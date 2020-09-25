Теперь любой желающий может найти уязвимости в системе, на которой всё ещё работают десятки миллионов компьютеров по всему миру.

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В сеть попал исходный код Windows XP SP1 и других версий операционной системы. На форуме 4chan опубликовали 43 гигабайта файлов, которые можно загрузить через Torrent.

Помимо Windows XP и Server 2003 в файлах утечки можно обнаружить и более старые версии операционной системы Microsoft. В том числе MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, 4 и 5, Windows Embedded 7, Windows Embedded CE, Windows NT 3.5 и Windows NT 4.

Утечка включает в себя исходные коды DirectX 8, Microsoft Paint, игр Hearts на C++, Reversi и «Пасьянса». Кроме того, в файлах можно обнаружить коды mssipotf, которые позволяют подписывать файлы шрифтов и проверять подписи, mscms — системы управления цветом от Microsoft и Postscript шрифтов UI драйвер NT\printscan\print\drivers\usermode\driverui\ps и makentf.

Среди файлов также есть папка с названием «медиа», в которой можно найти коллекцию видео с конспирологическими теориями вокруг Билла Гейтса. В дополнение к торрент-файлу неизвестные опубликовали архив только с исходным кодом XP и Windows Server 2003 на 2,9 Гб.

Как утверждает автор утечки, исходный код Windows XP «годами» перемещался от хакера к хакеру, но впервые оказался доступен публично. В Microsoft пока не подтвердили, действительно ли в сеть попал код её старых ОС.

Исследователи и раньше могли изучить систему с помощью реверс-инжиниринга, однако это был долгий и трудоёмкий процесс. Но имея полный исходный код хакеры смогут намного проще находить уязвимости и баги.

Файлы в утечке кода Windows XP

Несмотря на то, что Windows XP вышла почти 20 лет назад, утечка её исходного кода может представлять опасность для современных компьютеров. Если в Microsoft всё ещё используют какие-то части кода в новых версиях систем, то в них могли попасть те же уязвимости и баги.

Кроме того, многие государственные ведомства и отдельные организации по всему миру всё ещё используют Windows XP для работы. По данным на август 2020 года, на старой системе работало 1,2% компьютеров в мире или около 25 миллионов устройств — это больше, чем на Windows 8 (0,57%), ChromeOS (0,42%) и Windows Vista (0,12%).

Microsoft прекратила поддержку Windows XP ещё в апреле 2014 года. Таким образом, система уже более шести лет не получала важных технических обновлений и патчей безопасности.