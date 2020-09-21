Пока неясно, что будет с мемами и как компания будет определять авторство контента, пришедшего из других соцсетей.

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Авторы контента и издатели смогут удалять изображения в Facebook и Instagram за нарушение авторских прав. Для этого в соцсети запустили новый инструмент, который позволит контролировать распространение контента. Об этом TJ рассказали в пресс-службе Facebook.

Правообладатели могут загрузить данные о принадлежащем им изображении в раздел Rights Manager for Images внутри Сreator Studio. После этого компания начнёт отслеживать распространение конкретной картинки или фотографии в Facebook и Instagram с помощью системы сверки изображений.

Скриншот Facebook

Если алгоритмы найдут совпадения, система пришлёт правообладателям уведомления — они увидят, где именно использовался его контент и смогут предпринять меры вплоть до блокировки материалов. Авторы и издатели также смогут заблокировать контент по всему миру или в конкретных местах.

Пока что Rights Manager для изображений будет доступен только ограниченному кругу партнёров Facebook. В разговоре с TJ представители компании не назвали конкретных компаний, но пояснили, что речь о ключевых сегментах фотоиндустрии и владельцах большого объёма контента, например, профессиональных фотографах.

В соцсети планируют расширять сервис, чтобы им могли воспользоваться и рядовые пользователи. Но в компании не уточнили конкретных сроков, когда возможности станут доступны всем.

Как пояснили в соцсети, правообладатели и раньше могли добиться блокировки изображений, но раньше для этого не было встроенного функционала. До этого Facebook блокировал контент после поступления жалоб и их проверки на обоснованность, теперь авторы и издатели смогут напрямую управлять собственными изображениями.

Мы используем значительные ресурсы для предотвращения пиратства и борьбы с ним в Facebook. У нас есть несколько мер для обращения с контентом, нарушающим чьи-либо права, – например, политика в отношении повторных нарушений, программа по выявлению и удалению контента, инструменты Rights Manager и Audible Magic. пресс-служба Facebook