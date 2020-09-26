В Windows XP нашли секретную тему с элементами оформления Mac OS Материал редакции
Тему обнаружили в исходном коде системы, который недавно впервые попал в сеть.
В Windows XP обнаружили секретные темы оформления, которые добавили в систему ещё во время ранней разработки, но никогда не выпускали публично. Одной из них оказалась Candy — она делает компьютер похожим на Mac и повторяет многие элементы оформления из темы Apple Aqua, которую использовали в Mac OS X 10.0. На это обратили внимание в The Verge.
Как предположили в издании, Candy была тестовой темой, которую разработчики использовали при создании движка тем оформления на ранних этапах создания ОС. В описании темы отмечено, что она предназначена только для внутреннего использования и указано «Whistler skin with eye candy». Слово «Whistler» — кодовое имя Windows XP до выхода на рынок.
К финальной версии XP в 2001 году Microsoft перешла на синюю-зелёную тему Luna. Движок тем в Windows XP стал одним из крупнейших нововведений в системе — это позволило создавать свои оформления всем желающим.
Как напомнили в The Verge, XP разрабатывали в условиях жёсткой конкуренции с Apple на рынке настольных ОС. Компания из Купертино тогда регулярно подшучивала над конкурентом, выпуская язвительные рекламы — к примеру, целую промо-кампанию Mac посвятили перечислению минусов Windows.
25 сентября неизвестные опубликовали на 4chan 43 гигабайта исходных кодов устаревших систем Microsoft. Среди них оказалась Windows XP, Server 2003, MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, 4 и 5, Windows Embedded 7, Windows Embedded CE, Windows NT 3.5 и Windows NT 4.
Как отмечают журналисты, исходный код XP впервые попал в сеть целиком. Это позволит любому желающему обнаружить в системе ранее не найденные уязвимости и баги, которые могли перекочевать и в новые версии систем.
Интересно, что эти темы в винде просуществовали всего одну версию, в семерке их уже не было (да, были ещё «классические» темы в 9x, но это другое, там менялась расцветка окон и значки с курсорами, но стиль UI не менялся). Зато семера — самая визуально консистентная, целостная ОС от MS (не считая легаси-значков, но они особо не бросались в глаза). Даже сейчас, несмотря на типа устаревший дезигн.
Как после этого можно было выпустить настолько уебищные по UX и внешне 8/8.1 и 10 — хз. Десятку, правда, постепенно делают менее омерзительной, но слишком медленно. Да и я всё равно съебал на мак
Хороша-хороша да не очень то. Лично я когда поставил 7, то долго ей пользоваться не мог, и потом вернулся опять на хрюшку, а вот когда потом поставил 10, то вот она понравилась сразу.
Уже не помню. Непривычно как-то было. Хотя в 10 ещё больше не привычно после хрюшки, но как ни парадоксально, но вот 10 почему-то понравилась, хотя бы самое первое впечатление это плоский дизайн.
Лучшая тема от MS - Silver в ХР, имхо. Сразу после классической в Windows 2000.
Властный якорь
Лучшая тема — Da Vinci.
Мокрый будильник
10 ничем не хуже 7. Обе збс.
Зато 10 всем лучше 7!
Мокрый будильник
Ну мне жаловаться особо не на что. Винду переустанавливал лет пять назад в последний раз. И то, потому что железо новое ставил, решил начать всё с нуля. А так работала бы и дальше. Внешний вид тоже полностью устраивает. С семёрой, кстати, были затупы пару раз, десятка стабильнее, в моём случае.
Mac единственная ОС которую не нужно переставлять каждые несколько лет, дизайн системы достаточно хорошо продуман и намусорить в системе трудно даже всякими homebrew.
А линукс и винду преставлять это нормальная практика, как и сбрасывать периодически айфон иили самсунг.
Мокрый будильник
Очень слабый плюс, ни каким образом не перевешивающий конские цены, кучу отсутствующего, или коряво работающего софта и практически полное отсутствие игр. Плюс обычные системники имеют прекрасную опцию апдейта железа. Лично для меня мак, как комп, это тупое говно тупого говна.
практически полное отсутствие игр
MacOS получше в этом, чем тот же Линукс. Ну и аргумент довольно слабый, потому что ставишь паралелс - и спокойно играешь
кучу отсутствующего, или коряво работающего софта
Да, в автосервисе работать на макбуке не получится, не поспоришь
обычные системники имеют прекрасную опцию апдейта железа
А это как раз про конские цены. Раз в 5 лет заплатить условные 200-250к и даже не вспоминать о проблеме с драйверами, синими экранами, об апгрейдах железа. Нафиг вообще апгрейд сдался, маки в этом плане похожи на приставки
о проблеме с драйверами, синими экранами
Надо очень постараться, чтобы в 2020 году найти железо с проблемными драйверами или получить синий экран. А макось вообще зависает и крашится без всяких синих экранов)
об апгрейдах железа
Не можешь апгрейдиться — не думаешь об этом, хороший подход. Особенно когда ссд стало мало, а он припаян к плате. А в случае ремонта предложат потерять все данные
Нафиг вообще апгрейд сдался
Реально, придумывают всё какие-то процессоры новые, видеокарты. Новое железо для лохов, ведь пока ждёшь выполнение задачи на старом железе можно сделать чашку кофе!
