Американский студент взломал старый Polaroid. Он стал цифровой камерой и может печатать фото на бумаге для чеков Материал редакции
Цветные цифровые копии загружаются через Wi-Fi.
Студент-электротехник Сэм Зелооф из университета Карнеги — Меллона модернизировал старую камеру Polaroid при помощи Raspberri Pi и термопринтера. Он превратил её в мгновенную цифровую камеру, которая печатает фотографии на чековой бумаге. Об этом пишет PetaPixel.
«Я решил превратить мгновенную камеру Polaroid в цифровую. Изначально я планировал остановиться на этом: если бы я хотел распечатать какие-то фотографии, я бы просто скинул их через Wi-Fi. Но я чувствовал, что это не в духе Polaroid, поэтому начал исследовать принтеры. Когда я узнал, что внутренности термопринтера можно купить за 40 долларов — только печатающую головку и плату драйвера от термопечати — я сразу понял, что он идеально подходит для добавления функции печати мгновенных фотографий», — пояснил Зелооф.
Он рассказал, что примерно две трети проекта заключались в правильном вырезании пластика, чтобы уместить Raspberry Pi Zero W, термопринтер и две батареи в корпус разобранной камеры.
В итоге Зелооф смог вместить все компоненты в камеру без заметного изменения её внешней оболочки. Он даже создал специальную магнитную катушку для бумаги, чтобы легко менять рулон каждый раз, когда он заканчивается. Модифицированный фотоаппарат вмещает бумагу на печать 150 фотографий. Цветные копии с высоким разрешением можно загрузить через Wi-Fi.
«Мне удалось втиснуть всю электронику и закрыть корпус так, чтобы всё выглядело и ощущалось как нетронутый Polaroid. Вы можете смотреть в видоискатель, а кнопка спуска затвора находится на положенном ей месте», — сказал Зелооф.
взломал
модернизировал старую камеру Polaroid при помощи Raspberri Pi и термопринтера
Мастерство жёлтого заголовка
Людской волк
зашел написать то же самое. Взломал - это если бы polaroid изначально так мог. А тут просто добавил функционал.
Вот это реально круто
бери пример для своих будущих постов в Украину
Меня забанил лось
Органический лолипоп
Ужасно, отвратительно
Уйди, русофоб
Да, крутая вещь)
Прям очень старый?
не знаю, в синей такой коробке
Ну ты же его покупал
Родители, я ссал в кроватку тогда
Пипец, он сейчас 14 тыс стоит
Реальный инструмент
посмотрел в интернете - дешевка, не будудоставать.............
Невероятной свежести идея. Вот 6 лет назад, например:
https://birdinflight.com/ru/novosti/haj-tek/kamera-printsnap-pechataet-snimki-na-chekovoj-lente.html