Панель на фасаде торгового центра в Китае создаёт «трёхмерный» эффект без необходимости в 3D-очках Материал редакции
Технологии из «Назад в будущее 2» — уже на перекрёстках Китая.
1 октября на фасаде торгового центра в деловом районе китайского города Чэнду появилась большая изогнутая панель. Помимо стандартной рекламы, на панели показывали ролики с 3D-эффектом, который можно увидеть без специальных устройств.
Видео разошлось в соцсети Weibo, а затем попало в твиттер и на Reddit. Пользователям технология напомнила сцену из «Назад в будущее 2», где на Марти возле кинотеатра «нападает» акула-голограмма.
Самым популярным роликом стал полёт космического корабля, который будто бы направляется из экрана на оживлённую улицу. Для создания эффекта глубины нужно смотреть на экран под определённым углом. По словам репортёра Red Star News, существуют и другие демонстрационные видео с трёхмерным эффектом.
Похожую технологию весной 2020 года использовали в Южной Корее. На самом большом рекламном дисплее в Сеуле отразили гигантскую анаморфную иллюзию «Волна». «Анаморфная техника создаёт оптическую иллюзию с глубиной изображения, что и позволяет воспроизвести эффект настоящей волны», — объяснял арт-директор проекта.
так это не 3D, только с определенного угла будет казаться что есть объем
зачем? закупились в феврале-марте неплохо
зачем позоришь казахов?