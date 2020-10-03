Технологии
Женя Кузьмин
1649

Панель на фасаде торгового центра в Китае создаёт «трёхмерный» эффект без необходимости в 3D-очках Материал редакции

Технологии из «Назад в будущее 2» — уже на перекрёстках Китая.

17 комментариев
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1 октября на фасаде торгового центра в деловом районе китайского города Чэнду появилась большая изогнутая панель. Помимо стандартной рекламы, на панели показывали ролики с 3D-эффектом, который можно увидеть без специальных устройств.

Видео разошлось в соцсети Weibo, а затем попало в твиттер и на Reddit. Пользователям технология напомнила сцену из «Назад в будущее 2», где на Марти возле кинотеатра «нападает» акула-голограмма.

Самым популярным роликом стал полёт космического корабля, который будто бы направляется из экрана на оживлённую улицу. Для создания эффекта глубины нужно смотреть на экран под определённым углом. По словам репортёра Red Star News, существуют и другие демонстрационные видео с трёхмерным эффектом.

Похожую технологию весной 2020 года использовали в Южной Корее. На самом большом рекламном дисплее в Сеуле отразили гигантскую анаморфную иллюзию «Волна». «Анаморфная техника создаёт оптическую иллюзию с глубиной изображения, что и позволяет воспроизвести эффект настоящей волны», — объяснял арт-директор проекта.

#технологии #видео

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17 комментариев
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Правительственный коктейль

11

Я правильно понимаю, чтобы был эффект 3д нужно стоять в определенной точке?

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Ваня Погост

Правительственн…
8

Именно так.

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FOX

6

так это не 3D, только с определенного угла будет казаться что есть объем

Ответить

Женя Кузьмин

FOX
1

добавил про угол, да. а так поэтому трехмерный в заголовке в кавычках, потому что нельзя назвать тру 3D

Ответить

FOX

Женя
1

вот есть другое видео, в середине ролика угол перпендикулярный и видно искажение картинки

Ответить

Женя Кузьмин

FOX
0

ага, да. это ведь тот же экран, что у меня во втором видео из кореи?

Ответить

FOX

Женя
0

да очень похоже

Ответить

Белорусский Илья

5

Почему они не смогли остановить корону?

Ответить

Старший глобус

Белорусский
4

Коммунисты всегда голодны до человеческих жертв

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Dmitry Shiryaev

Белорусский
0

зачем? закупились в феврале-марте неплохо

Ответить

Белорусский Илья

Dmitry
0

(

Ответить

Ваня Погост

5
Ответить

Письменный корабль

2

1 октября

Я эту хуйню ещё где-то месяц назад на просторах интернета видел

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Окончательный утюг

0

Сообщение удалено

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Bad Mother Fucker

Окончательный
0

зачем позоришь казахов?

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Окончательный утюг

Bad
0

Где??

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Bad Mother Fucker

Окончательный
1

здесь

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