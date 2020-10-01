Технологии
Дамир Камалетдинов
475

Обзор Apple Watch Series 6 — что изменилось, как работает измерение кислорода и зачем оно нужно Материал редакции

Редактор TJ провёл неделю в новых часах от Apple и рассказывает всё, что о них стоит знать.

7 комментариев
В закладки
Apple Watch Series 6 Фото здесь и далее — TJ

15 сентября Apple представила Watch Series 6 с измерением уровня кислорода в крови, улучшенными аккумулятором и дисплеем, а также всегда работающим высотомером. Продажи устройства в России стартовали 25 сентября. Редактор TJ неделю тестировал новые «умные» часы Apple и рассказывает, что в них интересного.

Измерение кислорода в крови — главное нововведение и разочарование Series 6

Зачем измерять кислород. Watch Series 6 — первые «умные» часы Apple, в которых появился датчик SpO2, позволяющий измерять, насколько кровь насыщена кислородом. На самом деле владельцы Apple Watch, уже начиная с iOS 13, могли отслеживать как минимум один показатель, связанный с кислородом — максимальное потребление кислорода или VO2Max.

Часы позволяли измерять примерное значение, но для этого не нужен был отдельный датчик — только пульсометр, который есть во всех моделях, начиная с первой. Однако не стоит путать максимальное потребление (VO2Max) и насыщение кислородом (SpO2) — это совсем разные показатели, как по принципу измерения, так и по полезности для отслеживания здоровья.

Задняя сторона Watch Series 6 с новым датчиком

VO2Max замеряется с приличной погрешностью, только во время тренировок по ходьбе или бегу, и только после нескольких недель занятий: сначала часам нужно собрать данные, чтобы было от чего отсчитывать примерное значение потребления кислорода. Этот показатель не отражает состояние здоровья, лишь подготовленность или выносливость к физическим нагрузкам, а конкретно — к ходьбе или бегу. Можно быть здоровым и иметь достаточно низкий VO2Max.

Но несмотря на узкий спектр применения (спортсмены и любители), VO2Max может пригодиться куда большему количеству людей, чем SpO2. Уровень насыщения крови кислородом отражает работу лёгких и поступление кислорода к внутренним органам, и у подавляющего большинства людей всегда держится на уровне 95-98%.

Датчик SpO2 (или, как его чаще называют, пульсоксиметр) обычно используют в больницах во время операций, в реанимации и в процессе восстановительной терапии. Это то самое устройство на пальце пациентов, которое часто можно заметить в зарубежных фильмах и сериалах.

Если VO2Max может показывать прогресс тренировок и выносливости, то насыщение кислородом в большей степени применимо для людей с конкретными заболеваниями или состояниями. Среди них дыхательная недостаточность, астма, ХОБЛ и некоторые нарушения сна.

Так выглядит большинство пульсоксиметров 

Уровень насыщения кислородом — не очень надёжный показатель состояния человека в отличие от пульса, потому что между самочувствием и кислородом в крови не всегда есть прямая связь. Можно чувствовать себя отлично при 95% (нижняя планка условной нормы) или ужасно при 100%-м насыщении крови кислородом — у людей без респираторных или дыхательных заболеваний показатель может оставаться в норме вне зависимости от внешних условий.

Чтобы это проверить, я взял с собой Series 6 в сухую сауну. Даже после пяти минут нахождения в условиях ограниченного потребления кислорода (в замкнутом пространстве с очень горячим воздухом), часы показывали 95%. Сразу после выхода в предбанник показатель подскочил до 97%, но на улице снова упал до 95%.

Конкретной нормы насыщения уровня кислородом в крови нет. У большинства здоровых людей этот показатель составляет выше 95%, но у некоторых процент может падать до 88% и они продолжат себя нормально чувствовать — их организм к этому адаптирован.

До выхода Series 6 казалось, что новая функция часов может оказаться особенно полезной в пандемию, ведь Covid-19 поражает лёгкие. Многие врачи даже начали использовать пульсиксометрию в качестве ранней диагностики коронавируса: в Москве для госпитализации было достаточно 93% уровня насыщения кислородом. Но в итоге исследователи не нашли доказательств, что это надёжный способ, и порекомендовали медикам не убеждать пациентов в том, что уровень кислорода позволит узнать о заражении Covid-19.

