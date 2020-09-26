Тему обнаружили в исходном коде системы, который недавно впервые попал в сеть.

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Тема Candy Скриншот The Verge

В Windows XP обнаружили секретные темы оформления, которые добавили в систему ещё во время ранней разработки, но никогда не выпускали публично. Одной из них оказалась Candy — она делает компьютер похожим на Mac и повторяет многие элементы оформления из темы Apple Aqua, которую использовали в Mac OS X 10.0. На это обратили внимание в The Verge.

Как предположили в издании, Candy была тестовой темой, которую разработчики использовали при создании движка тем оформления на ранних этапах создания ОС. В описании темы отмечено, что она предназначена только для внутреннего использования и указано «Whistler skin with eye candy». Слово «Whistler» — кодовое имя Windows XP до выхода на рынок.

Тема «Candy» Скриншот The Verge

К финальной версии XP в 2001 году Microsoft перешла на синюю-зелёную тему Luna. Движок тем в Windows XP стал одним из крупнейших нововведений в системе — это позволило создавать свои оформления всем желающим.

Как напомнили в The Verge, XP разрабатывали в условиях жёсткой конкуренции с Apple на рынке настольных ОС. Компания из Купертино тогда регулярно подшучивала над конкурентом, выпуская язвительные рекламы — к примеру, целую промо-кампанию Mac посвятили перечислению минусов Windows.

25 сентября неизвестные опубликовали на 4chan 43 гигабайта исходных кодов устаревших систем Microsoft. Среди них оказалась Windows XP, Server 2003, MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, 4 и 5, Windows Embedded 7, Windows Embedded CE, Windows NT 3.5 и Windows NT 4.

Как отмечают журналисты, исходный код XP впервые попал в сеть целиком. Это позволит любому желающему обнаружить в системе ранее не найденные уязвимости и баги, которые могли перекочевать и в новые версии систем.