А в случае ремонта предложат потерять все данные
TimeMachine спецом для этого придумали, на флешку или внешний hdd выгружаешь бекап, потом восстанавливаешься на новом ноуте.
Особенно когда ссд стало мало, а он припаян к плате
Почему-то с телефонами нет такой проблемы, хотя там тоже память вся распаяна и флешку нельзя вставить (если у тебя одна симка - то можно). Берешь сразу версию с таким количеством памяти, сколько нужно. Ну и аргумент про дикую стоимость ssd у маков - сразу соси жопу, потому что посмотри на их скорости и tbw
ведь пока ждёшь выполнение задачи на старом железе можно сделать чашку кофе
Маки поэтому и такие дорогие, что процы и видюхи там изначально не самые слабые. Люди, которые на прошках 2015 года работают, только в 2019-2020 годах почувствовали нехватку мощности. Да, если берешь старый Air года так 2016 - то тебе грустно будет в 2020 году..Если берешь AIR 2020 - тоже будет грустно, потому что чисто маркетинговых ход и для работы он не подходит от слова совсем
Вообще если ты не мотаешься по сьемным хатам и не работаешь с кучей проектов сразу - мак нах не нужен
TimeMachine спецом для этого придумали
И как ты запустишь ее, если у тебя ноут уже не работает?
Почему-то с телефонами нет такой проблемы
Потому что на телефонах не работают работу? Потому что телефоны не покупают один раз на 5-7 лет?
аргумент про дикую стоимость ssd у маков - сразу соси жопу
А дикая стоимость оперативки чем обусловлена? Там ни скорости, ни таймингов нет. (Пикча прилагается)
изначально не самые слабые
А через год выходят новые процессоры и твои изначально не самые слабые превращаются в средне-бюджетные, ага.
Пикчу вижу, может ты еще спросишь, почему в ультрабуках мощные видеокарты оверпрайснутые? Не забывай, что речь не про ноутбук
Потому что телефоны не покупают один раз на 5-7 лет?
Если ты хочешь купить макбук на 5 лет, но у тебя денег хватает только на 256гб ssd - не еби мозги и купи asus или lenovo
И как ты запустишь ее, если у тебя ноут уже не работает?
С таким не сталкивался, сорри
А через год выходят новые процессоры и твои изначально не самые слабые превращаются в средне-бюджетные, ага.
на ПК ты проц обновляешь раз в год-два? Сомневаюсь
Пикчу вижу, может ты еще спросишь, почему в ультрабуках мощные видеокарты оверпрайснутые? Не забывай, что речь не про ноутбук
То есть по факту потому что эпл захотелось брать в 8 раз больше денег, чем оно стоит в розницу. Перевести тему на видеокарты хорошая затея, конечно, но я спросил про оперативку.
но у тебя денег хватает только на 256гб ssd
А есть хватило на терабайт, а в ходе жизненного цикла потребовалось больше?
С таким не сталкивался, сорри
Правильный ответ — никак, ты теряешь данные.
на ПК ты проц обновляешь раз в год-два?
В два-три (когда количество ядер увеличивают в полтора-два раза: 4->6->10)
Мокрый будильник
А это как раз про конские цены. Раз в 5 лет заплатить условные 200-250к и даже не вспоминать о проблеме с драйверами, синими экранами, об апгрейдах железа. Нафиг вообще апгрейд сдался, маки в этом плане похожи на приставки
Маки поэтому и такие дорогие, что процы и видюхи там изначально не самые слабые. Люди, которые на прошках 2015 года работают, только в 2019-2020 годах
Такую хуйню несусветную пишешь) С драйверами проблем уже сто лет в обед нет у нормальных производителей. "Раз в пять лет заплати 250 тысяч". Ну нихуя себе, лол, пиздец как удобно, а главное выгодно. Я свой комп, купленный и собранный в 2011-ом проагрейдил видяхой за 40 и ссд за 5 кэсов и не чувствую никаких проблем и дальше. А ты иди, плати 250 тысяч каждые пять лет за кусок отличного маркетинга для богатеньких буратин, которым трудно видяху в pci воткнуть и дрова поставить.
Хз из-за чего маки такие дорогие, но точно не из-за железа. Ибо их конкуренты порой имеют начинку и попизже, а стоят при этом дешевле в разы.
И уж точно мак не как консоли. Потому что консоли как раз-таки очень дешёвые в сравнении с пк, в этом их прикол.