Как работают пульсоксиметры. Пульсоксиметрия совсем не новая технология: в 2020 году бытовые пульсоксиметры можно купить за пару тысяч рублей, и Apple даже не раньше всех перенесла их в носимые устройства. Например, кислород могут измерять Xiaomi Mi Band 5. Первые пульсоксиметры создали в Германии ещё в 1935 году, с которого базовый принцип работы не менялся.

Пульсоксиметры не могут измерять процент кислорода в крови, потому что не имеют прямого доступа к крови. Вместо этого приборы замеряют количество белка гемоглобина, который в том числе переносит кислород в крови.

Для измерения уровня кислорода в пульсоксиметрах обычно используют два светодиода — красный с длиной волны 660 нм и инфракрасный с длиной волны 940 нм, а также фотодиод для улавливания света. Обычно светодиоды просвечивают палец пациентов, под которым в это время находится фотодиод и фиксирует количество прошедшего света.

Если в крови много кислорода, а значит, чаще всего, и гемоглобина — она хуже пропускает инфракрасный свет, но хорошо пропускает красный, если кислорода мало — пройдёт больше инфракрасного излучения. На основании этого прибор и высчитывает процент насыщения кислородом.

Как измерение кислорода работает в Apple Watch. Главная инновация, которую внесли в пульсоксиметры производители носимой электроники — им удалось избавиться от схемы «прищепки» и необходимости засовывать в приборы пальцы. В отличие от бытовых вариантов, в «умных» часах и светодиоды, и фотодиод находятся сверху. Поэтому устройства выдают результат на основании отражения света от крови, а не за счёт просвечивания.

В случае с Watch Series 6 использовали датчик из четырёх светодиодных кластеров и четырёх фотодиодов. В часах есть светодиоды трёх цветов — красного, зелёного и инфракрасного, которые подсвечивают кровь, пока датчик определяет цвет и на основе этого выдаёт процент насыщенности кислородом.

Пульсоксиметр в Watch Series 6 во время работы Изображение Apple

Если обычно для измерения требуется находиться в неподвижном состоянии несколько минут, то Apple Watch измеряют кислород максимум за 15 секунд. Но есть и нюансы: рука с часами должна лежать на столе или на коленях дисплеем вверх, а сами часы нужно слегка отодвинуть от запястья и не шевелиться. Даже небольшое движение может сбить датчик, и часы выдадут «неудачное измерение».

На ходу кислород измерить нельзя: для этого нужно успокоиться, сесть и подождать 15 секунд

Как и в случае с измерением пульса, уровень кислорода в крови можно узнать через отдельное приложение на Apple Watch. Сам процесс очень приятный: во время работы датчиков часы показывают красивую анимацию кровотока, как будто смотришь сквозь часы прямо на кровь в сосудах, а в конце они как бы «улавливают» кислород и выдают результат. Если снять Apple Watch Apple Watch в процессе или начать двигать руками, то анимация прервётся.

За что критикуют измерение кислорода в Apple Watch Series 6. Носимые версии пульсоксиметров в часах и браслетах работают не так точно, поэтому их не считают медицинскими приборами. Производители открыто говорят об этом на сайтах и в рекламе устройств, а Apple даже акцентировала на этом внимание во время презентации.

Хотя компания продвигает функцию только как способ «контроля общего самочувствия», это вряд ли помешает пользователям трактовать данные как медицинские. К тому же у многих обозревателей, получивших устройство одними из первых, функция работала с большой погрешностью.

Журналисты часто не могли измерить уровень кислорода, а в других результат оказывался слишком далёким от данных на медицинских приборах. Из-за этого обозреватели раскритиковали Watch Series 6 и призвали не доверять данным о кислороде в крови.

Max Weinbach @MaxWinebach
Apple’s seems just as bad as Samsung’s, which often gave me readings that meant I should be at the hospital when actual medical equipment said I was in perfect health.

