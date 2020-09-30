Технологии
Дамир Камалетдинов
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Google представила Pixel 5 и 4A с 5G, новую ОС для телевизоров Google TV, Chromecast и колонку Nest Audio Материал редакции

Компания показывает новые устройства на первом масштабном мероприятии за год.

67 комментариев
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Google провела презентацию Live Night In, на которой показала два новых смартфона, приставку для телевизора, колонку и анонсировала Google TV. TJ собрал главные анонсы с мероприятия.

Два новых смартфона — Pixel 5 и 4a 5G

Google показала Pixel 5 — флагманский смартфон на Android за 699 долларов (около 54 тысяч рублей). Он получил не самый топовый, но современный процессор Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G. Pixel 5 также оснастили 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб встроенной, аккумулятором на 4080 мА•ч, влагозащитой по стандарту IP68 и 18-ваттной «быстрой» зарядкой. Вместо распознавания лиц устройство оснастили сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Смартфон получил 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц. Компания убрала Motion Sense-камеру, поэтому смогла избавиться от «чёлки» и сделала экран «безграмочным», но с вырезом под селфи-камеру.

It's showtime @madebygoogle
A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.

http://goo.gle/pixel5 #LaunchNightIn https://t.co/JB9NVMeWvK

Флагман получил металлический задник с небольшим датчиком для беспроводной зарядки. Особый акцент в этот раз сделали на камере: Pixel впервые оснастили сверхширокоугольной линзой, а особый акцент сделали на программном обеспечении для съёмки.

Смартфон научился снимать портреты в «ночном режиме», после съёмки пользователи могут сами менять освещение фотографии. Кроме того, в Pixel 5 улучшили видеосъёмку. Продажи устройства стартуют 15 октября, купить его можно будет в зелёном или чёрном цветах.

Google также показала Pixel 4A с 5G. Но это не тот же 4A, который представили в августе. Он отличается не только поддержкой сетей пятого поколения, но и новым процессором, а также увеличенным экраном.

Смартфон получил 6,2-дюймовый OLED-дисплей против 5,8-дюймового у обычного 4A, а также чип Snapdragon 765G, как у Pixel 5 вместо 730G у оригинальной версии. При этом смартфон не оснастили влаго- или пылезащитой.

Pixel 4A 5G обойдётся в 499 долларов (около 38 тысяч рублей). Его продажи стартуют в ноябре в большинстве стран (но не в России), купить устройство можно будет в белом и чёрном цветах.

Колонка Nest Audio и Chromecast

Новая «умная» колонка от Google стоит 99 долларов и работает с Google Assistant. Как и предыдущие колонки Nest, Audio оснащена четырьмя светодиодами, которые реагируют на голос пользователя. Продажи устройства стартуют 5 октября в 21 стране, среди которых нет России.

Google утверждает, что в Nest Audio улучшила звук: колонка стала на 75% громче Google Home, который должна заменить и выдаёт на 50% больше баса. Несколько колонок можно будет объединять в одну и добиваться стереоэффекта.

It's showtime @madebygoogle
Meet #NestAudio from Google.

With its woofer, tweeter, and tuning software, crisp vocals and powerful bass, #NestAudio delivers your music the way it should sound.

#LaunchNightIn http://launchnightin.withgoogle.com https://t.co/locTr9fB1D

Новый Chromecast компания назвала «самым мощным Chromecast в истории». Устройство оснащено Google TV, поддерживает 4K HDR видео в 60 кадрах в секунду и Dolby Vision. Купить его можно будет за 50 долларов.

Google TV — переосмысление системы для телевизоров Android TV

Новую ОС для телевизоров назвали Google TV. По сути это та же Android TV, но с новым интерфейсом и названием.

Помимо Android TV система заменит мобильные приложения Google Play Movies и TV. Пользователи смогут арендовать фильмы и смотреть сериалы по подпискам через единый сервис и одноимённую ОС на телевизорах.

#новости #смартфоны #google

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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67 комментариев
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Вечерний колос

9

флагманский смартфон

699 долларов

Snapdragon 765G

Хороший вариант навернуть говна

Ответить

Viktor Vasilyev

Вечерний
13

У них так обычно и бывает. Но работает лучше чем у всех

Ответить

Особый чувак

Viktor
1

Но работает лучше чем у всех

Это ты примерно почувствовал?

Ответить

Вечерний колос

Viktor
0

В прошлых пикселях стояли топовые снэпы

Ответить

Названый мангал

Вечерний
1

Помню, в нексус 6п стоял 810 снапдрэгон, который адски кочегарился аки амд, что можно было на задней крышке яичницу жарить

Ответить

Argumenta Ambigua

Названый
0

fx тех лет? или ты про радики?

