На таких частотах работает реализованная в iPhone 11 технология, которая отключена в России из-за ограничений властей.

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Apple попросила российские власти выделить ей полосы радиочастот 6240–8236,8 МГц для тестирования аналога Bluetooth — реализованной во многих странах в iPhone 11 технологии Ultra WideBand (UWB). Об этом пишет РБК.

Из документов Госкомиссии по радиочастотам следует, что Apple просит такие частоты для проверки того, будет ли технология UWB в России создавать помехи кому-либо. Положительные решения по заявке Apple дали Роскомнадзор и Федеральная служба охраны, но требуется ещё один ответ — от Минобороны. После положительного заключения трёх ведомств этот вопрос рассмотрят на заседании Госкомиссии по радиочастотам.

Технология UWB используется в работе чипа U1. На сайте Apple указано, что чип позволяет передавать данные другим пользователям, просто наводя смартфон на их устройства, без необходимости искать получателя в списке из всех доступных аппаратов. В декабре 2019 года стало известно, что Apple отключила в России чипы U1 из-за ограничений властей — Роскомнадзор отказал компании в лицензии на частоты в диапазоне 6 ГГц, объяснив это необходимостью дополнительных исследований. Источники «Известий» в Минобороны рассказывали, что эти частоты «критически важны для обороноспособности страны». Сама технология UWB существует несколько десятилетий и изначально применялась в военной технике.