Сбер назвал «художественным приёмом» сцену из презентации голосового помощника. В ней он «прослушивает» разговор клиента Материал редакции
«Друзья не выдают секреты друг друга».
Сбер на презентации 24 сентября продемонстрировал работу «умной» колонки с дисплеем СберПортал. В соцсетях обратили внимание, что показанная сцена нарушает приватность пользователей.
При демонстрации СберПортала актрисе Кристине Асмус звонит подруга и просит привезти капкейки. После окончания разговора устройство предлагает Асмус самой испечь их и показывает рецепт. Актриса спрашивает, всегда ли СберПортал слушает разговоры, на что колонка отвечает: «Не переживай. У меня самая продвинутая система защиты данных».
Гендиректор SberDevices Константин Круглов пояснил Асмус, что камеру можно отключить, но в таком случае клиент не сможет получать персонализированную информацию, выдаваемую по распознаванию лица, и управлять устройством жестами.
Также Круглов подчеркнул, что помощник активируется при слове «Салют», но в сцене ни он, ни Асмус его не произносили. На сайте Сбера указано, что активировать его можно и жестом V. Закончилась же сцена фразой ассистента: «Друзья не выдают секреты друг друга».
В пресс-службе SberDevices в ответ на запрос vc.ru назвали показанную сцену «художественным приёмом» и добавили: «Активируется ассистент в СберПортале только словом „Салют“. Это единственное слово».
1. Это фича.
2. Нет, это баг.
3. Да, это наша фича, но мы отключили её две недели назад.
"«Друзья не выдают секреты друг друга»"
Почему-то вспомнилась фраза:
- Трое могут хранить секрет, если двое из них мертвы
"Не переживай. У меня самая продвинутая система защиты данных, да товарищ майор?"