Как бы вы описали 2020 год в одном предложении?



В 2020 году над человечеством всё ещё будет преобладать иррациональность и трайбализм. Несмотря на развитие науки и технологий, которые становятся доступнее благодаря цифровой революции, человечество не достигло такого прогресса, какого могло бы. Для большинства демократия не работает из-за распространения коррупции. Влиятельная элита контролирует информацию так, чтобы распространять среди нас ложные сведения о важных проблемах, например, об изменении климата. Поэтому мы не можем научиться на собственных ошибках и развиваться дальше.

Из-за всего вышесказанного человечество находится в экзистенциальном кризисе. Мы можем не дожить до 2050 года. Мы должны начать думать о том, как выжить в долгосрочной перспективе.

Мир также будет постоянно изменяться. Мы не можем знать, что будет после 2020 года, кроме очевидного: цифровых технологий станет всё больше. Спустя десятилетие произойдёт серьёзный технологический прорыв, который всё изменит.