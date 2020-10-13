Второе осеннее мероприятие компании, похоже, будет почти целиком про айфоны.

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Пандемия повлияла в том числе на релизы Apple. В сентябре компания показала Apple Watch Series 6 и SE, iPad и iPad Air, а 13 октября, как ожидают журналисты, она представит новые iPhone. Впервые за многие годы это произойдёт с задержкой. По данным инсайдеров, в ноябре всех ждёт ещё одна презентация Apple — покажут первый Macbook на ARM.

TJ рассказывал об ожиданиях от новых айфонов ещё в сентябре, но с тех пор о них появилось больше подробностей, часть из которых раскрыла сама Apple. Собрали всё, что известно о продуктах компании накануне масштабной презентации.

Что нового будет в iPhone 12

«Новости скорости» — 5G и процессор A14

Процессор A14 традиционно станет одним из главных нововведений в айфонах. Компания достаточно подробно рассказала о нём ещё во время анонса iPad Air, который впервые в истории компании получил флагманский чип раньше iPhone.

С выходом A14 Apple перешла на 5-нанометровый техпроцесс раньше всех остальных производителей на мобильном рынке. Процессор станет ещё более энергоэффективным и быстрым по сравнению с 7-нанометровым A13 в iPhone 11 при тех же размерах.

Похоже, особый упор сделали на работу с нейросетями: на презентации говорилось, что чип стал до двух раз мощнее в задачах с машинным обучением и теперь оснащён 16 ядрами Neural Engine вместо восьми. Он также содержит 11,8 миллиарда транзисторов и получил новую четырёхядерную графику. Изменения наглядно показали на примере игры War Robots от российских разработчиков, которые уже адаптировали её под A14.

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Все новые iPhone получат поддержку 5G-сетей в двух диапазонах — 6 ГГц и mmWave, чтобы работать по всему миру. Стандарты отличаются соотношением скорости и покрытия: более высокие частоты обеспечивают меньшую скорость, но лучше ловятся, а микроволновый диапазон считается куда более быстрым, но плохо справляется, например, с окнами. Подходы к построению сетей отличаются как у конкретных операторов, так и в городах и странах.

Новый дизайн, полный переход на OLED и новый размер

Главным внешним изменением смартфонов по сравнению с последними поколениями станет дизайн. iPhone станут более «острыми» по краям и станут больше походить внешне на iPad Pro.

Макеты новых iPhone Фото MacRumors

Новые айфоны будут отличаться от предшественников ещё и цветами корпуса — они получат тёмно-синий цвет, в котором вышли Apple Watch Series 6. А Pro-модели оснастят стальной рамкой вместо алюминиевой.

Apple Watch Series 6 в синем цвете Фото TJ

Линейка новых iPhone впервые будет состоять из четырёх смартфонов — помимо трёх моделей (обычная, Pro и Pro Max), как в 2019 году, добавят версию с приставкой mini. Она станет самой маленькой из всех — 5,4 дюйма и будет близка по габаритам к iPhone SE нового поколения.

Базовая версия останется такой же, как и iPhone 11 — 6,1 дюймовой. Помимо неё выпустят 6,1-дюймовый Pro и 6,7-дюймовый Pro Max. Топовая модель станет самым большим айфоном в истории, а младшая — самым маленьким айфоном с «безрамочным» дисплеем.

Как будет выглядеть линейка iPhone 12 по данным инсайдера Kang:

новый 5,4-дюймовый iPhone 12 mini по цене от 699 долларов (около 54 тысяч рублей) в чёрном, белом, красном, синем и зелёном цветах с 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти;

6,1-дюймовый iPhone 12 по цене от 799 долларов (около 61 тысячи рублей) в чёрном, белом, красно, синем и зелёном цветах с 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти;

6,1-дюймовый iPhone 12 Pro с улучшенными характеристиками за 999 долларов (около 77 тысяч рублей) в золотом, серебристом, графитовом и синем цветах с 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти;

новый 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max за 1099 долларов (около 84 тысяч рублей) в золотом, серебристом, графитовом и синем цветах с 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти.

Макеты новых iPhone Фото MacRumors

Все новые iPhone оснастят OLED-экранами, которые раньше получали только топовые Pro-модели. В отличие от LCD-матриц, они умеют по-настоящему отключать пиксели, а не просто затемнять их, поэтому покупатели базовых айфоново получат более глубокие и контрастные цвета по сравнению с iPhone 11. Кроме того, все смартфоны получат экраны с керамической подложкой — это должно усилить их прочность при падениях.

