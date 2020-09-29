Слушания Apple и Epic Games: судья уличила Epic во лжи и предложила компромисс по возвращению Fortnite в App Store Материал редакции
Игру предложили вернуть с условием «заморозки» денег до окончания конфликта. Но Epiс назвала это потворством «незаконным действиям монополистов».
В США прошли онлайн-слушания по делу Epic Games против Apple. До этого компании встречались в суде в предварительном порядке. Тогда суд не встал ни на чью сторону. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс отметила, что заседание от 28 сентября стало «лишь ступенькой» в этом деле. Вероятно, оно будет рассмотрено судом присяжных в июле 2021 года, сообщает CNet.
По словам Роджерс, аргументы Epic Games «не произвели на неё особого впечатления», так как комиссия в 30% — стандартная практика в игровой индустрии. Судья отметила, что компания обошла политику Apple, несмотря на свои договорные обязательства. Репортёр CNN Брайан Фанг передаёт, что Роджерс уличила Epic Games во «лжи». «Есть много людей, которые считают вас героями за то, что вы сделали, но это (нарушение правил — прим. TJ) по-прежнему нечестно», — обратилась она к адвокатам компании.
Кроме того, Роджерс оспорила утверждение Epic о том, что Apple нанесла «непоправимый вред» движку Unreal Engine. «Не существует прецедента, по которому из-за потери нескольких миллионов компании-миллиардеру наносится непоправимый вред», — сказала судья.
Роджерс предложила Apple вернуть Fortnite в App Store на время судебного процесса при условии, что деньги, собранные Epic в этот период, будут храниться на эскроу-счёте — Epic не сможет вывести с него деньги до окончания разбирательства. Юристы Apple согласились, что компромисс позволит решить некоторые вопросы, но Epic Games отклонила предложение, назвав его потворством «незаконным действиям монополистов».
13 августа Epic Games добавила в Fortnite прямые платежи за внутреннюю валюту в обход платёжных систем Apple и Google. Компания активировала функцию без проверки модераторов App Store и Google Play и нарушила правила обеих площадок. После этого Apple и Google удалили Fortnite со своих платформ, а Epic Games подала на обе компании в суд.
28 августа Apple удалила аккаунт разработчиков Fortnite из App Store. Юристы Apple подали встречный иск в суд на Epic Games. Компания потребовала от создателей Fortnite возместить ущерб из-за нарушения правил App Store.
Все ещё не могу понять по какой причине они монополисты. И что конкретно нечестного сделала Аппл по мнению людей поддерживающих этот наёб.
Громадный кран
И не поймешь. Всё, чем аргументируют сторонники Epic – это подмена понятий и только.
Непонятно, зачем они с такими аргументами в суд пошли. Хомячков-фортнайтеров в интернете убедить можно, но суд-то не наебёшь.
людей поддерживающих этот наёб
Это школьники, которых эпики кормят бесплатными игорами.
Только эппл не единственный ТРЦ в городе и есть еще гугл с возможностью достраивать свои этажи и открываться в них. Дело твое - хочешь ты всех посетителей, или хватит одного - принуждать владельца ТРЦ менять концепцию, это уже не борьба с монополизацией рынка, а его искажение.
И что значит отказаться не могут? Они могут изначально не учавствовать в этом проекте, или выйти из него, и тогда он развалится, если таких будет большинство.
гугол это не трц, а храм.
ты предлагаешь любителям погулять по торговому центру пойти в самый навороченный церковный комплекс с мощами всех на свете святых, но не понимаешь, что он им нахуй не сдался, каким бы крутым он ни был
Громадный кран
Есть другие ТРЦ. Не надо тут ля-ля.
Но я же вложился в строительсво, обучил строителей, предоставил документацию и рекомендации на установку павильонов, отвечаю за пожарную безопасность и прочее.
Провожу регулярное обновление здания и всех коммуникаций в нем, построил дороги и наладил движение общественного транспорта к ТЦ.
Почему я не могу брать за это арендную плату?
Не путай тёплое с мягким. Арендная плата и процент от условного оборота - совершенно разные вещи
Грубо говоря ты требуешь от арендаторов использовать оплату только от твоего личного банка и забираешь оттуда 30%
Да, брать арендную плату в данном случае невозможно, потому что компании ничего не арендуют, а пользуются сервисом, который для них создали и над которым постоянно работают. Поэтому "арендная плата" - это метафора, показывающая, что огрызок поступает вполне логично. Впрочем, и другие магазины тоже.
В ответ на аргументацию Epic Роджерс отметила, что 30-процентная комиссия есть не только у купертиновцев. Она также присутствует в магазинах приложений Microsoft, Nintendo, Sony и у многих других. Это отраслевая ставка, о которой Epic замалчивает.
Набрали базу фанатов и разрабов, а потом затягивают гайки.
А вообще, шо то говно, что то говно.
Нет, затягивают гайки - это если бы у них сначала была комиссия 5%, а потом стала 30%. Но правда в том, что она всегда была 30%. И не только у них.
Газовый крюк
хаха, красиво
надеюсь после этой ситуации apple сделает комиссию 35%, эксклюзивно для Epic
Можно я побуду душнилой? Спасибо.
В заголовке:
уличила Epic во лжи
В тексте:
уличила Epic во «лжи»
В оригинальном твите вообще:
She says Epic “lied” and accuses it of dishonesty for implementing the hotfix despite being told in the contract with Apple not to.
Судья ОТМЕТИЛА, что Epic врёт, и ОБВИНИЛА Epic как раз в использовании лазейки в обход договорных обязательств.
Как говорится, невозможно быть двухтриллионной компанией и не иметь штат карманных судей
Интересно, подадут ли сейчас эпики на гугла за такой же шаг? Если нет, то модно ли сейчас быть лицемерами?
Тут все любят сраные аналогии ни о чем. ТРЦ какие-то и прочая хуйня.
Вот вам ещё одна аналогия, не менее и не более сраная.
Ты потребляешь хлеб. Его можно купить или в пекарне в часе езды от твоего дома или в Магните на первом этаже твоего дома, где он будет дороже на 20%. А рядом есть Пятерочка, где этот же хлеб стоит таких же денег, потому что они равняется по ценам на Магнит.
Выбирай сам. Какая блядь монополия сука нахуй
По твоей логике другие виртуальные магазины находятся "дальше" от эпола?
Вкратце «расбиру всё нописанное».
1) Слегка заебал аргумент «но Apple не монополия». Разумеется, не монополия. Потому что вместе с Google они составляют...кто бы мог подумать, дуополию, вообще охуеть! Если кто-то забыл, то к Google у Epic примерно такой же список претензий, просто так уж вышло, что центре скандала сейчас именно тёрки с Apple оказались.
2) Чуть сильнее заебал аргумент №2 о том, что «их магазин — их правила». Чё-то хочу узнать тогда, почему в таком случае Apple позволяет делать исключения из этих самых якобы чёрном по белому написанных правил, причём не кому-то, а гиганту Amazon, и делать это очень-очень тихо, как бы незаметно и слегка скрытно? (https://www.theverge.com/2020/4/3/21206400/apple-tax-amazon-tv-prime-30-percent-developers) Впрочем, это вопрос, пожалуй, риторический.
Для любителей ставить диагнозы по аватарке — я никакой не «сторонник» Epic, у меня к их внешней политике осталось мало симпатий ещё до применения ими тактики временной эксклюзивности для своего стора, а уж после неё и того меньше. Для меня это ситуация из серии «ебала жаба гадюку». И тем не менее.