Редактор TJ провёл неделю в новых часах от Apple и рассказывает всё, что о них стоит знать.

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Apple Watch Series 6 Фото здесь и далее — TJ

15 сентября Apple представила Watch Series 6 с измерением уровня кислорода в крови, улучшенными аккумулятором и дисплеем, а также всегда работающим высотомером. Продажи устройства в России стартовали 25 сентября. Редактор TJ неделю тестировал новые «умные» часы Apple и рассказывает, что в них интересного.

Измерение кислорода в крови — главное нововведение и разочарование Series 6

Зачем измерять кислород. Watch Series 6 — первые «умные» часы Apple, в которых появился датчик SpO2, позволяющий измерять, насколько кровь насыщена кислородом. На самом деле владельцы Apple Watch, уже начиная с iOS 13, могли отслеживать как минимум один показатель, связанный с кислородом — максимальное потребление кислорода или VO2Max.

Часы позволяли измерять примерное значение, но для этого не нужен был отдельный датчик — только пульсометр, который есть во всех моделях, начиная с первой. Однако не стоит путать максимальное потребление (VO2Max) и насыщение кислородом (SpO2) — это совсем разные показатели, как по принципу измерения, так и по полезности для отслеживания здоровья.

Задняя сторона Watch Series 6 с новым датчиком

VO2Max замеряется с приличной погрешностью, только во время тренировок по ходьбе или бегу, и только после нескольких недель занятий: сначала часам нужно собрать данные, чтобы было от чего отсчитывать примерное значение потребления кислорода. Этот показатель не отражает состояние здоровья, лишь подготовленность или выносливость к физическим нагрузкам, а конкретно — к ходьбе или бегу. Можно быть здоровым и иметь достаточно низкий VO2Max.

Но несмотря на узкий спектр применения (спортсмены и любители), VO2Max может пригодиться куда большему количеству людей, чем SpO2. Уровень насыщения крови кислородом отражает работу лёгких и поступление кислорода к внутренним органам, и у подавляющего большинства людей всегда держится на уровне 95-98%.

Датчик SpO2 (или, как его чаще называют, пульсоксиметр) обычно используют в больницах во время операций, в реанимации и в процессе восстановительной терапии. Это то самое устройство на пальце пациентов, которое часто можно заметить в зарубежных фильмах и сериалах.

Если VO2Max может показывать прогресс тренировок и выносливости, то насыщение кислородом в большей степени применимо для людей с конкретными заболеваниями или состояниями. Среди них дыхательная недостаточность, астма, ХОБЛ и некоторые нарушения сна.

Так выглядит большинство пульсоксиметров

Уровень насыщения кислородом — не очень надёжный показатель состояния человека в отличие от пульса, потому что между самочувствием и кислородом в крови не всегда есть прямая связь. Можно чувствовать себя отлично при 95% (нижняя планка условной нормы) или ужасно при 100%-м насыщении крови кислородом — у людей без респираторных или дыхательных заболеваний показатель может оставаться в норме вне зависимости от внешних условий.

Чтобы это проверить, я взял с собой Series 6 в сухую сауну. Даже после пяти минут нахождения в условиях ограниченного потребления кислорода (в замкнутом пространстве с очень горячим воздухом), часы показывали 95%. Сразу после выхода в предбанник показатель подскочил до 97%, но на улице снова упал до 95%.

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Конкретной нормы насыщения уровня кислородом в крови нет. У большинства здоровых людей этот показатель составляет выше 95%, но у некоторых процент может падать до 88% и они продолжат себя нормально чувствовать — их организм к этому адаптирован.

До выхода Series 6 казалось, что новая функция часов может оказаться особенно полезной в пандемию, ведь Covid-19 поражает лёгкие. Многие врачи даже начали использовать пульсиксометрию в качестве ранней диагностики коронавируса: в Москве для госпитализации было достаточно 93% уровня насыщения кислородом. Но в итоге исследователи не нашли доказательств, что это надёжный способ, и порекомендовали медикам не убеждать пациентов в том, что уровень кислорода позволит узнать о заражении Covid-19.

