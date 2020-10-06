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Технологии
Дамир Камалетдинов
4517

Apple разослала приглашения на презентацию 13 октября. На ней должны показать новые iPhone Материал редакции

Вторая крупная осенняя презентация Apple пройдёт через неделю.

94 комментария
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Apple назначила презентацию на 13 октября. Трансляция мероприятия стартует в 8 вечера по московскому времени на сайте и на YouTube компании.

Слоганом презентации стало «Hi, Speed» (игра слов от high speed, в русском переводе — «новости скорости»). Вероятно, главным анонсом мероприятия станут новые iPhone с поддержкой 5G.

По данным СМИ, Apple на презентации покажет четыре новых iPhone: к прошлогодней линейке добавят версию mini с 5,4-дюймовым экраном. Главным отличием новых смартфонов станет дизайн с острыми краями как у iPad Pro, поддержка 5G и улучшения камер. В Pro-модели добавят LiDAR-сенсоры, а в младшие — OLED-дисплеи.

Презентация 13 октября станет вторым мероприятием Apple за два месяца. В сентябре компания впервые за многие годы не показала новых iPhone, но представила две новых версии Apple Watch, iPad и iPad Air, а также единую подписку на свои сервисы Apple One и сервис Apple Fitness+.

Единая подписка Apple, новые часы и их первая…
Есть на что посмотреть и без айфонов.
tjournal.ru

В начале сентября журналисты утверждали, что компания разделит презентации продуктов из-за задержек в производстве новых iPhone, связанных с пандемией коронавируса. Но даже с учётом отложенного анонса, не все модели могут появиться в продаже в октябре.

#новости #айфоны #apple

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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94 комментария
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Обычный цвет

21

Начинаю бросать деньги в монитор

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20 комментариев

Зарубежный огонь

50

Ну наконец-то. Я прям выдохнул. Даже не знаю, чтобы я делал с собой, если бы в этом году не вышел новый айфон. Пришлось бы покупать второй предыдщуего поколения, надо же куда-то деньги девать. Надеюсь зарядка будет идти в комплекте.

Ответить

Конкретный корабль

Зарубежный
0

Мама, посмотри, я не такой как все, посмотри, какой я крутой

Ответить

Зарубежный огонь

Конкретный
9

А вот и первопорвах)

Ответить

Банальный ключ

Зарубежный
1

Ирония - вещь очень тонкая, ее выкупают немногие

Ответить

Зарубежный огонь

Банальный
1

Сильнее всех её не выкупают яростные адепты любого из лагерей. Глотку готовы перегрзыть за свои любимые куски пластика)

Ответить

rossoshmap

Зарубеж…
4

АЛЮМИНИЯ БЛЯТЬ

Ответить

Зарубежный огонь

rossosh…
4

ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААБЛЯТЬ

Ответить

ouxen

rossosh…
1

стекла и стали ☝️

Ответить

Зарубежный огонь

ouxen
0

свекла и сталин

Ответить

KSA

Зарубеж…
0

А теперь поцелуйтесь багажниками!

Ответить

Artem Gruzdev

Зарубежный
1

надо же куда-то деньги девать

- любой фигурант расследования ФБК

Ответить

Зарубежный огонь

Artem
0

Да, я такой. Расследуйте меня полностью.

Ответить

Эдуард Суровый

16

Новости скорости

Ответить

сироп от щекотки

Эдуард
0

Опередил.
Я еще вплетал в каламбур "high news"

Ответить

Скорый хичхакер

5

Кусок говна, который я куплю, ваш хомяк

Ответить

Marselin

Скорый
0

Молодец

Ответить

пепси

2

СКОООООООООООРОСТЬ ПАЦАНЫ!!!!!!!1

Ответить

Измерение X

пепси
8
Ответить

Semen Makarov

4

mini с 5,4-дюймовым экраном - вот что реально интересно, а не очередная 6+ дюймов лопата за 1000+ уе

Ответить

ouxen

Semen
1

бери 8+, там всего лишь 5,5 ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

rossoshmap

4

Топ за свои деньги 

Ответить

KSA

rossoshmap
0

Топлесс

Ответить

Игорь Рачук

3

Девочки пошли разминаться

Ответить

ouxen

Игорь
0

перед боем?

Ответить

ouxen

3

so excited

Ответить

Деревенский Абдужаббор

2

Будет ли в новом айфоне поддержка протестов в Беларуси?

Ответить

Andre Macareno

0

Может, там все-таки не только айфоны покажут, но и хотя бы армированные маки?

