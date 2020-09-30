Google представила Pixel 5 и 4A с 5G, новую ОС для телевизоров Google TV, Chromecast и колонку Nest Audio Материал редакции
Компания показывает новые устройства на первом масштабном мероприятии за год.
Google провела презентацию Live Night In, на которой показала два новых смартфона, приставку для телевизора, колонку и анонсировала Google TV. TJ собрал главные анонсы с мероприятия.
Два новых смартфона — Pixel 5 и 4a 5G
Google показала Pixel 5 — флагманский смартфон на Android за 699 долларов (около 54 тысяч рублей). Он получил не самый топовый, но современный процессор Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G. Pixel 5 также оснастили 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб встроенной, аккумулятором на 4080 мА•ч, влагозащитой по стандарту IP68 и 18-ваттной «быстрой» зарядкой. Вместо распознавания лиц устройство оснастили сканером отпечатков пальцев на задней панели.
Смартфон получил 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц. Компания убрала Motion Sense-камеру, поэтому смогла избавиться от «чёлки» и сделала экран «безграмочным», но с вырезом под селфи-камеру.
Флагман получил металлический задник с небольшим датчиком для беспроводной зарядки. Особый акцент в этот раз сделали на камере: Pixel впервые оснастили сверхширокоугольной линзой, а особый акцент сделали на программном обеспечении для съёмки.
Смартфон научился снимать портреты в «ночном режиме», после съёмки пользователи могут сами менять освещение фотографии. Кроме того, в Pixel 5 улучшили видеосъёмку. Продажи устройства стартуют 15 октября, купить его можно будет в зелёном или чёрном цветах.
Google также показала Pixel 4A с 5G. Но это не тот же 4A, который представили в августе. Он отличается не только поддержкой сетей пятого поколения, но и новым процессором, а также увеличенным экраном.
Смартфон получил 6,2-дюймовый OLED-дисплей против 5,8-дюймового у обычного 4A, а также чип Snapdragon 765G, как у Pixel 5 вместо 730G у оригинальной версии. При этом смартфон не оснастили влаго- или пылезащитой.
Pixel 4A 5G обойдётся в 499 долларов (около 38 тысяч рублей). Его продажи стартуют в ноябре в большинстве стран (но не в России), купить устройство можно будет в белом и чёрном цветах.
Колонка Nest Audio и Chromecast
Новая «умная» колонка от Google стоит 99 долларов и работает с Google Assistant. Как и предыдущие колонки Nest, Audio оснащена четырьмя светодиодами, которые реагируют на голос пользователя. Продажи устройства стартуют 5 октября в 21 стране, среди которых нет России.
Google утверждает, что в Nest Audio улучшила звук: колонка стала на 75% громче Google Home, который должна заменить и выдаёт на 50% больше баса. Несколько колонок можно будет объединять в одну и добиваться стереоэффекта.
Новый Chromecast компания назвала «самым мощным Chromecast в истории». Устройство оснащено Google TV, поддерживает 4K HDR видео в 60 кадрах в секунду и Dolby Vision. Купить его можно будет за 50 долларов.
Google TV — переосмысление системы для телевизоров Android TV
Новую ОС для телевизоров назвали Google TV. По сути это та же Android TV, но с новым интерфейсом и названием.
Помимо Android TV система заменит мобильные приложения Google Play Movies и TV. Пользователи смогут арендовать фильмы и смотреть сериалы по подпискам через единый сервис и одноимённую ОС на телевизорах.
У них так обычно и бывает. Но работает лучше чем у всех
Вечерний колос
В прошлых пикселях стояли топовые снэпы
Названый мангал
Помню, в нексус 6п стоял 810 снапдрэгон, который адски кочегарился аки амд, что можно было на задней крышке яичницу жарить
У Nexus 5X с 808 снапом была такая же проблема, когда он стал слишком греться отнес его в сервис где его добили и пришлось менять материнскую плату
Что за идиотский дроч на все эти цпу? Там разница сколько, 5% или 1%?
Ну вот в OnePlus Nord, где такой же стоит, чувствуется, что камера не так резво работает, как в их флагмане OnePlus 8
Вот честный вопрос, как от андроид-разработчика. Есть ли разница в 2020 году, какой именно процессор в телефоне? Казалось бы, что угодно, что вышло в последние 5 лет, способно плавно прокручивать списки и сайты. Куда в телефоне девать всю эту мощь? Биткойны на нём не майнят, бигдатой не занимаются, код не компилируют, 3д-модели не рендерят.
Остальной якорь
Зачем тебе сигареты, овощ?
Глубокий мангал
Убить коня
Поцелуем взасос?
Поразительно, насколько гугол не может в маркетинг. Селена Гомез, блядь, вы совсем ебанулись там. Блютус-колонка, ебаный насос.
Pixel 4a 5G - потенциально самая успешная вещь в анонсе. $499 для 5G трубки с хорошей камерой и батерейкой - это хорошая, годная цена. Правда для абсолютного большинства населения планеты эта функция не представляет никакого интереса вообще ввиду малой распространённости покрытия 5G.
Уровень презентации: чуть лучше Сбера. Телефоны даже не сравнили нормально, Pixel 5 объявили как какой-то непонятного назначения придаток к 4a 5G и потратили на него времени меньше, чем на Next Audio (не нужное вообще никому), YT Music (который покупают от безнадёги те, кому нужны экономия на бандле с безрекламным ютубом) и сраную стадию (не нужную вообще никому).
А ещё этот блевотный рэп с перечислением каналов. Закрыл на этом моменте.
Ну в целом норм шутейка для начинающего эплопидора
да в этот раз что-то вообще расстройство
Вечерний колос
Ладно, норм телефон, но бюджетный снэп всё ещё стыдно
Так ведь и дешевле почти всего того, что продается в США на топовых процессорах.
Короткий бокал
Это вроде очень дёшево для 5G-телефона, если верить этой статье с "дешёвыми" 5G-трубками, все из которых дороже 5го пикселя.
Лучше бы для Андроида норм прошивку сделали бы
Минусуют только пидоры
А этот коммент минусуют пассивные
Что-то я совсем не понял. На промо-материалах на сайте гугла, у Pixel 5 "подбородка" у экрана нет, а на фотке в посте - маленькая но есть
Что апл что гугл все хуйня и топтание на месте
Ждём сосунг с настоящими инновациями, фронталкой и мгновенным ультразвуковым считывателем пальцев под экраном. Ещё обещали выпирающие камеры сзади убрать на основе собственных разработок камер
В чем чушь? гибкие экраны сейчас делают они. Сенсор отпечатков под экраном был в с10 когда я его покупал одним из первых на рынке. С вырезом под фронталку так же, апл до сих пор челку вырезает лол. Гуглофоны можно хвалить в плане стабильности (правда хз лучши ли она самсунга) но точно не за инновации.
Сидел на Нексусах и Пикселях лет 6-7, сейчас хожу с S20. Любой из гуглофонов был на голову удобнее и стабильнее чем Самсунг, даже если брать в счёт то что с надёжностью у них были проблемы
сканер на задней панели в 2020
можно закрывать тред
бля уже кончилось? где стрим посмотреть то?
Короткий бокал
Там было меньше получаса по-моему. 90% из них потратили на никому нахуй не нужное говно типа блютус-колонки и игровых аксессуаров.
хромкаст от usb питаться сможет? или провод все равно в розетку тянуть придется, как с сяоми ми боксом?