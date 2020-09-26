Amazon представил дрона-охранника, который летает по дому и снимает всё на камеру. У СМИ возникли к нему вопросы Материал редакции
Робот сам перемещается по дому и передаёт данные на серверы Amazon, что же может пойти не так.
24 сентября Ring — дочерняя компания Amazon — представила дрона-охранника Always Home Cam. Беспилотник может летать только внутри дома и снимает всё на камеру, а после завершения «обхода» сам возвращается на зарядку.
По задумке компании, дрон должен стать «лекарством от забывчивости». Он позволит удалённо проверять разные места в доме без необходимости везде устанавливать камеры.
Дрон записывает видео на Full HD камеру и только во время полёта: при возвращении на зарядку док-станция дрона блокирует камеру в нижней части устройства. Устройство также может распознавать животных и людей на своём пути и облетать их, а его пропеллеры защищены от столкновений.
Дрон полностью автономен, но способен летать по дому по заранее обозначенным маршрутам, которые можно отредактировать под себя, например, запретить ему залетать в определённые места. Устройство может транслировать видео на смартфон пользователя в реальном времени.
Кроме того, Always Home Cam взаимодействует с другими устройствами Ring, например, с сигнализацией Alarm. Например, если в дом ворвётся вор и сработает датчик взлома, дрон поднимется в воздух и запишет кражу на видео, чтобы потом передать его полиции.
Какие опасения вызвал дрон Ring
Always Home Cam собираются выпустить в 2021 году, он обойдётся в 250 долларов (около 19 тысяч рублей). И хотя до выхода устройства осталось не меньше нескольких месяцев, у многих журналистов и технологических СМИ уже возникли опасения о безопасности и конфиденциальности устройства.
Больше всего вопросов появилось у редакции The Verge, которая оформила их в отдельную публикацию. В основном, журналистов интересовали технические детали работы устройства и вопросы приватности. К примеру, может ли дрон подниматься на второй этаж и спускаться обратно, сколько работает от батареи, с какой скоростью летает, как именно он строит «карту» дома, куда уходит картинка и может ли кто-то из Ring, хакеры или полиция управлять дроном удалённо без разрешения пользователя.
Один из самых знаменитых американских техножурналистов Уолт Моссберг назвал «безумцами» тех, кто собрался купить дрон. Похожее мнение выразили другие пользователи и техножурналисты.
Некоторые вспомнили о случаях взлома камер Ring и назвали это причиной никогда не покупать дрон от Amazon.
В Forbes отметили, что благодаря автономному полёту только внутри дома и возможности устанавливать предварительные маршруты полётов, Always Home Cam избежала регуляции от Федерального управления гражданской авиации США. По законам о дронах, регуляции подлежат только устройства, работающие в общественных пространствах.
Журналисты издания указали, что если дрон работает так же, как и другие продукты Ring, то будет по умолчанию лишь транслировать видео. Но пользователи получат доступ к видеозаписи и сохранению контента, если заплатят за подписку.
При этом все записи будут сохраняться на серверах Amazon, а значит, компания сможет предоставить доступ к ним полиции, если решит, что они угрожают жизни или здоровью человека. Ring уже давно известна взаимодействием с правоохранительными органами в США, напомнили в Forbes.
Что говорят создатели дрона
Основатель и главный изобретатель Ring Джейми Симинофф (Jamie Siminoff) рассказал, что идея Always Home Cam состоит в том, чтобы предоставить пользователям множество ракурсов дома без использования нескольких камер. По его словам, устройство разработали с подачи пользователей: многие клиенты компании отмечали, что им нужны камеры в разных местах дома, но не всегда, а периодически.
Глава Ring также отметил, что устройство было нелегко разработать, а его созданием занимались последние два года. Добиться нужной функциональности и низкой стоимости позволило общее снижение стоимости технологий для дронов, пояснил Симинофф.
В Ring рассказали, что несмотря на полную автономость дрона, владельцы сами смогут выбирать, куда ему полететь. При первом запуске устройство строит «карту», а пользователи могут запретить ему залетать в отдельные места. При этом дроном можно командовать по запросу, он также может активироваться сам в зависимости от определённых событий, например, при попытке взлома.
Как пояснили в компании, дрон физически не может записывать видео, когда стоит на зарядке. Кроме того, во время полёта он издаёт «слышимый шум», поэтому пользователи всегда будут «явно знать», когда дрон записывает видео.
Исполнительный вице-президент Amazon по устройствам Дэйв Лимп в разговоре с NYT рассказал, что компания сделала серьёзные инвестиции в безопасность камер. В том числе внедрила двухфакторную аутентификацию и оконечное шифрование, которое заработает до конца 2020 года. «Если Уолт не хочет покупать этот дрон, что ж, ничего страшного», — ответил Лимп на опасения технологического журналиста.
На сайте Ring также говорится, что дрон пока не прошёл сертификацию Федеральной комиссии по связи США — и может в принципе её не пройти. Однако компания отмечает, что не начнёт поставки до получения разрешения, но Лимп уверен, что Amazon пройдёт сертификацию.
На самом деле охуенная идея, если посмотрите сколько стоит поставить автономное видеонаблюдение (со своим питанием) во все комнаты, это совершенно другие порядки затрат, а тут дешевле и красивое решение. Вопрос только сколько он проработает при постоянных облетах
Заслуженный Слава
смотря какие камеры ставить, но вполне можно сделать дешевле чем эта елда летающая
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Личный Даниль
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