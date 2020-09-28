Технологии
Ольга Щербинина
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Американский студент взломал старый Polaroid. Он стал цифровой камерой и может печатать фото на бумаге для чеков Материал редакции

Цветные цифровые копии загружаются через Wi-Fi.

21 комментарий
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Студент-электротехник Сэм Зелооф из университета Карнеги — Меллона модернизировал старую камеру Polaroid при помощи Raspberri Pi и термопринтера. Он превратил её в мгновенную цифровую камеру, которая печатает фотографии на чековой бумаге. Об этом пишет PetaPixel.

«Я решил превратить мгновенную камеру Polaroid в цифровую. Изначально я планировал остановиться на этом: если бы я хотел распечатать какие-то фотографии, я бы просто скинул их через Wi-Fi. Но я чувствовал, что это не в духе Polaroid, поэтому начал исследовать принтеры. Когда я узнал, что внутренности термопринтера можно купить за 40 долларов — только печатающую головку и плату драйвера от термопечати — я сразу понял, что он идеально подходит для добавления функции печати мгновенных фотографий», — пояснил Зелооф.

Он рассказал, что примерно две трети проекта заключались в правильном вырезании пластика, чтобы уместить Raspberry Pi Zero W, термопринтер и две батареи в корпус разобранной камеры.

В итоге Зелооф смог вместить все компоненты в камеру без заметного изменения её внешней оболочки. Он даже создал специальную магнитную катушку для бумаги, чтобы легко менять рулон каждый раз, когда он заканчивается. Модифицированный фотоаппарат вмещает бумагу на печать 150 фотографий. Цветные копии с высоким разрешением можно загрузить через Wi-Fi.

«Мне удалось втиснуть всю электронику и закрыть корпус так, чтобы всё выглядело и ощущалось как нетронутый Polaroid. Вы можете смотреть в видоискатель, а кнопка спуска затвора находится на положенном ей месте», — сказал Зелооф.

#новости #фотография #polaroid

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21 комментарий
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Victor Ganin

15

взломал

модернизировал старую камеру Polaroid при помощи Raspberri Pi и термопринтера

Мастерство жёлтого заголовка

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Людской волк

Victor
2

зашел написать то же самое. Взломал - это если бы polaroid изначально так мог. А тут просто добавил функционал.

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Zero-one-one

1

Вот это реально круто

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Реальный инструмент

Zero-one-one
1

бери пример для своих будущих постов в Украину

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Zero-one-one

Реальный
0

Меня забанил  лось

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Органический лолипоп

Zero-one-one
0

Ужасно, отвратительно 

Ответить

Zero-one-one

Органический
–1

Уйди, русофоб 

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Органический

Zero-on…
1

@Вахтёр преследование фразой 

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Zero-one-one

Органич…
0

@Вахтёр Спам про Украину в подсайте технологии 

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Реальный инструмент

1

Есть смысол из чулана полароид доставать?

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Zero-one-one

Реальный
0

Да, крутая вещь) 

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Реальный инструмент

Zero-one-one
2

буду фигурки фотографировать

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Zero-one-one

Реальный
0

Прям очень старый? 

Ответить

Реальный инструмент

Zero-one-one
1

не знаю, в синей такой коробке

Ответить

Zero-one-one

Реальный
1

Ну ты же его покупал

Ответить

Реальный инструмент

Zero-one-one
1

Родители, я ссал в кроватку тогда

Ответить

Zero-one-one

Реальный
0

Пипец, он сейчас 14 тыс стоит

Ответить

Реальный

Zero-on…
0

мой 2 тысячи рублей

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Реальный инструмент

Реальный
0

посмотрел в интернете - дешевка, не будудоставать.............

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Zero-one-one

Реальный
0

Какая дешовка???? Ты чё???? 

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Предвыборный диод

1

Невероятной свежести идея. Вот 6 лет назад, например:
https://birdinflight.com/ru/novosti/haj-tek/kamera-printsnap-pechataet-snimki-na-chekovoj-lente.html

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