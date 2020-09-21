Технологии
Дамир Камалетдинов
363

Facebook позволит блокировать изображения в соцсети за нарушение авторских прав Материал редакции

Пока неясно, что будет с мемами и как компания будет определять авторство контента, пришедшего из других соцсетей.

3 комментария
В закладки

Авторы контента и издатели смогут удалять изображения в Facebook и Instagram за нарушение авторских прав. Для этого в соцсети запустили новый инструмент, который позволит контролировать распространение контента. Об этом TJ рассказали в пресс-службе Facebook.

Правообладатели могут загрузить данные о принадлежащем им изображении в раздел Rights Manager for Images внутри Сreator Studio. После этого компания начнёт отслеживать распространение конкретной картинки или фотографии в Facebook и Instagram с помощью системы сверки изображений.

Скриншот Facebook 

Если алгоритмы найдут совпадения, система пришлёт правообладателям уведомления — они увидят, где именно использовался его контент и смогут предпринять меры вплоть до блокировки материалов. Авторы и издатели также смогут заблокировать контент по всему миру или в конкретных местах.

Пока что Rights Manager для изображений будет доступен только ограниченному кругу партнёров Facebook. В разговоре с TJ представители компании не назвали конкретных компаний, но пояснили, что речь о ключевых сегментах фотоиндустрии и владельцах большого объёма контента, например, профессиональных фотографах.

В соцсети планируют расширять сервис, чтобы им могли воспользоваться и рядовые пользователи. Но в компании не уточнили конкретных сроков, когда возможности станут доступны всем.

Как пояснили в соцсети, правообладатели и раньше могли добиться блокировки изображений, но раньше для этого не было встроенного функционала. До этого Facebook блокировал контент после поступления жалоб и их проверки на обоснованность, теперь авторы и издатели смогут напрямую управлять собственными изображениями.

Мы используем значительные ресурсы для предотвращения пиратства и борьбы с ним в Facebook. У нас есть несколько мер для обращения с контентом, нарушающим чьи-либо права, – например, политика в отношении повторных нарушений, программа по выявлению и удалению контента, инструменты Rights Manager и Audible Magic.

пресс-служба Facebook

#новости #соцсети #сервисы

Дамир Камалетдинов PLUS
+141 174
Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни на разные смартфоны, которые попадают мне в руки
1
4
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 4, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 215090, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 21 Sep 2020 19:16:29 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Wlad Richter

1

Тем временем Instagram-аккаунты с мемами, фан-аккаунты популярных личностей, аккаунты фейковых миллиардеров со спиженными фотками:

P.S здоровья погибшим

Ответить

конгруэ́нтный

1

в жопу копирайт

Ответить

Рейзербэк

0

Мб поменьше станет баянов. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Дизайн и архитектура
Фасадный армагеддон
Вот вы заминусовали мою статью про вентфасады. А я еще напишу про них. Нашла статью про опасность вентфасадов.
174
Новости
«Никто не останется анонимным»: телеграм-канал Nexta Live опубликовал данные тысячи сотрудников белорусского МВД
Это стало реакцией на действия милиции в Минске.
255
Новости
В Москве прошли акции памяти «Тесака». На них задержали несколько человек
Участники мероприятия уверены, что Марцинкевич не убивал себя.
134
Популярное за три дня
Беларусь
Информационная война, белорусские протесты и заработок телеграм-канала. Главное из интервью Дудя с основателем Nexta
«Главное медиа белорусского протеста».
146
Новости
«Просто знай — любимую не отдают»: Киркоров, Басков и Буйнов снялись в клипе в поддержку Лукашенко
Словами «любимую не отдают» Лукашенко закончил выступление во время президентских выборов.
269
Кино и сериалы
В новом сериале ТНТ один из главных героев — гей. Исполнитель роли надеется убедить «таких же пацанов» стать толерантнее
Монолог об опасениях мамы, жизни в гомофобной среде и сцене с каминг-аутом.
190
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Serg Bootlegger

Михалков высказался о…

Тимур Петров

Владельцы айфонов научились…

solawind

Минцифры предложило запретить…

Bad Mother Fucker

Михалков высказался о…

Передаю тебе привет

Президенты Польши, Литвы и…

Радуга

Михалков высказался о…

Kir Kirsky

Минцифры предложило запретить…

Argumenta Ambigua

Михалков высказался о…

Привет, п(ом)идор.

Михалков высказался о…

Анатолий Польский

Михалков высказался о…

Михаил Никитин

Михалков высказался о…

Paul Potseluev

Власти Белоруссии сочли…

solawind

Минцифры предложило запретить…

Mr. Two Fairy

Минцифры предложило запретить…