Технологии
Дамир Камалетдинов
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В сеть впервые попал исходный код Windows XP и Server 2003 Материал редакции

Теперь любой желающий может найти уязвимости в системе, на которой всё ещё работают десятки миллионов компьютеров по всему миру.

63 комментария
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В сеть попал исходный код Windows XP SP1 и других версий операционной системы. На форуме 4chan опубликовали 43 гигабайта файлов, которые можно загрузить через Torrent.

Помимо Windows XP и Server 2003 в файлах утечки можно обнаружить и более старые версии операционной системы Microsoft. В том числе MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, 4 и 5, Windows Embedded 7, Windows Embedded CE, Windows NT 3.5 и Windows NT 4.

Утечка включает в себя исходные коды DirectX 8, Microsoft Paint, игр Hearts на C++, Reversi и «Пасьянса». Кроме того, в файлах можно обнаружить коды mssipotf, которые позволяют подписывать файлы шрифтов и проверять подписи, mscms — системы управления цветом от Microsoft и Postscript шрифтов UI драйвер NT\printscan\print\drivers\usermode\driverui\ps и makentf.

Среди файлов также есть папка с названием «медиа», в которой можно найти коллекцию видео с конспирологическими теориями вокруг Билла Гейтса. В дополнение к торрент-файлу неизвестные опубликовали архив только с исходным кодом XP и Windows Server 2003 на 2,9 Гб.

Как утверждает автор утечки, исходный код Windows XP «годами» перемещался от хакера к хакеру, но впервые оказался доступен публично. В Microsoft пока не подтвердили, действительно ли в сеть попал код её старых ОС.

Исследователи и раньше могли изучить систему с помощью реверс-инжиниринга, однако это был долгий и трудоёмкий процесс. Но имея полный исходный код хакеры смогут намного проще находить уязвимости и баги.

Файлы в утечке кода Windows XP

Несмотря на то, что Windows XP вышла почти 20 лет назад, утечка её исходного кода может представлять опасность для современных компьютеров. Если в Microsoft всё ещё используют какие-то части кода в новых версиях систем, то в них могли попасть те же уязвимости и баги.

Кроме того, многие государственные ведомства и отдельные организации по всему миру всё ещё используют Windows XP для работы. По данным на август 2020 года, на старой системе работало 1,2% компьютеров в мире или около 25 миллионов устройств — это больше, чем на Windows 8 (0,57%), ChromeOS (0,42%) и Windows Vista (0,12%).

Microsoft прекратила поддержку Windows XP ещё в апреле 2014 года. Таким образом, система уже более шести лет не получала важных технических обновлений и патчей безопасности.

#новости #windows #microsoft #утечки

Спасибо за наводку Десятичный логарифм
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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63 комментария
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Загадочный бас

51

О, ждите теперь от какого-нибудь НИИ Программ и Утилит "Полностью отечественную разработку для государственных и военных нужд", хе-хе.

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IO

Загадочный
0

Для предприятий и спецслужб исходники были доступны давным давно, кек

Ответить

Загадочный бас

IO
1

Судя по тому, что кто-то там требовал от Эппл исходники на телефон, значит, ты говоришь правду.

Ответить

IO

Загадочный
2

Это не то что правда, а так и есть)

https://www.microsoft.com/en-us/securityengineering/gsp

https://www.computerworld.com/article/2581562/china-next-to-get-access-to-microsoft-source-code.html

Ответить

Загадочный бас

IO
0

Я не знаю английского, только немецкий.

Ответить

Зеленый звук

IO
0

Оттуда и уткли? )

Ответить

alexferman

22

Теперь всякие Зверь Эдишны можно пересобирать прямо из исходников

Ответить

smpeon

alexferman
5

Пропатчить KDE под Windows XP

Ответить

vasya pupkin

smpeon
0

Эта шутка совсем не шутка, есть сборки KDEшных приложений под Windows (не статически слинкованных независимо друг от друга, что не новость никакая, а взаимодействующих), но последний раз я их трогал как раз во времена XP. Прямо как в линуксе, запускалась куча фоновых процессов всяких служб и работала вместе. Родного десктопа и менеджера окон, конечно, не было, а сами программы — вот.

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Милицейский блик

alexferman
0

щас утек фулл, это любопытно, его третий день копают говорят

Ответить

alexferman

Милицейский
3

Так я о том и говорю. Раньше всякие репаки делали, манипулируя уже готовыми бинарниками. Щас же можно будет кастомизировать уже на уровне исходников и собирать. Из ХР можно всяких монстров понаделать.