Такую хуйню несусветную пишешь)
Ты сейчас тоже хуйню написал. Попробуй переехать со своим компом (который легко проапгрейдить и все такое) хотя бы раза два за год, почувствуй, как это. Или ты едешь к родителям домой за 300км, но тебе нужно быть на связи по работе и быть готовым что-то поправить. Возьмешь с собой свой мега-крутой комп? Или ультрабук, который весит 2кг и имеет все, что тебе нужно и развлечься на нем тоже можно (фильмы, игры)
за кусок отличного маркетинга для богатеньких буратин
Под свой спектр задач есть свой кусок маркетинга.
Обычный огонь
MacOS получше в этом, чем тот же Линукс.
А как там с wine/proton дела на маке? А то я слыхал у них проблемы из-за нежелания apple поддерживать vulkan
Эстетический
единственная ОС которую не нужно переставлять каждые несколько лет
Лол, она себя переустанавливает при мажорных обновлениях. Секрет стабильности Windows 10 - автоматическая самопереустановка два раза в год.
Дизайн систем отличается, поэтому в макоси этот процесс менее болезненный.
Как например восстановление из бекапа тайммашины.
нормальный юзер переставляет винду только когда у него винт накрывается
"Система" и "~/Library/Application" это разные вещи.
CleanMyMac и подобные ей хорошо справляются с удалением юзерских ошмётков.
перетаскиванием их из /Applications в корзину
Только это не "ПРОСТО" перетаскивание, система под капотом, делает нечто похожее на деинсталляцию/инсталляцию.
Хорошая система, ничего не скажешь.
Бывают разные остатки, если ты не понял.
Клинер вычищает юзерские конфиги (которые любая система старается сохранять, вдруг тебе понадобятся потом, тут скорее философская проблема).
А что у тебя тогда в винде захламляется?
Реестр самое очевидное, системные папки винды, dll hell как бы как был так и есть, журналы, логи (правда в последних ревизиях десятки они поработали над этим).
На линуксе такие же проблемы с конфигами
Хорошая система, ничего не скажешь.
Да, макос во многом превосходит другие системы, графический и звуковой стеки у неё лучше, как и шрифты.
Система, после которой надо пользоваться сторонним софтом
Вообще это болезнь кажется всех систем, если объективно смотреть.
в линуксе/freebsd у тебя есть руки и консоль
Руки и консоль чтобы снести юзерскую директорию или просто переустановить всё заново при очередном раунде депенденси хелла.
Я увидел как у тебя сменился 0 на минус и решил что тебе зелёный лучше идет.
майки, хрюша... ребят, зачем вас с локальных сельских форумов сюда выпустили? идите дальше делать зверь-сборки своей хрюши, не засирайте собой интернет
Там на днях в айфон кастомизацию завезли, вот уж где селюки резвятся
А как же страны бывшего ссср? Хп стоит на банкоматах даже. Не говоря уже про кабинет Путина, а заводы всякие? Более того у многих нет денег на апгрейд и я уверен что много пользователей "у нас" сидят на хп. Чето ты пиздишь абы шо.
Левый завод
Скорее где-нибудь в бюджетном учреждении в России.
Да и сейчас он топ, хоть и у майков неплохой
Мне у майков нравится больше. Fluent выглядит гораздо продуманнее и с большим заделом на будущее. А эпл уже изживает себя. Думаю они кардинально обновят систему оформления в ближайшие годы
Ну, последние 5 лет флуент не меняется вообще ни в какую сторону, о каком будущем можно говорить?
А вот насчёт мака, возможно ты прав
Он был представлен в 2017 году как концепт как бы... и устареет наверно лет через 5 только.
Эстетический
устареет наверно лет через 5 только
Как раз к тому времени, когда они 10X на его базе допилят до юзабельности.
А то что в Windows 10, когда в разных частях системы ошмётки не то что от Семёрки, а местами даже от 3.11 - это не то за что Fluent, это вообще за нормальный дизайн считать нельзя. Нельзя так с людьми обращаться.
не обновят. есть цуефа от незнающего нечеловека что интерфакс так и бундит говнецом
VHHWK-69Y6M-WM8YD-MB8TR-K86FB
Просто любопытно, делают ли обрезанные версии десятки для древних компов, которых на руси ещё очень дофига
Естественно. Выпиливают все подряд, что система становится едва юзабельной, и называют это "ДЕСЯТКА БЕЗ СЛЕЖКИ И ТОРМОЗОВ". Для чего она такая нужна, правда, не уточняется
Есть же LTSB
Эстетический ключ
Который нельзя нормально купить. А с активаторами прочей хуитой ебитесь сами.
Ну он легально доступен только для бизнеса, так что либо нелегально, либо никак. Зато там вырезана вся шелуха.
купил себе свою первую лицушную ХП в 2005 году за 400 грн!!!!!!!!
тогда это были хорошие деньги