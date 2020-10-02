Роскосмос и частная компания МТКС подписали соглашение о сотрудничестве. Они будут строить конкурента Dragon Илона Маска Материал редакции
Компания обещает сделать многоразовый космический корабль, способный доставлять и возвращать грузы с МКС вдвое дешевле, чем американский конкурент.
Роскосмос и частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) подписали соглашение о сотрудничестве в создании многоразового транспортного космического корабля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа, информацию подтвердили в госкорпорации.
Соглашение заключили 1 сентября на пять лет с автоматическим продлением, если обе стороны будут на это согласны. В рамках сотрудничества планируется создать многоразовую космическую систему — в том числе для совместного продвижения услуг по доставке и возврату грузов на МКС. Речь идёт о строительстве многоразового транспортного космического корабля (МТКК) «с использованием инновационных решений и широким применением композитных материалов». В пресс-службе «Роскосмоса» уточнили РБК, что соглашение — «рамочное» и «не содержит никаких обязательств, в том числе финансовых».
Ранее бенефициар компании МТКС Сергей Сопов говорил, что её многоразовый грузовой корабль «Арго» должен быть готов к 2024 году. Источник РБК сообщил, что эти планы сохраняются. По его словам, создание четырёх образцов многоразовых космических кораблей обойдется компании примерно в 136 миллионов евро. При этом российская компания обещает миссию по доставке и возврату грузов на орбиту вдвое дешевле, чем у западных конкурентов — 69 миллионов долларов вместо 150 миллионов за миссию Crew Dragon.
По словам источника РБК, начиная с 2025 года компания планирует обеспечить до трёх пусков в год к МКС для снабжения станции не менее 2 тоннами грузов и дозаправки топливом объёмом не менее 500 кг. Также планируется осуществлять один-два пуска в год для вывода космических аппаратов коммерческого назначения на доступные орбиты.
Компанию «Многоразовые транспортные космические системы» зарегистрировали в Королёве в мае 2019 года. Её уставный капитал — 400 тысяч рублей, а основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Гендиректор компании — Дмитрий Кахно, который также возглавляет компанию «Энергия-Лоджистикс» («дочка» принадлежащей Роскосмосу РКК «Энергия»).
При чем тут разработка ракеты и попы на старте?
Суть в самом подходе Роскосмоса)
Как попы на старте показывают этот подход?
Английский Денис
Без окропления ангелы сопровождающие ракету не способны набрать вторую космическую
вдвое дешевле, чем американский конкурент
За счёт зарплаты инеженеров в 10 раз ниже чем у Маска
скорее в 40 раз :)
Так это благодаря вам – кремлеботы)
Кто космосом интересуется?
Хоть один проект, которым Роскосмос кичился в СМИ за последние 10-15 лет пошёл в серию?
Рогозин управляет Роскосмос с 2018г(2 года), вообще не понимаю наездов на него, особенно в ретроспективе 10-15 лет.
Какое же дно. Заходим на сайт в раздел "о нас" - http://www.rtss.space/o-kompanii
Сергей Сопов (пред.совета) - был геном S7 Space (купили "морской старт"), по факту ничего не сделали
Дмитрий Кахно - был геном "Энергия-Лоджистикс" (участвовали в документах и закупках "морского старта"), по факту ничего не сделали
Николай Брюханов - рулил проектами в S7space, по факту ничего не сделали
Владимир Райзвих - был в уголовках Германии и РФ по каким-то непонятным схемам и занимался мед.оборудованием (как он вообще сюда влез)
Ничего по сути и не сделал ни один из них и теперь будут прожигать с Рогозиным бюджетные космические ( во всех смыслах ) деньги.
вдвое дешевле, чем американский конкурент
Роскосмос
Ну-ну...
Частная компания нужна, чтобы было легче деньги списать, обанкротив партнёра?
Роскосмос открывает в своём бюджете новую статью для распила бабла. Будет ли корабль? Ну это не ясно. Тут ведь главное процесс (распила) и скорость работ (чем дольше, тем лучше), а не результат!
Каждый раз захожу в такие новости про космос в надежде на конструктив в комментариях, и каждый раз меня встречает посредственный юмор...
Сейчас бы конструктивно обсуждать фантазии. Напомню:
Ну оппозиционную деятельность вроде как конструктивно обсуждаем...
Сейчас бы приплетать посторонние темы, не имея что сказать по существу в текущей, а потом сетовать на отсутствие конструктива.
@Привет, п(ом)идор. Нужен срочный ответ про иркутскую космонавтику
соглашение — «рамочное» и «не содержит никаких обязательств, в том числе финансовых»
Ну и название у этой компании. Что-то я раньше ничего не слышал про них и про их разработки. Наверняка вчера зарегистрировали и уже сегодня начнут пилить бюджет. И зачем обязательно частная компания? Следуя их логики могу предположить, что такие корабли может строить только частная компания и никто больше
И опять подход - "догоним и перегоним". Сделайте для _себя_. Не для Маска, не для NASA, просто для своей страны - так, как надо отечественным специалистам, а не "чтобы за океаном обзавидовались".