Компания показывает новые устройства на первом масштабном мероприятии за год.

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Google провела презентацию Live Night In, на которой показала два новых смартфона, приставку для телевизора, колонку и анонсировала Google TV. TJ собрал главные анонсы с мероприятия.

Два новых смартфона — Pixel 5 и 4a 5G

Google показала Pixel 5 — флагманский смартфон на Android за 699 долларов (около 54 тысяч рублей). Он получил не самый топовый, но современный процессор Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G. Pixel 5 также оснастили 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб встроенной, аккумулятором на 4080 мА•ч, влагозащитой по стандарту IP68 и 18-ваттной «быстрой» зарядкой. Вместо распознавания лиц устройство оснастили сканером отпечатков пальцев на задней панели.

Смартфон получил 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц. Компания убрала Motion Sense-камеру, поэтому смогла избавиться от «чёлки» и сделала экран «безграмочным», но с вырезом под селфи-камеру.

It's showtime @madebygoogle



http://goo.gle/pixel5 #LaunchNightIn https://t.co/JB9NVMeWvK A water-resistant phone that creates quite a splash. The new #Pixel5 has 8 GB of RAM and wireless and reverse wireless charging to use with your Pixel Stand or to charge your Pixel Buds on-the-go.

Флагман получил металлический задник с небольшим датчиком для беспроводной зарядки. Особый акцент в этот раз сделали на камере: Pixel впервые оснастили сверхширокоугольной линзой, а особый акцент сделали на программном обеспечении для съёмки.

Смартфон научился снимать портреты в «ночном режиме», после съёмки пользователи могут сами менять освещение фотографии. Кроме того, в Pixel 5 улучшили видеосъёмку. Продажи устройства стартуют 15 октября, купить его можно будет в зелёном или чёрном цветах.

Google также показала Pixel 4A с 5G. Но это не тот же 4A, который представили в августе. Он отличается не только поддержкой сетей пятого поколения, но и новым процессором, а также увеличенным экраном.

Смартфон получил 6,2-дюймовый OLED-дисплей против 5,8-дюймового у обычного 4A, а также чип Snapdragon 765G, как у Pixel 5 вместо 730G у оригинальной версии. При этом смартфон не оснастили влаго- или пылезащитой.

Pixel 4A 5G обойдётся в 499 долларов (около 38 тысяч рублей). Его продажи стартуют в ноябре в большинстве стран (но не в России), купить устройство можно будет в белом и чёрном цветах.

Колонка Nest Audio и Chromecast

Новая «умная» колонка от Google стоит 99 долларов и работает с Google Assistant. Как и предыдущие колонки Nest, Audio оснащена четырьмя светодиодами, которые реагируют на голос пользователя. Продажи устройства стартуют 5 октября в 21 стране, среди которых нет России.

Google утверждает, что в Nest Audio улучшила звук: колонка стала на 75% громче Google Home, который должна заменить и выдаёт на 50% больше баса. Несколько колонок можно будет объединять в одну и добиваться стереоэффекта.

Новый Chromecast компания назвала «самым мощным Chromecast в истории». Устройство оснащено Google TV, поддерживает 4K HDR видео в 60 кадрах в секунду и Dolby Vision. Купить его можно будет за 50 долларов.

Google TV — переосмысление системы для телевизоров Android TV

Новую ОС для телевизоров назвали Google TV. По сути это та же Android TV, но с новым интерфейсом и названием.

Помимо Android TV система заменит мобильные приложения Google Play Movies и TV. Пользователи смогут арендовать фильмы и смотреть сериалы по подпискам через единый сервис и одноимённую ОС на телевизорах.