Технологии
Артём Мазанов
3998

Google обязала всех разработчиков в течение года перейти на платёжную систему компании и платить 30% комиссии Материал редакции

Netflix и Spotify разрешают оплачивать покупки напрямую через карту. Но по данным компании, 97% разработчиков уже используют их платёжную систему.

33 комментария
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Google обязала всех разработчиков до 30 сентября 2021 года перейти на платёжную систему компании, которая взимает 30% комиссии с платежей. Об этом сообщается в блоге компании.

Согласно обновлённым правилам, разработчики должны будут использовать для оплаты покупок внутри приложений платёжную систему Google вместо независимых. Компания рассказала, что существующие правила и так требовали использования системы Google при покупках внутри приложений, но это было не принудительно. По данным Google, за последний год только в менее 3% приложений оформлялись цифровые покупки — из этих приложений почти 97% уже используют платёжную систему компании.

Google не назвала приложения, которые не используют платёжную систему компании при покупках. Как пишет CNBC, Netflix и Spotify разрешают пользователям Android оплачивать покупки внутри приложений напрямую через кредитную карту.

Компания также пообещала «упростить» использование сторонних магазинов приложений на Android 12.

Android всегда разрешал пользователям скачивать приложения из нескольких магазинов [...] Например, Fortnite можно напрямую загрузить из магазина Epic или из других магазинов, включая Samsung Galaxy App store.

Google

О том, что Google запретит разработчикам принимать платежи от пользователей в обход Google Play, 25 сентября писал Bloomberg. Эти правила похожи с политикой Apple, которая столкнулась с критикой за сбор 30% комиссии:

  • 13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые платежи за внутреннюю валюту в обход платёжных систем Apple и Google. Компания активировала функцию без проверки модераторов App Store и Google Play, и нарушила правила обеих площадок. После этого Apple и Google удалили Fortnite со своих платформ, а Epic Games сразу после этого подала на обе компании в суд. 28 августа Apple удалила аккаунт разработчиков Fortnite из App Store;
  • 24 сентября Epic Games, Spotify и владелец Tinder создали коалицию против правил Apple.

#новости #google

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33 комментария
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Видный корабль

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Сергей Борозенец

5

Да это тупо удобнее, реально. Я не хочу в каждом приложении вводить карту, мне легче нажать "Оплатить через GPay". Я очень удивился, когда в Spotify этого не увидел. Это просто, удобно и безопасно.

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Упоротый Голубь

Сергей
9

И ты, очевидно, готов докинуть за это 30% сверху привычной цены. Удобно зато! 

Ответить

Сергей Борозенец

Упоротый
10

Да, готов. За удобство нужно платить.

Ответить

Упоротый Голубь

Сергей
12

Великолепно. Прям представляю как ты счастлив заплатить за условный нетфликс не 15 долларов, а 20. Зато всего две кнопки нажал, а не четыре, ууух! 

Ответить

Сергей Борозенец

Упоротый
0

Я счастлив от того, что мне нужно нажать одну кнопку, а не вводить номер карты, код из смс, при этом раскрывая данные своей карты.

Ответить

Упоротый Голубь

Сергей
0

Btw, спотик ещё и в PayPal умеет. Хехе 

Ответить

Новогодний браслет

Упоротый
6

Завтра Apple и Google уберут комиссию вообще, и все разработчики резко скинут 30% стоимости своих приложений и покупок внутри них, ага.

Ответить

Упоротый Голубь

Новогодний
0

Разумеется нет. Но если гугол вдруг потом захочет 45%, цена вырастет снова. Кхе. 

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Научно-Технический Слава

Сергей
1

Тебя на 4pda забанили?

Ответить

Владимир Земсков

2

В отличии от аппле, Гугл по крайней мере не ущемляет разработчиков в иных способах заработка, легализуя в грядущем андроид 12 инные магазины приложений (т.е. никаких больше уведомлений по типу это приложение было установлено из небезопасных источников)
Так что даже не знаю, кто ещё способен защищать позицию аппле. Фанбои наверно только.

Ответить

Эдуард Суровый

Владимир
2

https://www.iphones.ru/iNotes/sud-ne-poveril-v-dovody-epic-games-protiv-apple-i-otkazalsya-vozvrashchat-fortnite-v-app-store-09-29-2020

Суд не поверил в доводы Epic Games против Apple…
Судья назвал тактику компании нечестной.
www.iphones.ru
Ответить

Владимир Земсков

Эдуард
–2

Да, читал. Судя по риторике вопросов неудивительно, что ангажированный судья не очень то и разбирается в нюансах претензий эпиков.

Ответить

Эдуард Суровый

Владимир
6

Ну почему ангажированный? Вполне логичные вопросы прозвучали, на которые эпики не ответили. 

Ответить

Научно-Технический Слава

Владимир
0

Охуенно! То есть по сути оставили, как и раньше было, просто теперь в настройках одну галочку не обязательно ставить.
Г - Инновации.

Ответить

Илья Гераськин

Владимир
0

Как будто у эпиков нет претензий к гуглу

Ответить

Владимир Земсков

Илья
0

Есть. Но они несущественны, т.к. есть иные каналы распространения продукта. И они этим пользуются.
Ios этого предложить не может.

Ответить

Ozabot

Владимир
0

Щас эпл выиграет суд. И акционеры гугла такие «а че, так можно было?» 

Ответить

Soviet Pooh

2

Забавно наблюдать, как те, кто ранее призывал суды разных стран втащить Эппл какую-нибудь антимонопольную шнягу, теперь кукарекают, что "суды-то коррупционные!"))

Ответить

schmuck

1

Netflix и Spotify разрешают оплачивать покупки напрямую через карту.

фигасе особенные 

Ответить

Al

schmuck
0

Это другое (с)

Ответить

Лунный Артем

0

Крохоборы

Ответить

Научно-Технический Слава

0

Лол

Ответить

Украденная жизнь

0

Huawei придёт, порядок наведёт!

Ответить

Светлана Кострова

0

принудиловка ни к чему хорошему не приведёт

Ответить

Кислоебальный

0

Well well well....

Ответить

Предвыборный бас

Кислоебальный
0

Колодец-колодец, дай воды напиться~

Ответить

Илья Гераськин

0

Epic Games сразу после этого подала на обе компании в суд

И потребовали через суд разрешить сторонние магазины? Ой

Ответить

Stalker 7Q

0

Какой-то странный выстрел себе в ногу, на фоне срача с apple 🤔

Ответить

Ozabot

0

Вахахха! Ржу с тех, кто надеялся, что многомиллиардная корпорация пойдет ломать копья об другую многомиллиардную корпорацию.
В обеих конторах в акционерах одни и те же инвестконторы сидят. Нахера им сдался этот ваш цифровой коммунизм?

Ответить

Владимир Филатов

0

Пусть идут найух с яблоком

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Al

0

Комиссия в спину и рыночек 

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Слава Инженеров

–1

Осталось гуглу завести свой омон

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