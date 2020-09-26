Технологии
Дамир Камалетдинов
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В Windows XP нашли секретную тему с оформлением, как на Mac Материал редакции

Тему обнаружили в исходном коде системы, который недавно впервые попал в сеть.

26 комментариев
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Тема Candy Скриншот The Verge

В Windows XP обнаружили секретные темы оформления, которые добавили в систему ещё во время ранней разработки, но никогда не выпускали публично. Одной из них оказалась Candy — она делает компьютер похожим на Mac и повторяет многие элементы оформления из темы Apple Aqua, которую использовали в Mac OS X 10.0. На это обратили внимание в The Verge.

Как предположили в издании, Candy была тестовой темой, которую разработчики использовали при создании движка тем оформления на ранних этапах создания ОС. В описании темы отмечено, что она предназначена только для внутреннего использования и указано «Whistler skin with eye candy». Слово «Whistler» — кодовое имя Windows XP до выхода на рынок.

Тема «Candy» Скриншот The Verge

К финальной версии XP в 2001 году Microsoft перешла на синюю-зелёную тему Luna. Движок тем в Windows XP стал одним из крупнейших нововведений в системе — это позволило создавать свои оформления всем желающим.

Как напомнили в The Verge, XP разрабатывали в условиях жёсткой конкуренции с Apple на рынке настольных ОС. Компания из Купертино тогда регулярно подшучивала над конкурентом, выпуская язвительные рекламы — к примеру, целую промо-кампанию Mac посвятили перечислению минусов Windows.

25 сентября неизвестные опубликовали на 4chan 43 гигабайта исходных кодов устаревших систем Microsoft. Среди них оказалась Windows XP, Server 2003, MS DOS 3.30, MS DOS 6.0, Windows 2000, Windows CE 3, 4 и 5, Windows Embedded 7, Windows Embedded CE, Windows NT 3.5 и Windows NT 4.

Как отмечают журналисты, исходный код XP впервые попал в сеть целиком. Это позволит любому желающему обнаружить в системе ранее не найденные уязвимости и баги, которые могли перекочевать и в новые версии систем.

#windows #microsoft #новости

Спасибо за наводку Pavel Chistyakov
Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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26 комментариев
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Больной шар

2

Интересно, что эти темы в винде просуществовали всего одну версию, в семерке их уже не было (да, были ещё «классические» темы в 9x, но это другое, там менялась расцветка окон и значки с курсорами, но стиль UI не менялся). Зато семера — самая визуально консистентная, целостная ОС от MS (не считая легаси-значков, но они особо не бросались в глаза). Даже сейчас, несмотря на типа устаревший дезигн.

Как после этого можно было выпустить настолько уебищные по UX и внешне 8/8.1 и 10 — хз. Десятку, правда, постепенно делают менее омерзительной, но слишком медленно. Да и я всё равно съебал на мак

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Max Payne

Больной
9

десятка всегда была нормалды. 7 тоже хорошо.

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Игорь Янович

Max
1

Хороша-хороша да не очень то. Лично я когда поставил 7, то долго ей пользоваться не мог, и потом вернулся опять на хрюшку, а вот когда потом поставил 10, то вот она понравилась сразу.

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Kubig

Игорь
0

И пользоваться ты ну не смог из-за чего?

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Игорь Янович

Kubig
0

Уже не помню. Непривычно как-то было. Хотя в 10 ещё больше не привычно после хрюшки, но как ни парадоксально, но вот 10 почему-то понравилась, хотя бы самое первое впечатление это плоский дизайн.

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alexferman

Больной
2

Лучшая тема от MS - Silver в ХР, имхо. Сразу после классической в Windows 2000.

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Властный якорь

alexferman
0

Лучшая тема — Da Vinci.

Ответить

Игорь Янович

Властный
0

Лучшая тема - Not Vinci.

Ответить

Мокрый будильник

Больной
0

10 ничем не хуже 7. Обе збс.

Ответить

Игорь Янович

Мокрый
0

Зато 10 всем лучше 7!

Ответить

Мокрый будильник

Игорь
0

Ну мне жаловаться особо не на что. Винду переустанавливал лет пять назад в последний раз. И то, потому что железо новое ставил, решил начать всё с нуля. А так работала бы и дальше. Внешний вид тоже полностью устраивает. С семёрой, кстати, были затупы пару раз, десятка стабильнее, в моём случае.

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Mezzo Deesa

Мокрый
0

Mac единственная ОС которую не нужно переставлять каждые несколько лет, дизайн системы достаточно хорошо продуман и намусорить в системе трудно даже всякими homebrew.

А линукс и винду преставлять это нормальная практика, как и сбрасывать периодически айфон иили самсунг.

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Bulky

Mezzo
0

Айфон нужно периодически сбрасывать? ಠ_ಠ

Ответить

Воу-воу

2

майки, хрюша... ребят, зачем вас с локальных сельских форумов сюда выпустили? идите дальше делать зверь-сборки своей хрюши, не засирайте собой интернет

Ответить

Стабильный спрей

0

Ну в то время дизайн интерфейса ос от эпл был топом.

Ответить

Офицерский Кирилл

Стабильный
1

Да и сейчас он топ, хоть и у майков неплохой

Ответить

Стабильный спрей

Офицерский
1

Мне у майков нравится больше. Fluent выглядит гораздо продуманнее и с большим заделом на будущее. А эпл уже изживает себя. Думаю они кардинально обновят систему оформления в ближайшие годы

Ответить

Офицерский Кирилл

Стабильный
0

Ну, последние 5 лет флуент не меняется вообще ни в какую сторону, о каком будущем можно говорить?
А вот насчёт мака, возможно ты прав

Ответить

Max Payne

Стабильный
–1

не обновят. есть цуефа от незнающего нечеловека что интерфакс так и бундит говнецом

Ответить

Олег Мильдзихов

0

Эх, увидел хр сейчас и вспомнил как гонял с темой давинчи(

Ответить

цорiк

0

Операционкосрач через 3.. 2..

Ответить

Заработный пёс_анон

0

Может кто-нибудь наконец сделает новый ЗВЕР ДВД

Ответить

Общественный нос

–1

Я вот подумал, где-нибудь в латинской америке до сих пор на компах windows xp стоит и хакеры тут у нас...

Ответить

Левый завод

Общественный
0

Скорее где-нибудь в бюджетном учреждении в России.

Ответить

Капитан Пирожок

Общественный
0

А как же страны бывшего ссср? Хп стоит на банкоматах даже. Не говоря уже про кабинет Путина, а заводы всякие? Более того у многих нет денег на апгрейд и я уверен что много пользователей "у нас" сидят на хп. Чето ты пиздишь абы шо.

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Kubig

Капитан
0

Да у него компьютер это для декораций

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