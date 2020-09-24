Технологии
Артём Мазанов
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Epic Games, Spotify и владелец Tinder создали коалицию против правил Apple Материал редакции

Участники коалиции выступали против Apple самостоятельно, но теперь решили объединить свои усилия.

20 комментариев
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Несколько компаний, критикующих политику Apple, объединились в «Коалицию за справедливость приложений». Они выступают за «честную конкуренцию» в экосистеме приложений компании. Об этом сообщается на сайте коалиции.

Участники коалиции хотят «создать равные условия для бизнеса приложений и дать людям свободу выбора на их устройствах». В коалицию уже вошли в том числе Epic Games, Spotify, владелец Tinder (Match Group), владелец почтового сервиса ProtonMail (ProtonMaiProton Technologies), создатель почтового сервиса Hey (Basecamp), Match Group, Tile, Blix и Deezer. Участники коалиции рассказали, что будут рады видеть у себя компании любого размера, которые поддерживают равные условия для всех разработчиков приложений и игр во всем мире.

Мы присоединяемся к «Коалиции за справедливость приложений», чтобы защищать фундаментальные права разработчиков на создание приложений и ведение бизнеса напрямую со своими клиентами.

Тим Суини
генеральный директор и основатель Epic Games

Коалиция назвала три основных претензии к Apple: комиссия App Store в размере 30%, отсутствие альтернатив распространения приложений на iOS в обход собственного магазина Apple, а также использование компанией своего контроля над iOS для продвижения собственных сервисов.

Компании также предложили Apple и другим владельцам магазинов приложения принять «кодекс поведения», чтобы разработчики не были вынуждены платить «несправедливые, необоснованные или дискриминационные сборы», а также имели такой же доступ к технической информации, что и владелец платформы.

Участники коалиции давно пытаются повлиять на политику Apple:

  • В марте 2019 года Spotify пожаловался на Apple в Европейскую комиссию из-за «нарушения конкуренции»: музыкальный сервис обвинил компанию в манипуляции App Store для создания преимуществ Apple Music перед конкурентами. 16 сентября 2020 года Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за выпуска единой подписки на свои сервисы;
  • В январе 2020 года компания Tile, занимающаяся выпуском поисковых трекеров, обратилась в Конгресс США с требованием обязать Apple предоставить ей доступ к чипу U1 и приложению Find My — для честной конкуренции;
  • В феврале Blix, разработчик почтового клиента BlueMail, заявил, что Apple украла его идеи анонимного входа по электронной почте, а затем удалила приложение из App Store;
  • 17 июня основатель Basecamp, создатель почтового сервиса Hey, обвинил Apple в принуждении внедрять оплату внутри приложения;
  • 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые платежи за внутреннюю валюту в обход платёжных систем Apple и Google. Компания активировала функцию без проверки модераторов App Store и Google Play, и нарушила правила обеих площадок. После этого Apple и Google удалили Fortnite со своих платформ, а Epic Games сразу после этого подала на обе компании в суд. 28 августа Apple удалилааккаунт разработчиков Fortnite из App Store. Второе слушание по делу между Epic и Apple состоится 28 сентября.

#новости #apple #epicпротивapple #spotify

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20 комментариев
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Эдуард Суровый

1

А можно я тоже приду в Ашан и скажу, что с сегодняшнего дня они обязаны продавать мои товары на моих условиях?

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solawind

Эдуард
2

Когда Ашан вытеснит или скупит все мелкие магазины чтобы у тебя не осталось сосбо вариантов, можно

Ответить

Эдуард Суровый

solawind
0

Но ведь никто никого не вытесняет. Пользователи сами выбирают Ашан потому, что он большой и с хорошим ассортиментом.

Ответить

Богдан Вертикальный

3

Да ёпта Apple никогда не даст возможность устанавливать приложения в обход своего стора, потому шо это часть стратегии по созданию имиджа самой безопасной операционной системы - мол ваша конфиденциальность, приватность и всё остальное под нашим строгим контролем.

Ответить

пепси

2

жаба гадюку

Ответить

Eldar

2

Щас хомячки будут защищать монополизм эппла, а в соседнем треде пиздеть на яндекс и сбер.

Ответить

Справедливый корабль

Eldar
1

Ты в Яндексе работаешь?

Ответить

пепси

Справедливый
0

Наверное в Сбере

Ответить

Иван Иванович

2

ну ок, спотифай может жаловаться, что эпл свой мьюзик продвигает, протон хз, может жаловаться на дефолтный почтовый клиент, но все остальное какой-то пук

Ответить

Кирилл Сосновский

1

Нихуя ты вовремя

Ответить

Артём Мазанов

Кирилл
1

Старая подпись....

Ответить

пепси

Артём
0

На новый лад

Ответить

Anton Golovanov

1

Где Павел Дуров?

Ответить

пепси

Anton
0

Прану кушает 

Ответить

Vladimir Ocherednoy

пепси
0

пранкоед

Ответить

Противный алмаз

0

Удачи им)

Ответить

solawind

0

Тиндер-то куда лезет, хуесосина

Ответить

Мамин якорь

0

Судя по комментам Яблоко защищали не атланты, а отбитые фанбои, иначе я не знаю как объяснить такую слепую преданность коммерческой компании, лол.

Ответить

solawind

Мамин
0

Вот это открытие. А то можно было подумать что умный человек будет защищать контору которая кабели чипует, чтобы он на стороне такие же но  дешевле не купил.

Ответить

YeezySpace

–1

Коалиция обиженок.

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