В Великобритании протестировали «реактивный ранец парамедика». Их хотят использовать для экстренной помощи пострадавшим Материал редакции
Первые испытания прошли успешно, но до широкого применения технологии пока далеко.
Британские службы спасения и инженеры заявили, что успешно протестировали «первый в мире реактивный костюм парамедика». Об этом сообщается на сайте Службы скорой медицинской помощи Great North (GNAAS).
Лётные испытания прошли в национальном парке в Озёрном крае. Во время теста основатель компании Gravity Industries Ричард Браунинг долетел со дна долины на место «происшествия» за 90 секунд. Чтобы добраться туда пешком, спасателю потребовалось бы 25 минут.
Подчёркивается, что испытания показали огромный потенциал использования реактивных ранцев для оказания помощи в критических ситуациях. По задумке, чем раньше медик доберётся до пострадавшего, тем скорее он сможет стабилизировать его и вызвать вертолёт или другую помощь.
«Мы думаем, что эта технология может позволить нашей команде достигать некоторых пациентов намного быстрее, чем когда-либо прежде. Во многих случаях это облегчит страдания пациента, а порой и спасёт их жизни», — заявил директор по операциям GNAAS Энди Моусон.
Браунинг сказал, что сотрудничество было «замечательным» опытом.
«Мы только начинаем понимать, чего можно добиться с помощью нашей технологии. Экстренное реагирование — одно из направлений, которым Gravity активно занимается», — отметил он.
Хотя испытание прошло успешно, может пройти некоторое время, прежде чем парамедики начнут активно использовать реактивные ранцы, отмечает Engadget. Модель Gravity имеет время полёта всего 5-10 минут, требует специальных навыков и достаточной физической подготовки, чтобы поддерживать собственный вес руками. Летать в ранцах на слишком крутой местности нельзя, так как пилот может неудачно приземлиться и пострадать или погибнуть.
Костюмы стоят недёшево — недавно Браунинг продал один за 438 тысяч долларов. Хотя по сравнению со стоимостью вертолёта, включая пилотов, топливо и техническое обслуживание, это дешевле, а компания работает над тем, чтобы сделать костюмы доступнее и проще в использовании. Gravity Industries представила реактивный ранец в 2017 году.
медики должны как я понимаю быть накаченными
"Первые испытания прошли успешно, но до широкого применения технологии пока далеко..."
Может я чего-то не понимаю... Но где капли воды на камере 5:00 ?
Да, ты не понимаешь. Если на объектив попадет капля, а он не сфокусирован на ней, то она будет вне фокуса и размоется (заблюрится).
Не увидел ни одного препятствия, которое нельзя было бы преодолеть на мотоцикле
Gravity уже не знают как пропиариться. У них нет серийного производства, только экспериментальные модели, на которых они обучают летать на будущее))
Ну и двигатели не собственной разработки. Они доступны на рынке.
Ну да, любой же медик может купить на алике двигатели и захуярить джетпак