Технологии
Ирина Маркина
3684

Politico: от Google потребуют продать браузер Chrome. Это попытка помешать монополии компании на рынке онлайн-рекламы Материал редакции

Минюст также хочет, чтобы компания продала часть рекламного бизнеса.

73 комментария
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Генеральный директор Google Сундар Пичаи Фото Кимихиро Хошино, AFP

Минюст США и генеральные прокуроры штатов расследуют предполагаемое нарушение антимонопольного законодательства компанией Google. Согласно источникам Politico, власти собираются подать иск и потребовать от компании продать браузер Chrome и часть рекламного бизнеса.

О том, что против Google готовится отдельный антимонопольный иск, Politico писал ещё в феврале 2020 года. Компанию обвиняют в злоупотреблении контролем на рынке онлайн-поиска. Отдельно рассмотрят то, как Google использует для монополизации поиска свою мобильную операционную систему Android.

Минюст и генпрокуроры обратились к конкурентам Google и третьим сторонам с вопросом: какую часть бизнеса компании следует продать. В ответ некоторые выделили Chrome. В США на долю Chrome приходится 81% поисковых запросов на компьютерах и 94% на мобильных устройствах.

7 октября подкомитет по антимонопольной политике опубликовал отчёт о том, как Apple, Facebook, Google и Amazon подрывают конкуренцию на рынке, используя монополистическую тактику. В отчёте говорится, что рыночная доля Chrome позволяет Google «фактически устанавливать стандарты для всей отрасли».

Бизнес-модель Google, основанная на рекламе, вызывает вопросы о том, действительно ли стандарты Google предназначены в первую очередь для обслуживания интересов компании. Участники рынка обеспокоены тем, что, хотя Google постепенно отказывается от сторонних файлов cookie, которые необходимы другим компаниям, Google по-прежнему может полагаться на данные, собранные во всей его экосистеме.

Антимонопольный отчёт

Кроме того, по данным Politico, от Google потребуют продать часть рекламного бизнеса или отказаться от некоторых покупок. В 2007 году компания приобрела DoubleClick, которая помогает веб-сайтам и рекламодателям показывать онлайн-рекламу. Google купила и другие рекламные ресурсы, включая Admob, Invite Media и AdMeld. Благодаря этим сделкам корпорация охватила все этапы покупки и продажи медийной рекламы в интернете.

Представители Google и Минюста США отказали Politico в комментариях.

#технологии #google #сша #новости

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73 комментария
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Eldar

2

закрывать пора эту помойку

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Резкий мангал

Eldar
25

Прально, то ли дело православный яндекс

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Субъективный меч

Резкий
11

Какой бы ни был Яндекс, но когда есть независимые друг от друга Гугл и Яндекс — это хорошо для рынка, но Яндекс есть только на одном локальном рынке. На большинстве остальных есть только Гугл и это плохо для рынка.

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Pavel Gusar

Субъективный
–2

конкуренция это хорошо, но яндекс не конкурент ваще никому. все их сервисы шлак и всегда им был, а их политика по рекламе даже в своих сервисах и принудительной установке тонны своих продуктов когда ты ставишь только один омерзительная. если бы яндекс умер я бы даже не пошевелился, но это только я

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Субъективный меч

Pavel
11

По моему скромному опыту: поиск, карты, навигатор, метрика, коннект, диск, музыка, драйв, такси как минимум не хуже прямых конкурентов, а по многим параметрам лучше. Полным говном считаю дзен, браузер, новости, район. Но по первому больше претензий к аудитории, сферически в вакууме инструмент хороший, а последний тупо заточен под типичную расеянскую аудиторию. Всякие афиши, эфиры, путешествия, расписания где-то посередине.

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Новенький утюг

Pavel
0

надеюсь бинг будут развивать

Ответить

Новенький утюг

Новеньк…
1

вернуть бы еще яху поиск

Ответить

Pavel Gusar

Новеньк…
0

кык

Ответить

Новенький утюг

Субъективный
0

яндекс новости например, это пздец

Ответить

Резкий мангал

Субъективный
0

Что творят, нехристи.

Ответить

Махарадж

Субъективный
0

а мне норм(

Ответить

Mitori Hayabusa

Субъективный
0

И чё, тепер регулировать чужие предпочтения, т.е. каждого, кому нравиться хром запихивать в глотку МС Эдж или ФФ? 
Начните уже разбиратся в понятии монополия. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F - Виды монополий - Открытая монополия.

Монополия
Монопо́лия (от греч. μονο — один; πωλέω — продаю) — организация, которая осуществляет контроль над…
ru.m.wikipedia.org
Ответить

Ruslan Shashkov

Субъективный
0

Ващет DuckDuckGo очень активно набирает обороты, сам недавно перешел в кач-ве эксперимента. Пока, полет нормальный.

Ответить

Mitori Hayabusa

Ruslan
0

Это пока :) Запечет, когда локального поиска захочется. 

Ответить

Ruslan Shashkov

Mitori
0

Я уже лет 10 как не ищу ничего в рунете, так что вроде норм :-)

Ответить

Eldar

Резкий
0

базаришь

Ответить

Вова А.

Eldar
1

рили, минюст охуел

Ответить

Vandgory

0

Ебнутые? Chrome это экосистема Гугла. Без него от Гугла мало что останется,
И да, щас бы Андроид на монополию проверять блять, где куча Вендоров со своими надстройками, магазинами. Тупые, походу не далеко от наших чинуш ушли по уровню развития.

Ответить

Morgan

Vandgory
10

Ну никто не запретит им его использовать после продажи, к тому же это опенсорс проект. Просто контроля над будущим разработки у гугла будет меньше.

