0435\u0431\u0435\u0434\u0435\u0432","\u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d"], "comments": 13, "likes": -3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 215047, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 21 Sep 2020 16:36:32 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
13 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Игорь Янович

2

Через 1 день:
Лебедев разогнал своих дизайнеров, потому что они стали не нужны, теперь можно просто принимать бабло в одиночку, а всю работу сделает нейросеть!

Ответить

Нехороший франт

1

Единственный раз, когда запрос будет выполнен хорошо, если напишут "Сделай плохое лого".

P.S. Обещал не материться, замените некоторые слова на мат сами

Ответить

Bulky Blackcrappie

1

Из того, что я пока видел от этой штуки, 999 логотипов наверняка не хватит, чтобы попалось что-то удачное.

Ответить

Стройный яд

0

Николай Иронов. Съешь говно за деньги!

Ответить

Половый татарин

0

Выдавали и выдавали

Ответить

Волшебный браслет

0

Студеная Лебедева

Правильно, нахуя вычитывать перед публикацией

Ответить

Алина Черная

Волшебный
0

А по-моему норм вышло

Ответить

Alex V

0

Студеная Лебедева больше года выдавала

@Алексей Боржонов 

Ответить

Действительный Женя

0

Я сначала когда узнал о цене, подумал, что все — пора искать другую работу. Типа демпинг жесткий. А потом посмотрел какие варианты он делает и успокоился. Кому нужно говно за 10к?

Ответить

Волшебный браслет

Действительный
0

Из 999 логотипов за такие копейки найдётся как минимум один прикольный вариант, который можно будет дошлифовать самостоятельно или забрать так. Аналогов такой генеративке, воспитанной на всяких дизайнерских сетах, нет от слова совсем. Такие дела.

Ответить

Действительный Женя

Волшебный
0

Нуу разве что для создания эскиза можно использовать :) Пора открывать у себя тариф «Доработка лого Николая Иронова — 5 тыщ рублей»

Ответить

Жабка

Волшебный
0

От создателей "Сколько нужно обезьян, чтобы написать  "Войну и мир"". не найдется. Ни одного. Плюс потраченное время на просмотр 999 дерьмовых логотипов.

Ответить

Игорь Янович

0

- Твой дизайн говно!
- Простите?
- Дерьмовый дизайн!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Москве прошли акции памяти «Тесака». На них задержали несколько человек
Участники мероприятия уверены, что Марцинкевич не убивал себя.
134
Интернет
«Малая часть былого величия»: тред с фотографиями заброшенных пионерлагерей
В советские времена их было около 40 тысяч, но сейчас внутри всё медленно разрушается.
217
Интернет
Владельцы айфонов научились менять внешний вид иконок и стали создавать темы — помогли новые функции iOS 14
Когда-то пользователи iOS иронизировали над «безвкусными дизайнерами» с Android. Теперь настало их время.
119
Популярное за три дня
Новости
«Просто знай — любимую не отдают»: Киркоров, Басков и Буйнов снялись в клипе в поддержку Лукашенко
Словами «любимую не отдают» Лукашенко закончил выступление во время президентских выборов.
269
Новости
Телеграм-канал Nexta опубликовал ещё тысячу имён силовиков — на этот раз из Бреста и Брестской области
Так администраторы канала отреагировали на распыление газа в лица протестующих.
148
Дизайн и архитектура
В Китае провалился проект комплекса с «вертикальным лесом». В него переехали лишь 10 семей, а лес превратился в джунгли
Разросшаяся растительность привлекает насекомых.
135
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Иван Прохоров

«Для меня это был единственный…

Miron Koval

«Малая часть былого величия…

Православие…

Как устроиться в Netflix после…

Stanislav Sobolev

Власти Белоруссии сочли…

Жабка

Студия Лебедева запустила…

Квадрат Глассевича

Как устроиться в Netflix после…

Abram Dikoy

Власти Белоруссии сочли…

Addle guy

Владельцы айфонов научились…

Павленко и дизайн

Студия Лебедева запустила…

Miron Koval

«Малая часть былого величия…

Pavel Osadchuk

«Отправили абсолютно голого…

Stanislav Sobolev

Власти Белоруссии сочли…

Игорь Янович

Студия Лебедева запустила…

Шуруповёрт Makita

Студия Лебедева запустила…

Владимир Земсков

Власти Белоруссии сочли…