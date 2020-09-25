В сеть впервые попал исходный код Windows XP и Server 2003 Материал редакции
Теперь любой желающий может найти уязвимости в системе, на которой всё ещё работают десятки миллионов компьютеров по всему миру.
В сеть попал исходный код Windows XP SP1 и других версий операционной системы. На форуме 4chan опубликовали 43 гигабайта файлов, которые можно загрузить через Torrent.
Помимо Windows XP и Server 2003 в файлах утечки можно обнаружить и более старые версии операционной системы Microsoft. В том числе MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, 4 и 5, Windows Embedded 7, Windows Embedded CE, Windows NT 3.5 и Windows NT 4.
Утечка включает в себя исходные коды DirectX 8, Microsoft Paint, игр Hearts на C++, Reversi и «Пасьянса». Кроме того, в файлах можно обнаружить коды mssipotf, которые позволяют подписывать файлы шрифтов и проверять подписи, mscms — системы управления цветом от Microsoft и Postscript шрифтов UI драйвер NT\printscan\print\drivers\usermode\driverui\ps и makentf.
Среди файлов также есть папка с названием «медиа», в которой можно найти коллекцию видео с конспирологическими теориями вокруг Билла Гейтса. В дополнение к торрент-файлу неизвестные опубликовали архив только с исходным кодом XP и Windows Server 2003 на 2,9 Гб.
Как утверждает автор утечки, исходный код Windows XP «годами» перемещался от хакера к хакеру, но впервые оказался доступен публично. В Microsoft пока не подтвердили, действительно ли в сеть попал код её старых ОС.
Исследователи и раньше могли изучить систему с помощью реверс-инжиниринга, однако это был долгий и трудоёмкий процесс. Но имея полный исходный код хакеры смогут намного проще находить уязвимости и баги.
Несмотря на то, что Windows XP вышла почти 20 лет назад, утечка её исходного кода может представлять опасность для современных компьютеров. Если в Microsoft всё ещё используют какие-то части кода в новых версиях систем, то в них могли попасть те же уязвимости и баги.
Кроме того, многие государственные ведомства и отдельные организации по всему миру всё ещё используют Windows XP для работы. По данным на август 2020 года, на старой системе работало 1,2% компьютеров в мире или около 25 миллионов устройств — это больше, чем на Windows 8 (0,57%), ChromeOS (0,42%) и Windows Vista (0,12%).
Microsoft прекратила поддержку Windows XP ещё в апреле 2014 года. Таким образом, система уже более шести лет не получала важных технических обновлений и патчей безопасности.
Для предприятий и спецслужб исходники были доступны давным давно, кек
Судя по тому, что кто-то там требовал от Эппл исходники на телефон, значит, ты говоришь правду.
Теперь всякие Зверь Эдишны можно пересобирать прямо из исходников
Пропатчить KDE под Windows XP
Эта шутка совсем не шутка, есть сборки KDEшных приложений под Windows (не статически слинкованных независимо друг от друга, что не новость никакая, а взаимодействующих), но последний раз я их трогал как раз во времена XP. Прямо как в линуксе, запускалась куча фоновых процессов всяких служб и работала вместе. Родного десктопа и менеджера окон, конечно, не было, а сами программы — вот.
щас утек фулл, это любопытно, его третий день копают говорят
Так я о том и говорю. Раньше всякие репаки делали, манипулируя уже готовыми бинарниками. Щас же можно будет кастомизировать уже на уровне исходников и собирать. Из ХР можно всяких монстров понаделать.
если дима реактос наконец запилит это будет феерично
Ему не позволят совесть и принципы брать код из исходников винды.
Алюминиевый Илья
Да чо ты так радикально-то? Подожди еще лет 10-15
Влюбленный кавалер
Эра xp только начинается
Оооооооо это же мегакруто, теперь выпустят модификации, которые позволят использовать икспи в 2020 году
На слабом некрожелезе. Понятное дело, что на игровом пк икси не нужен и дриснятки хватит.
Современный огонь
На слабом некрожелезе
Разве десятка очень требовательна?
