Технологии
Ольга Щербинина
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«Роскосмос» допустил частную компанию к конкурсу по созданию ракеты — это произошло впервые Материал редакции

«КосмоКурс» ранее начал свой проект по суборбитальному туризму.

5 комментариев
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Компания «КосмоКурс» примет участие в конкурсе на создание эскизного проекта метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» и её стартового комплекса. Документы опубликовали на сайте госзакупок, обратило внимание РИА «Новости».

Агентство отметило, что госкорпорация впервые допустила частную компанию к подобному проекту. На него планируют потратить 407 миллионов рублей. За право создать проект с «КосмоКурсом» будут соперничать Ракетно-космический центр «Прогресс» (изготовитель «Союзов») и Центр Хруничева (производитель «Протонов» и «Ангары»).

Ранее только одна частная компания, «Даурия», создавала технику для «Роскосмоса». Она изготовила два малых спутника, которые так и не заработали после выхода на орбиту.

«Амур» — двухступенчатая ракета среднего класса с многоразовой (до десяти раз) возвращаемой первой ступенью, двигатель которой работает на метане. Её планируют запускать с космодрома Восточный. Планируется, что ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока «Фрегат» и многоразовой ступени.

«Роскосмос» в середине июля сообщил о начале разработок коммерческой ракеты на метане, которая должна заменить ракеты семейства «Союз-2». Через несколько дней на сайте госзакупок объявили тендер.

«КосмоКурс» в 2014 году основал бывший сотрудник Центра Хруничева Павел Пушкин. Компания также разрабатывает одноступенчатую многоразовую ракету и семиместный космический корабль. Первый полёт длительностью 15 минут запланирован на 2025 год. В мае 2019 года компания начала испытания техники для суборбитального туризма. Она также планирует построить первый в России частный космодром в Нижегородской области.

#новости #роскосмос

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5 комментариев
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Особенный паук например

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two minutes later

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Частый шар

0

Душевный попил намечается...

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Особенный паук например

0

На проект планируют потратить 407 миллионов рублей.

Для сравнения, Falcon 1, на которой не пилили, и человека туда не посадишь, как программа стоила уже больше 6,8 миллиардов, что они собрались сделать на эти копейки?

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Геологический ящик

Особенный
0

на которой не пилили

Это мы можем лишь предполагать.

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Обухов Денис

0

Рогозин говорил что многоразовая ракета не нужна, а теперь это?

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