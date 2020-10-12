Politico: от Google потребуют продать браузер Chrome. Это попытка помешать монополии компании на рынке онлайн-рекламы Материал редакции
Минюст также хочет, чтобы компания продала часть рекламного бизнеса.
Минюст США и генеральные прокуроры штатов расследуют предполагаемое нарушение антимонопольного законодательства компанией Google. Согласно источникам Politico, власти собираются подать иск и потребовать от компании продать браузер Chrome и часть рекламного бизнеса.
О том, что против Google готовится отдельный антимонопольный иск, Politico писал ещё в феврале 2020 года. Компанию обвиняют в злоупотреблении контролем на рынке онлайн-поиска. Отдельно рассмотрят то, как Google использует для монополизации поиска свою мобильную операционную систему Android.
Минюст и генпрокуроры обратились к конкурентам Google и третьим сторонам с вопросом: какую часть бизнеса компании следует продать. В ответ некоторые выделили Chrome. В США на долю Chrome приходится 81% поисковых запросов на компьютерах и 94% на мобильных устройствах.
7 октября подкомитет по антимонопольной политике опубликовал отчёт о том, как Apple, Facebook, Google и Amazon подрывают конкуренцию на рынке, используя монополистическую тактику. В отчёте говорится, что рыночная доля Chrome позволяет Google «фактически устанавливать стандарты для всей отрасли».
Кроме того, по данным Politico, от Google потребуют продать часть рекламного бизнеса или отказаться от некоторых покупок. В 2007 году компания приобрела DoubleClick, которая помогает веб-сайтам и рекламодателям показывать онлайн-рекламу. Google купила и другие рекламные ресурсы, включая Admob, Invite Media и AdMeld. Благодаря этим сделкам корпорация охватила все этапы покупки и продажи медийной рекламы в интернете.
Представители Google и Минюста США отказали Politico в комментариях.
закрывать пора эту помойку
Резкий мангал
Прально, то ли дело православный яндекс
Субъективный меч
Какой бы ни был Яндекс, но когда есть независимые друг от друга Гугл и Яндекс — это хорошо для рынка, но Яндекс есть только на одном локальном рынке. На большинстве остальных есть только Гугл и это плохо для рынка.
конкуренция это хорошо, но яндекс не конкурент ваще никому. все их сервисы шлак и всегда им был, а их политика по рекламе даже в своих сервисах и принудительной установке тонны своих продуктов когда ты ставишь только один омерзительная. если бы яндекс умер я бы даже не пошевелился, но это только я
Субъективный меч
По моему скромному опыту: поиск, карты, навигатор, метрика, коннект, диск, музыка, драйв, такси как минимум не хуже прямых конкурентов, а по многим параметрам лучше. Полным говном считаю дзен, браузер, новости, район. Но по первому больше претензий к аудитории, сферически в вакууме инструмент хороший, а последний тупо заточен под типичную расеянскую аудиторию. Всякие афиши, эфиры, путешествия, расписания где-то посередине.
Новенький утюг
надеюсь бинг будут развивать
И чё, тепер регулировать чужие предпочтения, т.е. каждого, кому нравиться хром запихивать в глотку МС Эдж или ФФ?
Начните уже разбиратся в понятии монополия. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F - Виды монополий - Открытая монополия.
Ващет DuckDuckGo очень активно набирает обороты, сам недавно перешел в кач-ве эксперимента. Пока, полет нормальный.
Это пока :) Запечет, когда локального поиска захочется.
Ебнутые? Chrome это экосистема Гугла. Без него от Гугла мало что останется,
И да, щас бы Андроид на монополию проверять блять, где куча Вендоров со своими надстройками, магазинами. Тупые, походу не далеко от наших чинуш ушли по уровню развития.
Боевой пришелец
Просто контроля над будущим разработки у гугла будет меньше.
Интересно, а кто его вообще потянет? Есть ли хотя бы 20 проектов сопоставимого уровня сложности (ну те, что опенсорс)?
Майкрософт потянет, Оракл потянет, да хоть Фейсбук
от гугла мало что останется
Скатертью дорожка
Куча вендоров со своими магазинами
Ох уж эти знаменитые магазины дающие на ротан гугл плею вот они слева направо
Боевой пришелец
Chrome это экосистема Гугла
Chrome — да, а хромиум — не совсем. Существует, например, ungoogled chromium.
На данный момент они копируют функционал хрома
какой?
Краткий цветок
лагучесть?
Функционал, не работоспособность.
какой функционал?
Новый
я бы даже сказал понятно
Советую посмотреть последние обновления обоих браузеров и будет видно, что они похожи.
А в чём его крутость? Он даже не обновлялся уже 6 месяцев. Я использую лису, а на телефоне kiwi browser с возможностью использовать расширения хрома на десктоп.
В берлинском офисе у них одни из самых днищеский зарплат на рынке, народ работает только из-за строчки в CV "работал в Moz://a"
А кому продать-то?
Полный вентилятор
Покупай, если денег хватит
А как это отменит монополию?
Ну как как. Придёт фейсбук к новому владельцу и скажет "заплатим за метрику больше гугла" и гугл побреется
Если качество самого приложения не упадет, то и хуй бы на него, продавайте.
94% на мобильных устройствах
А сафари? Только я им пользуюсь?
я тоже им пользуюсь на компе и телефоне, самый быстрый и плавный браузер, на мой взгляд
пиздец, сделали охуенный браузер с открытым кодом (chromium), и все равно приебались
Мой любимый браузер
Чёт это уже слишком охуевшее требование. Обычно по таким же поводам основателей компании спихивают/