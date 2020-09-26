В Windows XP нашли секретную тему с оформлением, как на Mac Материал редакции
Тему обнаружили в исходном коде системы, который недавно впервые попал в сеть.
В Windows XP обнаружили секретные темы оформления, которые добавили в систему ещё во время ранней разработки, но никогда не выпускали публично. Одной из них оказалась Candy — она делает компьютер похожим на Mac и повторяет многие элементы оформления из темы Apple Aqua, которую использовали в Mac OS X 10.0. На это обратили внимание в The Verge.
Как предположили в издании, Candy была тестовой темой, которую разработчики использовали при создании движка тем оформления на ранних этапах создания ОС. В описании темы отмечено, что она предназначена только для внутреннего использования и указано «Whistler skin with eye candy». Слово «Whistler» — кодовое имя Windows XP до выхода на рынок.
К финальной версии XP в 2001 году Microsoft перешла на синюю-зелёную тему Luna. Движок тем в Windows XP стал одним из крупнейших нововведений в системе — это позволило создавать свои оформления всем желающим.
Как напомнили в The Verge, XP разрабатывали в условиях жёсткой конкуренции с Apple на рынке настольных ОС. Компания из Купертино тогда регулярно подшучивала над конкурентом, выпуская язвительные рекламы — к примеру, целую промо-кампанию Mac посвятили перечислению минусов Windows.
25 сентября неизвестные опубликовали на 4chan 43 гигабайта исходных кодов устаревших систем Microsoft. Среди них оказалась Windows XP, Server 2003, MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, 4 и 5, Windows Embedded 7, Windows Embedded CE, Windows NT 3.5 и Windows NT 4.
Как отмечают журналисты, исходный код XP впервые попал в сеть целиком. Это позволит любому желающему обнаружить в системе ранее не найденные уязвимости и баги, которые могли перекочевать и в новые версии систем.
Интересно, что эти темы в винде просуществовали всего одну версию, в семерке их уже не было (да, были ещё «классические» темы в 9x, но это другое, там менялась расцветка окон и значки с курсорами, но стиль UI не менялся). Зато семера — самая визуально консистентная, целостная ОС от MS (не считая легаси-значков, но они особо не бросались в глаза). Даже сейчас, несмотря на типа устаревший дезигн.
Как после этого можно было выпустить настолько уебищные по UX и внешне 8/8.1 и 10 — хз. Десятку, правда, постепенно делают менее омерзительной, но слишком медленно. Да и я всё равно съебал на мак
Хороша-хороша да не очень то. Лично я когда поставил 7, то долго ей пользоваться не мог, и потом вернулся опять на хрюшку, а вот когда потом поставил 10, то вот она понравилась сразу.
Уже не помню. Непривычно как-то было. Хотя в 10 ещё больше не привычно после хрюшки, но как ни парадоксально, но вот 10 почему-то понравилась, хотя бы самое первое впечатление это плоский дизайн.
Лучшая тема от MS - Silver в ХР, имхо. Сразу после классической в Windows 2000.
Властный якорь
Лучшая тема — Da Vinci.
Мокрый будильник
10 ничем не хуже 7. Обе збс.
Зато 10 всем лучше 7!
Мокрый будильник
Ну мне жаловаться особо не на что. Винду переустанавливал лет пять назад в последний раз. И то, потому что железо новое ставил, решил начать всё с нуля. А так работала бы и дальше. Внешний вид тоже полностью устраивает. С семёрой, кстати, были затупы пару раз, десятка стабильнее, в моём случае.
Mac единственная ОС которую не нужно переставлять каждые несколько лет, дизайн системы достаточно хорошо продуман и намусорить в системе трудно даже всякими homebrew.
А линукс и винду преставлять это нормальная практика, как и сбрасывать периодически айфон иили самсунг.
майки, хрюша... ребят, зачем вас с локальных сельских форумов сюда выпустили? идите дальше делать зверь-сборки своей хрюши, не засирайте собой интернет
Да и сейчас он топ, хоть и у майков неплохой
Стабильный спрей
Мне у майков нравится больше. Fluent выглядит гораздо продуманнее и с большим заделом на будущее. А эпл уже изживает себя. Думаю они кардинально обновят систему оформления в ближайшие годы
Ну, последние 5 лет флуент не меняется вообще ни в какую сторону, о каком будущем можно говорить?
А вот насчёт мака, возможно ты прав
не обновят. есть цуефа от незнающего нечеловека что интерфакс так и бундит говнецом
А как же страны бывшего ссср? Хп стоит на банкоматах даже. Не говоря уже про кабинет Путина, а заводы всякие? Более того у многих нет денег на апгрейд и я уверен что много пользователей "у нас" сидят на хп. Чето ты пиздишь абы шо.