Раз в 8-10 больше оперативки жрёт
Вопрос то в другом - какие задачи дома требуют наличия хр и 512 мб оперативки?
Типо ретроград или тупо нет деньжат?
наличия хр
Кто-то может любить интерфейс Икспихи. К тому же, там ещё можно активировать классический стиль.
512 мб оперативки
Некоторым это трудно осознать, но оперативка нужна чтобы с приложениями работать, а не чтобы сраная ОС в ней свои жировые складки расправляла. ОС это запускалка программ, не более.
Это нужно в корп сегменте, где например есть огромный офис бухгалтеров которые работают на компах 10-15 летней давности например. Или есть возможность купить деловые ПК доллов по 50 где XP тоже отлично зайдёт и не надо будет переучивать сотрудников на новый софт.
Я спрашивал о домашнем ПК.
О корпоративном сегменте не может идти и речи, т.к. никто в светлом разуме и обходя СБ не будет ставить сборки хр со слитыми исходниками.
И да, компы 10 летней давности превосходно работали на семёрке.
Вообще я имел ввиду, что никто не будет пересаживаться с текущей оси на хр только потому что можно будет актуализировать патчи безопасности. Уверен, кто на это решится, похерит все производство к хуям и все это будет работать через три пизды.
То, что работало на хр - будет на хр.
То, что работало не на хр - в корп сегменте уж подавно не будет работать на хр.
Ну а дома возвращаться на хр - ну это какой-то "особенный путь со своей борьбой".
В олдовые игры играть на древнем железе. Но это конечно капля в океан
Ну старые игры не требуют наличия хр на борту и спокойно запускаются на актуальной оси через эмуляцию.
Не, ты не понял, есть такие люди которые запускают старые игры спецом на старом железе и дрочат на это. Я их не осуждаю, каждый дрочит так как хочет.
вам для слабого некрожелеза тысяч дистрибутивов линя не хватает? Который при этом будет хотя бы все актуальные секьюрные патчи содержать?
Линь очень плохо подходит для некрожелеза)) Если взять актуальный Линь - он жирный и скорее всего даже не имеет 32-битной версии. Плюс в нём наверняка видеокарта не заработает как следует. Если же взять Линь тех годов - он просто ужасен, неюзабелен и дыряв.
Линь бывает совершенно разный, а тяжести ему придаёт в основном DE, которую также можно варьировать
https://linuxmint.com/download.php (mate, cinnamon)
https://lubuntu.net/downloads/
Ты щас дал ссылки на дистрибутивы, которые даже не имеют 32-битной версии. Я понимаю ещё там Slitaz какой-нибудь попилить можно, но все эти бунты и минты к старому железу непригодны.
Прямо на той страничке lubuntu, которую я прислал
32-bit version, for most PCs older than 2007
Что касается минта, то есть чуть более старые версии, у которых есть 32 бита, и которые ещё вполне можно юзать (Mint 18, https://linuxmint.com/release.php?id=27)
16.04.3 LTS
Окей, хоть и не вижу ничего такого в 16.04, так как до сих пор юзаю на паре серверов, вот есть 18.04 по-минтовски с 32-битной версией
https://linuxmint.com/release.php?id=32
С учётом того, что убунту и производные из коробки готовы к человечески приемлемому и относительно современному использованию уже с версии так 14.04, танцев с бубном может быть от нуля до плюс бесконечности, the only limit is yourself. ХР подстроить под реалии (хотя бы браузер современный накатить, и заставить нормально работать) имхо сложнее.
так линукс можно поставить, не?
Более того, по прежнему многие автодиагностическая аппаратура работает с осями не новее ХР, а на многих производствах по сей день автоматика контролируется машинами с 98/2000
У разработчиков ReactOS праздник наверное, глядишь из альфа-версии выйдут теперь
Сто пудов микрософт его сами слили что бы все уже обосрались и купили 10ку наконец-то. Ну и плюс многим компаниям придётся купить новые компы, а это тоже монетка.
Слив включает в себя исходники DirectX 8 и Microsoft Paint и весит 12.9 Гбайт в распакованном виде и 2.539 Гбайт в запакованном (обе ОСи)
Какие обе ОСи? DirectX и Paint?