Ответить

Плоский Илья

Andre
3

Да рано ещё

Ответить

Обычный цвет

Плоский
0

Скорее всего да, рановато. Хотя что-то потизерить могут уже

Ответить

ouxen

Обычный
0

в след году покажут на армах думаю

Ответить

Обычный цвет

ouxen
0

Обещали первый уже в 2020 на WWDC, но хз

Ответить

ouxen

Обычный
2

обещали миник на древнем двухлетнем уже A12Z до сих пор рвущий рынок и не имеющий конкурентов по производительности в армах

Ответить

Обычный цвет

ouxen
2

Этот миник — девкит же, и его ещё летом начали рассылать
Обещали именно продакшон модель, все вангуют что типа Macbook 12" (было б неплохо)

Ответить

ouxen

Обычный
1

ну макбуча может будет обычная, не аймак

Ответить

Обычный цвет

ouxen
0

Да, аймаки всякие думаю уже к середине-концу двухлетнего цикла перехода на ARM начнут хуярить, пока что-то послабее будет. Им нужно обкатать десктопные сборки SoC, плюс наверн подождут 3 нм TSMC

Ответить

ouxen

Обычный
0

а мак про ( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Обычный цвет

ouxen
1

Тем более
Ваще пока не очень представляю, чем они заменят 28-ядерные зионы (ಠ_ಠ)

Ответить

ouxen

Обычный
3

28 ядерными армами
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить

Рыжий

ouxen
0

Ща intel замутит свой локальный прорыв и хейтеры отсосут (вместе с apple)

Ответить

ouxen

Рыжий
0

с ними уже покончено

Ответить

rossoshmap

Andre
2

Вот мак из арматуры 

Ответить

Artem Gruzdev

rossoshmap
0

Узнаю руку Джони Айва. Мастер с большой буквы "М".

Ответить

ouxen

Artem
0

он ушёл

Ответить

rossoshmap

ouxen
0

Слесарем на завод? 

Ответить

ouxen

rossosh…
0

чемодан, вокзал, Лондон

Ответить

Обязательный лолипоп

Andre
–1

Анимированные

Ответить

Илюхер XXX

1

Дамир, каково быть человеком, который заменил елистратова, но никогда не достигнет величия его долбоебизма?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илюхер
1

Я не понимаю, о чём ты

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дамир
1

Буквально ни одного слова не понял. 

Ответить

Илюхер XXX

Дамир
0

ну ты отвечаешь за тот же техносегмент, что несколько лет назад на сайте отвечал елистратов, но ты не такой придурок и потому не поджигаешь пердаки так же яростно, в итоге материалы и реакция на них получается суховатыми и без огонька

Ответить

Дамир Камалетдинов

Илюхер
0

Сейчас уже никто из нас не поджигает так пердаки, потому что за четыре года многое поменялось. Но если задаться такой целью — это не очень сложно 

Ответить

Chester Perry

1

Ну неужели 😎

Ответить

Валерий Маслов

0

То есть ips матрица все?

Ответить

ouxen

Валерий
0

с хуяли

Ответить

Валерий Маслов

ouxen
1

В Pro-модели добавят LiDAR-сенсоры, а в младшие — OLED-дисплеи.

Ответить

KSA

Валерий
1

 В Pro-модели добавят LiDAR-сенсоры, а в младшие удалят динамики и микрофоны. Как пояснили в Apple, 146% пользователей все равно уже пользуются AirPods

Ответить

ouxen

KSA
1

разумно

Ответить

Artem Gruzdev

ouxen
0

А ты говоришь ушел Айв. Кто тогда все удаляет? Айв - главный удалитель.

Ответить

ouxen

Artem
0

пидрила кук

Ответить

Artem Gruzdev

ouxen
0

Если Кук - гей, почему у него зубы кривые и желтые?

Ответить

ouxen

Artem
0

слишком богат, чтобы думать об этом

Ответить

ouxen

Валерий
0

а может и не добавят

Ответить

Serge Harlamov

0

mmmmm SUPRA

Ответить

Точный томагавк_два

0

Блять я только телефон купил, как они решили 5.4 сделать? 😭

Ответить

Бипедальный Гоминид

0

Эппл пытается хайповать на интервью Навального.

Ответить

Глеб Савчик

0

Милота какая, приятно, что кто-то ещё использует WordArt

Ответить

GoAway .

0

При чем здесь СПИД?

Ответить

Украденная жизнь

0

Теперь можно будет в Fortnite на 5,4-дюймовом экране поиграть.

Ответить

Slow Dimon

0

Эмейзин

Ответить

Смутный дым

0

Хуйня для задротов.

Ответить

Mezzo Deesa

0

 Apple разослала приглашения

НЕ ИДИТЕ

Ответить

Творческий чувак

0

Скорости значит...

Ответить

sony360

–1

там дажи фотрнайта нет, кому этот мусор нужен то?

Ответить
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