Basically, don’t trust these wearables for blood-oxygen quite yet. https://twitter.com/geoffreyfowler/status/1308772019383799809
«[Решение] Apple выглядит так же плохо, как самсунговское: оно очень часто выдаёт мне результат, будто бы мне пора в больницу, хотя настоящий медицинский прибор говорит, что всё идеально. В целом, пока просто не стоит доверять измерению кислорода в носимых устройствах»
Geoffrey A. Fowler @geoffreyfowler
New @washingtonpost:

Please don’t buy the new Apple Watch to monitor your lung health.

Over a week of testing, Apple’s new blood-oxygen sensor gave me such erratic readings, I could either be in perfect health … or dying from emphysema. (I am not.)

https://wapo.st/3cru2aA https://t.co/Gq9pnFSckv
«Пожалуйста, не покупайте новые Apple Watch для отслеживания здоровья лёгких. За неделю испытаний датчик уровня кислорода Apple выдавал мне настолько противоречивые результаты, что я мог быть как в идеальном состоянии, так и умирать от эмфиземы»

Я за неделю тестирования не столкнулся с откровенно аномальными результатами измерений. Один раз ночью уровень кислорода, судя по часам, упал до 93%, но это вполне могло быть ошибкой — всю остальную неделю всё было в норме. Зачастую кислорода было даже слишком много — часы показывали 100% буквально каждый день.

Так как в Watch Series 6 свет от разных светодиодов движется к датчикам разными путями, часы компенсируют естественные особенности кожи вроде веснушек или шрамов. В теории измерениям не должны помешать волосы на руках, поскольку они не блокируют светодиоды полностью, тогда как татуировки вполне могут быть проблемой.

Что ещё нового в часах — новый высотомер, улучшения дисплея и аккумулятора, изменённый датчик пульса

В Series 6 есть и другие изменения, помимо измерения кислорода, но они итеративные и не очень значительные: при переходе с Series 4 или 5 они почти незаметны. К примеру, в новом поколении Apple обновила высотомер — теперь он включён постоянно, а раньше работал только при запущенном приложении «Компас». То есть владельцы часов теперь могут вывести его на циферблат и всегда видеть, на какой высоте находятся.

В повседневной жизни датчик кажется бесполезным: как часто нужно знать, на какой конкретно высоте относительно уровня моря вы стоите? Он пригодится любителям походов в горы, альпинистам и бегунам, потому что теперь замеряет подъёмы и спуски в реальном времени. Но многие владельцы Apple Watch, вероятно, и не узнают о существовании высотомера. Лично я до анонса Series 6 не подозревал, что он был в предыдущем поколении, потому что необходимости в нём не возникало.

Series 6 также получили слегка обновлённый дисплей. Никаких значительных изменений нет: просто он, по словам Apple, стал до 2,5 раз ярче прошлого поколения, но только на Солнце и в always-on, когда экран «в спящем режиме».

Но и в таких условиях дисплей не всегда выглядит ярче. Я несколько раз пытался заметить разницу с Series 5, направляя обе модели против Солнца, но у меня так и не получилось — они выглядели одинаково во всех случаях.

Можете что-то разглядеть на экране пятого (слева) и шестого (справа) поколения часов? Вот и я нет
В помещении заметить разницу яркости дисплея не выйдет совершенно точно

Куда более полезное нововведение — возможность взаимодействовать с часами даже в неактивном режиме. Раньше всё равно приходилось выводить их из «сна», но теперь можно сразу получить доступ к Центру уведомлений, Пункту управления и расширениям, но не к приложениям, не поднимая запястье и не активируя экран. По сути, только теперь дисплей действительно стал «всегда включён».

Во время презентации в Apple также упомянули про усовершенствованный аккумулятор Series 6 — не пояснили, что именно изменилось, но рассказали о «быстрой» зарядке до 100% меньше чем за 1,5 часа. При этом новый провод для зарядки или блок питания не нужны.

