Технологии
Артём Мазанов
1973

РБК: Apple попросила выделить ей в России частоты для тестирования аналога Bluetooth Материал редакции

На таких частотах работает реализованная в iPhone 11 технология, которая отключена в России из-за ограничений властей.

28 комментариев
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Apple попросила российские власти выделить ей полосы радиочастот 6240–8236,8 МГц для тестирования аналога Bluetooth — реализованной во многих странах в iPhone 11 технологии Ultra WideBand (UWB). Об этом пишет РБК.

Из документов Госкомиссии по радиочастотам следует, что Apple просит такие частоты для проверки того, будет ли технология UWB в России создавать помехи кому-либо. Положительные решения по заявке Apple дали Роскомнадзор и Федеральная служба охраны, но требуется ещё один ответ — от Минобороны. После положительного заключения трёх ведомств этот вопрос рассмотрят на заседании Госкомиссии по радиочастотам.

Технология UWB используется в работе чипа U1. На сайте Apple указано, что чип позволяет передавать данные другим пользователям, просто наводя смартфон на их устройства, без необходимости искать получателя в списке из всех доступных аппаратов. В декабре 2019 года стало известно, что Apple отключила в России чипы U1 из-за ограничений властей — Роскомнадзор отказал компании в лицензии на частоты в диапазоне 6 ГГц, объяснив это необходимостью дополнительных исследований. Источники «Известий» в Минобороны рассказывали, что эти частоты «критически важны для обороноспособности страны». Сама технология UWB существует несколько десятилетий и изначально применялась в военной технике.

#новости #apple

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И это не новость ИА «Панорама»
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28 комментариев
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Интересный кран

12

ЕСЛИ НАПРАВИТЬ ТЕЛЕФОН С АКТИВНЫМ ЧИПОМ U1 НА ЗАКРЫТУЮ ДВЕРЬ, ТО ЗА НЕЙ ПОЯВИТСЯ СОЛДАТ НАТО. ОДУМАЙТЕСЬ!

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Противный алмаз

Интересный
3

В Apple Watch Series 6 тоже установили U1 чип! Что же случится, если на часах установить Pride экран, ремешок соответствующий подцепить и направить на ребенка!??!?!??!!!!

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пепси

Противный
1

ТЫ ТУТ ПРО СВОИ НАТОВСКИЕ ГЕЙТЕХНОЛОГИИ ШУМ НЕ ПОДНИМАЙ!!11

Ответить

Кислоебальный

Противный
0

Ребенок сделает скриншот.

Ответить

Интересный кран

Кислоебальный
2

КАМШОТ НА СКРИНШОТ

Ответить

Лысина Арика

1

В России вообще в целом проблемы с uwb, именно поэтому у нас почти весь iot на zigbee/

Ответить

Лысина Арика

Лысина
8

Да и военные охренели уже давно, у нас более 80% всего спектра им принадлежит, он им всё равно в избытке/

Ответить

Городской дебаркадер

Лысина
5

он им все равно не нужен в их корытах прошлого века )

Ответить

Лысина Арика

Городской
4

Нет, у нас есть и новые разработки(они правда хуйня), но прикол в том, что он у них в избытке. Они тупо не хотят оптимизировать свои частоты/

Ответить

Mezzo Deesa

Лысина
5

А чего ещё ждать от кучи старых маразматиков и солдафонов-селюков?

Ответить

Лысина Арика

Mezzo
0

Тут даже не только военные, а ещё наша полиция, фсб, правительство и прочие контры.

Ответить

пепси

Лысина
2

ЭТО ОДНО И ТОЖЕ СЧИТАЙ

Ответить

Stanley H. Tweedle

3

Надеюсь Россию захватит НАТО после включения этого чипа

Ответить

Интересный кран

Stanley
0

Бабченко вернётся на чипе U1.

Ответить

Следственный звук

2

Мля, там передатчик-то пару миливатт. Писец, ракеты падать начнут.

Ответить

Виктор Ганелес

Следственный
0
Ответить

dmzkrsk

2
Ответить

YeezySpace

1

Сама технология UWB существует несколько десятилетий

в Минобороны рассказывали, что эти частоты «критически важны для обороноспособности страны»

Странно, Путин говорит про невиданные до этого времени разработки военки, а на деле старье используют.

Ответить

Лысина Арика

YeezySpace
0

Частоты uwb != другим технологиям на этих частотах/

Ответить

YeezySpace

Лысина
1

Ну пора для военных что-то новое придумать, если на Западе эти частоты используют гражданские.

Ответить

Лысина Арика

YeezySpace
1

На западе просто распределение частот обычно 50 на 50 или 60 на 40/

Ответить

bor_vn

–1

Пусть нафиг идут!
Нам тут солдаты НАТО не нужны!

Ответить

пепси

bor_vn
1

НЕНУЖНЫНАМТУТСОЛДАТЫНАТО!!!!!!!11111111

Ответить

fdfd

0

А в Беларуси U1 чип работает?

Ответить

Интересный кран

fdfd
0

Только для передачи бюллетеней, в одну сторону и со стремянкой.

Ответить

Vitaly FlieTantie

0

Из каких стран говорите айфон без локов покупать?

Ответить

Илья Гераськин

0

А как отключили, интересно? На телефонах с ростестом только? Или если в эппсторе Россия стоит, то идите нафиг?

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ouxen

0

нужно требовать а не просить

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