Технологии
Ольга Щербинина
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Русскоязычный разработчик в одиночку создал «новую версию» Deepfake. Она может менять не только лицо, но и фигуру Материал редакции

Планируется, что технологию можно будет применять в онлайн-примерочных.

17 комментариев
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Разработчик Алексей Чаплыгин рассказал, что создал «новое поколение технологии Deepfake». По его словам, в отличие от старого Deepfake, эта версия изменяет не только лицо, но и голову, волосы, цвет кожи и даже фигуру. «Более того, технология может изменить любое фото, а не заранее встроенное в алгоритм», — добавил он.

Чаплыгин утверждает, что потратил на разработку два года, а работает в одиночку и без финансирования. «Когда только родилась идея, вместо того чтобы запустить очередной стартап на бумаге, посещать всевозможные митапы инвесторов и питчить слайд-деки, я решил пойти другим путём: просто много работать», — сказал он. Примеры работы «Deepfake 2.0» — в видео.

Практической целью проекта является создание виртуальной примерочной для интернет-магазинов одежды, где каждый видит себя, а не моделей с однотипными фигурами и похожими лицами. «Технология затачивалась именно для этого применения, однако у нее много „побочных эффектов“», — заявил Чаплыгин.

#новости #deepfake

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но есть и хорошие новости?
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17 комментариев
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Скелет Лучник

13

Даа, в примерочных

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Саша Кораблёв

Скелет
0

В примерочных, туалетах и кабинетах эпиляции

Ответить

gs

6

Когда родители отправили в лагерь и смотришь с кем можно подружиться

Ответить

Denis Shiryaev

3

Это с лепры чувак, ищет инвестиции, по моему мнению сложно так без продукта какого-то (технология еще не продукт) будет двигаться. Все же DeepFake делает сообщество и постоянно обновляет репу на гитхабе, а тут он один и код не публичный.

Reface украинский делает команда, и там тоже с одной фотки лицо пересаживается почти мгновенно, он больше тянет это звание "DeepFake 2.0".

А так прикольно, молодец (но выбор героев для видео сомнительный)

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Александр Иванов

2

Наконец-то дадут примерить...

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Ilya Filin

2

Ой зря он туда Анну Франк включил, ой зря...

Ответить

Немыслимый самолет

1

Чёт херня какая-то, @Denis Shiryaev лучше может сделать, так ведь?

Ответить

Denis Shiryaev

Немыслимый
1

С видео плохо работает, я бы не называл DeepFake 2.0

Ответить

Alexander Personazhe

Denis
1

Deepfake 0.9 beta ZVER Edition SP2.

Ответить

Ольга Щербинина

Denis
0

ну это он так называет, поэтому у меня кавычки стоят)

Ответить

Космический Кирилл

Ольга
1

молодец. хороший журналист

Ответить

Denis Shiryaev

Ольга
0

Я про его слова, да :)

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Maxim Semenov

1

У него там на сайте еще черный в белого превращается, уфф, будет сложно привлечь западных инвесторов...

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solawind

0

На фото еще норм (хотя ничего революционного не видно) а на видео результат совсем хуевый

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Мальмезон I

0

Чет мимики вообще нет

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Alexander Personazhe

0

Блин, этот чувак из Нидерландов. Из НИДЕРЛАНДОВ, Карл! И видео с объяснением работы своего алгоритма он записал на английском. Но нет, его почему-то не назвали «нидерландский разработчик» — он «русскоязычный» разработчик. Как будто это имеет какое-то значение для технологии или как-то на неё влияет. Лишь бы ко всякой позитивной ноте подмазаться со своей «русскоязчностью». Заебали, честное слово. Что же «русскоязычные разработчики» из осколково и прочих роскосмосов ничего прорывного не создают? Может, похер на вопрос языка в таких случаях?

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Max

Alexander
0

Хуя, у тебя пердак полыхнул, лол

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Mr Yaroslav

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