По моему опыту, в сравнении с Series 5 скорость зарядки в новом поколении не увеличилась. Если полностью разрядить часы и поставить их рядом, прошлое поколение зарядится за час и 15 минут — даже чуть быстрее нового. Но похоже, что уменьшился расход энергии: спустя 5 часов одинакового использования Series 5 разрядились на 10% больше, чем Series 6. Впрочем, это может быть эффект «усталости» аккумулятора прошлых часов после года работы.

Однако с учётом новых и достаточно энергозатратных функций — измерения кислорода в фоновом режиме, всегда включённого высотомера и обновлённого экрана — в компании действительно проделали какую-то работу с энергопотреблением. Series 6 держат заряд не хуже предшественника, но, скорее всего, это обусловлено новым чипом S6, а не скромным увеличением ёмкости аккумулятора за счёт от сильного нажатия Force Touch.

Среди других изменений — новый чип U1 для сверхширокополосной связи, как в iPhone 11. Мы всё ещё не знаем, зачем именно он нужен: до сих пор в России он не работал, а в остальном мире позволяет лишь быстрее находить устройства для передачи файлов по AirDrop. По слухам, его задействуют для нового продукта Apple с геометками, которые позволят искать потерянные вещи в дополненной реальности.

Apple переработала компоновку датчиков на задней панели — из-за измерения кислорода изменилось расположение светодиодов. В Series 6 четыре кластера, в каждом из которых красные, инфракрасные и зелёные светодиоды, а между ними четыре датчика. Это повлияло и на измерение пульса: теперь два сенсора разнесены друг от друга — это может увеличить точность измерений.

Датчики Watch Series 5 и Series 6

У Series 6 также впервые в истории Apple Watch появились красный (PRODUCT) RED и синий цвета. И если красный просто соответствует такой же расцветке у айфонов, то тёмно-синий появился впервые — вероятно, в таком цвете можно будет купить и какие-то из четырёх новых моделей iPhone 12.

тёмно-серые Series 5 (слева) и синие Series 6 (справа)

Мне на тест попалась синяя версия: при плохом освещении её легко спутать с «серым космосом» из прошлого поколения, но в хороших условиях она сразу выделяется. В комплекте с часами традиционно идёт стандартный ремешок в тон корпуса — такого цвета среди них тоже раньше не было.

Красная версия повторяет цвет PRODUCT (RED), как на iPhone Фото «Код Дурова»

Ещё одним заметным изменением стал отказ от блока питания. Летом ходили слухи, что Apple откажется от адаптера в комплекте с айфонами, но компания начала с часов: причиной назвали загрязнение экологии, но это также сэкономит Apple деньги на перевозке часов и производстве блоков..

Отказ от адаптера виден ещё до вскрытия коробки по её размерам. Упаковка Series 6 самая маленькая среди всех выходивших моделей и по высоте почти вдвое меньше самых первых оригинальных Apple Watch.

Здоровье ради здоровья — почему Apple делает такой акцент на функциях, которые не всем нужны

В каждом из последних поколений часов Apple добавляла как минимум одну новую функцию для здоровья. В 2018 году такой функцией стало ЭКГ, так и не добравшаяся в России, а в 2019-м — отслеживание уровня окружающего шума. С шестым поколением часов Apple разошлась и внедрила сразу три нововведения о здоровье, правда, два из них программные и доступны и для предыдущих моделей: часы научились измерять кислород в крови, помогать с мытьём рук и отслеживать сон.

И если у того же ЭКГ даже с учётом ограничений носимых устройств есть широкое применение, то определение уровня шума кажется лишь иллюзией заботы. Разве человек без нарушений слуха не почувствует запредельные значения без часов? За последний год я нашёл только одно практичное применение функции — замерял, насколько громко сверлят соседи сверху по утрам.

Такая же ситуация и с измерением кислорода. Функция кажется полезной и важной, но у многих ли владельцев часов есть проблемы с дыханием? Скорее всего, датчик всегда будет показывать большинству пользователей значения в пределах нормы.

Непоятно, зачем знать уровень кислорода в крови и как эта информация может прямо сейчас помочь пользователю, если он не страдает отдельными хроническими заболеваниями.

