«Эли» работает на основе искусственного интеллекта.

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Изображение «ВКонтакте»

«ВКонтакте» и ЮНЕСКО запустили чат-бот «Эли», который отвечает на вопросы о психологии, физиологии, сексе, отношениях, семье и здоровье. Об этом сообщается в блоге соцсети.

Просветительский проект рассчитан и на подростков, и на взрослых, говорится в пресс-релизе. Например, чат-бот можно спросить о половых инфекциях, психических расстройствах, изменениях, которые происходят с телом в пубертатный период, сложностях в отношениях с родителями.

Ответы составлены редакционной группой, в которую вошли врачи, психологи и научные журналисты. «ВКонтакте» при этом отмечает, что переписка не заменяет консультацию врача, но «Эли» способна подсказать, куда можно обратиться за помощью.

Миллионы молодых людей ежедневно ищут в интернете ответы на самые волнующие их вопросы, которые часто неудобно или некому задать. Мы постарались создать чат-бота, который быстро и анонимно даёт корректные ответы, рассказывает о проблеме с разных сторон, подсказывает, куда можно обратиться за помощью. Тигран Епоян руководитель отдела по ИКТ и образованию в области здоровья ИИТО ЮНЕСКО