Как работают пульсоксиметры. Пульсоксиметрия совсем не новая технология: в 2020 году бытовые пульсоксиметры можно купить за пару тысяч рублей, и Apple даже не раньше всех перенесла их в носимые устройства. Например, кислород могут измерять Xiaomi Mi Band 5. Первые пульсоксиметры создали в Германии ещё в 1935 году, с которого базовый принцип работы не менялся.

Пульсоксиметры не могут измерять процент кислорода в крови, потому что не имеют прямого доступа к крови. Вместо этого приборы замеряют количество белка гемоглобина, который в том числе переносит кислород в крови.

Для измерения уровня кислорода в пульсоксиметрах обычно используют два светодиода — красный с длиной волны 660 нм и инфракрасный с длиной волны 940 нм, а также фотодиод для улавливания света. Обычно светодиоды просвечивают палец пациентов, под которым в это время находится фотодиод и фиксирует количество прошедшего света.

Если в крови много кислорода, а значит, чаще всего, и гемоглобина — она хуже пропускает инфракрасный свет, но хорошо пропускает красный, если кислорода мало — пройдёт больше инфракрасного излучения. На основании этого прибор и высчитывает процент насыщения кислородом.

Как измерение кислорода работает в Apple Watch. Главная инновация, которую внесли в пульсоксиметры производители носимой электроники — им удалось избавиться от схемы «прищепки» и необходимости засовывать в приборы пальцы. В отличие от бытовых вариантов, в «умных» часах и светодиоды, и фотодиод находятся сверху. Поэтому устройства выдают результат на основании отражения света от крови, а не за счёт просвечивания.

В случае с Watch Series 6 использовали датчик из четырёх светодиодных кластеров и четырёх фотодиодов. В часах есть светодиоды трёх цветов — красного, зелёного и инфракрасного, которые подсвечивают кровь, пока датчик определяет цвет и на основе этого выдаёт процент насыщенности кислородом.

Пульсоксиметр в Watch Series 6 во время работы Изображение Apple

Если обычно для измерения требуется находиться в неподвижном состоянии несколько минут, то Apple Watch измеряют кислород максимум за 15 секунд. Но есть и нюансы: рука с часами должна лежать на столе или на коленях дисплеем вверх, а сами часы нужно слегка отодвинуть от запястья и не шевелиться. Даже небольшое движение может сбить датчик, и часы выдадут «неудачное измерение».

На ходу кислород измерить нельзя: для этого нужно успокоиться, сесть и подождать 15 секунд

Как и в случае с измерением пульса, уровень кислорода в крови можно узнать через отдельное приложение на Apple Watch. Сам процесс очень приятный: во время работы датчиков часы показывают красивую анимацию кровотока, как будто смотришь сквозь часы прямо на кровь в сосудах, а в конце они как бы «улавливают» кислород и выдают результат. Если снять Apple Watch Apple Watch в процессе или начать двигать руками, то анимация прервётся.

За что критикуют измерение кислорода в Apple Watch Series 6. Носимые версии пульсоксиметров в часах и браслетах работают не так точно, поэтому их не считают медицинскими приборами. Производители открыто говорят об этом на сайтах и в рекламе устройств, а Apple даже акцентировала на этом внимание во время презентации.

Хотя компания продвигает функцию только как способ «контроля общего самочувствия», это вряд ли помешает пользователям трактовать данные как медицинские. К тому же у многих обозревателей, получивших устройство одними из первых, функция работала с большой погрешностью.

Журналисты часто не могли измерить уровень кислорода, а в других результат оказывался слишком далёким от данных на медицинских приборах. Из-за этого обозреватели раскритиковали Watch Series 6 и призвали не доверять данным о кислороде в крови.

Max Weinbach @MaxWinebach



Basically, don’t trust these wearables for blood-oxygen quite yet. Apple’s seems just as bad as Samsung’s, which often gave me readings that meant I should be at the hospital when actual medical equipment said I was in perfect health.Basically, don’t trust these wearables for blood-oxygen quite yet. https://twitter.com/geoffreyfowler/status/1308772019383799809 «[Решение] Apple выглядит так же плохо, как самсунговское: оно очень часто выдаёт мне результат, будто бы мне пора в больницу, хотя настоящий медицинский прибор говорит, что всё идеально. В целом, пока просто не стоит доверять измерению кислорода в носимых устройствах»

Geoffrey A. Fowler @geoffreyfowler



Please don’t buy the new Apple Watch to monitor your lung health.