Объяснение только одно: измерение кислорода или уровня шума — не для меня и не для здоровых читателей этого текста. Они как раз для тех, кто страдает от конкретных заболеваний и состояний. По данным ВОЗ, в мире живёт около миллиарда человек с хроническими респираторными заболеваниями, а 4 миллиона умирают от них каждый год. Теперь все эти люди смогут следить за кислородом в крови ещё и через Apple Watch.

Новая стратегия Apple cо здоровьем в Watch — внедрять функции не для всех, а для конкретных категорий людей, чтобы в итоге закрыть как можно больше отдельных потребностей в отслеживании здоровья.

Новые ремешки оказались слишком хороши, чтобы быть правдой

Во время презентации отдельное внимание уделили Solo Loops или как их перевели в России, «монобраслетам». Их представили в силиконовом и плетёном вариантах. Это эластичные резинки с «эффектом памяти», которые растягиваются, а потом возвращаются в исходное положение.

После застёжек на кнопках, магнитах и липучках «монобраслеты» казались спасением от застёгивания часов. Но длина каждого такого ремешка заранее зафиксирована. Её нельзя изменить после покупки, поэтому с размером важно угадать сразу.

Размер указан на задней стороне каждого ремешка

Выбрать нужно из девяти вариантов, а промахнуться очень легко. Специально для этого в Apple придумали целых два варианта определения размеров и это может стать отдельной головной болью — понадобится либо принтер, либо бумага с линейкой, никакой дополненной реальности или технологичного решения в Apple не предусмотрели.

Первый способ — распечатать на бумаге шкалу, по которой определяют размеры в магазинах Apple. Потом её нужно вырезать, обернуть вокруг запястья, посмотрев, что получится.

Инструкция Apple

Второй способ куда доступнее, но потребует больше времени. Нужно сначала вырезать небольшую полоску и обернуть вокруг запястья, а потом поставить отметку и измерить линейкой, сколько сантиметров в обхвате вышло запястье, после чего сверить его с таблицей Apple.Проблема исчезает, если под рукой есть рулетка или гибкий метр.

На первый взгляд новые монобраслеты разных размеров несильно отличаются друг от друга, но даже один размер может стать критичным. У меня по таблице Apple получился пятый размер, но если взять всего на полсантиметра больше, то уже понадобится шестой. При этом на моей руке часы с монобраслетом шестого размера, скорее всего, свободно болтались.

Непонятно, что мешало класть в коробку с Watch Series 6 лист бумаги с измерителем, тогда как макулатуры к часам всегда добавляют прилично. Это могло бы решить бы как минимум часть проблемы для владельцев новых часов.

У многих первых покупателей уже возникли проблемы с определением размера по инструкции. Apple даже пришлось изменить политику возврата часов, чтобы покупателям не приходилось возвращать ремешки вместе с устройством из-за неподходящего размера браслета. Похоже, самым надёжным способом не промахнуться остаётся поход в ближайший магазин реселлера Apple, если есть желание и возможность.

Series 5 и 6 почти не отличаются, но если сравнить с третьей моделью...

Владельцам пятых Watch почти нет смысла обновлять свои часы — в новом поколении просто нет ничего кардинально прорывного по сравнению с прошлой моделью. Куда интереснее шестая модель должна стать для владельцев Series 3, которую Apple оставила в продаже — по сравнению с этой моделью изменений накопилось достаточно.

Для владельцев Series 5 особо ничего не меняется: новый процессор у Apple традиционно быстрее предыдущего — в этот раз на 20%, но приложения на часах работают достаточно шустро уже как минимум последние два поколения. Поэтому такой прирост уже не бросается в глаза.

Функция измерения кислорода в крови не несёт особого практического значения — по крайней мере, пока. Может в будущем Apple и найдёт какой-то способ продвинуть её иначе, но сейчас эти данные особо ничего не дают.

Всегда включённый высотомер в целом полезен для профессиональных спортсменов, альпинистов, бегунов и велосипедистов, но не очень нужен в остальное время. Более яркий дисплей на практике не всегда ярче прошлого поколения, а время работы и скорость зарядки — примерно такие же.

