Epic Games, Spotify и владелец Tinder создали коалицию против правил Apple Материал редакции
Участники коалиции выступали против Apple самостоятельно, но теперь решили объединить свои усилия.
Несколько компаний, критикующих политику Apple, объединились в «Коалицию за справедливость приложений». Они выступают за «честную конкуренцию» в экосистеме приложений компании. Об этом сообщается на сайте коалиции.
Участники коалиции хотят «создать равные условия для бизнеса приложений и дать людям свободу выбора на их устройствах». В коалицию уже вошли в том числе Epic Games, Spotify, владелец Tinder (Match Group), владелец почтового сервиса ProtonMail (ProtonMaiProton Technologies), создатель почтового сервиса Hey (Basecamp), Match Group, Tile, Blix и Deezer. Участники коалиции рассказали, что будут рады видеть у себя компании любого размера, которые поддерживают равные условия для всех разработчиков приложений и игр во всем мире.
Коалиция назвала три основных претензии к Apple: комиссия App Store в размере 30%, отсутствие альтернатив распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также использование компанией своего контроля над iOS для продвижения собственных сервисов.
Компании также предложили Apple и другим владельцам магазинов приложения принять «кодекс поведения», чтобы разработчики не были вынуждены платить «несправедливые, необоснованные или дискриминационные сборы», а также имели такой же доступ к технической информации, что и владелец платформы.
Участники коалиции давно пытаются повлиять на политику Apple:
- В марте 2019 года Spotify пожаловался на Apple в Европейскую комиссию из-за «нарушения конкуренции»: музыкальный сервис обвинил компанию в манипуляции App Store для создания преимуществ Apple Music перед конкурентами. 16 сентября 2020 года Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска единой подписки на свои сервисы;
- В январе 2020 года компания Tile, занимающаяся выпуском поисковых трекеров, обратилась в Конгресс США с требованием обязать Apple предоставить ей доступ к чипу U1 и приложению Find My — для честной конкуренции;
- В феврале Blix, разработчик почтового клиента BlueMail, заявил, что Apple украла его идеи анонимного входа по электронной почте, а затем удалила приложение из App Store;
- 17 июня основатель Basecamp, создатель почтового сервиса Hey, обвинил Apple в принуждении внедрять оплату внутри приложения;
- 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые платежи за внутреннюю валюту в обход платёжных систем Apple и Google. Компания активировала функцию без проверки модераторов App Store и Google Play, и нарушила правила обеих площадок. После этого Apple и Google удалили Fortnite со своих платформ, а Epic Games сразу после этого подала на обе компании в суд. 28 августа Apple удалилааккаунт разработчиков Fortnite из App Store. Второе слушание по делу между Epic и Apple состоится 28 сентября.
А можно я тоже приду в Ашан и скажу, что с сегодняшнего дня они обязаны продавать мои товары на моих условиях?
Но ведь никто никого не вытесняет. Пользователи сами выбирают Ашан потому, что он большой и с хорошим ассортиментом.
Да ёпта Apple никогда не даст возможность устанавливать приложения в обход своего стора, потому шо это часть стратегии по созданию имиджа самой безопасной операционной системы - мол ваша конфиденциальность, приватность и всё остальное под нашим строгим контролем.
Щас хомячки будут защищать монополизм эппла, а в соседнем треде пиздеть на яндекс и сбер.
Справедливый корабль
Ты в Яндексе работаешь?
ну ок, спотифай может жаловаться, что эпл свой мьюзик продвигает, протон хз, может жаловаться на дефолтный почтовый клиент, но все остальное какой-то пук
Нихуя ты вовремя
Где Павел Дуров?