Over a week of testing, Apple’s new blood-oxygen sensor gave me such erratic readings, I could either be in perfect health … or dying from emphysema. (I am not.)



https://wapo.st/3cru2aA https://t.co/Gq9pnFSckv New @washingtonpost Please don’t buy the new Apple Watch to monitor your lung health.Over a week of testing, Apple’s new blood-oxygen sensor gave me such erratic readings, I could either be in perfect health … or dying from emphysema. (I am not.) «Пожалуйста, не покупайте новые Apple Watch для отслеживания здоровья лёгких. За неделю испытаний датчик уровня кислорода Apple выдавал мне настолько противоречивые результаты, что я мог быть как в идеальном состоянии, так и умирать от эмфиземы»

Я за неделю тестирования не столкнулся с откровенно аномальными результатами измерений. Один раз ночью уровень кислорода, судя по часам, упал до 93%, но это вполне могло быть ошибкой — всю остальную неделю всё было в норме. Зачастую кислорода было даже слишком много — часы показывали 100% буквально каждый день.

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Так как в Watch Series 6 свет от разных светодиодов движется к датчикам разными путями, часы компенсируют естественные особенности кожи вроде веснушек или шрамов. В теории измерениям не должны помешать волосы на руках, поскольку они не блокируют светодиоды полностью, тогда как татуировки вполне могут быть проблемой.

Что ещё нового в часах — новый высотомер, улучшения дисплея и аккумулятора, изменённый датчик пульса

В Series 6 есть и другие изменения, помимо измерения кислорода, но они итеративные и не очень значительные: при переходе с Series 4 или 5 они почти незаметны. К примеру, в новом поколении Apple обновила высотомер — теперь он включён постоянно, а раньше работал только при запущенном приложении «Компас». То есть владельцы часов теперь могут вывести его на циферблат и всегда видеть, на какой высоте находятся.

В повседневной жизни датчик кажется бесполезным: как часто нужно знать, на какой конкретно высоте относительно уровня моря вы стоите? Он пригодится любителям походов в горы, альпинистам и бегунам, потому что теперь замеряет подъёмы и спуски в реальном времени. Но многие владельцы Apple Watch, вероятно, и не узнают о существовании высотомера. Лично я до анонса Series 6 не подозревал, что он был в предыдущем поколении, потому что необходимости в нём не возникало.

Series 6 также получили слегка обновлённый дисплей. Никаких значительных изменений нет: просто он, по словам Apple, стал до 2,5 раз ярче прошлого поколения, но только на Солнце и в always-on, когда экран «в спящем режиме».

Но и в таких условиях дисплей не всегда выглядит ярче. Я несколько раз пытался заметить разницу с Series 5, направляя обе модели против Солнца, но у меня так и не получилось — они выглядели одинаково во всех случаях.

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Можете что-то разглядеть на экране пятого (слева) и шестого (справа) поколения часов? Вот и я нет

В помещении заметить разницу яркости дисплея не выйдет совершенно точно

Куда более полезное нововведение — возможность взаимодействовать с часами даже в неактивном режиме. Раньше всё равно приходилось выводить их из «сна», но теперь можно сразу получить доступ к Центру уведомлений, Пункту управления и расширениям, но не к приложениям, не поднимая запястье и не активируя экран. По сути, только теперь дисплей действительно стал «всегда включён».

Во время презентации в Apple также упомянули про усовершенствованный аккумулятор Series 6 — не пояснили, что именно изменилось, но рассказали о «быстрой» зарядке до 100% меньше чем за 1,5 часа. При этом новый провод для зарядки или блок питания не нужны.

По моему опыту, в сравнении с Series 5 скорость зарядки в новом поколении не увеличилась. Если полностью разрядить часы и поставить их рядом, прошлое поколение зарядится за час и 15 минут — даже чуть быстрее нового. Но похоже, что уменьшился расход энергии: спустя 5 часов одинакового использования Series 5 разрядились на 10% больше, чем Series 6. Впрочем, это может быть эффект «усталости» аккумулятора прошлых часов после года работы.