Источники Digitimes также сообщали, что iPhone 12 оснастят дисплеями с высокой частотой обновления — 120 Гц как на iPad Pro. Это могло бы повысить отзывчивость и плавность работы со смартфоном, однако аналитик Мин-Чи Куо в сентябре сообщил, что ни одна из моделей не получит это нововведение — его приберегли для следующего года.

Изменения в камерах

Количество камер в новых iPhone не изменится. В двух базовых версиях их останется две — широкоугольная (обычная) и сверхширокоугольная, а в Pro — широкоугольная, сверхширокоугольная и телефото-объектив.

Камеры iPhone 11 Pro Max Фото Александра Рыбакова для TJ

Однако по данным источников, все модели получат те или иные улучшения отдельных аспектов уже имеющихся камер. В топовых версиях увеличат оптический зум: Pro получит четырёхкратный, а Pro Max — пятикратный зум, до этого в обоих смартфонах было лишь двукратно оптическое увеличение.

Apple также улучшит цифровой зум благодаря комбинированию нескольких кадров с разной степенью увеличения и склейке воедино — это гибрид кроппинга и оптического зума. Алгоритм на основе Deep Fusion будет следить за корректным выравниванием и чёткостью картинки. Smart HDR 3 сделает остальное. инсайдер Kang

Базовые модели iPhone 12 получат улучшения сверхширокоугольной камеры. После выхода iPhone 11 многие жаловались на плохую работу этого сенсора в условиях слабого освещения, поэтому Apple увеличит диафрагму — камера сможет улавливать больше света. Кроме того, пользователи смогут делать снимки с приближением — также за счёт ultra-wide-камеры.

Камеры iPhone 11 Фото TJ

Согласно утечкам, Apple также работает над функцией портретной записи видео, однако неясно, будет ли она готова к запуску iPhone 12. Источники не исключают, что компания выпустит её позже с одним из обновлений iOS 14. Но все новые айфоны получат поддержку записи видео в 4К с частотой 120 или 240 кадров в секунду.

По мнению аналитика Мин-Чи Куо, к камерам топовых моделей также добавят ToF-сенсор — такая же камера отвечает за распознавание лиц в Face ID. Как раз за счёт неё и может работать функция видеозаписи портретов и новые функции обновлённой платформы ARKit, об обновлении которой также ходили слухи.

Pro-версии также могут оснастить LiDAR-ами на манер iPad Pro 2020. Но что именно пользователи получат от наличия датчика, пока непонятно: Apple пока не показала сценарий их использования в iPad Pro, но журналисты полагают, что они могут быть связаны с каким-то крупным анонсом для дополненной реальности.

Другие возможные нововведения

Аналитики Barclays ждут улучшений FaceID и, судя по последним утечкам, в новых айфонах действительно улучшат распознавание лиц. Смартфоны получат «алгоритм динамического зонирования», который увеличит углы распознавание и повысит производительность, а в iPhone 12 позволит уменьшить «чёлку»;

Из комплекта iPhone уберут наушники EarPods и адаптер для зарядки от розетки, в коробке останутся только провод Lightning и сам смартфон. Об этом долго ходили слухи, но после презентации Apple Watch стало ясно, что они оказались верными — устройство также лишили блока питания под предлогом заботы об окружающей среде;

iPhone 12 Pro и Pro Max смогут проработать как минимум на час дольше от одного заряда, чем предшественники. В то же время iPhone 12 mini будет работать даже меньше, чем базовый iPhone 11, из-за меньших размеров корпуса;

Apple вернётся к MagSafe, но не в макбуках, а в айфонах — компания выпустит фирменную магнитную беспроводную зарядку, которая будет подключаться к задней крышке устройства так же, как к Apple Watch;

Фото Kang

Как назовут новый iPhone, на сто процентов неизвестно: во всех источниках и утечках его называют iPhone 12, но по внутренней логике Apple он должен называться 11S. Впрочем, ничто не мешает компании отойти от привычного брендинга, как это было в случае с iPhone X вместо девятой модели;

Все новые iPhone появятся в продаже с задержкой после презентации, а не в тот же день: iPhone 12 и 12 Pro можно получить по предзаказу с 16-17 октября, а купить — с 23 или 24 октября, а Pro Max и mini можно будет получить по предзаказу в начале ноября, а купить ближе к концу месяца.

