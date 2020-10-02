Технологии
Ольга Щербинина
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Роскосмос и частная компания МТКС подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут строить конкурента Dragon Илона Маска Материал редакции

Компания обещает сделать многоразовый космический корабль, способный доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле, чем американский конкурент.

41 комментарий
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Роскосмос и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) подписали соглашение о сотрудничестве в создании многоразового транспортного космического корабля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа, информацию подтвердили в госкорпорации.

Соглашение заключили 1 сентября на пять лет с автоматическим продлением, если обе стороны будут на это согласны. В рамках сотрудничества планируется создать многоразовую космическую систему — в том числе для совместного продвижения услуг по доставке и возврату грузов на МКС. Речь идёт о строительстве многоразового транспортного космического корабля (МТКК) «с использованием инновационных решений и широким применением композитных материалов». В пресс-службе «Роскосмоса» уточнили РБК, что соглашение — «рамочное» и «не содержит никаких обязательств, в том числе финансовых».

Ранее бенефициар компании МТКС Сергей Сопов говорил, что её многоразовый грузовой корабль «Арго» должен быть готов к 2024 году. Источник РБК сообщил, что эти планы сохраняются. По его словам, создание четырёх образцов многоразовых космических кораблей обойдется компании примерно в 136 миллионов евро. При этом российская компания обещает миссию по доставке и возврату грузов на орбиту вдвое дешевле, чем у западных конкурентов — 69 миллионов долларов вместо 150 миллионов за миссию Crew Dragon.

По словам источника РБК, начиная с 2025 года компания планирует обеспечить до трёх пусков в год к МКС для снабжения станции не менее 2 тоннами грузов и дозаправки топливом объёмом не менее 500 кг. Также планируется осуществлять один-два пуска в год для вывода космических аппаратов коммерческого назначения на доступные орбиты.

Компанию «Многоразовые транспортные космические системы» зарегистрировали в Королёве в мае 2019 года. Её уставный капитал — 400 тысяч рублей, а основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Гендиректор компании — Дмитрий Кахно, который также возглавляет компанию «Энергия-Лоджистикс» («дочка» принадлежащей Роскосмосу РКК «Энергия»).

#роскосмос #новости

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41 комментарий
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Егор Перелыгин

15
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Daniil Minashkin

Егор
0

При чем тут разработка ракеты и попы на старте?

Ответить

Егор Перелыгин

Daniil
5

Суть  в самом подходе Роскосмоса)

Ответить

Daniil Minashkin

Егор
–7

Как попы на старте показывают этот подход?

Ответить

Английский Денис

Daniil
3
Ответить

Руслан Астратов

Английс…
0

Ну теперь-то точно взлетит!

Ответить

Алексей Прохоров

Daniil
0

Как минимум лишняя статья расходов

Ответить

Алексей Прохоров

Daniil
0

Как минимум лишняя статья расходов

Ответить

Orbital_Cat

Daniil
0

Oh, my gosh!

Ответить

Аристарх Знаменский

Daniil
0

Без окропления ангелы сопровождающие ракету не способны набрать вторую космическую

Ответить

LC

Аристарх
0

Ну тогда ангелов не окроплять надо, а клизму им ставить. Гептилом.

Ответить

Владимир Земсков

13

Такой что ли?

Ответить

alexferman

10

вдвое дешевле, чем американский конкурент

За счёт зарплаты инеженеров в 10 раз ниже чем у Маска

Ответить

John Doe

alexferman
6

скорее в 40 раз :)

Ответить

alexferman

John
0

Я оптимист

Ответить

Дмитрий Бачинин

alexferman
–2

Так это благодаря вам – кремлеботы)

Ответить

alexferman

Дмитрий
0

В Москве уже начались 2-недельные каникулы у школоты, походу

Ответить

Сергей Мардс

6

Кто космосом интересуется?
Хоть один проект, которым Роскосмос кичился в СМИ за последние 10-15 лет пошёл в серию?

