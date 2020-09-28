Русскоязычный разработчик в одиночку создал «новую версию» Deepfake. Она может менять не только лицо, но и фигуру Материал редакции
Планируется, что технологию можно будет применять в онлайн-примерочных.
Разработчик Алексей Чаплыгин рассказал, что создал «новое поколение технологии Deepfake». По его словам, в отличие от старого Deepfake, эта версия изменяет не только лицо, но и голову, волосы, цвет кожи и даже фигуру. «Более того, технология может изменить любое фото, а не заранее встроенное в алгоритм», — добавил он.
Чаплыгин утверждает, что потратил на разработку два года, а работает в одиночку и без финансирования. «Когда только родилась идея, вместо того чтобы запустить очередной стартап на бумаге, посещать всевозможные митапы инвесторов и питчить слайд-деки, я решил пойти другим путём: просто много работать», — сказал он. Примеры работы «Deepfake 2.0» — в видео.
Практической целью проекта является создание виртуальной примерочной для интернет-магазинов одежды, где каждый видит себя, а не моделей с однотипными фигурами и похожими лицами. «Технология затачивалась именно для этого применения, однако у нее много „побочных эффектов“», — заявил Чаплыгин.
Даа, в примерочных
Это с лепры чувак, ищет инвестиции, по моему мнению сложно так без продукта какого-то (технология еще не продукт) будет двигаться. Все же DeepFake делает сообщество и постоянно обновляет репу на гитхабе, а тут он один и код не публичный.
Reface украинский делает команда, и там тоже с одной фотки лицо пересаживается почти мгновенно, он больше тянет это звание "DeepFake 2.0".
А так прикольно, молодец (но выбор героев для видео сомнительный)
Чёт херня какая-то, @Denis Shiryaev лучше может сделать, так ведь?
С видео плохо работает, я бы не называл DeepFake 2.0
У него там на сайте еще черный в белого превращается, уфф, будет сложно привлечь западных инвесторов...
На фото еще норм (хотя ничего революционного не видно) а на видео результат совсем хуевый
Блин, этот чувак из Нидерландов. Из НИДЕРЛАНДОВ, Карл! И видео с объяснением работы своего алгоритма он записал на английском. Но нет, его почему-то не назвали «нидерландский разработчик» — он «русскоязычный» разработчик. Как будто это имеет какое-то значение для технологии или как-то на неё влияет. Лишь бы ко всякой позитивной ноте подмазаться со своей «русскоязчностью». Заебали, честное слово. Что же «русскоязычные разработчики» из осколково и прочих роскосмосов ничего прорывного не создают? Может, похер на вопрос языка в таких случаях?