Ответить

Аркадий Гайдаржи

Morgan
2

Хром не open source, но сделан на базе их же открытого хромиума

Ответить

Боевой пришелец

Morgan
1

Просто контроля над будущим разработки у гугла будет меньше.

Интересно, а кто его вообще потянет? Есть ли хотя бы 20 проектов сопоставимого уровня сложности (ну те, что опенсорс)?

Ответить

Илья Гераськин

Боевой
1

Майкрософт потянет, Оракл потянет, да хоть Фейсбук

Ответить

Mitori Hayabusa

Илья
0

Комментарий удален. 

Ответить

Дневной жар

Боевой
0

Mozilla с грехом пополам, но тянет.

Ответить

Mitori Hayabusa

Morgan
0

 к тому же это опенсорс проект

Хром - не опенсорс. Хромиум - да. 

Ответить

убер павукан

Vandgory
7

от гугла мало что останется

Скатертью дорожка

Куча вендоров со своими магазинами

Ох уж эти знаменитые магазины дающие на ротан гугл плею вот они слева направо

Ответить

Боевой пришелец

Vandgory
1

Chrome это экосистема Гугла

Chrome — да, а хромиум — не совсем. Существует, например, ungoogled chromium.

Ответить

Структурный Денис

8

Свободный рынок США

Ответить

Ze Katze

Структурный
0

В Чечне такого бы небыло

Ответить

Резкий мангал

7

Минюст охуел

Ответить

умный человек

Резкий
2

Шынгыс им уже написал

Ответить

Краткий цветок

4

мозила снова будет великой?

Ответить

Владимир Филатов

Краткий
1

На данный момент они копируют функционал хрома

Ответить

Краткий цветок

Владимир
2

какой?

Ответить

Краткий цветок

Краткий
4

лагучесть?

Ответить

Владимир Филатов

Краткий
1

Функционал, не работоспособность.

Ответить

Краткий цветок

Владимир
1

какой функционал?

Ответить

Владимир Филатов

Краткий
1

Новый

Ответить

Краткий цветок

Владимир
7

спасибо

Ответить

Краткий цветок

Владимир
2

я бы даже сказал понятно

Ответить

Владимир Филатов

Краткий
–3

Советую посмотреть последние обновления обоих браузеров и будет видно, что они похожи.

Ответить

Махарадж

Владимир
0

польюсь Cent Browser. брат жив, зависимость есть

Ответить

Владимир Филатов

Махарадж
0

А в чём его крутость? Он даже не обновлялся уже 6 месяцев. Я использую лису, а на телефоне kiwi browser с возможностью использовать расширения хрома на десктоп.

Ответить

Mitori Hayabusa

Краткий
0

Ахахах, ФФ равных в этом нет :) Хром и рядом не стоял

Ответить

Андрей

Краткий
2

пока что они сокращают команду по кибербезопасности, прогеров, работавших над Servo, ну и людей, создававших документацию.
В то же время гендир Мозиллы получает больше, чем любой из гендиров британских NGO. И это несмотря на падение доли фаерфокса

Ответить

Sergiy Sev

Андрей
0

В берлинском офисе у них одни из самых днищеский зарплат на рынке, народ работает только из-за строчки в CV "работал в Moz://a"

Ответить

Arthur N

Краткий
2

Зависит от гугла, у них же 90% денег от них.

Ответить

Евстафий Селюк

5

да они просто заеблись оперативку докупать

Ответить

Владимир Филатов

3

А кому продать-то?

Ответить

Полный вентилятор

Владимир
4

Покупай, если денег хватит

Ответить

Владимир Филатов

Полный
3

А как это отменит монополию?

Ответить

Илья Гераськин

Владимир
4

Ну как как. Придёт фейсбук к новому владельцу и скажет "заплатим за метрику больше гугла" и гугл побреется

Ответить

Владимир Филатов

Илья
1

Не надо...

Ответить

Проклятый огонь

2

а как продажа хрома повлияет на монополию..

Ответить

Владимир Филатов

Проклятый
5

Монополия? Мы хотим просто отжать.

Ответить

IO

Проклятый
0

Написано же что Гугл злоупотребляет куками

Ответить

Грэм Грэмский

IO
1

Тимами?

Ответить

Сергей Васильев

4

Гугл довыебывался с манипуляцией поиском и наконец-то получил ответку.

Ответить

Алексей Панкратов

2

Если качество самого приложения не упадет, то и хуй бы на него, продавайте. 

Ответить

убер павукан

Алексей
4

Что лежит упасть не может

Ответить

Антон Пострунин

3

 94% на мобильных устройствах

А сафари? Только я им пользуюсь?

Ответить

Jakub Marona

Антон
0

самый лучший браузер

Ответить

Даниил Баздырев

Антон
0

я тоже им пользуюсь на компе и телефоне, самый быстрый и плавный браузер,  на мой взгляд

Ответить

ouxen

1

давно пора

Ответить

Александр Гонтарев

–2

пиздец, сделали охуенный браузер с открытым кодом (chromium), и все равно приебались

Ответить

убер павукан

Александр
3

И кто до хромиума доебался ммм?

Ответить

Semen Semenov

1

Мой любимый браузер 

Ответить

Махарадж

Semen
0

Посмотри Cent Browser. Заменил мне хром, и я доволен. 

Ответить

Лысина Арика

1

Чёт это уже слишком охуевшее требование. Обычно по таким же поводам основателей компании спихивают/

Ответить

serguun42

1
Ответить

André

0

Да, нормально сейчас люди зашортят, а потом все растворится.

Ответить

Денис Копылов

0

Дакдакго в каждый дом!

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Игорец Обыкновенный

0

А цену они назначат ему стотыщмильёнов?)

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