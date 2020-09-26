Робот сам перемещается по дому и передаёт данные на серверы Amazon, что же может пойти не так.

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24 сентября Ring — дочерняя компания Amazon — представила дрона-охранника Always Home Cam. Беспилотник может летать только внутри дома и снимает всё на камеру, а после завершения «обхода» сам возвращается на зарядку.

По задумке компании, дрон должен стать «лекарством от забывчивости». Он позволит удалённо проверять разные места в доме без необходимости везде устанавливать камеры.

Дрон записывает видео на Full HD камеру и только во время полёта: при возвращении на зарядку док-станция дрона блокирует камеру в нижней части устройства. Устройство также может распознавать животных и людей на своём пути и облетать их, а его пропеллеры защищены от столкновений.

Дрон полностью автономен, но способен летать по дому по заранее обозначенным маршрутам, которые можно отредактировать под себя, например, запретить ему залетать в определённые места. Устройство может транслировать видео на смартфон пользователя в реальном времени.

Кроме того, Always Home Cam взаимодействует с другими устройствами Ring, например, с сигнализацией Alarm. Например, если в дом ворвётся вор и сработает датчик взлома, дрон поднимется в воздух и запишет кражу на видео, чтобы потом передать его полиции.

Какие опасения вызвал дрон Ring

Always Home Cam собираются выпустить в 2021 году, он обойдётся в 250 долларов (около 19 тысяч рублей). И хотя до выхода устройства осталось не меньше нескольких месяцев, у многих журналистов и технологических СМИ уже возникли опасения о безопасности и конфиденциальности устройства.

Больше всего вопросов появилось у редакции The Verge, которая оформила их в отдельную публикацию. В основном, журналистов интересовали технические детали работы устройства и вопросы приватности. К примеру, может ли дрон подниматься на второй этаж и спускаться обратно, сколько работает от батареи, с какой скоростью летает, как именно он строит «карту» дома, куда уходит картинка и может ли кто-то из Ring, хакеры или полиция управлять дроном удалённо без разрешения пользователя.

Один из самых знаменитых американских техножурналистов Уолт Моссберг назвал «безумцами» тех, кто собрался купить дрон. Похожее мнение выразили другие пользователи и техножурналисты.

Walt Mossberg @waltmossberg In a country with no laws regulating digital privacy, anyone who buys this from a company with a history of privacy problems is insane. https://twitter.com/joannastern/status/1309183107967393794 «В стране, где нет законов о регулировании цифровой приватности, любой, кто купит это от компании с историческими проблемами с приватностью — безумец»

Thomas @ToasterOnToast @verge I don't know how they do it but Amazon does a really great job of feeling less trustworthy than Google «Я не знаю, как они это сделали, но у Amazon отлично получается быть даже менее заслуживающей доверия, чем Google»

Некоторые вспомнили о случаях взлома камер Ring и назвали это причиной никогда не покупать дрон от Amazon.

Fight for the Future @fightfortheftr People hacked Ring cameras and used them to spy on children in their bedrooms. Do not, under any circumstances, put an Amazon surveillance drone in your house. https://twitter.com/verge/status/1309182957526151169 «Люди взламывали камеры Ring и использовали их для подглядывания за детьми в спальнях. Никогда, ни при каких обстоятельствах не устанавливайте дома дрон для слежки от Amazon»

Matthew Panzarino @panzer Can't wait for drone hackers to attach a taser to this thing https://t.co/uH2kXDuJIY «Не могу дождаться хакеров, которые прикрепят тазер к этой штуке»

В Forbes отметили, что благодаря автономному полёту только внутри дома и возможности устанавливать предварительные маршруты полётов, Always Home Cam избежала регуляции от Федерального управления гражданской авиации США. По законам о дронах, регуляции подлежат только устройства, работающие в общественных пространствах.

Журналисты издания указали, что если дрон работает так же, как и другие продукты Ring, то будет по умолчанию лишь транслировать видео. Но пользователи получат доступ к видеозаписи и сохранению контента, если заплатят за подписку.

При этом все записи будут сохраняться на серверах Amazon, а значит, компания сможет предоставить доступ к ним полиции, если решит, что они угрожают жизни или здоровью человека. Ring уже давно известна взаимодействием с правоохранительными органами в США, напомнили в Forbes.

С эксклюзивными планами полёта и фокусом на лёгком наблюдении, а не на постоянном обнаружении угроз, Always Home Cam обеспечит душевное спокойствие для людей, которым действительно не придётся ни о чём волноваться. Но цена всего этого — живущий в доме робот, которого они не контролируют и который сохраняет видео на компьютеры, которые им не принадлежат. из материала Forbes

Что говорят создатели дрона

Основатель и главный изобретатель Ring Джейми Симинофф (Jamie Siminoff) рассказал, что идея Always Home Cam состоит в том, чтобы предоставить пользователям множество ракурсов дома без использования нескольких камер. По его словам, устройство разработали с подачи пользователей: многие клиенты компании отмечали, что им нужны камеры в разных местах дома, но не всегда, а периодически.

Глава Ring также отметил, что устройство было нелегко разработать, а его созданием занимались последние два года. Добиться нужной функциональности и низкой стоимости позволило общее снижение стоимости технологий для дронов, пояснил Симинофф.

В Ring рассказали, что несмотря на полную автономость дрона, владельцы сами смогут выбирать, куда ему полететь. При первом запуске устройство строит «карту», а пользователи могут запретить ему залетать в отдельные места. При этом дроном можно командовать по запросу, он также может активироваться сам в зависимости от определённых событий, например, при попытке взлома.

Как пояснили в компании, дрон физически не может записывать видео, когда стоит на зарядке. Кроме того, во время полёта он издаёт «слышимый шум», поэтому пользователи всегда будут «явно знать», когда дрон записывает видео.

Исполнительный вице-президент Amazon по устройствам Дэйв Лимп в разговоре с NYT рассказал, что компания сделала серьёзные инвестиции в безопасность камер. В том числе внедрила двухфакторную аутентификацию и оконечное шифрование, которое заработает до конца 2020 года. «Если Уолт не хочет покупать этот дрон, что ж, ничего страшного», — ответил Лимп на опасения технологического журналиста.

На сайте Ring также говорится, что дрон пока не прошёл сертификацию Федеральной комиссии по связи США — и может в принципе её не пройти. Однако компания отмечает, что не начнёт поставки до получения разрешения, но Лимп уверен, что Amazon пройдёт сертификацию.