Ответить

Милицейский блик

alexferman
5

если дима реактос наконец запилит это будет феерично

Ответить

Yury Grinev

Милицейский
1

Ему не позволят совесть и принципы брать код из исходников винды.

Ответить

Лекарственный звук

3

Походу пора с ХР уходить, эх.

Ответить

Алюминиевый Илья

Лекарственный
56

Да чо ты так радикально-то? Подожди еще лет 10-15

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Алюминиевый
8
Ответить

Maxim Kovalchuk

Пантелеймоналдо
0

Цап-царап?

Ответить

Лекарственный звук

Алюминиевый
0

хм, нет причин не верить тебе.

Ответить

Влюбленный кавалер

Лекарственный
3

Эра xp только начинается

Ответить

Лекарственный звук

Влюбленный
0

воистину

Ответить

Ivan

Лекарственный
0

Так наоборот же, теперь у тебя исходники есть

Ответить

Михаил Набоков

1

Оооооооо это же мегакруто, теперь выпустят модификации, которые позволят использовать икспи в 2020 году

Ответить

Рыжий

Михаил
28

 которые позволят использовать икспи в 2020 году

Ответить

Михаил Набоков

Рыжий
1

На слабом некрожелезе. Понятное дело, что на игровом пк икси не нужен и дриснятки хватит.

Ответить

Современный огонь

Михаил
2

На слабом некрожелезе

Разве десятка очень требовательна?

Ответить

alexferman

Современный
6

Раз в 8-10 больше оперативки жрёт

Ответить

Владимир Земсков

alexfer…
2

Вопрос то в другом - какие задачи дома требуют наличия хр и 512 мб оперативки?
Типо ретроград или тупо нет деньжат?

Ответить

alexferman

Владимир
2

наличия хр

Кто-то может любить интерфейс Икспихи. К тому же, там ещё можно активировать классический стиль.

512 мб оперативки

Некоторым это трудно осознать, но оперативка нужна чтобы с приложениями работать, а не чтобы сраная ОС в ней свои жировые складки расправляла. ОС это запускалка программ, не более.

Ответить

Жабка

Владимир
0

Так речь изначально о некрожелезе. На моем старом компе в деревне 256 Мб и xp там живет норм. Запускаю иногда. Но нужна ли мне для него специальная сборка..да наверное нет.

Ответить

Pavel Melikhov

Владимир
0

Это нужно в корп сегменте, где например есть огромный офис бухгалтеров которые работают на компах 10-15 летней давности например. Или есть возможность купить деловые ПК доллов по 50 где XP тоже отлично зайдёт и не надо будет переучивать сотрудников на новый софт.

Ответить

Владимир Земсков

Pavel
0

Я спрашивал о домашнем ПК.
О корпоративном сегменте не может идти и речи, т.к. никто в светлом разуме и обходя СБ не будет ставить сборки хр со слитыми исходниками.
И да, компы 10 летней давности превосходно работали на семёрке.

Вообще я имел ввиду, что никто не будет пересаживаться с текущей оси на хр только потому что можно будет актуализировать патчи безопасности. Уверен, кто на это решится, похерит все производство к хуям и все это будет работать через три пизды.
То, что работало на хр - будет на хр.
То, что работало не на хр - в корп сегменте уж подавно не будет работать на хр.
Ну а дома возвращаться на хр - ну это какой-то "особенный путь со своей борьбой".

Ответить

Pavel Melikhov

Владимир
0

В олдовые игры играть на древнем железе. Но это конечно капля в океан

Ответить

Владимир Земсков

Pavel
0

Ну старые игры не требуют наличия хр на борту и спокойно запускаются на актуальной оси через эмуляцию.

Ответить

Pavel Melikhov

Владимир
0

Не, ты не понял, есть такие люди которые запускают старые игры спецом на старом железе и дрочат на это. Я их не осуждаю, каждый дрочит так как хочет.

Ответить

Ivan

Современный
0

Требовательнее хрюши

Ответить

Жабка

Современный
0

Вы глумитесь? По сравнению с xp десятка очень требовательна.

Ответить

Vyacheslav Gorin

Михаил
2

вам для слабого некрожелеза тысяч дистрибутивов линя не хватает? Который при этом будет хотя бы все актуальные секьюрные патчи содержать?

