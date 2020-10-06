Apple разослала приглашения на презентацию 13 октября. На ней должны показать новые iPhone Материал редакции
Вторая крупная осенняя презентация Apple пройдёт через неделю.
Apple назначила презентацию на 13 октября. Трансляция мероприятия стартует в 8 вечера по московскому времени на сайте и на YouTube компании.
Слоганом презентации стало «Hi, Speed» (игра слов от high speed, в русском переводе — «новости скорости»). Вероятно, главным анонсом мероприятия станут новые iPhone с поддержкой 5G.
По данным СМИ, Apple на презентации покажет четыре новых iPhone: к прошлогодней линейке добавят версию mini с 5,4-дюймовым экраном. Главным отличием новых смартфонов станет дизайн с острыми краями как у iPad Pro, поддержка 5G и улучшения камер. В Pro-модели добавят LiDAR-сенсоры, а в младшие — OLED-дисплеи.
Презентация 13 октября станет вторым мероприятием Apple за два месяца. В сентябре компания впервые за многие годы не показала новых iPhone, но представила две новых версии Apple Watch, iPad и iPad Air, а также единую подписку на свои сервисы Apple One и сервис Apple Fitness+.
В начале сентября журналисты утверждали, что компания разделит презентации продуктов из-за задержек в производстве новых iPhone, связанных с пандемией коронавируса. Но даже с учётом отложенного анонса, не все модели могут появиться в продаже в октябре.
Конкретный корабль
Мама, посмотри, я не такой как все, посмотри, какой я крутой
Зарубежный огонь
А вот и первопорвах)
Банальный ключ
Ирония - вещь очень тонкая, ее выкупают немногие
Зарубежный огонь
Сильнее всех её не выкупают яростные адепты любого из лагерей. Глотку готовы перегрзыть за свои любимые куски пластика)
надо же куда-то деньги девать
- любой фигурант расследования ФБК
Новости скорости
СКОООООООООООРОСТЬ ПАЦАНЫ!!!!!!!1
mini с 5,4-дюймовым экраном - вот что реально интересно, а не очередная 6+ дюймов лопата за 1000+ уе
Топ за свои деньги
Девочки пошли разминаться
Может, там все-таки не только айфоны покажут, но и хотя бы армированные маки?
Плоский Илья
Да рано ещё
Обычный цвет
Скорее всего да, рановато. Хотя что-то потизерить могут уже
Обещали первый уже в 2020 на WWDC, но хз
Этот миник — девкит же, и его ещё летом начали рассылать
Обещали именно продакшон модель, все вангуют что типа Macbook 12" (было б неплохо)
Да, аймаки всякие думаю уже к середине-концу двухлетнего цикла перехода на ARM начнут хуярить, пока что-то послабее будет. Им нужно обкатать десктопные сборки SoC, плюс наверн подождут 3 нм TSMC
Тем более
Ваще пока не очень представляю, чем они заменят 28-ядерные зионы (ಠ_ಠ)
Вот мак из арматуры
Узнаю руку Джони Айва. Мастер с большой буквы "М".
Дамир, каково быть человеком, который заменил елистратова, но никогда не достигнет величия его долбоебизма?
ну ты отвечаешь за тот же техносегмент, что несколько лет назад на сайте отвечал елистратов, но ты не такой придурок и потому не поджигаешь пердаки так же яростно, в итоге материалы и реакция на них получается суховатыми и без огонька
То есть ips матрица все?
В Pro-модели добавят LiDAR-сенсоры, а в младшие — OLED-дисплеи.
А ты говоришь ушел Айв. Кто тогда все удаляет? Айв - главный удалитель.