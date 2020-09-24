РБК: Apple попросила выделить ей в России частоты для тестирования аналога Bluetooth Материал редакции
На таких частотах работает реализованная в iPhone 11 технология, которая отключена в России из-за ограничений властей.
Apple попросила российские власти выделить ей полосы радиочастот 6240–8236,8 МГц для тестирования аналога Bluetooth — реализованной во многих странах в iPhone 11 технологии Ultra WideBand (UWB). Об этом пишет РБК.
Из документов Госкомиссии по радиочастотам следует, что Apple просит такие частоты для проверки того, будет ли технология UWB в России создавать помехи кому-либо. Положительные решения по заявке Apple дали Роскомнадзор и Федеральная служба охраны, но требуется ещё один ответ — от Минобороны. После положительного заключения трёх ведомств этот вопрос рассмотрят на заседании Госкомиссии по радиочастотам.
Технология UWB используется в работе чипа U1. На сайте Apple указано, что чип позволяет передавать данные другим пользователям, просто наводя смартфон на их устройства, без необходимости искать получателя в списке из всех доступных аппаратов. В декабре 2019 года стало известно, что Apple отключила в России чипы U1 из-за ограничений властей — Роскомнадзор отказал компании в лицензии на частоты в диапазоне 6 ГГц, объяснив это необходимостью дополнительных исследований. Источники «Известий» в Минобороны рассказывали, что эти частоты «критически важны для обороноспособности страны». Сама технология UWB существует несколько десятилетий и изначально применялась в военной технике.
Противный алмаз
В Apple Watch Series 6 тоже установили U1 чип! Что же случится, если на часах установить Pride экран, ремешок соответствующий подцепить и направить на ребенка!??!?!??!!!!
Ребенок сделает скриншот.
В России вообще в целом проблемы с uwb, именно поэтому у нас почти весь iot на zigbee/
Да и военные охренели уже давно, у нас более 80% всего спектра им принадлежит, он им всё равно в избытке/
Городской дебаркадер
он им все равно не нужен в их корытах прошлого века )
Нет, у нас есть и новые разработки(они правда хуйня), но прикол в том, что он у них в избытке. Они тупо не хотят оптимизировать свои частоты/
А чего ещё ждать от кучи старых маразматиков и солдафонов-селюков?
Тут даже не только военные, а ещё наша полиция, фсб, правительство и прочие контры.
Надеюсь Россию захватит НАТО после включения этого чипа
Сама технология UWB существует несколько десятилетий
в Минобороны рассказывали, что эти частоты «критически важны для обороноспособности страны»
Странно, Путин говорит про невиданные до этого времени разработки военки, а на деле старье используют.
Частоты uwb != другим технологиям на этих частотах/
Ну пора для военных что-то новое придумать, если на Западе эти частоты используют гражданские.
На западе просто распределение частот обычно 50 на 50 или 60 на 40/
Пусть нафиг идут!
Нам тут солдаты НАТО не нужны!
А в Беларуси U1 чип работает?
А как отключили, интересно? На телефонах с ростестом только? Или если в эппсторе Россия стоит, то идите нафиг?