Watch Series 6 — всё ещё отличный фитнес-трекер и дополнение к айфону, а также экосистеме Apple в целом. Но в этом поколении в часах нет никаких явно прорывных возможностей вроде always-on-экрана как в Series 5. Формально их можно считать Series 5S — это чуть доработанная прошлая версия часов с одним новым датчиком и незначительными изменениями по другим фронтам.

Переход с предыдущей модели может не оправдать ожиданий, если только не хочется получить самое заметное нововведение — новые цвета корпуса. Но на фоне нестабильного курса рубля обойдётся это ещё дороже обычного — от 36 990 рублей за младшую версию или от 39 490 рублей за старшую.

#мнения #обзоры #applewatch #apple

Дамир Камалетдинов PLUS
+142 062
Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
2
7
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u0431\u0437\u043e\u0440\u044b","\u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f","applewatch","apple"], "comments": 7, "likes": 7, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 215960, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 01 Oct 2020 10:04:15 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций, вебинаров и других событий в digital-сфере
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Низкий блик

0

Если обычно для измерения требуется находиться в неподвижном состоянии несколько минут, то Apple Watch измеряют кислород максимум за 15 секунд.

С чем это надо находиться несколько минут?

Ответить

schmuck

Низкий
0
Ответить

Низкий блик

schmuck
0

Пояснительная записка будет?

Ответить

schmuck

Низкий
0

как говорится в Nike training club: не забывай дышать

Ответить

Низкий блик

schmuck
0

Добро пожаловать в Рамблергруп

Ответить

Эстетический ящик

0

 кислород могут измерять Xiaomi Mi Band 5

Не могут в итоге

Ответить

Посторонний фитиль

0

 Можете что-то разглядеть на экране пятого (слева) и шестого (справа) поколения часов? Вот и я нет

Мне кажется, стоило бы использовать одинаковые циферблаты для сравнения, потому что мне видится, что 6 таки ярче, но дело может быть в красном цвете. 
Часы не вау, но я думаю, что и задачи такой не стояло! Наконец-то новый процессор, а не как в пятой серии, так что можно обновить свои третьи уже наконец. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Google представила Pixel 5 и 4A с 5G, новую ОС для телевизоров Google TV, Chromecast и колонку Nest Audio
Компания показывает новые устройства на первом масштабном мероприятии за год.
145
Новости
Главред сайта Cosmopolitan пожаловалась на полицейских, отобравших у её сына восемь тысяч рублей. Ей позвонили из СК
Екатерина Великина заявила, что полицейские кричали сыну «стой, сука, почки отобью, стрелять буду», а после пригрозили начать «искать всякое».
218
Новости
Минобороны Армении: турецкий истребитель сбил армянский военный самолёт на территории страны
Пилот погиб.
180
Популярное за три дня
Новости
Белорусская оппозиция попросила суд в Гааге завести уголовное дело на Лукашенко
Обращение подписали больше 37 тысяч человек из 102 стран мира.
88
Наука
На Марсе обнаружили систему озёр с жидкой водой. Её площадь больше 70 тысяч квадратных километров
Ширина самого большого озера — 30 километров.
120
Новости
Der Spiegel: Меркель тайно навестила Навального в «Шарите»
Издание заявило, что таким «жестом» канцлер Германии подчеркнула «солидарность немецкого правительства» с основателем ФБК.
95
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Илья Барышников

Google представила Pixel 5 и 4A…

Роман Белоус

ТАСС: СК запланировал новые…

FOX

ТАСС: СК запланировал новые…

Дiня

ТАСС: СК запланировал новые…

Илья Бузыцков

«У меня нет других версий…

Litnikov Danil

«У меня нет других версий…

Zoibana

ТАСС: СК запланировал новые…

Ешь Черри

В Томске задержали 64-летнего…

Andray Swart

ТАСС: СК запланировал новые…

Shenmue

Губернатор Приморья…

Сергей Кузнецов

Запись в подсайте Кухня

Дiня

В Томске задержали 64-летнего…

GoodSanta

ТАСС: СК запланировал новые…

Илюхер XXX

«У меня нет других версий…

Сергей Махалов

Запись в подсайте Twitter

Роман Белоус

ТАСС: СК запланировал новые…
null