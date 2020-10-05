Технологии
Алексей Боржонов
1889

«ВКонтакте» и ЮНЕСКО запустили просветительский чат-бот. Он отвечает на вопросы о физиологии, сексе и психологии Материал редакции

«Эли» работает на основе искусственного интеллекта.

35 комментариев
В закладки
  Изображение «ВКонтакте»

«ВКонтакте» и ЮНЕСКО запустили чат-бот «Эли», который отвечает на вопросы о психологии, физиологии, сексе, отношениях, семье и здоровье. Об этом сообщается в блоге соцсети.

Просветительский проект рассчитан и на подростков, и на взрослых, говорится в пресс-релизе. Например, чат-бот можно спросить о половых инфекциях, психических расстройствах, изменениях, которые происходят с телом в пубертатный период, сложностях в отношениях с родителями.

Ответы составлены редакционной группой, в которую вошли врачи, психологи и научные журналисты. «ВКонтакте» при этом отмечает, что переписка не заменяет консультацию врача, но «Эли» способна подсказать, куда можно обратиться за помощью.

Миллионы молодых людей ежедневно ищут в интернете ответы на самые волнующие их вопросы, которые часто неудобно или некому задать. Мы постарались создать чат-бота, который быстро и анонимно даёт корректные ответы, рассказывает о проблеме с разных сторон, подсказывает, куда можно обратиться за помощью.

Тигран Епоян
руководитель отдела по ИКТ и образованию в области здоровья ИИТО ЮНЕСКО

Переписка конфиденциальна, говорится в пресс-релизе. При создании чат-бота использовали технологии машинного обучения, база знаний постоянно пополняется, утверждают разработчики. Задать вопрос можно в произвольной форме или выбрать один из предложенных вариантов, а искусственный интеллект сможет ответить с учётом возможных смысловых связей.

#новости #юнеско

Алексей Боржонов PLUS
+48 296
5
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u044e\u043d\u0435\u0441\u043a\u043e","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 35, "likes": 6, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 219911, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 05 Oct 2020 15:16:24 +0300", "is_special": false }
Apple Watch Series 6 в «Связном»
Часы с датчиком уровня кислорода в крови, приложением «Сон» и другими функциями.
Узнать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
35 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Stanley H. Tweedle

28

Ждём когда этот чат-бот начнёт сливать страницы подростков, пожаловавшихся на депрессию, в местные опеки.

Ответить

Илюхер XXX

Stanley
1

а если вдруг в нездоровом влечении к неправильному полу признается?

Ответить

Stanley H. Tweedle

Илюхер
1

Не к своему? Ну это сразу в пнд я считаю.

Ответить

Исторический рак

10
Ответить

Электронный шмель

Исторический
2

Но ведь не все. А только ты. Почему ты не спросил про себя?

Ответить

Исторический рак

Электронный
0

Иди в галяску потренируйся с юмором, сынок 

Ответить

Электронный шмель

Исторический
0

Бать, ну ты чё

Ответить

Исторический рак

Электронный
0

Картинки не вставляются. Хотел вставить ебало того мужика жирного на льду. 

Ответить

Электронный

Историч…
0

Чё за мужик. Вставь.

Ответить

Исторический рак

Электро…
0

https://img.anews.com/media/posts/images/20200311/125782400fa_v1.jpg

Ответить

Электронный

Историч…
0

аааааааааааа
этот
я представил жирного фигуриста

Ответить

Shenmue

Исторический
0

Вот же Вы редиска!

Ответить

Game Developer

Исторический
0

Ля, бот душнила, не может кратко сказать. 

Ответить

Game Developer

Исторический
0

Короче, это заглушка. Никаких деликатных бесед. Бот уровня 10ти летней давности. 

Ответить

Школьный корабль

8

@Тупой спермобак

Ответить

Vandgory

7

 Переписка конфиденциальна

"Акция не распространяется на сотрудников ВКонтакте, МВД и ФСБ России"

Ответить

Покойный теркин30см

6

который быстро и анонимно даёт корректные ответы

анонимно

корректные

товарищ майор научит тебя различать флирт и дружбу со своим пенисом

Ответить

Ваня Погост

3

Когда уже на ТЖ появится свой просветительский ИИ? Ах да, забыл, у нас ведь уже есть @Дмитрий Орлов.

Ответить

Электронный шмель

Ваня
2

Эльдар оскорбился на упоминание святого всуе. Вот что Орлов животворящий с людьми делает.

