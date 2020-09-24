Технологии
Алексей Боржонов
267

Сбер назвал «художественным приёмом» сцену из презентации голосового помощника. В ней он «прослушивает» разговор клиента Материал редакции

«Друзья не выдают секреты друг друга».

6 комментариев
В закладки

Сбер на презентации 24 сентября продемонстрировал работу «умной» колонки с дисплеем СберПортал. В соцсетях обратили внимание, что показанная сцена нарушает приватность пользователей.

bobuk @bobuk
Всмысле, ребята, девушка совершает видеозвонок подруге, а ей потом голосовой ассистент предлагает услугу, на базе того, о чем она говорила в видеозвонке? Вы серьезно считаете, что это не нарушение приватности? O_O
смутные достижения @yrasakrd
сбер, конечно, очень яро конкурирует Яндексу, топая по его стопам. Да, то что ассистент звонит и записывает - удобно, Гугл показывали, но на русском так и не сделали. А вот то, что ассистент слушает разговоры через этот «Смарт экран» - приватностью не сильно пахнет.. https://t.co/9CdIpwcWpO

При демонстрации СберПортала актрисе Кристине Асмус звонит подруга и просит привезти капкейки. После окончания разговора устройство предлагает Асмус самой испечь их и показывает рецепт. Актриса спрашивает, всегда ли СберПортал слушает разговоры, на что колонка отвечает: «Не переживай. У меня самая продвинутая система защиты данных».

Гендиректор SberDevices Константин Круглов пояснил Асмус, что камеру можно отключить, но в таком случае клиент не сможет получать персонализированную информацию, выдаваемую по распознаванию лица, и управлять устройством жестами.

Также Круглов подчеркнул, что помощник активируется при слове «Салют», но в сцене ни он, ни Асмус его не произносили. На сайте Сбера указано, что активировать его можно и жестом V. Закончилась же сцена фразой ассистента: «Друзья не выдают секреты друг друга».

В пресс-службе SberDevices в ответ на запрос vc.ru назвали показанную сцену «художественным приёмом» и добавили: «Активируется ассистент в СберПортале только словом „Салют“. Это единственное слово».

Сбербанк стал Сбером, показал новые отделения…
Голосовой помощник с тремя характерами, «умная» колонка с экраном, новое название и логотип и…
tjournal.ru

#новости #сбер #приватность

Алексей Боржонов PLUS
+47 436
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043f\u0440\u0438\u0432\u0430\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 7, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 216106, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Sep 2020 14:30:29 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

serguun42

1

1. Это фича.
2. Нет, это баг.
3. Да, это наша фича, но мы отключили её две недели назад.

Ответить

Руслан Астратов

0

"«Друзья не выдают секреты друг друга»" 

Почему-то вспомнилась фраза:

- Трое могут хранить секрет, если двое из них мертвы 

Ответить

Serge Demichev

0

Надёжно, как банковская тайна)) Как те слитые данные?

Ответить

Александр Демьяненко

0

"Не переживай. У меня самая продвинутая система защиты данных, да товарищ майор?"

Ответить

Открытый теркин30см

0

Не переживай. У меня самая продвинутая система защиты данных

Ответить

Напряженный Валера

0

какие
нахуй
капкейки

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Я, как дурак, пролежал в коме 18 дней»: Навальный ответил на предположение Путина о том, что он сам принял яд
Основатель ФБК считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации.
209
Новости
«Яндекс.Музыка»: за 10 лет работы сервиса пользователи стали чаще слушать русские треки — в семь раз
В 2010 году в топ-100 было 52 русскоязычных трека, в 2020 — уже 87.
158
Новости
Сбербанк стал Сбером, показал новые отделения, банкоматы, устройства и подписку. Главное с конференции компании
Голосовой помощник с тремя характерами, «умная» колонка с экраном, новое название и логотип и другие анонсы.
470
Популярное за три дня
Новости
В возрасте 18 лет умер Нобико — «длиннокот», ставший героем мемов
Нобико стал популярным в 2006 году — его сравнивали с самыми высокими зданиями и отправляли бороться с Годзиллой.
61
Новости
«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов
Слухи о сделке ходили несколько недель.
749
Новости
В Минске таксист спас убегающего от силовиков протестующего — уехав по встречной полосе и на красный сигнал светофора
Силовики пытались догнать и автомобиль, но безуспешно.
115
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Неуверенный Егор

Сбер назвал «художественным…

Андрей Ионов

В Костромской области уборщица…

Rodrik Mayer's

РБК: Apple попросила выделить…

Жабка

Деструкт Марцинкевича

Dragan Velimirovic

Запись в подсайте Twitter

Skoi Skoi

Запись в подсайте Twitter

kotova lidiya

В Костромской области уборщица…

GoodSanta

Сбер назвал «художественным…

Сергей Васильев

Трамп отказался дать обещание…

Александр Демьяненко

Сбер назвал «художественным…

Авдеев

Запись в подсайте Twitter

Zzzzzzz

Сбербанк стал Сбером, показал…

Привет, п(ом)идор.

Запись в подсайте Telegram

Shenmue

Кто не признал Лукашенко…

Ваня Погост

Запись в подсайте Twitter

Bad Mother Fucker

Деструкт Марцинкевича

Serge Demichev

Сбер назвал «художественным…

Илья Казаков

Запись в подсайте Животные

Shenmue

Кто не признал Лукашенко…

Сергей Васильев

Трамп отказался дать обещание…
null