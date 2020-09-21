Студия Лебедева запустила подписку на нейросеть «Николай Иронов». Её год выдавали за реального дизайнера Материал редакции
Она анализирует пожелания клиента и предлагает сотни вариантов.
Студия Артемия Лебедева запустила подписку на услуги нейросети «Николай Иронов», внимание на это обратил vc.ru. Подписка стоит 9900 рублей, в неё входит создание до 999 логотипов для пяти проектов, говорится на сайте нейросети. Также пользователь сможет скачать 10 архивов с набором элементов фирменного стиля.
Студия Лебедева больше года выдавала «Николая Иронова» за реального дизайнера, и клиенты не знали, что логотипы для них делает нейросеть. Всё это, по заявлению студии, позволяло ей «получать объективную обратную связь, не подверженную влиянию предрассудков о генеративном дизайне». В портфолио «Иронова» вошли проекты для Руслана Усачева и Юрия Хованского, баров, кафе и приложений.
- Нейросеть начинает разработку логотипа по короткому текстовому описанию проекта в свободной форме. «Иронов» анализирует запрос и «мгновенно» присылает варианты дизайна;
- После этого клиент сообщает пожелания по шрифтам, характеру, цветам, композиции и другим критериям, а нейросеть подбирает подходящий вариант;
- В итоге «Иронов» создаёт архив «со всем необходимым для производства фирменной продукции», куда входит графика для соцсетей, цветовая палитра, фирменный бланк, визитная карточка, исходник логотипа, фирменный бланк.
Как утверждается на сайте проекта, все работы получают «абсолютно уникальными», поскольку «Иронов» использует «искусственный интеллект для создания чего-то нового, а не выбора из уже существующего».
Через 1 день:
Лебедев разогнал своих дизайнеров, потому что они стали не нужны, теперь можно просто принимать бабло в одиночку, а всю работу сделает нейросеть!
Из того, что я пока видел от этой штуки, 999 логотипов наверняка не хватит, чтобы попалось что-то удачное.
Волшебный браслет
Из 999 логотипов за такие копейки найдётся как минимум один прикольный вариант, который можно будет дошлифовать самостоятельно или забрать так. Аналогов такой генеративке, воспитанной на всяких дизайнерских сетах, нет от слова совсем. Такие дела.
Действительный Женя
Нуу разве что для создания эскиза можно использовать :) Пора открывать у себя тариф «Доработка лого Николая Иронова — 5 тыщ рублей»