Однако с учётом новых и достаточно энергозатратных функций — измерения кислорода в фоновом режиме, всегда включённого высотомера и обновлённого экрана — в компании действительно проделали какую-то работу с энергопотреблением. Series 6 держат заряд не хуже предшественника, но, скорее всего, это обусловлено новым чипом S6, а не скромным увеличением ёмкости аккумулятора за счёт от сильного нажатия Force Touch.

Среди других изменений — новый чип U1 для сверхширокополосной связи, как в iPhone 11. Мы всё ещё не знаем, зачем именно он нужен: до сих пор в России он не работал, а в остальном мире позволяет лишь быстрее находить устройства для передачи файлов по AirDrop. По слухам, его задействуют для нового продукта Apple с геометками, которые позволят искать потерянные вещи в дополненной реальности.

Apple переработала компоновку датчиков на задней панели — из-за измерения кислорода изменилось расположение светодиодов. В Series 6 четыре кластера, в каждом из которых красные, инфракрасные и зелёные светодиоды, а между ними четыре датчика. Это повлияло и на измерение пульса: теперь два сенсора разнесены друг от друга — это может увеличить точность измерений.

Датчики Watch Series 5 и Series 6

У Series 6 также впервые в истории Apple Watch появились красный (PRODUCT) RED и синий цвета. И если красный просто соответствует такой же расцветке у айфонов, то тёмно-синий появился впервые — вероятно, в таком цвете можно будет купить и какие-то из четырёх новых моделей iPhone 12.

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тёмно-серые Series 5 (слева) и синие Series 6 (справа)

Мне на тест попалась синяя версия: при плохом освещении её легко спутать с «серым космосом» из прошлого поколения, но в хороших условиях она сразу выделяется. В комплекте с часами традиционно идёт стандартный ремешок в тон корпуса — такого цвета среди них тоже раньше не было.

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Красная версия повторяет цвет PRODUCT (RED), как на iPhone Фото «Код Дурова»

Ещё одним заметным изменением стал отказ от блока питания. Летом ходили слухи, что Apple откажется от адаптера в комплекте с айфонами, но компания начала с часов: причиной назвали загрязнение экологии, но это также сэкономит Apple деньги на перевозке часов и производстве блоков..

Отказ от адаптера виден ещё до вскрытия коробки по её размерам. Упаковка Series 6 самая маленькая среди всех выходивших моделей и по высоте почти вдвое меньше самых первых оригинальных Apple Watch.

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Здоровье ради здоровья — почему Apple делает такой акцент на функциях, которые не всем нужны

В каждом из последних поколений часов Apple добавляла как минимум одну новую функцию для здоровья. В 2018 году такой функцией стало ЭКГ, так и не добравшаяся в России, а в 2019-м — отслеживание уровня окружающего шума. С шестым поколением часов Apple разошлась и внедрила сразу три нововведения о здоровье, правда, два из них программные и доступны и для предыдущих моделей: часы научились измерять кислород в крови, помогать с мытьём рук и отслеживать сон.

И если у того же ЭКГ даже с учётом ограничений носимых устройств есть широкое применение, то определение уровня шума кажется лишь иллюзией заботы. Разве человек без нарушений слуха не почувствует запредельные значения без часов? За последний год я нашёл только одно практичное применение функции — замерял, насколько громко сверлят соседи сверху по утрам.

Такая же ситуация и с измерением кислорода. Функция кажется полезной и важной, но у многих ли владельцев часов есть проблемы с дыханием? Скорее всего, датчик всегда будет показывать большинству пользователей значения в пределах нормы.

Непоятно, зачем знать уровень кислорода в крови и как эта информация может прямо сейчас помочь пользователю, если он не страдает отдельными хроническими заболеваниями.

Объяснение только одно: измерение кислорода или уровня шума — не для меня и не для здоровых читателей этого текста. Они как раз для тех, кто страдает от конкретных заболеваний и состояний. По данным ВОЗ, в мире живёт около миллиарда человек с хроническими респираторными заболеваниями, а 4 миллиона умирают от них каждый год. Теперь все эти люди смогут следить за кислородом в крови ещё и через Apple Watch.

Новая стратегия Apple cо здоровьем в Watch — внедрять функции не для всех, а для конкретных категорий людей, чтобы в итоге закрыть как можно больше отдельных потребностей в отслеживании здоровья.