Каким будут HomePod mini и новый Apple TV

В отличие от новых iPhone, про второй анонс презентации известно не так уж много. Первый HomePod Apple представила в 2017 году, причём не на традиционной презентации, а во время конференции для разработчиков WWDC.

Устройство получило процессор A8 от iPhone 6, шесть встроенных микрофонов, чтобы лучше слышать запросы пользователей и встроенную поддержку Siri. Apple позиционировала колонку не только как голосовой ассистент, но и как музыкальную станцию — в компании утверждали, что она подстраивает аккустику под окружение, учитывая форму и размер комнаты, а две колонки могут работать сообща, чтобы увеличить эффект.

Реклама HomePod от 2018 года

Колонку продавали по цене в 349 долларов (около 27 тысяч рублей) в США, Великобритании и некоторых других англоязычных странах. За три года с момента выхода её так и не начали продавать в России, а на Западе устройство не обрело популярности из-за более дешёвых аналогов от конкурентов, в том числе Amazon.

Оригинальный HomePod Фото MacWorld

Всё это время Apple не выпускала новых версий колонки, но и не прекращала их продажи. По данным источников и журналистов, 13 октября компания покажет более дешёвую и совершенную модель, ключевой функцией которой станет отслеживание перемещений пользователя внутри дома благодаря Ultra WideBand-возможностям (UWB).

Устройство могут оснастить чипом U1 — такой же установлен в iPhone 11. Apple продвигала его как лёгкий способ находить нужного получателя файлов по AirDrop в людных местах, но, как предполагали журналисты, изначально чип нужен был в первую очередь для работы с дополненной реальностью и метками для вещей AirTag.

UWB работает только на ограниченном расстоянии, но позволит устройствам взаимодействовать между собой. Например, чтобы автоматически выключать музыку, когда пользователь с айфоном выходит из помещения или переключать её на другой источник.

По данным источников, колонка будет меньше предшественника по размерам — 3,3 дюйма в высоту и 6,8 дюйма в ширину, она сможет уместиться на ладони. Устройство будет работать на процессоре S5, который установлен в Apple Watch Series 5 и SE. Предположительно, HomePod mini поступит в продажу 16 ноября по цене в 99 долларов (около 8 тысяч рублей).

Даже если колонку выпустят в России, возможности чипа U1 жители страны использовать не смогут. Нужные для работы чипа частоты зарезервированы в военных целях, и Apple пока не удалось получить на них разрешение.

Накладные AirPods, геометки AirTags, первый Mac на ARM и другие анонсы, которых вряд ли стоит ждать

Многих анонсов от Apple журналисты ждут уже не первую презентацию, а некоторые продукты — несколько лет. Однако по словам Марка Гурмана и других журналистов, презентация будет целиком посвящена только айфонам и HomePod mini, других устройств на ней ждать не стоит.

Чего ещё ждали журналисты:

AirPods Studio — первые накладные фирменные наушники Apple. Согласно множеству утечек за последние два года, компания создала устройство со съёмными раковинами, которые можно будет менять по своему желанию. Наушники также смогут распознавать, когда их сняли и повесили на шею и когда они надеты на голову. Apple готовит спортивную и кожаную версии по цене от 350 (от 27 тысяч рублей) до 600 долларов (около 46 тысяч рублей). Вероятно, они выйдут только в 2021 году

AirTags — система меток для вещей, которая позволит быстро найти потерянную сумку или ключи как с помощью геолокации, так и через дополненную реальность, просто наведя смартфон на комнату или здание. Похоже, Apple передвинула запуск устройств на март 2021 года;

Mac на ARM — на WWDC 2020 Apple пообещала выпустить первый макбук на ARM-процессоре собственной разработки до конца 2020 года и разослала разработчикам тестовые устройства. Как утверждает редактор Bloomberg Марк Гурман, первый Mac на Arm покажут на третьей презентации Apple в ноябре 2020 года;

Apple TV — свою тв-приставку Apple не обновляла уже больше трёх лет. За это время устройство серьёзно устарело, а теперь тормозит развитие сервиса Apple Arcade, так как разработчики должны поддерживать все актуальные устройства в играх, а Apple TV недостаточно мощная. Из-за этого приставку могут обновить, оснастив процессором A12 или а A13, это хоть и не последняя модель, но упростит жизнь разработчикам. Но новой версии вряд ли стоит ждать раньше 2021 года.