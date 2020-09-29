Google обязала всех разработчиков в течение года перейти на платёжную систему компании и платить 30% комиссии Материал редакции
Netflix и Spotify разрешают оплачивать покупки напрямую через карту. Но по данным компании, 97% разработчиков уже используют их платёжную систему.
Google обязала всех разработчиков до 30 сентября 2021 года перейти на платёжную систему компании, которая взимает 30% комиссии с платежей. Об этом сообщается в блоге компании.
Согласно обновлённым правилам, разработчики должны будут использовать для оплаты покупок внутри приложений платёжную систему Google вместо независимых. Компания рассказала, что существующие правила и так требовали использования системы Google при покупках внутри приложений, но это было не принудительно. По данным Google, за последний год только в менее 3% приложений оформлялись цифровые покупки — из этих приложений почти 97% уже используют платёжную систему компании.
Google не назвала приложения, которые не используют платёжную систему компании при покупках. Как пишет CNBC, Netflix и Spotify разрешают пользователям Android оплачивать покупки внутри приложений напрямую через кредитную карту.
Компания также пообещала «упростить» использование сторонних магазинов приложений на Android 12.
О том, что Google запретит разработчикам принимать платежи от пользователей в обход Google Play, 25 сентября писал Bloomberg. Эти правила похожи с политикой Apple, которая столкнулась с критикой за сбор 30% комиссии:
- 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые платежи за внутреннюю валюту в обход платёжных систем Apple и Google. Компания активировала функцию без проверки модераторов App Store и Google Play, и нарушила правила обеих площадок. После этого Apple и Google удалили Fortnite со своих платформ, а Epic Games сразу после этого подала на обе компании в суд. 28 августа Apple удалила аккаунт разработчиков Fortnite из App Store;
- 24 сентября Epic Games, Spotify и владелец Tinder создали коалицию против правил Apple.
Да это тупо удобнее, реально. Я не хочу в каждом приложении вводить карту, мне легче нажать "Оплатить через GPay". Я очень удивился, когда в Spotify этого не увидел. Это просто, удобно и безопасно.
И ты, очевидно, готов докинуть за это 30% сверху привычной цены. Удобно зато!
Да, готов. За удобство нужно платить.
Великолепно. Прям представляю как ты счастлив заплатить за условный нетфликс не 15 долларов, а 20. Зато всего две кнопки нажал, а не четыре, ууух!
Я счастлив от того, что мне нужно нажать одну кнопку, а не вводить номер карты, код из смс, при этом раскрывая данные своей карты.
Новогодний браслет
Завтра Apple и Google уберут комиссию вообще, и все разработчики резко скинут 30% стоимости своих приложений и покупок внутри них, ага.
Разумеется нет. Но если гугол вдруг потом захочет 45%, цена вырастет снова. Кхе.
В отличии от аппле, Гугл по крайней мере не ущемляет разработчиков в иных способах заработка, легализуя в грядущем андроид 12 инные магазины приложений (т.е. никаких больше уведомлений по типу это приложение было установлено из небезопасных источников)
Так что даже не знаю, кто ещё способен защищать позицию аппле. Фанбои наверно только.
Да, читал. Судя по риторике вопросов неудивительно, что ангажированный судья не очень то и разбирается в нюансах претензий эпиков.
Ну почему ангажированный? Вполне логичные вопросы прозвучали, на которые эпики не ответили.
Научно-Технический Слава
Охуенно! То есть по сути оставили, как и раньше было, просто теперь в настройках одну галочку не обязательно ставить.
Г - Инновации.
Как будто у эпиков нет претензий к гуглу
Есть. Но они несущественны, т.к. есть иные каналы распространения продукта. И они этим пользуются.
Ios этого предложить не может.
Забавно наблюдать, как те, кто ранее призывал суды разных стран втащить Эппл какую-нибудь антимонопольную шнягу, теперь кукарекают, что "суды-то коррупционные!"))
Netflix и Spotify разрешают оплачивать покупки напрямую через карту.
фигасе особенные
Well well well....
Epic Games сразу после этого подала на обе компании в суд
И потребовали через суд разрешить сторонние магазины? Ой
Вахахха! Ржу с тех, кто надеялся, что многомиллиардная корпорация пойдет ломать копья об другую многомиллиардную корпорацию.
В обеих конторах в акционерах одни и те же инвестконторы сидят. Нахера им сдался этот ваш цифровой коммунизм?