Ответить

Исторический рак

Электронный
0

Я сейчас шоколадное мороженое жрать буду 

Ответить

Электронный шмель

Исторический
2

А я макарошки с курочкой, а потом торт "Прага".

Ответить

Исторический рак

Электронный
0

Сука

Ответить

Электронный

Историч…
0

Ага

Ответить

Исторический рак

Электро…
0

еще и орет что при путине ему живется плохо, вон макароны жрет 
транжир бл

Ответить

Электронный

Историч…
0

спасибо дяде вове
за наше счастливое детство!

Ответить

Анальное Сало

Ваня
0

Говнов

Ответить

sony360

Ваня
0

Лишнехромосомный ии выращенный в пробирке и вскормленный конской спермой.

Ответить

Venya Sazonov

4

Ммм, вк, ммм, конфиденциальна

Ответить

Целый ключ

1

Может он и про смысл жизни ответит?

Ответить

Анастасия Киселева

Целый
2

42 же

Ответить

Максим Шпилёв

Целый
1
Ответить

Михаил

Целый
0

давно известно , что смысл жизни - пользоваться продуктами mail сру

Ответить

alex twit

1

мммм, секс чатбот

Ответить

Shenmue

1

Для некоторых подростков нужна такая возможность задать вопросы которые они не могут напрямую спросить например у родителей, это плюс! Бот, ну это современно, это тоже плюс. Примерно через год все данные уже открыто будут на просторах сети, т.к. собирать майор научился, а охранять и не планировал, это минус.

Ответить

Анастасия Ашурова

0

я шо попал в дурдом али как

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В торговом порту Владивостока протестующие закидали касками нового руководителя и директора компании
Рабочие протестуют из-за снятия Заирбека Юсупова с поста главы порта и требуют его возвращения.
138
Интернет
«Ответим любовью на ненависть»: хэштег ультраправой группировки Proud Boys заполонили посты представителей ЛГБТ
В твиттере решили вернуть себе словосочетание после спорного высказывания Трампа о движении на дебатах.
256
Новости
«Пока моя мама горела заживо, вы молчали»: дочь журналистки Ирины Славиной вышла на пикет после самосожжения матери
Одиночные пикеты продолжаются второй день, на этот раз — в разных городах России.
224
Популярное за три дня
Новости
Экологическая катастрофа на Камчатке
Уже несколько недель все, кто контактирует с водой на Халактырском пляже на Камчатке, испытают проблемы с глазами после возвращения из воды. Белая пелена, ухудшение зрения, сухость. Першит горло. У многих была тошнота, рвота, слабость, высокая температура. Врачи фиксируют ожог роговицы. Симптомы похожи на отравление фенолом.
24
Разборы
Критика «путинской власти» и поддержка оппозиции. Кем была главред KozaPress Ирина Славина, устроившая самосожжение
В соцсетях предполагают, что журналистку довели до самоубийства регулярными преследованиями и давлением силовиков.
187
Новости
Главред KozaPress Ирина Славина подожгла себя около здания МВД в Нижнем Новгороде. Её не удалось спасти
Она совершила самосожжение на следующий день после обысков в её квартире и попросила «винить в смерти Российскую Федерацию».
434
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Артур Кошель

Минприроды не посчитало…

Artyom Sidorov

Минприроды не посчитало…

Alexander Petcoglo

Минприроды не посчитало…

Иван Иванович

«Ответим любовью на ненависть…

Азат Аабввдеуилл

Минприроды не посчитало…

ivan kalita

В торговом порту Владивостока…

Атлант поправил…

Минприроды не посчитало…

Александра…

Минприроды не посчитало…

Bad Mother Fucker

«Ответим любовью на ненависть…

alexferman

Трансгендерная женщина стала…

пiрячком по дупоньцi

Минприроды не посчитало…

Дмитрий Городских

«Медуза»: в рассекреченном…

Митя

Минприроды не посчитало…

Тим Муталов

«Ответим любовью на ненависть…

Максим Козаченко

Трансгендерная женщина стала…

Павел Макров

Лавров: врачи в «Шарите…

Alexey Snooker

«Ответим любовью на ненависть…

Дмитрий Городских

Губернатор Камчатки назвал…

Иван Иванович

«Ответим любовью на ненависть…

Reggae Addict

Минприроды не посчитало…
null