Ответить

Стас Оголев

Названый
0

У Nexus 5X с 808 снапом была такая же проблема, когда он стал слишком греться отнес его в сервис где его добили и пришлось менять материнскую плату

Ответить

A big purple banana 🍆

Вечерний
3

Что за идиотский дроч на все эти цпу? Там разница сколько, 5% или 1%?

Ответить

Вечерние чтения

A
0

Ну вот в OnePlus Nord, где такой же стоит, чувствуется, что камера не так резво работает, как в их флагмане OnePlus 8

Ответить

Дмитрий Ярыш

Вечерние
0

Только вот тут за камеру отдельный процессор отвечает

Ответить

Ze Katze

Вечерний
0

Орлов прав.Фиксируйте

Ответить

Григорий Клюшников

Вечерний
0

Вот честный вопрос, как от андроид-разработчика. Есть ли разница в 2020 году, какой именно процессор в телефоне? Казалось бы, что угодно, что вышло в последние 5 лет, способно плавно прокручивать списки и сайты. Куда в телефоне девать всю эту мощь? Биткойны на нём не майнят, бигдатой не занимаются, код не компилируют, 3д-модели не рендерят.

Ответить

Глубокий мангал

7

 Google TV, Chromecast, Nest Audio

че, бля? Я из России. Сигаретки не будет? ? 

Ответить

Остальной якорь

Глубокий
5

Зачем тебе сигареты, овощ?

Ответить

Глубокий мангал

Остальной
0

Убить коня

Ответить

Анальное Сало

Глубокий
0

Поцелуем взасос?

Ответить

A big purple banana 🍆

Анальное
1

Цылуйте

Ответить

solawind

Глубокий
2

Только бутылка посидеть.

Ответить

Kostya Zubanov

Глубокий
0

девайсы можно и серые купить при желании

Ответить

Короткий бокал

3

Поразительно, насколько гугол не может в маркетинг. Селена Гомез, блядь, вы совсем ебанулись там. Блютус-колонка, ебаный насос.

Pixel 4a 5G - потенциально самая успешная вещь в анонсе. $499 для 5G трубки с хорошей камерой и батерейкой - это хорошая, годная цена. Правда для абсолютного большинства населения планеты эта функция не представляет никакого интереса вообще ввиду малой распространённости покрытия 5G.

Уровень презентации: чуть лучше Сбера. Телефоны даже не сравнили нормально, Pixel 5 объявили как какой-то непонятного назначения придаток к 4a 5G и потратили на него времени меньше, чем на Next Audio (не нужное вообще никому), YT Music (который покупают от безнадёги те, кому нужны экономия на бандле с безрекламным ютубом) и сраную стадию (не нужную вообще никому).

Ответить

Александр Исупов

Короткий
2

А ещё этот блевотный рэп с перечислением каналов. Закрыл на этом моменте.

Ответить

Ze Katze

Короткий
1

Жду амазон луна, стадия умирает пока что
Пиксель хуета, пока нет 5G нигде. 
Пока будет покрытие, уже и хуавей трубки сделайте по 200 баксов с наценкой в доллар

Ответить

Неверный дым

2

так, ладно, я стану сегодняшним эплопидором. итак

андройд: пфффф чо за три дыры в квадрате на жопе у вашего 11 афона
также андройд:

Ответить

Артур Мохов

Неверный
4

Ну в целом норм шутейка для начинающего эплопидора

Ответить

Неверный дым

Артур
0

я и правда начинающая, кстати! 

Ответить

Вечерний колос

1

Я вроде слежу за этой темой, но что-то эта презентация совсем мимо меня прошла. Зачем гугл занимается говноедством? Зачем сливать все свои устройства за месяцы до презентации? 

Ответить

Женя Кузьмин

Вечерний
2

да в этот раз что-то вообще расстройство

Ответить

ouxen

Женя
0

где реакция соц сетей? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Вечерний колос

Вечерний
0

Ладно, норм телефон, но бюджетный снэп всё ещё стыдно

Ответить

Паша Сасковец

Вечерний
0

Так ведь и дешевле почти всего того, что продается в США на топовых процессорах.

Ответить

Короткий бокал

Вечерний
0

Это вроде очень дёшево для 5G-телефона, если верить этой статье с "дешёвыми" 5G-трубками, все из которых дороже 5го пикселя.

