«ВКонтакте» и ЮНЕСКО запустили просветительский чат-бот. Он отвечает на вопросы о физиологии, сексе и психологии Материал редакции
«Эли» работает на основе искусственного интеллекта.
«ВКонтакте» и ЮНЕСКО запустили чат-бот «Эли», который отвечает на вопросы о психологии, физиологии, сексе, отношениях, семье и здоровье. Об этом сообщается в блоге соцсети.
Просветительский проект рассчитан и на подростков, и на взрослых, говорится в пресс-релизе. Например, чат-бот можно спросить о половых инфекциях, психических расстройствах, изменениях, которые происходят с телом в пубертатный период, сложностях в отношениях с родителями.
Ответы составлены редакционной группой, в которую вошли врачи, психологи и научные журналисты. «ВКонтакте» при этом отмечает, что переписка не заменяет консультацию врача, но «Эли» способна подсказать, куда можно обратиться за помощью.
Переписка конфиденциальна, говорится в пресс-релизе. При создании чат-бота использовали технологии машинного обучения, база знаний постоянно пополняется, утверждают разработчики. Задать вопрос можно в произвольной форме или выбрать один из предложенных вариантов, а искусственный интеллект сможет ответить с учётом возможных смысловых связей.
Ждём когда этот чат-бот начнёт сливать страницы подростков, пожаловавшихся на депрессию, в местные опеки.
а если вдруг в нездоровом влечении к неправильному полу признается?
Но ведь не все. А только ты. Почему ты не спросил про себя?
Иди в галяску потренируйся с юмором, сынок
Бать, ну ты чё
Картинки не вставляются. Хотел вставить ебало того мужика жирного на льду.
Чё за мужик. Вставь.
Короче, это заглушка. Никаких деликатных бесед. Бот уровня 10ти летней давности.
Переписка конфиденциальна
"Акция не распространяется на сотрудников ВКонтакте, МВД и ФСБ России"
Когда уже на ТЖ появится свой просветительский ИИ? Ах да, забыл, у нас ведь уже есть @Дмитрий Орлов.
Электронный шмель
Эльдар оскорбился на упоминание святого всуе. Вот что Орлов животворящий с людьми делает.
Я сейчас шоколадное мороженое жрать буду
А я макарошки с курочкой, а потом торт "Прага".
Сука
Для некоторых подростков нужна такая возможность задать вопросы которые они не могут напрямую спросить например у родителей, это плюс! Бот, ну это современно, это тоже плюс. Примерно через год все данные уже открыто будут на просторах сети, т.к. собирать майор научился, а охранять и не планировал, это минус.