«Роскосмос» допустил частную компанию к конкурсу по созданию ракеты — это произошло впервые Материал редакции
«КосмоКурс» ранее начал свой проект по суборбитальному туризму.
Компания «КосмоКурс» примет участие в конкурсе на создание эскизного проекта метановой ракеты-носителя «Амур-СПГ» и её стартового комплекса. Документы опубликовали на сайте госзакупок, обратило внимание РИА «Новости».
Агентство отметило, что госкорпорация впервые допустила частную компанию к подобному проекту. На него планируют потратить 407 миллионов рублей. За право создать проект с «КосмоКурсом» будут соперничать Ракетно-космический центр «Прогресс» (изготовитель «Союзов») и Центр Хруничева (производитель «Протонов» и «Ангары»).
Ранее только одна частная компания, «Даурия», создавала технику для «Роскосмоса». Она изготовила два малых спутника, которые так и не заработали после выхода на орбиту.
«Амур» — двухступенчатая ракета среднего класса с многоразовой (до десяти раз) возвращаемой первой ступенью, двигатель которой работает на метане. Её планируют запускать с космодрома Восточный. Планируется, что ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту 9,5 тонны при многоразовом использовании первой ступени и 12 тонн — при однократном, на геопереходную орбиту — 2,5 тонны с применением разгонного блока «Фрегат» и многоразовой ступени.
«Роскосмос» в середине июля сообщил о начале разработок коммерческой ракеты на метане, которая должна заменить ракеты семейства «Союз-2». Через несколько дней на сайте госзакупок объявили тендер.
«КосмоКурс» в 2014 году основал бывший сотрудник Центра Хруничева Павел Пушкин. Компания также разрабатывает одноступенчатую многоразовую ракету и семиместный космический корабль. Первый полёт длительностью 15 минут запланирован на 2025 год. В мае 2019 года компания начала испытания техники для суборбитального туризма. Она также планирует построить первый в России частный космодром в Нижегородской области.
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