Илон Маск пообещал снизить стоимость аккумуляторов Tesla и анонсировал выпуск бюджетного электромобиля Материал редакции
Примерно за 25 тысяч долларов.
Основатель Tesla Илон Маск выступил на мероприятии Battery Day и анонсировал выпуск новых аккумуляторов для электромобилей, которые позволят создать бюджетную версию машины.
Маск заявил, что у Tesla нет «доступной машины», но она может появиться, если компания снизит стоимость аккумуляторов — самой дорогой части автомобиля. Основатель Tesla заявил, что новые аккумуляторы будут в два раза дешевле, а их ёмкость при этом — в пять раз выше, мощность — в шесть раз больше, чем у тех устройств, которые компания использует сейчас.
Это позволит Tesla через три года выпустить бюджетную версию электромобиля стоимостью около 25 тысяч долларов (около 1,9 миллиона рублей). Однако, отмечает The Guardian, Маск сказал, что компания ещё не завершила разработку нового аккумулятора.
Для снижения затрат на производство аккумуляторов Tesla сократит содержание кобальта в них практически до нуля. Это один из самых дорогих материалов для производства, отмечает The Verge, потому его исключение из компонентов батарей может сделать электромобили доступнее. Заявленная Маском стоимость автомобиля примерно на 10 тысяч долларов меньше, чем самая дешёвая нынешняя модель Tesla — Model 3.
Ты опять рвёшься? Кто разрешил?
Отрицательный бинокль
Твоя мать хорошая женщина
Чем тебе Маск-то не угодил?
Пиздит много
Не нравится, что не тебя?
Твоя мама выехала из Казахстана может быть и не понял что это значит что я не могу найти в интернете
Сейчас тесла 3 стоит 35 к долларов - это где? В штатах? В европе начинается от 50к евро, т.е. 55к долларов
Ответственный кран
Да, в Европе будет после строительства завода (уже строят), тк растаможка делает это бессмысленным
Что только не сделают социалисты из евросоюза, лишь бы нахаляву рабочих мест (на новом заводе теслы) получить у себя на территории