These are the cheapest phones to try out 5G
5G is still pretty new and so are its phones but the prices have started to come down. These are…
www.androidcentral.com
Ответить

Artyom Sidorov

Короткий
0

Есть же ещё дешевле - 4a 5G за 500 долларов

Ответить

Неверный дым

1

ЛОЛ
Новая колонка Гугл и колонка Маруся мэйла

Ответить

Алекс Володин

–12

Лучше бы для Андроида норм прошивку сделали бы

Ответить

Алекс Володин

Алекс
–12

Минусуют только пидоры

Ответить

Алекс Володин

Алекс
–13

А этот коммент минусуют пассивные

Ответить

Внешний холод

Алекс
4

Далеко пойдешь.

Ответить

Аристарх Знаменский

Алекс
3
Ответить

Jabas

Алекс
1

А че ты имееешь в виду под норм прошивкой ?

Ответить

deniska

Jabas
2

IOS, очевидно.

Ответить

Никита Хаецкий

1

Что-то я совсем не понял. На промо-материалах на сайте гугла, у Pixel 5 "подбородка" у экрана нет, а на фотке в посте - маленькая но есть

Ответить

solawind

Никита
2

Обычное наебалово, китайцы этим же занимаются, уменьшая рамки на рендерах

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

Никита
1

это же не эппл :)

Ответить

ouxen

Никита
0

наебалово, как обычно

Ответить

solawind

–2

Что апл что гугл все хуйня и топтание на месте
Ждём сосунг с настоящими инновациями, фронталкой и мгновенным ультразвуковым считывателем пальцев   под экраном. Ещё обещали выпирающие камеры сзади убрать на основе собственных разработок камер

Ответить

ouxen

solawind
2

самсунг жалкие ничтожества, они и слов то таких не знают

Ответить

solawind

ouxen
–1

Всех флагманы на голову впереди по технологиям гугла и апл

Ответить

Николай Свидэрский

solawind
6

Эльдар, это точно вы!

Ответить

ouxen

solawind
5

такой чуши я давно не читал

Ответить

solawind

ouxen
0

В чем чушь? гибкие экраны сейчас делают они. Сенсор отпечатков под экраном был в с10 когда я его покупал одним из первых на рынке. С вырезом под фронталку так же, апл до сих пор челку вырезает лол. Гуглофоны можно хвалить в плане стабильности (правда хз лучши ли она самсунга) но точно не за инновации.

Ответить

Стас Оголев

solawind
1

Сидел на Нексусах и Пикселях лет 6-7, сейчас хожу с S20. Любой из гуглофонов был на голову удобнее и стабильнее чем Самсунг, даже если брать в счёт то что с надёжностью у них были проблемы

Ответить

solawind

Стас
0

Ходил с айфонами до 6, потом с галакси, сейчас с note10. Какие проблемы с надежностью у самсунг?

Ответить

ouxen

solawind
0

это все нахуй не нужно

Ответить

solawind

ouxen
0

А, ну началось, обычные мантры "раз нет, значит не нужно". Ничего нового. Только это и есть инновации

Ответить

Тео Брех Великий и Ужасный

0

дичь

Ответить

Слава Францев

–2

сканер на задней панели в 2020

можно закрывать тред

Ответить

ouxen

Слава
0

тут даже не о чем говорить

Ответить

ouxen

0

бля уже кончилось? где стрим посмотреть то?

Ответить

Короткий бокал

ouxen
1

Там было меньше получаса по-моему. 90% из них потратили на никому нахуй не нужное говно типа блютус-колонки и игровых аксессуаров.

Ответить

ouxen

Короткий
1

вот пидоры а, даже презу нормально спиздить не могут

Ответить

ouxen

ouxen
0

почему вообще я узнаю об этом говне, когда оно уже закончилось

Ответить

Ev Vane

0

Комментарий удалён

Ответить

Vadim Nemnasev

0

хромкаст от usb питаться сможет? или провод все равно в розетку тянуть придется, как с сяоми ми боксом?

Ответить

Eugene Brazgin

Vadim
0

купи xiaomi mi stick, он от usb питается

Ответить

ouxen

Vadim
0

он всегда и питался

Ответить

ar7work

Vadim
–1

Старый точно мог

Ответить

ouxen

0

я был в ярости когда досмотрел

Ответить
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Комментарии

Дмитрий Ярыш

Google представила Pixel 5 и 4A…

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Иван Прохоров

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ouxen

Белорусскую баскетболистку…

solawind

Google представила Pixel 5 и 4A…

solawind

Google представила Pixel 5 и 4A…

Стас Оголев

Google представила Pixel 5 и 4A…

ouxen

Google представила Pixel 5 и 4A…

# realfiddy

Белорусскую баскетболистку…

ouxen

Google представила Pixel 5 и 4A…

Твиттерский Жук

Запись в подсайте Twitter

Григорий Клюшников

Google представила Pixel 5 и 4A…

A big purple…

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Стас Оголев

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ouxen

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