Ответить

alexferman

Vyacheslav
0

Линь очень плохо подходит для некрожелеза)) Если взять актуальный Линь - он жирный и скорее всего даже не имеет 32-битной версии. Плюс в нём наверняка видеокарта не заработает как следует. Если же взять Линь тех годов - он просто ужасен, неюзабелен и дыряв.

Ответить

Vyacheslav Gorin

alexfer…
0

Линь бывает совершенно разный, а тяжести ему придаёт в основном DE, которую также можно варьировать

https://linuxmint.com/download.php (mate, cinnamon)
https://lubuntu.net/downloads/

Ответить

alexferman

Vyaches…
0

Ты щас дал ссылки на дистрибутивы, которые даже не имеют 32-битной версии. Я понимаю ещё там Slitaz какой-нибудь попилить можно, но все эти бунты и минты к старому железу непригодны.

Ответить

Vyacheslav Gorin

alexfer…
0

Прямо на той страничке lubuntu, которую я прислал
32-bit version, for most PCs older than 2007

Что касается минта, то есть чуть более старые версии, у которых есть 32 бита, и которые ещё вполне можно юзать (Mint 18, https://linuxmint.com/release.php?id=27)

Ответить

alexferman

Vyaches…
0

16.04.3 LTS

Ответить

Vyacheslav Gorin

alexfer…
0

Окей, хоть и не вижу ничего такого в 16.04, так как до сих пор юзаю на паре серверов, вот есть 18.04 по-минтовски с 32-битной версией
https://linuxmint.com/release.php?id=32

Editions for Linux Mint 19 "Tara" - Linux Mint
Linux Mint is an elegant, easy to use, up to date and comfortable GNU/Linux desktop distribution.
linuxmint.com
Ответить

Жабка

Vyaches…
0

Насколько сильно нужно станцевать с бубном чтобы более старые версии прилично заработали? Хотя бы на уровне xp? Я не говорю что поставить линукс нельзя. Можно..если все правильно подобрать и рассчитать она наверно будет лучше xp. Но это все не для обывателя.

Ответить

Vyacheslav Gorin

Жабка
0

С учётом того, что убунту и производные из коробки готовы к человечески приемлемому и относительно современному использованию уже с версии так 14.04, танцев с бубном может быть от нуля до плюс бесконечности, the only limit is yourself. ХР подстроить под реалии (хотя бы браузер современный накатить, и заставить нормально работать) имхо сложнее.

Ответить

Дмитрий Ситало

Михаил
0

так линукс можно поставить, не?

Ответить

Михаил Набоков

Дмитрий
0

Не

Ответить

Дмитрий Ситало

Михаил
0

чего?

Ответить

Ivan

Рыжий
0

У меня чпу станок управляется компуктером с хп

Ответить

Vyacheslav Gorin

Ivan
0

Более того, по прежнему многие автодиагностическая аппаратура работает с осями не новее ХР, а на многих производствах по сей день автоматика контролируется машинами с 98/2000

Ответить

Рыжий

Ivan
–1

Разве что для этих целей. Вроде бы DOS еще жив ради таких кейсов

Ответить

Morgan

7

У разработчиков ReactOS праздник наверное, глядишь из альфа-версии выйдут теперь

Ответить

Kir Kirsky

Morgan
0

https://www.youtube.com/watch?v=yNxPVj0hejg

Ответить

Zet Roy

Morgan
0

Им нельзя использовать лицензированный программный код.

Ответить

Ivan Rybkin

1

Разработчики ректумос вне себя от счастья

Ответить

Pavel Melikhov

1

Сто пудов микрософт его сами слили что бы все уже обосрались и купили 10ку наконец-то. Ну и плюс многим компаниям придётся купить новые компы, а это тоже монетка.

Ответить

Рыжий

Pavel
0

 а это тоже монетка

но не MS
 и купили 10ку наконец-то

Ну вообще давно пора уже. Но переводить банкоматы с XP никто не станет, конечно

Ответить

Pavel Melikhov

Рыжий
0

MS тоже монетка, ты же будешь на новый ПК ставить винду.

Ответить

Степан Раскольный

0

Слив включает в себя исходники DirectX 8 и Microsoft Paint и весит 12.9 Гбайт в распакованном виде и 2.539 Гбайт в запакованном (обе ОСи)

Какие обе ОСи? DirectX и Paint?

Ответить

Морской татарин

Степан
0

X и Y

Ответить

Mykhailo Voloshyn

Степан
0

2003 сервер и хр

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Закомплексованная Душа

0

Есть некрофилы в треде?

Ответить

Donnie Darko

0

Ну......актуалочка конечно

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