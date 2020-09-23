Технологии
Алексей Боржонов
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Илон Маск пообещал снизить стоимость аккумуляторов Tesla и анонсировал выпуск бюджетного электромобиля Материал редакции

Примерно за 25 тысяч долларов.

13 комментариев
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Основатель Tesla Илон Маск выступил на мероприятии Battery Day и анонсировал выпуск новых аккумуляторов для электромобилей, которые позволят создать бюджетную версию машины.

Маск заявил, что у Tesla нет «доступной машины», но она может появиться, если компания снизит стоимость аккумуляторов — самой дорогой части автомобиля. Основатель Tesla заявил, что новые аккумуляторы будут в два раза дешевле, а их ёмкость при этом — в пять раз выше, мощность — в шесть раз больше, чем у тех устройств, которые компания использует сейчас.

Это позволит Tesla через три года выпустить бюджетную версию электромобиля стоимостью около 25 тысяч долларов (около 1,9 миллиона рублей). Однако, отмечает The Guardian, Маск сказал, что компания ещё не завершила разработку нового аккумулятора.

Для снижения затрат на производство аккумуляторов Tesla сократит содержание кобальта в них практически до нуля. Это один из самых дорогих материалов для производства, отмечает The Verge, потому его исключение из компонентов батарей может сделать электромобили доступнее. Заявленная Маском стоимость автомобиля примерно на 10 тысяч долларов меньше, чем самая дешёвая нынешняя модель Tesla — Model 3.

#новости #маск #tesla

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Когда его компании уже обанкротятся?

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Джордж Харви

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Ты опять рвёшься? Кто разрешил?

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Джордж
0

Твоя мать хорошая женщина

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Джордж Харви

Отрицательный
1

Сам знаю

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Evgenij Koval

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5

@Вахтёр орлов порвался

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Владимир Филатов

Отрицательный
0

Чем тебе Маск-то не угодил?

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Отрицательный бинокль

Владимир
0

Пиздит много

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Владимир Филатов

Отрицательный
0

Не нравится, что не тебя?

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Отрицательный бинокль

Владимир
0

Твоя мама выехала из Казахстана может быть и не понял что это значит что я не могу найти в интернете

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Emile Zäkiev

0

Сейчас тесла 3 стоит 35 к долларов - это где? В штатах? В европе начинается от 50к евро, т.е. 55к долларов

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Отрицательный бинокль

Emile
1

На барахолках Татарстана

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Ответственный кран

Emile
0

Да, в Европе будет после строительства завода (уже строят), тк растаможка делает это бессмысленным

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Emile Zäkiev

Ответственный
0

Что только не сделают социалисты из евросоюза, лишь бы нахаляву рабочих мест (на новом заводе теслы) получить у себя на территории 

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