Ответить

LC

Сергей
6

пошёл в серию

Обещания Рогозина - весьма серийны.

Ответить

Alexander Golovnin

LC
0

Рогозин управляет Роскосмос с 2018г(2 года), вообще не понимаю наездов на него, особенно в ретроспективе 10-15 лет.

Ответить

LC

Alexander
0

Действительно, святой человек. И продуктивный.
Плюс цитатка с википедии:
В сентябре 2014 в связи с отставанием строительства космодрома Восточный на 26 месяцев президент Владимир Путин собрал комиссию по этому вопросу, главой которой назначил Дмитрия Рогозина.

Ответить

НечеловеческаяЛогика

6

Какое же дно. Заходим на сайт в раздел "о нас" - http://www.rtss.space/o-kompanii

Сергей Сопов (пред.совета) - был геном S7 Space (купили "морской старт"), по факту ничего не сделали

Дмитрий Кахно -  был геном "Энергия-Лоджистикс" (участвовали в документах и закупках "морского старта"), по факту ничего не сделали

Николай Брюханов - рулил проектами в S7space, по факту ничего не сделали

Владимир Райзвих - был в уголовках Германии и РФ по каким-то  непонятным схемам и занимался мед.оборудованием (как он вообще сюда влез)

Ничего по сути и не сделал ни один из них и теперь будут прожигать с Рогозиным бюджетные космические ( во всех смыслах ) деньги.

Ответить

Егор Перелыгин

4
Ответить

LC

4

вдвое дешевле, чем американский конкурент

Роскосмос

Ну-ну...

Частная компания нужна, чтобы было легче деньги списать, обанкротив партнёра?

Ответить

Жирный цветок

3
Ответить

Куннилингвист

3

Роскосмос открывает в своём бюджете новую статью для распила бабла. Будет ли корабль? Ну это не ясно. Тут ведь главное процесс (распила) и скорость работ (чем дольше, тем лучше), а не результат!

Ответить

Грустный будильник

3

многоразовые транспортные космические системы

они серьезно? они с названием-то не справились, куда им до полетов в космос

Ответить

Аркадий Иванов

1

Каждый раз захожу в такие новости про космос в надежде на конструктив в комментариях, и каждый раз меня встречает посредственный юмор...

Ответить

Ясный томагавк_два

Аркадий
4

Сейчас бы конструктивно обсуждать фантазии. Напомню:

Ответить

Аркадий Иванов

Ясный
–1

Ну оппозиционную деятельность вроде как конструктивно обсуждаем...

Ответить

Ясный томагавк_два

Аркадий
2

Сейчас бы приплетать посторонние темы, не имея что сказать по существу в текущей, а потом сетовать на отсутствие конструктива. 

Ответить

LC

Аркадий
1

Какой отечественный космос, такой и юмор.

Ответить

serguun42

1

@Привет, п(ом)идор. Нужен срочный ответ про иркутскую космонавтику

Ответить

Колючий Денис

serguun42
0

Могу рассказать про Дубно!

Ответить

Dmitry

1

Ахахахахаха, просто ахахахах

Ответить

Дмитрий Бачинин

1

Даже читать не стал. Чисто ржу с идеи заголовка😆😆

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

Обещает..
Ну ок, мы ж в первый раз

Ответить

theLastLetters

0

 соглашение — «рамочное» и «не содержит никаких обязательств, в том числе финансовых»

Ответить

Никита Девятко

0

Ну и название у этой компании. Что-то я раньше ничего не слышал про них и про их разработки. Наверняка вчера зарегистрировали и уже сегодня начнут пилить бюджет. И зачем обязательно частная компания? Следуя их логики могу предположить, что такие корабли может строить только частная компания и никто больше

Ответить

LC

0

И опять подход - "догоним и перегоним". Сделайте для _себя_. Не для Маска, не для NASA, просто для своей страны - так, как надо отечественным специалистам, а не "чтобы за океаном обзавидовались". 

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Orbital_Cat

0

Лифт 2 с голосом великой обнуленки терешковой

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