Новые ремешки оказались слишком хороши, чтобы быть правдой

Во время презентации отдельное внимание уделили Solo Loops или как их перевели в России, «монобраслетам». Их представили в силиконовом и плетёном вариантах. Это эластичные резинки с «эффектом памяти», которые растягиваются, а потом возвращаются в исходное положение.

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После застёжек на кнопках, магнитах и липучках «монобраслеты» казались спасением от застёгивания часов. Но длина каждого такого ремешка заранее зафиксирована. Её нельзя изменить после покупки, поэтому с размером важно угадать сразу.

Размер указан на задней стороне каждого ремешка

Выбрать нужно из девяти вариантов, а промахнуться очень легко. Специально для этого в Apple придумали целых два варианта определения размеров и это может стать отдельной головной болью — понадобится либо принтер, либо бумага с линейкой, никакой дополненной реальности или технологичного решения в Apple не предусмотрели.

Первый способ — распечатать на бумаге шкалу, по которой определяют размеры в магазинах Apple. Потом её нужно вырезать, обернуть вокруг запястья, посмотрев, что получится.

Инструкция Apple

Второй способ куда доступнее, но потребует больше времени. Нужно сначала вырезать небольшую полоску и обернуть вокруг запястья, а потом поставить отметку и измерить линейкой, сколько сантиметров в обхвате вышло запястье, после чего сверить его с таблицей Apple.Проблема исчезает, если под рукой есть рулетка или гибкий метр.

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На первый взгляд новые монобраслеты разных размеров несильно отличаются друг от друга, но даже один размер может стать критичным. У меня по таблице Apple получился пятый размер, но если взять всего на полсантиметра больше, то уже понадобится шестой. При этом на моей руке часы с монобраслетом шестого размера, скорее всего, свободно болтались.

Непонятно, что мешало класть в коробку с Watch Series 6 лист бумаги с измерителем, тогда как макулатуры к часам всегда добавляют прилично. Это могло бы решить бы как минимум часть проблемы для владельцев новых часов.

У многих первых покупателей уже возникли проблемы с определением размера по инструкции. Apple даже пришлось изменить политику возврата часов, чтобы покупателям не приходилось возвращать ремешки вместе с устройством из-за неподходящего размера браслета. Похоже, самым надёжным способом не промахнуться остаётся поход в ближайший магазин реселлера Apple, если есть желание и возможность.

Series 5 и 6 почти не отличаются, но если сравнить с третьей моделью...

Владельцам пятых Watch почти нет смысла обновлять свои часы — в новом поколении просто нет ничего кардинально прорывного по сравнению с прошлой моделью. Куда интереснее шестая модель должна стать для владельцев Series 3, которую Apple оставила в продаже — по сравнению с этой моделью изменений накопилось достаточно.

Для владельцев Series 5 особо ничего не меняется: новый процессор у Apple традиционно быстрее предыдущего — в этот раз на 20%, но приложения на часах работают достаточно шустро уже как минимум последние два поколения. Поэтому такой прирост уже не бросается в глаза.

Функция измерения кислорода в крови не несёт особого практического значения — по крайней мере, пока. Может в будущем Apple и найдёт какой-то способ продвинуть её иначе, но сейчас эти данные особо ничего не дают.

Всегда включённый высотомер в целом полезен для профессиональных спортсменов, альпинистов, бегунов и велосипедистов, но не очень нужен в остальное время. Более яркий дисплей на практике не всегда ярче прошлого поколения, а время работы и скорость зарядки — примерно такие же.

Watch Series 6 — всё ещё отличный фитнес-трекер и дополнение к айфону, а также экосистеме Apple в целом. Но в этом поколении в часах нет никаких явно прорывных возможностей вроде always-on-экрана как в Series 5. Формально их можно считать Series 5S — это чуть доработанная прошлая версия часов с одним новым датчиком и незначительными изменениями по другим фронтам.

Переход с предыдущей модели может не оправдать ожиданий, если только не хочется получить самое заметное нововведение — новые цвета корпуса. Но на фоне нестабильного курса рубля обойдётся это ещё дороже обычного — от 36 990 рублей за младшую версию или от 39 490 рублей за старшую.